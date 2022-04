High school scores, summaries and schedules for April 8, 2022

By:

Friday, April 8, 2022 | 11:25 PM

High school

Baseball

WPIAL

Friday’s results

Class 4A

Section 2

Montour 6, Quaker Valley 4

Class 2A

Section 3

Eden Christian at Northgate, ppd.

Nonsection

Butler 10, Gateway 0

Freeport 7, Kiski Area 2

Laurel Highlands 8, Trinity 6

Mars 3, North Catholic 2

Mt. Pleasant 11, Armstrong 1

North Allegheny 12, Plum 2

Obama Academy 18, St. Joseph 8

Shaler 4, Hampton 3

St. Marys 11, Elizabeth Forward 0

Valley 1, Burrell 0

West Allegheny 7, Mt. Lebanon 4

Chartiers-Houston 6, McGuffey 5

Ambridge 4, New Castle 2

New Brighton at Central Valley, (n)

Rochester at Beaver Falls, ppd.

East Allegheny at Clairton, ppd.

Jefferson-Morgan at Carmichaels, ppd.

Aliquippa at Western Beaver, ppd.

Allderdice at Upper St. Clair, ppd.

Bentworth at Mapletown, ppd.

Bethel Park at Baldwin, ppd.

Brentwood at South Allegheny, ppd.

Charleroi at Ringgold, ppd.

Frazier at Southmoreland, ppd.

Laurel at Ellwood City, ppd.

Montour at Canon-McMillan, ppd.

Moon at Beaver, ppd.

Norwin at Seneca Valley, ppd.

Peters Township at Central Catholic, ppd.

Seton LaSalle at Carrick, ppd.

South Side at Freedom, ppd.

Uniontown at Brownsville, ppd.

Washington at Fort Cherry, ppd.

Waynesburg at California, ppd.

Woodland Hills at Penn-Trafford, ppd.

Saturday’s schedule

Class A

Section 2

Monessen at Mapletown, 11 a.m.

Nonsection

Avonworth at Shenango, 12 p.m.

Burgettstown at Bentworth, 11 a.m.

Fort Cherry at Bishop Canevin, 12 p.m.

Hopewell at Quaker Valley, 11 a.m.

South Fayette at Central Valley, 12 p.m.

Lacrosse

Friday’s results

Boys

Class 3A

Section 1

Peters Township 16, Baldwin 1

Nonsection

Moon 17, Sewickley Academy 7

Girls

Class 3A

Section 2

North Allegheny 17, Butler 5

Nonsection

Mars 16, Hampton 9

Softball

Friday’s results

Class 6A

Section 1

Bethel Park 20, Peters Township 6

Canon-McMillan at Mt. Lebanon, ppd.

Section 2

Seneca Valley 2, Norwin 1

Hempfield at North Allegheny, ppd.

Pine-Richland at Butler, ppd.

Class 5A

Section 1

Armstrong 20, Plum 0

Woodland Hills at Indiana, ppd.

Section 2

Latrobe 18, Gateway 0

Penn-Trafford at Connellsville, ppd.

Thomas Jefferson at Albert Gallatin, ppd.

Section 3

North Hills at Hampton, ppd.

Shaler at Oakland Catholic, ppd.

Section 4

Chartiers Valley 15, Upper St. Clair 3

South Fayette at Western Beaver, ppd.

Trinity at West Allegheny, ppd.

Class 4A

Section 1

Greensburg Salem at Freeport, ppd.

Knoch at Burrell, ppd.

McKeesport at Highlands, ppd.

Section 2

West Mifflin 6, Laurel Highlands 2

Belle Vernon at Ringgold, ppd.

Yough at Uniontown, ppd.

Section 3

Hopewell at Beaver, (n)

Ambridge at New Castle, ppd.

Montour at Central Valley, ppd.

Class 3A

Section 1

Valley 10, North Catholic 7

East Allegheny at Deer Lakes, ppd.

Shady Side Academy at Derry, ppd.

