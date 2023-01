High school scores, summaries and schedules for Jan. 6, 2023

Saturday, January 7, 2023 | 12:24 AM

High schools

WPIAL

Basketball

Boys

Friday’s schedule

Class 6A

Section 1

New Castle 71, Butler 60

North Allegheny 57, Pine-Richland 40

Seneca Valley 63, Central Catholic 54

Section 2

Baldwin 62, Canon-McMillan 37

Mt. Lebanon 69, Hempfield 36

Upper St. Clair 61, Norwin 56

Class 5A

Section 1

Peters Township 77, Connellsville 25

Thomas Jefferson 86, Ringgold 35

Bethel Park 76, Trinity 61

Section 2

Penn Hills 49, Armstrong 41

Fox Chapel 62, Plum 21

Shaler 59, Woodland Hills 42

Section 3

Franklin Regional 43, Kiski Area 36

McKeesport 64, Latrobe 62

Gateway 62, Penn-Trafford 45

Section 4

North Hills 66, Moon 60

Chartiers Valley 60, South Fayette 53

Mars 82, West Allegheny 56

Class 4A

Section 1

Highlands 74, Freeport 47

Hampton 77, Indiana 41

Section 2

Beaver 62, Blackhawk 56

Section 3

Laurel Highlands 60, Albert Gallatin 33

Southmoreland 73, Elizabeth Forward 66

Uniontown 79, Belle Vernon 64

Section 4

Avonworth 85, East Allegheny 53

South Allegheny 58, Montour 48

Quaker Valley 59, West Mifflin 55

Class 3A

Section 1

Ellwood City 73, Freedom 39

Mohawk 58, Beaver Falls 57

Neshannock 52, Riverside 41

Section 2

Seton LaSalle 66, Keystone Oaks 55

South Park 42, Brentwood 33

Our Lady of the Sacred Heart 71, Steel Valley 66

Section 3

Burrell 48, Deer Lakes 47 (OT)

Derry 67, Apollo-Ridge 50

Ligonier Valley 69, Valley 52

Section 4

Charleroi 54, McGuffey 34

Brownsville 47, Mt. Pleasant 37

Washington 56, Yough 37

Class 2A

Section 1

Aliquippa 69, Sewickley Academy 32

Shenango 80, Northgate 65

Laurel 60, South Side 51

Section 2

Eden Christian 67, Nazareth Prep 39

Bishop Canevin 53, Propel Montour 12

Propel Braddock Hills 66, Winchester Thurston 55

Section 3

Greensburg Central Catholic 75, Jeannette 60

Clairton 64, Leechburg 44

Serra Catholic 78, Springdale 69

Section 4

Burgettstown 68, Beth-Center 50

Bentworth 66, Carmichaels 55

Chartiers-Houston 73, Frazier 53

Class A

Section 1

Rochester 53, Avella 41

Union at Cornell, ppd.

Carlynton 71, Western Beaver 45

Section 2

Mapletown 71, California 54

Monessen 61, Jefferson-Morgan 58

Geibel 100, West Greene 62

Section 3

Aquinas Academy 81, Neighborhood Academy 77

St. Joseph at Imani Christian, (n)

District 8

Class 6A

City League

Brashear 68, Carrick 53

Obama Academy 66, Perry 53

Allderdice 75, Westinghouse 38

Nonsection

Ambridge 68, Central Valley 61

Lincoln Park 86, Canisius (NY) 75

Saturday’s schedule

Class 4A

Section 2

Hopewell at North Catholic, 3:30 p.m.

Chuckie Mahoney Classic

At Burgettstown

Chartiers-Houston vs. West Allegheny, 11 a.m.

Washington vs. Quaker Valley, 1 p.m.

Avella vs. Fort Cherry, 3 p.m.

Weir (WV) at Burgettstown, 5 p.m.

Nonsection

Sharon at Laurel, 2:30 p.m.

Winchester Thurston at Riverview, 4 p.m.

Girls

Friday’s results

Class 6A

Section 1

North Allegheny 59, Pine-Richland 48

Section 2

Chartiers Valley 51, Baldwin 38

Class 5A

Section 1

Indiana 39, Gateway 30

Section 2

Hampton 57, Fox Chapel 54

Shaler 68, New Castle 26

Section 3

Oakland Catholic 57, Thomas Jefferson 23

Class 3A

Section 2

Keystone Oaks 46, Seton LaSalle 42

Nonsection

Charleroi 54, Ringgold 34

City League

Westinghouse 49, Allderdice 38

Brashear 47, Carrick 28

Obama Academy 68, Perry 33

Saturday’s schedule

Class 3A

Section 1

Beaver Falls at Riverside, 7:30 p.m.

Chuckie Mahoney Classic

At Burgettstown

Chartiers-Houston vs. Our Lady of the Sacred Heart, 11 a.m.

West Allegheny vs. Washington, 1 p.m.

Weir (WV) at Burgettstown, 3 p.m.

