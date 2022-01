High school scores, summaries and schedules for Jan. 29, 2022

By:

Saturday, January 29, 2022 | 10:00 PM

High schools

Basketball

Boys

Saturday’s results

WPIAL

Class 2A

Section 3

Winchester Thurston 70, Serra Catholic 65

PBC Classic

At Montour

Blackhawk 64, Baldwin 59

Moon 66, Hopewell 45

North Allegheny 50, Penn Hills 40

Quaker Valley 83, Highlands 75

Our Lady of the Sacred Heart 81, Shady Side Academy 54

Montour 70, Uniontown 59

Nonsection

Allderdice 39, Mt. Lebanon 38

New Castle 66, Seneca Valley 35

Southwest Christian Athletic Conference

Harvest Baptist 73, Cheswick Christian 54

Sunday’s schedule

PBC Classic

At Montour

Beaver Falls vs. Canon-McMillan, 11 a.m.

Aliquippa vs. Mars, 12:30 p.m.

Sto-Rox vs. Ellwood City, 2 p.m.

North Hills vs. Upper St. Clair, 3:30 p.m.

Chartiers Valley vs. Shaler, 5 p.m.

Belle Vernon vs. Bishop Canevin, 6:30 p.m.

Shootout at Seton Hill

Latrobe vs. Greensburg Central Catholic, 6 p.m.

Jeannette vs. Geibel, 7:30 p.m.

Girls

Saturday’s results

WPIAL

Class 5A

Section 3

Trinity 87, Uniontown 20

Class 4A

Section 2

Montour 57, Hopewell 42

Section 3

Yough 40, Mt. Pleasant 27

Nonsection

Bentworth 30, Beth-Center 27

Canon-McMillan 73, Washington 19

Hopewell at Ellwood City, ppd.

Jeannette at Northgate, ppd.

Mars 57, Shaler 41

Mt. Lebanon 59, Cumberland Valley 28

Obama Academy 51, St. Joseph 34

Sewickley Academy at Shady Side Academy, ppd.

South Park 71, Keystone Oaks 50

Southmoreland at Gateway, ppd.

Sunday’s schedule

Shootout at Seton Hill

Greensburg Central Catholic vs. Franklin Regional, 1 p.m.

Indiana vs. Southmoreland, 4 p.m.

Competitive spirit

Saturday’s results

PIAA Championships

At Hershey

Class 3A

Large division

1. Hempfield 94.2; 2. Cumberland Valley 92.9; 3. South Fayette 90.8333; 4. Haverford 89.1333; 5. St. Hubert’s Catholic 87.5333; 6. Penn-Trafford 85.8

Small division

1. Garnet Valley 95.0667; 2. Central Dauphin East 86.5333; 3. Central Bucks West 86.3667; 4. Dallastown 85.3333; 5. North Hills 84.8833; 6. Thomas Jefferson 82.8667

Class 2A

Large division

1. Neshannock 84.9; 2. Elk County Catholic 84.6333; 3. Archbishop Ryan 83.3167; 4. Laurel 82.2; 5. Warren 81.7667

Small division

1. Lansdale Catholic 93.633; 2. Richland 88.0333; 3. Moniteau 85.3667; 4. Pope John Paul II 85.2667; 5. United 82; 6. Bishop McCort 81.5167; 7. Archbishop Wood 80.6; 8. Johnstown 80.3333; 9. Milton 76.9667; 10. Ringgold 67.6667

Coed division

1. McDowell 92.5; 2. Butler 85.2; 3. East Stroudsburg 83.3333; 4. Norristown 83.0667; 5. Conrad Weiser 81.1167

Swimming

Saturday’s results

WCCA Swimming & Diving Championships

At Derry

Boys

Team standings:1. Hempfield, 342; 1. Franklin Regional, 342; 3. Kiski Area, 308.50; 4. Latrobe, 223; 5. Penn-Trafford, 205.