Section 2

South Park 24, Quaker Valley 0

Ellwood City at Avonworth, ppd.

Keystone Oaks at Beaver Falls, ppd.

Section 3

McGuffey at Mt. Pleasant, ppd.

Southmoreland at Brownsville, ppd.

Waynesburg at South Allegheny, ppd.

Class 2A

Section 1

Our Lady of the Sacred Heart 13, Fort Cherry 1

Carlynton at Aliquippa, ppd.

Sto-Rox at Chartiers-Houston, ppd.

Section 2

Ligonier Valley 15, Steel Valley 0

Seton LaSalle 5, Serra Catholic 0

Jeannette at Apollo-Ridge, ppd.

Section 3

Beth-Center at Charleroi, ppd.

California at Washington, ppd.

Carmichaels at Frazier, ppd.

Section 4

Shenango at Neshannock, ppd.

Laurel at Riverside, ppd.

Class A

Section 1

Sewickley Academy 17, Cornell 7

Rochester at Union, ppd.

South Side at Bishop Canevin, ppd.

Section 2

Greensburg Central Catholic at Jefferson-Morgan, ppd.

Mapletown at West Greene, ppd.

Monessen at Avella, ppd.

Section 3

Leechburg 15, Riverview 0

St. Joseph 12, Ellis School 2

Springdale at Northgate, ppd.

Nonsection

Burgettstown 17, Freedom 6

Saturday’s schedule

Nonsection

Ligonier Valley at Belle Vernon, 2 p.m.

Serra Catholic at Greensburg Central Catholic, 12 p.m.

Track and field

Lady Spartan/Wildcat Invitational

At Latrobe

Friday’s results

Boys

100: 1. Cody Rubrecht, Greensburg Salem, 11.69. 2. JR Burton, North Allegheny, 11.82. 3. Erich Benjamin, DuBois, 11.86. 4. Adam Piper, Latrobe, 11.98. 5. Jacob Pittman, Latrobe, 12.02. 6. Robert Fulton, Latrobe, 12.03.

200: 1. Brandon Farr, North Allegheny, 23.21. 2. Owen Putt, Indiana, 23.58. 3. Cody Rubrecht, Greensburg Salem, 23.86. 4. Jake Nardozza, Penn-Trafford, 24.07. 5. David Kondraciuk, Shaler, 24.31. 6. Adam Piper, Latrobe, 24.42.

400: 1. Owen Putt, Indiana, 52.32. 2. Zach Nash, North Allegheny, 53.40. 3. Luke Denny, Norwin, 53.75. 4. Tyler Mondock, Latrobe, 53.84. 5. Patrick Panichella, Propel Braddock, 53.90. 6. Jacob Gill, Indiana, 54.65.

800: 1. Zane Kinne, North Allegheny, 1:58.83. 2. Maxwell Hamilton, OLSH, 2:01.39. 3. Jackson Pajak, North Allegheny, 2:01.41. 4. Antonio Tuttoilmondo, Hempfield, 2:03.84. 5. Colin Simander, St. Joseph, 2:04.97. 6. Harrison Repko, Shaler, 2:05.27.

1600: 1. Michael Gauntner, North Allegheny, 4:28.39. 2. Scott Nalepa, North Allegheny, 4:30.59. 3. Maxwell Hamilton, OLSH, 4:31.08. 4. Tyler Paszkowski, Shaler, 4:34.19. 5. Danny Robles, North Allegheny, 4:37.31. 6. Ryan Paris, Shaler, 4:40.64.

3200: 1. Jack Bertram, North Allegheny, 9:30.70. 2. Graham Wolfe, North Allegheny, 9:39.81. 3. Gregory Kossuth, North Allegheny, 9:39.98. 4. Sean Aiken, Eden Christian, 9:46.47. 5. Matt Schwertfeger, Laurel Highlands, 10:05.98. 6. Aaron tressler, Greensburg Salem, 10:11.44.

