High school scores, schedules for March 18, 2019

By: HSSN Staff

Monday, March 18, 2019 | 10:39 PM

High Schools

Basketball

Boys

PIAA playoffs

Class 6A

Semifinals

Tuesday’s schedule

Pennridge (25-4) vs. La Salle College (26-3) at Norristown, 7 p.m.; Coatesville (29-2) vs. Kennedy Catholic (25-3) at Williamsport, 6 p.m.

Class 5A

Semifinals

Monday’s results

Archbishop Wood 63, Abington Heights 53 (OT)

Moon 73, Mars 55

Championship

Friday’s schedule

Archbishop Wood (20-8) vs. Moon (27-2) at Giant Center in Hershey, 8 p.m.

Class 4A

Semifinals

Monday’s results

Bonner Prendergast 83, Lower Moreland 47

Imhotep Charter 65, Hickory 46

Championship

Thursday’s schedule

Bonner-Prendergast (22-5) vs. Imhotep Charter (25-6) at Giant Center in Hershey, 8 p.m.

Class 3A

Semifinals

Tuesday’s schedule

Bishop McDevitt (21-7) vs. Trinity-District 3 (25-3) at Geigle Complex, 7:30 p.m.; Lincoln Park (25-4) vs. vs. Sharon (24-4) at New Castle, 7 p.m.

Class 2A

Semifinals

Tuesday’s schedule

Constitution (22-9) vs. Math, Civics and Sciences Charter (21-9) at Lincoln, 8 p.m.; OLSH (25-2) vs. Bishop Guilfoyle (26-2) at Kiski Area, 7 p.m.

Class A

Semifinals

Monday’s results

Sankofa Freedom Academy 66, Lourdes Regional 49

Vincentian Academy 57, Monessen 43

Championship

Thursday’s schedule

Sankofa Freedom Academy (17-10) vs. Vincentian Academy (20-8) at Giant Center in Hershey, 2 p.m.

Girls

PIAA playoffs

Class 6A

Semifinals

Monday’s results

Garnet Valley 51, Neshaminy 48

Peters Township 51, Upper Dublin 46 (OT)

Championship

Friday’s schedule

Garnet Valley (29-1) vs. Peters Township (29-0) at Giant Center in Hershey, 6 p.m.

Class 5A

Semifinals

Tuesday’s schedule

Southern Lehigh (26-3) vs. Archbishop Carroll (24-5) at Souderton, 7 p.m.; Thomas Jefferson (22-7) vs. Chartiers Valley (28-0) at Peters Township, 7 p.m.

Class 4A

Semifinals

Tuesday’s schedule

Bonner Prendergast (19-9) vs. Bethlehem Catholic (26-4) at Souderton, 6 p.m.; Mifflinburg (26-4) vs. North Catholic (25-3) at St. Francis (Pa.), 7 p.m.

Class 3A

Semifinals

Monday’s schedule

Delone Catholic 47, Central Cambria 39

Dunmore 50, Trinity-District 3 24

Championship

Thursday’s schedule

Dunmore (29-0) vs. Delone Catholic (25-4) at Giant Center in Hershey, 6 p.m.

Class 2A

Semifinals

Monday’s schedule

Bellwood-Antis 66, Mahanoy Area 58

West Middlesex 51, Everett 33

Championship

Thursday’s schedule

Bellwood-Antis (26-3) vs. West Middlesex (26-3) at Giant Center in Hershey, noon

Class A

Semifinals

Tuesday’s schedule

Jenkintown (27-1) vs. Lourdes Regional (22-6) at Geigle Complex, 6 p.m.; Shanksville (24-5) vs. Berlin Brothersvalley (23-5) at Pitt-Johnstown, 7 p.m.

Hockey

PIHL

Penguins Cup playoffs

Championships

At UPMC Lemieux Sports Center

Class 3A

Tuesday’s schedule

Peters Township (16-3-1) vs. North Allegheny (16-4-0), 8:30 p.m.

Class 2A

Monday’s result

Pine-Richland 7, Upper St. Clair 5

Class A

Tuesday’s schedule

Montour (20-1-0) vs. South Fayette (19-2-0), 6 p.m.

Division II

Monday’s result

Ringgold 4, Burrell 3

Tennis

Boys

Monday’s results

WPIAL

Class 3A

Section 1

Franklin Regional 4, Penn-Trafford 1

Section 4

Peters Township 3, Mt. Lebanon 2

Class 2A

Section 1

Greensburg Central Catholic 4, Southmoreland 1

Greensburg Salem 5, Brownsville 0

Mt. Pleasant 5, West Mifflin 0

Section 3

Knoch 5, Burrell 0

Nonsection

Central Valley 5, Washington 0

Hampton 5, Mars 0

North Hills 3, Woodland Hills 2

Monday’s summaries

WPIAL

Class 3A

Section 1

Franklin Regional 4, Penn-Trafford 1

Singles: Anup Nadesan (FR) d. Brian Lee, 6-1, 6-2; Advait Kulkarni (P-T) d. Adam Yamrick, 6-4, 2-6, 11-9; Sean Van Alen (FR) d. Samuel Painter, 6-1, 6-1.

Doubles: Vineet Madduru/Joseph Bonfiglio (FR) d. Alex Turowski/Brian Mueller, 6-3, 6-2; Vishal Thulasiram/Frerit Yadav (FR) d. Bienno Ferriera/Sahit Sudadi, 6-2, 6-4.

Records: FR (1-0), P-T (0-1)

Class 2A

Section 1

Greensburg Central Catholic 4, Southmoreland 1

Singles: Owen Beer (GCC) d. Lucas Watson 2-6, 7-6 (7-4), 11-9; Joe Panahandeh (GCC) d. Andrew Rodriguiz 6-0, 6-2; Ben Ritenour (GCC) d. Anthony Baird 6-2, 6-1.

Doubles: Vincent Komoroski/Daniel McMaster (GCC) d. Bryton Montgomery/Jacob Hamm 6-0, 6-2; Xander Cramer/Memphis Smetak (S) wbf.

Records: GCC (1-0), SM (0-1)

Greensburg Salem 5, Brownsville 0

Singles: Chris Marinchek (GS) d. Kyle Phillabaum, 6-0, 6-0; Jack Maruca (GS) d. Doug Frick, 6-1, 6-0; Bryce Clemence (GS) d. Josh Savage, 6-4, 6-7, 7-6.

Doubles: Ryan Nalevanko/Chase Clemence (GS) d. Kyler Flowers/Eli Eicher, 6-2, 6-1; Matt Metrosky/Mike Ruggieri (GS) d. Nate Vandivner/Andrew Haven.

Mt. Pleasant 5, West Mifflin 0

Singles: Ryan Temple (MP) d. Den Smoley, 6-4, 6-1; Nick Yurechko (MP) d. Will Carlock, 6-1, 6-1; Brad Tait (MP) d. Kelso Sales, 6-0, 6-0.

Doubles: Sam Napper/Caleb Pfeifer (MP) d. Mike Hodgetts/Conner Hutson, 6-1, 6-0; Noah Lawrence/Jack Shirley (MP) d. Ryan Smoley/Josh Smoley, 6-1, 6-1.

Records: MP (1-0), WM (0-1)