200 Medley Relay: 1. Hempfield (Jacob Dzurica, Liam Randolph, Hunter Cooper, Dominic Falcon) 1:36.76. 2. Franklin Regional 1:38.74. 3. Mt. Pleasant 1:40.62 32. 4. Penn-Trafford 1:41.96. 5. Kiski Area 1:44.02. 6. Norwin 1:44.86

200 Freestyle: 1. Levi Hansen, Kiski Area, 1:42.53. 2. Parker Sterlitz, Kiski Area, 1:47.07. 3. Benjamin Holm, Franklin Regional 1:48.71. 4. Patrick Cratty, Latrobe 1:50.32. 5. Charlie Cratty, Latrobe 1:51.24. 6. Jacob Dzurica, Hempfield 1:51.80 13

200 IM: 1. Aiden Bunker, Franklin Regional 1:56.91. 2. Jack Coleman, Kiski Area 2:00.99. 3. Holden Thomas, Franklin Regional 2:01.13. 4. Joseph Gardner, Mt. Pleasant 2:01.28. 5. Justin Tucker, Kiski Area 2:02.42. 6. Liam Randolph, Hempfield 2:04.82

50 Freestyle: 1. Dominic Falcon, Hempfield 21.20. 2. Jason Tosh, Franklin Regional 21.74. 3. Ryan Murtha, Hempfield 22.23. 4. Julian Zhu, Latrobe 22.78. 5. Riley Yute, Kiski Area 23.18. T6. Connor Lydon, Norwin 23.19. T6. Phillip Miller, Kiski Area 23.19

100 Butterfly: 1. Henry Miller, Southmoreland 51.43. 2. Levi Hansen, Kiski Area 51.56. 3. Owen Holm, Franklin Regional 52.15. 4. Nathan Kostrobala, Norwin 52.97. 5. Hunter Cooper, Hempfield 53.73. 6. David Mutter, Mt. Pleasant 54.06

100 Freestyle: 1. Dominic Falcon, Hempfield 48.01. 2. Patton Graziano, Penn-Trafford 48.30 . 3. Owen Holm, Franklin Regional, 48.38. 4. Conner Alexander, 10 Penn-Trafford 48.60. 5. Ryan Murtha, Hempfield 48.98. 6. David Mutter, Mt. Pleasant 49.21

500 Freestyle: 1. Parker Sterlitz, Kiski Area 4:44.26. 2. Conner Alexander, Penn-Trafford 4:57.03. 3. Justin Tucker, Kiski Area 4:58.92. 4. Matthew Knedeisen, Hempfield 5:03.89. 5. Noah Mulac, Norwin 5:09.97. 6. Eric Lingg, Franklin Regional 5:11.57

200 Freestyle Relay: 1. Hempfield (Liam Randolph, Ryan Murtha, Hunter Cooper, Dominic Falcon) 1:27.33. 2. Franklin Regional 1:28.63. 3. Kiski Area 1:28.84. 4. Latrobe 1:32.17. 5. Norwin 1:37.83. 6. Mt. Pleasant 1:38.92

100 Backstroke: 1. Patton Graziano, Penn-Trafford 51.49. 2. Thomas Holden, Franklin Regional 51.66. 3. Jacob Dzurica, Hempfield 53.56. 4. Nathan Kostrobala, Norwin 55.24. 5. Nick Reda, Belle Vernon 56.03. 6. Colin Spehar, Latrobe 57.55

100 Breaststroke: 1. Joseph Gardner, 9 Mt. Pleasant, 57.84. 2. Henry Miller, Southmoreland 58.28. 3. Aiden Bunker, Franklin Regional 59.50. 4. Liam Randolph, Hempfield 59.58. 5. Jack Coleman, Kiski Area 1:01.79. 6. Hunter Cooper, Hempfield 1:02.71

400 Freestyle Relay: 1. Franklin Regional (Owen Holm, Benjamin Holm, Holden Thomas, Aiden Bunker) 3:13.72. 2. Kiski Area 3:15.91. 3. Mt. Pleasant 3:20.67. 4. Latrobe 3:22.85. 5. Hempfield 3:23.19. 6. Norwin 3:26.38

Girls

Team standings: 1. Franklin Regional, 364; 2. Hempfield, 313; 3. Mt. Pleasant, 293; 4. Latrobe, 236; 5. Norwin, 205.