110 hurdles: 1. Brennan Campbell, Latrobe, 15.52. 2. Jack Keenan, Shaler, 16.22. 3. Owen Curran, North Allegheny, 16.48. 4. Connor Domke, Plum, 16.58. 5. Ryan Schiller, Norwin, 16.94. 6. Luke Sturrock, DuBois, 17.00.

300 hurdles: 1. Brennan Campbell, Latrobe 42.00, 2. Ryan Schiller, Norwin, 43.63, 3. Jake George, Plum, 43.66, 4. James Brewer, Greensburg Central Catholic, 43.79, 5. Joseph Ambrose, Penn-Trafford, 45.04, 6. Jack Coleman, Kiski Area, 45.23.

400 relay: 1. North Allegheny (JR Burton, Brandon Farr, Tyree Alualu, Owen Curran), 45.46. 2. Latrobe, 45.72. 3. Penn-Trafford, 45.92. 4. Shaler, 47.24. 5. Franklin Regional, 47.26. 6. Woodland Hills, 47.56.

1600 relay: 1. Indiana (Jacob Gill, Jon Berzonsky, William Berzonsky, Owen Putt), 3:36.09. 2. Latrobe, 3:38.06. 3. Kiski Area, 3:42.21. 4. Hempfield, 3:47.51. 5. Penn-Trafford, 3:51.12. 6. Sr. Joseph, 3:52.18.

3200 relay: 1. North Allegheny (Joey Rempe, Connor Williams, James Behrend, Nicholas Betler), 8:38.32. 2. Hempfield, 8:40.97. 3. Albert Gallatin, 8:47. 14. 4. Norwin, 8:54.64. 5. Latrobe, 8:57.18. 6. Franklin Regional, 9:01.07.

High jump: 1, Noah Ser, Hempfield, 5-10. 2. Owen Curran, North Allegheny, 5-10. 3. Robbie Labuda, Mt. Pleasant, 5-8. 3. Jalen Russell, Franklin Regional, 5-8. 3. Kenneth Miller Jr., Hempfield, 5-8. 3. Hunter Kooser, Laurel Highlands, 5-8.

Long jump: 1. Donavin Waller, Greensburg Salem, 21-2.75. 2. Stanford Webb, Indiana, 20-11. 3. Kimoni Walters, Woodland Hills, 20-0. 4. Campbell Curry, Kiski Area, 19-8.75. 5. Kyan Chambers, Highlands, 19-8. 6. Collin Gunzburger, Norwin, 19-6.

Triple Jump: 1. Donavin Waller, Greensburg Salem, 41-8. 2. Rohan Gupta, North Allegheny, 41-5.5. 3. Robbie Labuda, Mt. Pleasant, 40-5. 4. Campbell Curry, Kiski Area, 39-3. 5. Avery Petrazzi, Franklin Regional, 39-2. 6. Hunter Kooser, Laurel Highlands, 38-11.5.

Pole vault: 1. Charles Weber, Indiana, 13-6. 2. Ryan Handron, North Allegheny, 13-0. 3. Daylan Yeager, Latrobe, 11-6. 4. Caleb Marsiglio, Franklin Regional, 11-0. 5. James Brewer, Greensburg Central Catholic, 10-6. 6. Noah Ser, Hempfield, 10-0. 6. Jack Silvis, Franklin Regional, 10-0.

Discus: 1. John Paul Gera, Hempfield, 145-3. 2. Nick Gunther, Yough, 141-1. 3. Nathan Schlessinger, Penn-Trafford, 138-1. 4. Dwight Sarver, Greensburg Salem, 128-10. 5. Anthony Petrulo, Norwin, 128-8. 5. Kaden Velasquez, North Allegheny, 128-8.

Javelin: 1. Aaron Schmook, Norwin, 170-3, 2. Cody Scherle, Norwin, 163-2, 3. Ben Blahovec, Hempfield, 146-10, 4. Quentin Larkin, Albert Gallatin, 146-7, 5. Dylan Brooks, Connellsville 142-9, 6. Jayden Richter, Valley, 139-0.

