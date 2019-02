Former champions on collision course at WPIAL Class AAA wrestling championships

By: Tribune-Review

Monday, February 25, 2019 | 7:43 PM

One returning champion definitely won’t be adding another WPIAL Class AAA wrestling title to his resume this weekend.

What’s because Norwin junior Kurtis Phipps, a two-time champion at 106 pounds, and Shaler senior Ryan Sullivan, last season’s 113-pound winner, both are in the 120-pound weight class at the WPIAL/PIAA Southwest Regional Class AAA tournament Friday and Saturday at Canon-McMillan.

Sullivan (28-1) is seeded No. 1 and Phipps (30-2) is seeded No. 2. Waynesburg freshman Cole Homet (36-6) is seeded third and Belle Vernon senior Logan Seliga (27-6) is fourth.

North Hills junior Sam Hillegas (34-0) is seeded No. 1 at 132 pounds, and he’s looking to become a three-time WPIAL champion.

Other returning champions seeded No. 1 are Kiski Area senior Cam Connor (42-2) at 152 and junior Jack Blumer (37-3) at 160.

Franklin Regional senior Colton Camacho (33-3) at 126 and Belle Vernon senior Scott Joll (29-6) at 182 also are returning champions but failed to earn the No. 1 seed.

Camacho is seeded behind Kiski Area senior Darren Miller (38-1). Miller owns two, 4-3 wins against Camacho.

Joll, a West Virginia recruit, is seeded behind Mt. Lebanon junior Luke Stout (35-1).

The other top seeds are: Franklin Regional sophomore Carter Dibert (34-1) at 106, Seneca Valley sophomore and returning 106 PIAA champion Alejandro Herrera-Rondon (40-1) at 113, Penn-Trafford senior Nick Coy (30-4) at 138, Mt. Lebanon junior Jackson Gray (27-8) at 145, Canon-McMillan junior Gerrit Nijenhuis (36-3) at 170, Thomas Jefferson senior Max Shaw (29-0) at 195, Armstrong senior Ogden Atwood (22-0) at 220 and Upper St. Clair senior Jake Slinger (32-0) at heavyweight.

Top eight seeds at each weight class:

106: 1. Carter Dibert, Franklin Regional (34-1); 2. Dylan Chappell, Seneca Valley (35-4); 3. Mason Prinkey, Connellsville (28-5); 4. Costa Moore, Canon-McMillan (23-6); 5. Vince Citrano, Plum (27-4); 6. Briar Priest, Hempfield (27-8); 7. Tyler Diggins, Moon (27-5); 8. Troy Hohman, Penn-Trafford (19-15).

113: 1. Alejandro Herrera-Rondon, Seneca Valley (40-1); 2. Kyle Burkholder, Hempfield (27-6); 3. Jimmy Baxter, Canon-McMillan (30-11); 4. Finn Solomon, Franklin Regional (32-6); 5. Marino Angelicchio, Latrobe (29-7); 6. Ben Eckenrod, Thomas Jefferson (9-2); 7. Noah Hunkele, Mars (23-6); 8. Bradley Stipetich, North Allegheny (30-13).

120: 1. Ryan Sullivan, Shaler (28-1); 2. Kurtis Phipps, Norwin (30-2); 3. Cole Homet, Waynesburg (36-6); 4. Logan Seliga, Belle Vernon (27-6); 5. Kelin Laffey, Pine-Richland (26-7); 6. Bryce Wilkes, Peters Township (29-4); 7. Kale Buckiso, Thomas Jefferson (25-8); 8. Ethan Berginc, Hempfield (24-12).

126: 1. Darren Miller, Kiski Area (38-1); 2. Colton Camacho, Franklin Regional (33-3); 3. Kenny Hayman, Canon-McMillan (35-9); 4. Jared Keslar, Connellsville (30-5); 5. Jordan Watters, West Allegheny (31-5); 6. Michael Zacur, Thomas Jefferson (25-10); 7. Giani Zacur, Trinity (29-10); 8. Zach Wright, Hampton (29-8).

132: 1. Sam Hillegas, North Hills (34-0); 2. Gabe Willochell, Latrobe (30-3); 3. Zach Macy, Chartiers Valley (28-6); 4. Jason Geyer, Seneca Valley (32-9); 5. Zach McCann, Franklin Regional (18-3); 6. John Altieri, Norwin (30-7); 7. Joshua Maruniak, Connellsville (18-9); 8. Sammy Starr, Kiski Area (26-17).

138: 1. Nick Coy, Penn-Trafford (30-4); 2. Ty Linsenbigler, Hempfield (32-4); 3. Mason Spears, Franklin Regional (29-6); 4. Nathan Lukez, Pine-Richland (32-4); 5. Dajauhn Hertzog, Greensburg Salem (28-7); 6. Drew Vlasnik, Seneca Valley (29-9); 7. Dylan Ross, Connellsville (21-9); 8. Daniel Yetsick, Ambridge (29-3).

145: 1. Jackon Gray, Mt. Lebanon (27-8); 2. Trey Howard, Waynesburg (32-5); 3. Ian Ewing, Greensburg Salem (28-6); 4. Antonio Amelia, Seneca Valley (26-13); 5. Colin Franks, Connellsville (4-1); 6. Jack Pletcher, Latrobe (22-13); 7. Brendan Finnerty, Thomas Jefferson (31-8); 8. Enzo Morlacci, Kiski Area (28-11).

152: 1. Cam Connor, Kiski Area (42-2); 2. Alex Weber, Thomas Jefferson (35-2); 3. Nick Montalbano, Seneca Valley (26-9); 4. Luca Augustine, Waynesburg (37-5); 5. Coltin Jezioro, Peters Township (28-4); 6. Eli Brinsky, South Fayette (31-9); 7. Cole Spencer, Pine-Richland (28-6); 8. Trevor Verkleeren, Hempfield (22-8).

160: 1. Jack Blumer, Kiski Area (37-3); 2. Ty McGeary, West Allegheny (32-4); 3. Jake Richardson, Mars (24-2); 4. Colby Morris, Waynesburg (35-5); 5. Mac Stout, Mt. Lebanon (29-8); 6. Dylan McAnulty, Indiana (20-2); 7. Bryce Long, Norwin (27-8); 8. Tony Zona, Penn-Trafford (23-11).

170: 1. Gerrit Nijenhuis, Canon-McMillan (36-3); 2. Nick Delp, Kiski Area (38-4); 3. Jon Hoover, North Allegheny (36-1); 4. Jeff Markert, Peters Township (31-2); 5. A.J. Ryan, Indiana (31-3); 6. Grant Walnoha, Upper St. Clair (27-9); 7. John Bachar, Penn-Trafford (19-7); 8. Dante Flati, West Allegheny (28-10).

182: 1. Luke Stout, Mt. Lebanon (35-1); 2. Scott Joll, Belle Vernon (29-6); 3. Cole Whitmer, Trinity (31-2); 4. Brandon Matthews, Peters Township (31-2); 5. David McElravy, Indiana (29-3); 6. Nico Flati, West Allegheny (28-10); 7. Hunter Dilts, Kiski Area (11-6); 8. Patrick Johnson, Seneca Valley (20-10).

195: 1, Max Shaw, Thomas Jefferson (29-0); 2. Justin Hart, Hampton (26-3); 3. Brayden Roscosky, Kiski Area (34-6); 4. Dante Presutti, Montour (25-6); 5. Logan Harmon, Armstrong (20-4); 6. Luke Montgomery, Bethel Park (17-3); 7. John Meyers, Greensburg Salem (24-7); 8. Justin Cramer, Hempfield (28-10).

220: 1. Ogden Atwood, Armstrong (22-0); 2. Dillon Ferretti, Hempfield (28-8); 3. Ryan Weinzen, Norwin (28-4); 4. Trent Patrick, Greensburg Salem (21-4); 5. Quinn Murray, Upper St. Clair (32-3); 6. Ryan Howard, Waynesburg (22-13); 7. Ben Grafton, North Allegheny (25-9); 8. Micah Killon, New Castle (14-4).

285: 1. Jake Slinger, Upper St. Clair (32-0); 2. Isaiah Vance, Hempfield (27-3); 3. Nathan Hoaglund, Mt. Lebanon (28-7); 4. Quentin Franklin, South Fayette (32-7); 5. Dom Serapiglia, Thomas Jefferson (14-3); 6. Miguel Jackson, Pine-Richland (21-7); 7. Giomar Ramos, Canon-McMillan (29-17); 8. Zack Cypher, Norwin (21-8).