200 Medley Relay: 1. Mt. Pleasant (Reegan Brown, SaraJo Gardner, McKenna Mizikar, Lily King) 1:48.56 40. 2. Franklin Regional 1:50.73. 3. Norwin 1:51.99. 4. Kiski Area 1:52.49. 5. Hempfield 1:52.92. 6. Latrobe 1:55.46

200 Freestyle: 1. Amanda McFaden, Franklin Regional 1:58.67. 2. SaraJo Gardner, Mt. Pleasant 2:00.83. 3. Hannah Uhrinek, Hempfield 2:01.46. 4. Addi Busch, Hempfield 2:02.64. 5. Natalie Eiben, Franklin Regional 2:03.13. 6. Abigail King, Kiski Area 2:03.47

200 IM: 1 Eliza Miller, Kiski Area 2:08.76 20. 2 Anna Little, Norwin 2:12.36 17. 3 Reegan Brown, Mt. Pleasant 2:13.93 16. 4 Delaney Patterson, Belle Vernon, 2:14.90 15. 5 Annika Albright, Franklin Regional 2:15.79 14. 6 Paityn Blakley, Franklin Regional 2:18.70 13

50 Freestyle: 1. Lily King Mt. Pleasant, 23.17. 2. Lauren Bell, Latrobe 24.96. 3. Emma Martz, Emma, Hempfield 25.14. 4. Rosalynd Lingg, Franklin Regional 25.30. 5. Camryn Walters, Hempfield 25.40. 6. Kaitlyn Hilty, Franklin Regional 25.72

100 Butterfly: 1. Natalie Eiben, Franklin Regional 58.51. 2. Hannah Uhrinek, Hempfield 58.88. 3. Jordan Crupie, Hempfield 59.13. 4. Reegan Brown, Mt. Pleasant 59.24. 5. Joey Testa, Norwin 1:00.40. 6. Lauren Bell, Latrobe 1:01.16

100 Freestyle: 1. Lily King, Mt. Pleasant 50.78. 2. Annika Albright, Franklin Regional 54.99. 3. Emma Martz, 12 Hempfield 55.18. 4. Rosalynd Lingg, Franklin Regional 55.90. 5. Trinity Graft, Mt. Pleasant 55.94. 6. Allison Arendas, Norwin 56.84

500 Freestyle: 1. Amanda McFaden, Franklin Regional 5:19.45. 2. Delaney Patterson, Belle Vernon 5:24.56. 3. Addi Busch, Hempfield 5:31.89. 4. Amara Sterlitz, Kiski Area 5:33.89. 5. Kate Wolford, Latrobe 5:38.62. 6. Andrea Hoffman, Latrobe 5:41.28

200 Freestyle Relay: 1. Hempfield (Jordan Crupie, Emma Martz, Hannah Uhrinek, Camryn Watters) 1:39.80. 2. Franklin Regional 1:40.56. 3. Mt. Pleasant 1:41.95. 4. Latrobe 1:45.15. 5. Derry 1:45.63. 6. Burrell 1:47.58

100 Backstroke: 1. Camryn Watters, Hempfield 57.84. 2. Jordan Crupie, Hempfield 58.91. 3. SaraJo Gardner, Mt. Pleasant 59.93. 4. Allyson Hilty, Franklin Regional 1:00.64. 5. Chloe Black, Norwin 1:00.87. 6. Kiersten O’Connor, Mt. Pleasant 1:01.87

100 Breaststroke: 1. Eliza Miller, Kiski Area 1:05.47. 2. Paitlyn Blakley, Franklin Regional 1:05.78. 3. Anna Little, Norwin 1:06.26. 4. Abigail King, Kiski Area 1:08.01. 5. Kaitlyn Hilty, Franklin Regional 1:10.95. 6. Abigail Sharp, Greensburg Salem 1:12.37

400 Freestyle Relay: 1. Mt. Pleasant (Reegan Brown, Trinity Graft, SaraJo Gardner, Lily King) 3:34.69. 2. Franklin Regional 3:42.45. 3. Kiski Area 3:46.91. 4. Norwin 3:47.69. 5. Belle Vernon 3:51.47. 6. Hempfield 3:55.18

Wrestling

Saturday’s results

Fred Bell Tournament

At Grove City

First place

106: Elijah Brosius, Cranberry p. Kyle Lantz, Cochranton, 3:24

113: Darius McMillon, Peters Twp m.d. Colin Bartley, Laurel, 10-0

120: Hunter Gould, Conneaut Area d. Logan Sallot, McDowell, 3-0

126: Anthony Ferraro, Pine Richland m.d. Gunnar Gage, Cambridge Springs, 13-5

132: Peter Chacon, Montour p. Khyvon Grace, Moon, 2:00

138: Connor Pierce, Harbor Creek p. Cody Hamilton, Grove City, 3:01

145: Ty Watson, Penns Valley d. Caullin Summers, Sharpsville, 11-4

152: Artis Simmons, McDowell d. Isaiah Pisano, Hopewell, 3-2

160: Grant Mackay, Laurel d. Zeke Dubler, Glendale, 6-0

172: Magnus Lloyd, General McLane d. Logan Hoffman, Belle Vernon, 3-2

189: Louden Glendhill, Cochranton, d. Jayden Resch, Hampton, 7-2

215: Troy Peterson, McDowell d. Phillip Nave, Peters Twp, 3-1

285: Wilson Spires, General McLane, d. Danah Campbell, Sheffield, 7-2

Third place

106: Sierra Chiesa, Northwestern d. Jack Darlington, Penns Valley, 6-2

113: Shane Simpson, Pine Richland d. Konnor Kimmy, North East, 6-0

120: Dominic Ferraro, Pine Richland p. Colten Shunk, Penns Valley, 3:37

126: Tim Cafrelli, South Side m.d. Treton Rodgers, Titusville, 11-0

132: Kole Doppelheuer, Belle Vernon d. Jack Martinec, Cochranton, 8-3

138: Harley Morris, Kane p. Dane Wenner, Cranberry, 5:39

145: Kyle Cousins, General McLane d. Reece Bechakas, Kane, 8-7

152: Clay Thomas, Union City d. Logan Aughenbaugh, Curwensville, 2-0

160: Collin Hearn, Conneaut Area d. Caleb Butterfield, McDowell, 9-6

172: Suds Dubler, Glendale p. Brock Covell, Titusville, 1:54

189: Brayden Mcfetridge, Cranberry p. Jackson Carico, Cambridge Springs, 5:00

215: Britton Spangle, Glendale d. Carsen Rupp, Redbank Valley, 6-1 SV

285: Joey Schneck, Pine Richland p. Zach Gallagher, Dubois, 3:18

Fifth place

106: Cael Dailey, Franklin p. Issac Meyers, Peters Twp, 1:41

113: Mike Stanley, Cranberry p. Daniel Evans, Redbank Valley, 1:48

120: Cole Bish, Redbank Valley m.d. Anthony Orlandini, Montour, 13-0

126: Connor Reszkowski, Cranberry f. Kolton Sutter, Northwestern

132: Brendan Orr, Dubois d. George Campbell, Glendale, 6-4 SV

138: Davey Aughenbaugh, Dubois d. Chris Cibrone, Peters Twp, 4-3

145: Logan Carrick, McDowell d. Lloyd Fountain, Northwestern, 3-0

152: Landon Mead, Sheffield d. Jaxon Covell, Titusville, 6-3

160: Luke Ely, Kane d. Stetson Boozer, Cochranton, 12-8

172: Alan Wolfe, Hampton d. Chase Irwin, Curwensville, 3-1

189: Hunter Lyons, Penns Valley d. Luke Bryer, Belle Vernon, 3-2

215: Kolin Brungart, Penns Valley p. Adam Ware, Hopewell, 1:36

285: Lodge Nosko, Titusville p. Gabe Carroll, Redbank Valley, 2:33

Team standings: 1. Penns Valley 157.5; 2. Pine-Richland 131; 3. Peters Township 128; 4. General McLane 127.5; 5. McDowell 127

Thomas Automotive Family Tournament

At Bedford

First place

106: Easton Mull, Chestnut Ridge p. Nate Wilhelm, Northern Garrett, 3:18

113: Brock Holderbaum, Chestnut Ridge p. Ty Biesinger, Central, 1:40

120: Gavin Bradley, Athens m.d Cooper Hornack, Burrell, 9-1

126: Trent Hoover, Penn Cambria d. Trevor Husick, Tussey Mountain, 3-1 SV

132: Calan Bollman, Chestnut Ridge d. Kyle Mccollum, Beth-Center, 8-2

138: Jacob Brenneman, Northern Garrett d. Jacob Courtney, Athens, 7-1

145: Trevor Weyandt, Chestnut Ridge p. Shawn Szymanski, Burrell, 2:49

152: Tyler Berish, Beth-Center d. Karter Rude, Athens, 3-0

160: Ganon Smith, Newport d. Luke Moore, Chestnut Ridge, 3-1

172: Daniel Moore, Chestnut Ridge d. Rowan Holmes, Somerset, 4-1

189: Cole Karpinski, Greenville d. Jacob Scheib, Tri-Valley, 5-0

215: Mike Sipps, Williamson d. Ceaton Hale, Bedford, 3-2

285: Kade Sottolano, Williamson d. Matt Watkins, Tussey Mountain, 3-1

Third place

106: Colton Frazier, North Star d. Roman Polcha, Newport, 5-0

113: Calio Zanella, Burrell d. Seth Burns, West Greene, 5-4

120: Ross Dull, Chestnut Ridge d. Trevor Donaldson, Meyersdale, 5-0

126: Kobi Burkett, Chestnut Ridge p. Caleb Brenneman, Northern Garrett, 2:05

132: Kaden Setzer, Athens p. Jaxon Matthews, Central, 3:25

138: Isaac Lacinski, Burrell d. Ryan Harbert, Ligonier Valley, 3-1

145: Riley Kneeland, Greenville p. Devin Grubb, Huntingdon, 0:30

152: Jack Moyer, Chestnut Ridge p. Ezra Masood, Tussey Mountain, 0:58

160: Trevor Pettit, Beth-Center d. Tommy Cohenour, Southern Huntingdon, 10-8 SV

172: Aaron Bowers, Northern Bedford d. Sidric Grove, Everett, 11-4

189: Grant Mathias, Berlin Brothersvalley d. Ethan Kubat, Central Cambria, 7-2

215: Luke Boylan, Burrell, m.d. Braedan Oravecz, Penn Cambria, 14-1

285: Nathan Rauch, Milton p. Gunner Singleton, Huntingdon, 2:46

Fifth place

106: Noah Gilgore, North Schuylkill d. Michael Bridge, Somerset, 10-8

113: Ryan Yocum, Huntingdon m.d. Elijah Mills, Everett, 9-0

120: Davis Stepp, Beth-Center p. Tristen Hawkins, Conemaugh Township, 2:06

126: Braydon Porter, Greenville d. Reese Sherwood, Everett, 6-1

132: Niko Ferra, Burrell d. Logan Baker, Somerset, 3-1 SV

138: Chad Weist, Tussey Mountain d. Sam Albright, Chestnut Ridge, 2-0

145: Tyler Debnar, Beth-Center, f. Cole Claycomb, Claysburg Kimmel

152: Hayden Robertson, Greenville p. Austin Mccloskey, Penn Cambria, 3:39

160: Ethan Hemminger, Somerset p. Nathan Little, Penn Cambria, 2:08

172: Jacob Layhue, Beth-Center p. Jon Hajzus, Central Cambria, 2:46

189: Cole Clark, Burrell f. Teage Calvin, Greenville

215: Braxton Schwartz, Tri-Valley p. Zane Hagans, Somerset, 3:58

285: Karter Quick, Central Cambria d. Josh Nittenger, Athens, 2-0 SV

Team standings: 1. Chestnut Ridge 268. 2. Burrell 146. 3. Athens 143.5. 4. Beth-Center 138.5. 5. Northern Garrett 118.5.

WPIAL team tournament

Wednesday’s schedule

Class 3A

First round

At Waynesburg

Waynesburg (12-0) vs. Thomas Jefferson (10-6); Norwin (8-3) vs. Franklin Regional (6-1)

At Canon-McMillan

Canon-McMillan (9-3) vs. West Allegheny (8-4); North Allegheny (6-0) vs. Bethel Park (8-4)

At Connellsville

Connellsville (15-1) vs. Peters Township (6-3); Kiski Area (13-3) vs. Pine-Richland (6-2)

At Latrobe

Latrobe (9-0) vs. Penn-Trafford (5-5); Butler (15-3) vs. Armstrong (5-2)

Class 2A

First round

At Burrell

Fort Cherry (7-8) vs. Montour (5-2); Winner vs. Burrell (10-4)

At Beth-Center

Mt. Pleasant (10-4) vs. Jefferson-Morgan (9-4); Winner vs. Beth-Center (11-2)

At Quaker Valley

Knoch (5-5) vs. Laurel (7-1); Winner vs. Quaker Valley (14-3)

At Burgettstown

Southmoreland (8-4) vs. Freedom (8-3); Winner vs. Burgettstown (8-0)

Note: First-round matches at 6 p.m.; quarterfinals at 7:15 p.m.

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.