Shot put: 1. Daniel Sierek, Hempfield, 49-10. 2. Dwight Sarver, Greensburg Salem, 46-8. 3. John Paul Gera, Hempfield, 45-2.5. 4. Billy McChesney, Greensburg Salem, 44-0.5. 5. Anthony Petrulo, Norwin, 43-10.5. 6. Braden Mika, Kiski Area, 42-7.

Team scores: 1. North Allegheny 137. 2. Hempfield 61. 3. Latrobe 56. 4. Greensburg Salem 53. 5. Indiana 47. 6. Norwin 43. 7. Shaler 20. 7. Shaler 20. 9. Kiski Area 16. 10. OLSH 14.

Girls

100: 1. Eloise Facher, Shaler, 12.93. 2. Nataiah Robertson-Dutrieuille, Norwin, 13.26. 3. Rylin Bugosh, Mt. Pleasant, 13.38. 4. Kate Schall, Penn-Trafford, 13.42. 5. Kena Shannon, North Allegheny, 13.47. 6. Lola Akindele, North Allegheny, 13.49.

200: 1. Abbie Huey, Indiana, 25.97. 2. Rylin Bugosh, Mt. Pleasant, 27.23. 3. Bernadette Zukina, Norwin, 27.28. 4. Sterling Scott, Laurel Highlands, 27.50. 5. Ella Zambruno, Greensburg Cnetral Catholic, 27.56. 6. Cadence Ullman, Indiana, 27.70.

400: 1. Abbie Huey, Indiana, 1:00.32. 2. Bernadette Zukina, Norwin, 1:00.98. 3. Kena Shannon, North Allegheny, 1:01.17. 4. Kate Schall, Penn-Trafford, 1:01.83. 5. Eliza Miller, Kiski Area, 1:02.63. 6. Isabella Costa, North Allegheny, 1:03.45.

800: 1. Morgan Roemer, DuBois, 2:21.59. 2. Cydney Blahovec, Hempfield, 2:21.72. 3. Elizabeth Hunkele, Pine-Richland, 2:22.46. 4. Rachel Hockenberry, North Allegheny, 2:23.64. 5. Sam Hennen, Shaler, 2:23.76. 6. Ella Bulava, Latrobe, 2:25.65.

1600: 1. Wren Kugler, North Allegheny, 5:06.02. 2. Robin Kucler, North Allegheny, 5:09.91. 3. Morgan Roemer, DuBois, 5:10.79. 4. Sam Hennen, Shaler, 5:18.95. 5. Maura Mlecko, North Allegheny, 5:23.10. 6. Emma Jiancristoforo, Norwin, 5:23.83.

3200: 1. Eva Kynaston, North Allegheny, 11:35.67. 2. Chloe Bonson, Penn-Trafford, 11:39.45. 3. Alicia Weimer, Hempfield, 11:45.63. 4. Camille Swirsding, North Allegheny, 12:08.21. 5. Rosemary Gaydos, Norwin, 12:14.29. 6. Erin McGoey, North Allegheny, 12:21.31.

100 hurdles: 1. Kamryn Fontaine, DuBois, 17.21. 2. Brandi Brozeski, Norwin, 17.21. 3. Lindsay Simmons, Hempfield, 17.33. 4. Brooke Signorella, Highlands, 17.91. 5. Rachel O’Bryan, Greensburg Salem, 17.99. 6. Casey Rose Colcombe, Norwin, 18.42.

300 hurdles: 1. Layla Robertson, Norwin, 48.81, 2. Arianna Tegtmeier, North Allegheny, 50.53, 3. Bella Brozeski, Norwin, 50.85, 4. Alexa Gray, Hempfield, 50.88, 5. Casey Rose Colcombe, Norwin, 51.48, 6. Lindsay Simmons, Hempfield, 51.76.