Avella vs. Fort Cherry, 5 p.m.

PBC Classic

At Aliquippa

Bishop Canevin vs. Obama Academy, noon

Baldwin vs. Oakland Catholic, 1:30 p.m.

Winchester Thurston vs. Seton LaSalle, 3 p.m.

Mohawk vs. Lincoln Park, 4:30 p.m.

Avonworth vs. Hopewell, 6 p.m.

Carlynton at Aliquippa, 7:30 p.m.

Nonsection

Aquinas Academy at Burrell, 11 a.m.

Erie Cathedral Prep at North Catholic, 2 p.m.

Freeport at Riverview, 1:30 p.m.

Hempfield at Homer-Center, 3:30 p.m.

Sewickley Academy at Shady Side Academy, 12 p.m.

Union at Trinity, 1:30 p.m.

Wrestling

Friday’s results

TRICADA Tournament

at Canon-McMillan

Quarterfinals

107: Tanner Mizenko, Canon-McMillan p. Raya Sentipal, Burgettstown, 0:32; Floyd Huff, Waynesburg p. Brock Dennison, South Fayette, 1:19; Danny Verscharen, Ringgold m.d. Drake Buzzard, Fort Cherry, 8-0; Alex Medlen, Beth Center p. Mickey Horne, Trinity, 2:39

114: Parker Sentipal, Burgettstown p. Ronin Kramer, Jefferson Morgan, 1:12; Jorden Willams, Chartiers-Houston p. Collier Hartman, Canon-McMillan, 0:46; Brandon Dami, Canon-McMillan m.d. Mason Wright, Beth Center, 14-3; Emmett Wolfe, McGuffey p. Ky Szewczyk, Waynesburg, 5:26

121: Jonny Baiano, South Fayette p. Brennan Ambrose, Ringgold, 0:26; Dominic Canali, Trinity m.d. Max Ivcic, Bentworth, 16-2; Seth Burns, West Greene d. John Radnor, Peters Township, 3-1; Julian Moore, Fort Cherry p. Albert Medlen, Waynesburg, 3:23

127: Chris Vargo, Bentworth p. Drew Adams, Jefferson-Morgan, 0:51; Lucas Barr, McGuffey d. Ryder Joseph, Canon-McMillan, 8-7; Dylan Slovick, Burgettstown p. Braydon Campbell, Ringgold, 0:47; Andrew Binni, Canon-McMillan p. Logan Nalepka, Albert Gallatin, 1:25

133: Gaven Suica, Burgettstown m.d. Jackson Spiteri, Peters Township, 20-6; Noah Mimidis, Ringgold d. Hudson Guesman, Jefferson Morgan, 7-6; Darius Mcmillon, Peters Township p. Luke Shaffer, Canon-McMillan, 5:04; Jacob Potts, South Fayette p. Ben Luketich, Bentworth, 4:19

139: Joey Sentipal, Burgettstown t.f. Levi Yeater, West Greene, 18-2 3:00; Jack Duncan, Ringgold p. A.j. Mcgarrity, Peters Township, 1:24; Owen Ivcic, Bentworth d. Luke Dunlap, South Fayette, 7-2; Blake Reihner, Trinity p. Victor Bonus, McGuffey, 1:09

145: Eric Kovach, Burgettstown p. Brock Carrigan, Trinity, 0:40; Reid Teagarden, McGuffey d. Tanner Shawl, Ringgold, 6-5; Grant Hathaway, Jefferson-Morgan d. Dom Oliastro, South Fayette, 6-2; Tyler Debnar, Beth-Center p. Parker Smith, West Greene, 4:15

152: Tyler Berish, Beth-Center p. Racer Litster, Canon-McMillan, 0:34; Nate Jones, Waynesburg d. Talan Mizenko, South Fayette, 3-2; Chris Cibrone, Peters Township p. Brennen Mullins, McGuffey, 2:17; Rudy Brown, Burgettstown d. Brock Evans, Waynesburg, 2-1

160: Chase Frameli, Jefferson-Morgan t.f. Brayden Taggart, Bentworth, 20-4 1:38; Jiovanni Dechicchis, Peters Township def. Jake Stephenson, Waynesburg; Kyle Brookman, McGuffey d. Michael Mansfield, Chartiers-Houston, 7-4; Landon Conroy, Albert Gallatin d. Nash Bloom, West Greene, 4-0

172: Roan Tustin, Waynesburg d. Braedon Welsh, Fort Cherry, 3-1 sv; Rocco Welsh, Waynesburg p. Matt Feenan, Bentworth, 1:46; Jessie Orbin, Chartiers-Houston d. Jake Noyes, Burgettstown, 6-1; Bodie Morgan, Trinity p. Tristin Roach, Burgettstown, 1:00

189: Jake Conroy, Ringgold p. Anthony Salvini, Fort Cherry, 3:02; Matthew Furman, Canon-McMillan p. James Standish, Albert Gallatin, 1:23; