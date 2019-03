High school scores, schedules for March 1, 2019

By: HSSN Staff

Friday, March 1, 2019 | 10:42 PM

High schools

Basketball

Boys

WPIAL playoffs

Class 6A

Championship

Saturday’s schedule

Butler (20-4) vs. Mt. Lebanon (21-3) at Petersen Events Center, 9 p.m.

Class 5A

Championship

Friday’s result

Mars 58, Moon 56

Class 4A

Championship

Saturday’s schedule

New Castle (20-4) vs. Quaker Valley (20-3) at Petersen Events Center, 1 p.m.

Class 2A

Championship

Friday’s result

OLSH 65, Serra 46

District 6 playoffs

Class 3A

Championship

Friday’s result

Richland 68, Ligonier Valley 64 (OT)

District 6-8-10 subregional

Class 6A

Final

Saturday’s schedule

Kennedy Catholic (20-3) vs. Allderdice (21-4) at Slippery Rock University, 8 p.m.

Girls

WPIAL playoffs

Class 6A

Championship

Saturday’s schedule

Peters Township (24-0) vs. North Allegheny (23-1) at Petersen Events Center, 7 p.m.

Class 5A

Championship

Saturday’s schedule

Chartiers Valley (24-0) vs. Thomas Jefferson (19-6) at Petersen Events Center, 3 p.m.

Class 4A

Championship

Friday’s result

North Catholic 75, Central Valley 57

Class 3A

Championship

Saturday’s schedule

Neshannock (22-2) vs. Shady Side Academy (19-3) at Petersen Events Center, 11 a.m.

Class A

Championship

Friday’s result

Rochester 62, West Greene 56

District 6 playoffs

Class 3A

Championship

Friday’s result

Penn Cambria 78, Penns Valley 63

District 6-8-10 subregional

Class 6A

Consolation

Saturday’s schedule

Allderdice (18-7) vs. State College (16-6) at Carrick, 3:30 p.m.

Hockey

PIHL

Penguins Cup playoffs

Class 3A

First round

Monday’s schedule

Cathedral Prep (8-10-0) at Mt. Lebanon (9-8-1), 7:10 p.m.; Seneca Valley (6-11-1) at North Allegheny (14-4-0), 5:30 p.m.; Central Catholic (7-9-2) at Bethel Park (13-5-0), 9 p.m.

Tuesday’s schedule

Canon-McMillan (5-12-1) at Peters Township (14-3-1), 7 p.m.

Class 2A

First round

Monday’s schedule

Hempfield (12-7-1) at Pine-Richland (18-0-1), 7:30 p.m.; Hampton (10-7-2) at Latrobe (14-4-1), 7:15 p.m.; Baldwin (10-9-1) at Upper St. Clair (14-3-2), 6 p.m.; Franklin Regional (11-6-2) at Mars (15-4-0), 9:30 p.m.

Class A

Quarterfinals

Monday’s schedule

Montour (18-1-0) vs. South Park (12-6-1) at Mt. Lebanon Ice Center, 9:10 p.m.; Thomas Jefferson (16-3-0) vs. Meadville (16-3-0) at RMU Island Sports Center, 9:15 p.m.; South Fayette (17-2-0) vs. North Hills (14-5-0) at Printscape Arena in Southpointe, 9 p.m.; West Allegheny (16-3-0) vs. Indiana (13-5-1) at RMU Island Sports Center, 7:15 p.m.

Division II playoffs

First round

Monday’s schedule

Trinity (5-13-2) at Burrell (19-1-0), 9 p.m.; Morgantown (7-11-2) at Neshannock (16-3-1), 7 p.m.; Central Valley (8-10-2) at Ringgold (16-4-0), 7:15 p.m.

Tuesday’s schedule

Carrick (13-6-0) at Connellsville (14-3-2), 7 p.m.