400 relay: 1. Norwin (Jocelyn Boyd, Melani Schmidt, Layla Robertson, Nataiah Robertson-Dutrieuille), 51.00. 2. North Allegheny, 51.37. 3. Shaler, 51.77. 4. Latrobe, 52.29. 5. Hempfield, 53.63. 6. Plum, 54.08.

1600 relay: 1. Hempfield (Alexa Gray, Lily Murphy, Julia Snider, Cydney Blahovec), 4:16.93. 2. Norwin, 4:17.84. 3. Latrobe, 4:25.33. 4. Penn-Trafford, 4:27.46. 5. Indiana, 4:28.84. 6. Laurel Highlands, 4:34.64.

3200 relay: 1. Hempfield (Julia Snider, Lily Murphy, Alicia Weimer, Cydney Blahovec), 9:58.98. 2. Kiski Area, 10:09.46. 3. Norwin, 10:16.25. 4. Latrobe, 10:20.85. 5. North Allegheny, 10:38.85. 6. Franklin Regional, 10:39.63.

High jump: 1. Rachael Johns, North Allegheny, 5-0. 1. Ashley Laukus, Norwin, 5-0. 3. Isabella Geist-Salone, DuBois, 4-8. 3. Madelyn Crabtree, DuBois, 4-8. 3. Ella Evans, Franklin Regional, 4-8. 3. Nyasia Chambers, Kiski Area, 4-8. 3. Giana Torri, Hempfield, 4-8. 3. Isabella Costa, North Allegheny, 4-8.

Long jump: 1. Nataiah Robertson-Dutrieuille, Norwin, 17-2.75. 2. Isabella Costa, North Allegheny, 16-7.5. 3. Cassidy Davis, Highlands, 16-5.5. 4. Rachael Johns, North Allegheny, 16-0. 5. Lauren Stroka, DuBois, 15-9.75. 6. Alexa Gray, Hempfield, 15-8.25.

Triple jump: 1. Sierra Todero, Franklin Regional, 34-3, 2. Sarah Hogan, North Allegheny, 32-10, 3. Avery Celo, Kiski Area, 32-9, 4. Laura Uhlinger, Greensburg Salem, 32-8, 5. Briona Brice, North Allegheny, 32-7, 6. Jocelyn Boyd, Norwin, 31-9.

Pole vault: 1. Liz Tapper, Hempfield, 11-6. 2. Ava Como, North Allegheny, 10-6. 3. Hannah Shaw, Norwin, 10-6. 4. Delaney Tedesco, North Allegheny, 9-6. 5. Grace Iwig, Hempfield, 9-0. 6. Bella DeVito, Kiski Area, 7-0.

Discus: 1. Liz Tapper, hempfield, 126-6. 2. Mia Pierce, Laurel Highlands, 106-6. 3. Madison Setzenfand, Penn-Trafford, 101-8. 4. Trinity Wills, Norwin, 101-6. 5. Brooke Bomer, Hempfield, 99-5. 6. Riley Morningstar, Norwin, 98-4.

Javelin: 1. Katelyn Ross, Hempfield, 106-8. 2. DJ Thomas, Albert Gallatin, 102-5. 3. Mia Pierce, Laurel Highlands, 102-1. 4. Alexis Heller, Norwin, 96-6. 5. Lizzie Lubold, Indiana, 96-5. 6. Kendall Berger, Norwin, 94-4.

Shot put: 1. Liz Tapper, Hempfield, 46-11.5. 2. Lizzie Dlugos, Greensburg CC, 34-7.5. 3. Riley Morningstar, Norwin, 31-10. 4. Rebekah Ostrosky, Hempfield, 31-7.5. 5. Meryn Zangaro, Latrobe, 31-5.5. 6. Hope Hawkins, Woodland Hills, 30-5.5.

Team scores: 1. Norwin 117. 2. North Allegheny 111. 3. Hempfield 96.5. 4. DuBois 36.5. 5. Penn-Trafford 26. 6. Indiana 25. 7. Shaler 22. 8. Laurel Highlands 19. 9. Latrobe 17. 9. Kiski Area 17.

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.