Swimming

Boys

Friday’s results

WPIAL championships

At Pitt’s Trees Pool

Class 3A

100 freestyle: 1. Kimani Gregory, Penn Hills, 44.51; 2. Jack Wright, North Allegheny, 44.66; 3. Branko Kosanovich, North Allegheny, 46.09; 4. Joel Songer, North Allegheny, 46.63; 5. Reese Samuel, Upper St. Clair, 46.87; 6. Anatole Borisov, North Allegheny, 47.38; 7. Colton Diges, Moon, 47.61; 8. Matthew McHugh, North Hills, 47.77

500 freestyle: 1. Richard Mihm, North Allegheny, 4:29.29; 2. John Ehling, North Allegheny, 4:33.11; 3. Alexander Deemer, Butler, 4:37.46; 4. David Bocci, Butler, 4:40.28; 5. Joshua Galecki, North Allegheny, 4:41.97; 6. Nick Mudry, Upper St. Clair, 4:43.28; 7. Andrew Klepchick, Mt. Lebanon, 4:44.00; 8. Timothy Compton, North Allegheny, 4:44.65

100 backstroke: 1. Jack Fitzpatrick, Upper St. Clair, 48.20*; 2. Owen Blazer, Seneca Valley, 49.38; 3. Gavin Mayo, Hempfield, 51.17; 4. Nicholas Settembrine, Moon, 51.34; 5. Samuel Deemer, Butler, 51.51; 6. Joshua Bogniard, North Hills, 51.62; 7. Max Orlowski, Canon-McMillan, 52.00; 8. Ethan Song, North Allegheny, 52.80

100 breaststroke: 1. Josh Matheny, Upper St. Clair, 54.70*; 2. Jerry Chen, North Allegheny, 56.94; 3. Gennarino Conzemius, Central Catholic, 57.35; 4. Patrick Cavanaugh, Franklin Regional, 57.57; 5. Nolan Jacob, Central Catholic, 57.60; 6. Jacob McCarran, North Allegheny, 58.08; 7. Zachary Tomasic, Moon, 59.01; 8. Paul Kallaur, Bethel Park, 59.20

400 freestyle relay: 1. North Allegheny (Joshua Galecki, Branko Kosanovich, Anatole Borisov, Joel Songer), 3:05.37; 2. Upper St. Clair, 3:09.93; 3. Seneca Valley, 3:10.08; 4. Butler, 3:10.55; 5. Penn-Trafford, 3:10.73; 6. Franklin Regional, 3:13.99; 7. Plum, 3:16.68; 8. Moon, 3:17.78

Team standings: 1. North Allegheny, 450; 2. Upper St. Clair, 262; 3. Butler, 157; 4. Seneca Valley, 150; 5. Central Catholic, 129

Class 2A

100 freestyle: 1. Ian Shahan, Belle Vernon, 45.48*; 2. Conner McBeth, Neshannock, 45.80; 3. Zachary Bell, New Castle, 48.02; 4. Cooper Groll, Northgate, 48.95; 5. Adrian Beckford, Shady Side Academy, 49.86; 6. Stefan Stratimirovic, Shady Side Academy, 50.01; 7. Kieran Ragoowansi, Quaker Valley, 50.28; 8. Dan Tanaskovic, Central Valley, 50.55

500 freestyle: 1. Adam Morrison, Deer Lakes, 4:40.05; 2. Andrew Pierre, Mars, 4:40.00; 3. Cole Thome, Indiana, 4:45.85; 4. Kyle Thome, Indiana, 4:47.18; 5. Noah Loper, Deer Lakes, 4:47.45; 6. Nicholas Lauer, Shady Side Academy, 4:56.81; 7. Kole Friel, Laurel Highlands, 4:59.11; 8. Samuel Wygonik, St. Joseph, 4:59.99

100 backstroke: 1. John Dorobish, Geibel, 52.77; 2. Aidan Sommers, Northgate, 53.80; t3. Alex May, Montour, 54.35; t3. Andres Hubsch, Quaker Valley, 54.35; 5. Jacob Johnson, Laurel Highlands, 54.61; 6. Zachary Wilson, Knoch, 55.14; 7. Josiah Shaffer, Riverside, 55.18; 8. Mason Beauregard, Seton LaSalle, 56.25

100 breaststroke: 1. Robert Spekis, Belle Vernon, 56.99*; 2. William Crites, Greensburg Salem, 58.24; 3. Braden Zukowski, Knoch, 1:00.14; 4. Matt Cummings, Knoch, 1:00.64; 5. Mitchell Gumbert, West Allegheny, 1:00.90; 6. Jacob Niziol, Ringgold, 1:01.13; 7. John Kovacic, Hopewell, 1:01.40; 8. Jonathon Lewis, Laurel Highlands, 1:01.68

400 freestyle relay: 1. Indiana, 3:15.29; 2. Shady Side Academy, 3:17.13; 3. Northgate, 3:18.04; 4. Riverside, 3:18.71; 5. Montour, 3:23.69; 6. Mars, 3:24.48; 7. Mt. Pleasant, 3:26.95; 8. Ringgold, 3:30.19

Team standings

1. Indiana, 211.5; 2. Northgate, 193; 3. Shady Side Academy, 176; 4. Knoch, 159; 5. Belle Vernon, 158; 6. Riverside, 152; 7. Laurel Highlands, 117; 8. West Allegheny, 112.5

*WPIAL record

Girls

Friday’s results

WPIAL championships

At Pitt’s Trees Pool

Class 3A

100 freestyle: 1. Olivia Livingston, Gateway, 49.97; 2. Trinity Ward, Mt. Lebanon, 51.47; 3. Jennifer DiVito, Moon, 52.79; 4. Emma Connors, Moon, 52.83; 5. Maddie Mahoney, North Hills, 52.93; 6. Abby Rutkowski, Upper St. Clair, 53.01; 7. Maddy Cisco, Hempfield, 53.03; 8. Zoey Wilson, Hempfield, 53.08

500 freestyle: 1. Molly Smyers, North Allegheny, 4:58.72; 2. Sophia Donati, Mt. Lebanon, 5:03.50; 3. Sophia Schlichting, Upper St. Clair, 5:03.63; 4. Olivia Kisow, North Allegheny, 5:03.93; 5. Jael Dankle, Albert Gallatin, 5:06.28; 6. Taylor Schoeffel, Seneca Valley, 5:09.60; 7. Ynyra Bohan, Upper St. Clair, 5:10.73; 8. Grace Gackenbach, Fox Chapel, 5:11.46

100 backstroke: 1. Victoria Buerger, North Allegheny, 54.31; 2. Abigail Duncan, South Fayette, 56.07; 3. Innocende Patterson, Moon, 56.68; 4. Ellie Tiskus, Oakland Catholic, 57.26; 5. Abbie Griffith, Butler, 57.41; 6. Leia Ross, Fox Chapel, 57.66; 7. Hannah Muro, Penn-Trafford, 58.12; 8. Hannah Morelli, Mt. Lebanon, 58.16

100 breaststroke: 1. Zoe Skirboll, Fox Chapel, 1:00.96*; 2. Laura Goettler, Butler, 1:01.51; 3. Leah Baker, Moon, 1:02.72; 4. Maddie Dorish, Mt. Lebanon, 1:03.42; 5. Tatum Detwiler, Connellsville, 1:03.52; 6. Devan Taylor, Plum, 1:04.59; 7. Carrie Lenz, Latrobe, 1:04.89; 8. Abby Mele, Canon-McMillan, 1:05.28

400 freestyle relay: 1. North Allegheny (Molly Smyers, Mary Flavin, Lila McGrath, Victoria Buerger), 3:29.10; 2. Mt. Lebanon, 3:31.59; 3. Upper St. Clair, 3:33.48; 4. Fox Chapel, 3:33.65; 5. Moon, 3:34.62; 6. Oakland Catholic, 3:35.42; 7. Franklin Regional, 3:35.99; 8. Hempfield, 3:36.20

Team standings: 1. North Allegheny, 313; 2. Mt. Lebanon, 254.5; 3. Moon, 225; 4. Upper St. Clair, 195; 5. Seneca Valley, 184.5

Class 2A

100 freestyle: 1. Karen Siddoway, Northgate, 50.88; 2. Ahsley Lynch, West Mifflin. 53.69; 3. Hallie Frindlan, Thomas Jefferson, 54.10; 4. Jenna Roscoe, Laurel Highlands, 54.67; 5. Brynna Luedde, Ellis School. 54.69; 6. Isabella Salerno, Northgate, 55.01; 7. Sarah Doncevic, Ambridge, 55.32; 8. Marleigh Bennett, Elizabeth Forward, 55.42

500 freestyle: 1. Kaelyn McClain, Elizabeth Forward, 5:10.01; 2. Payton Rayko, Indiana, 5:16.92; 3. Hailey Yurkovich, Elizabeth Forward, 5:18.54; 4. Aria Eppinger, Winchester Thurston, 5:19.73; 5. Ainsley Bissett, North Catholic, 5:22.91; 6. Grace Janas, Chartiers Valley, 5:30.24; 7. Beth Shoop, Riverview, 5:31.55; 8. Andrea Kassa, Ringgold, 5:33.60

100 backstroke: 1. Isabel Huang, Quaker Valley, 58.13; 2. Parker Fanella, Indiana, 58.46; 3. Alicia Lehman, Keystone Oaks, 58.76; 4. Elizabeth Thomas, Laurel Highlands, 59.26; 5. Natalie Glessner, Elizabeth Forward, 59.96; 6. Brittney Carmazzi, North Catholic, 1:00.04; 7. Ariana Clark, Springdale, 1:00.40; 8. Rachel Halapchuk, Springdale, 1:00.62

100 breaststroke: 1. Heather Gardner, Mt. Pleasant, 1:03.92; 2. Rachel Blackburn, Highlands, 1:06.77; 3. Alexis Schrecongost, Freeport, 1:07.13; 4. Harley Kessler, Indiana, 1:07.30; 5. Maya Groff, Shady Side Academy, 1:08.15; 6. Delaney Patterson, Belle Vernon, 1:08.44; 7. Vanesa Valli, Blackhawk, 1:11.75; 8. Madison Cassidy, Greensburg Salem, 1:12.95

400 freestyle relay: 1. Northgate, 3:35.89; 2. Elizabeth Forward, 3:37.86; 3. Indiana, 3:38.55; 4. Hopewell, 3:43.56; 5. North Catholic, 3:44.49; 6. Freeport, 3:44.56; 7. Quaker Valley, 3:47.56; 8. Mt. Pleasant, 3:48.49

Team standings

1. Northgate, 225; 2. Indiana, 220; 3. Elizabeth Forward, 198; 4. North Catholic, 157; 5. Laurel Highlands, 154; 6. Freeport, 121; 7. Hopewell, 108; 8. Quaker Valley, 101

*WPIAL record

Wrestling

WPIAL individual championships

Class 3A

Quarterfinals

Friday’s results

106: Carter Dibert (Franklin Regional) t.f. Troy Hohman (Penn-Trafford), 16-1 (2:55); Costa Moore (Canon-McMillan) d. Vince Citrano (Plum), 6-0; Mason Prinkey (Connellsville) d. Briar Priest (Hempfield), 9-7; Dylan Chappell (Seneca Valley) p. Tyler Diggins (Moon), 2:49.

113: Alejandro Herrera (Seneca Valley) t.f. Khyvon Grace (Moon), 15-0 (5:37); Finn Solomon (Franklin Regional) d. Marino Angelicchio (Latrobe), 6-4; Jimmy Baxter (Canon-McMillan) m.d. Evan Whiteside (Gateway), 9-0; Kyle Burkholder (Hempfield) p. Bradley Stipetich (North Allegheny), 1:13.

120: Kurtis Phipps (Norwin) m.d. Dom Giordano (Kiski Area), 14-1; Kelin Laffey (Pine-Richland) p. Bryce Wilkes (Peters Township), 3:38; Logan Seliga (Belle Vernon) m.d. Kale Buckiso (Thomas Jefferson), 10-0; Ethan Berginc (Hempfield) d. Cole Homet (Waynesburg), 4-2 SV.

126: Darren Miller (Kiski Area) d. Zach Wright (Hampton), 7-0; Jared Keslar (Connellsville) d. Jordan Watters (West Allegheny), 4-2; Kenny Hayman (Canon-McMillan) p. Michael Zacur (Thomas Jefferson), 5:14; Colton Camacho (Franklin Regional) t.f. Giani Martini (Trinity), 23-7 (6:00).

132: Sam Hillegas (North Hills) p. Sammy Starr (Kiski Area), 0:29; Jason Geyer (Seneca Valley) d. Zach McCann (Franklin Regional), 5-2; John Altieri (Norwin) d. Zachary Macy (Chartiers Valley), 5-3 SV; Gabe Willochell (Latrobe) m.d. Justin Perkins (Penn Hills), 10-0.

138: Nick Coy (Penn-Trafford) d. Daniel Yetsick (Ambridge), 7-0; Nathan Lukez (Pine Richland) d. Dajauhn Hertzog (Greensburg Salem), 7-6; Drew Vlasnik (Seneca Valley) d. Mason Spears (Franklin Regional), 6-2; Ty Linsenbigler (Hempfield) Dd. Dylan Ross (Connellsville), 9-3.

145: Jackson Gray (Mt. Lebanon) d. Enzo Morlacci (Kiski Area), 4-2; Antonio Amelio (Seneca Valley) d. Colin Franks (Connellsville), 2-0; Jack Pletcher (Latrobe) d. Ian Ewing (Greensburg Salem), 5-2; Trey Howard (Waynesburg) d. Tanner Rohaley (Canon-McMillan), 5-0.

152: Cam Connor (Kiski Area) p. Jacob Dunlap (Ambridge), 1:39; Luca Augustine (Waynesburg) p. Coltin Jezioro (Peters Township), 5:53; Cole Spencer (Pine-Richland) d. Nick Montalbano (Seneca Valley), 5-0; Alex Weber (Thomas Jefferson) d. Trevor Verkleeren (Hempfield), 2-1.

160: Jack Blumer (Kiski Area) p. Tony Zona (Penn-Trafford), 3:08; Colby Morris (Waynesburg) d. Mac Stout (Mt. Lebanon), 3-2 UTB; Jake Richardson (Mars) d. Donovan McMillon (Peters Township), 2-0; Ty McGeary (West Allegheny) m.d. Bryce Long (Norwin), 16-2.

170: Gerrit Nijenhuis (Canon-McMillan) p. Cooper Baxter (Butler), 3:15; Jeff Markert (Peters Township) p. A.J. Ryan (Indiana), 1:23; Jon Hoover (North Allegheny) m.d. Grant Walnoha (Upper St. Clair), 11-2; Nick Delp (Kiski Area) d. John Bachar (Penn Trafford), 4-1.

182: Luke Stout (Mt. Lebanon) t.f. Patrick Johnson (Seneca Valley), 21-6 (4:54); Brandon Matthews (Peters Township) d. David McElravy (Indiana), 2-1; Cole Whitmer (Trinity) p. Nico Flati (West Allegheny), 3:20; Scott Joll (Belle Vernon) p. Riley O’Mara (Bethel Park), 1:55.

195: Max Shaw (Thomas Jefferson) d. Justin Cramer (Hempfield), 8-4; Logan Harmon (Armstrong) d. Dante Presutti (Montour), 9-2; Luke Montgomery (Bethel Park) d. Brayden Roscosky (Kiski Area), 6-1; Justin Hart (Hampton) d. John Meyers (Greensburg Salem), 3-2.

220: Trent Patrick (Greensburg Salem) d. Quinn Murray (Upper St. Clair), 5-2; Ogden Atwood (Armstrong) d. Shawndell Zapata (Butler), 8-3; Ryan Weinzen (Norwin) p. Ryan Howard (Waynesburg), 2:59; Dillon Ferretti (Hempfield) def. Ben Grafton (North Allegheny), 9-3 (5:33).

285: Quentin Franklin (South Fayette) d. Eli Reese (Knoch), 7-2; Nathan Hoaglund (Mt. Lebanon) p. Miguel Jackson (Pine-Richland), 3:13; Jake Slinger (Upper St. Clair) p. Zack Cypher (Norwin), 0:57; Isaiah Vance (Hempfield) d. Giomar Ramos (Canon-McMillan), 3-1.

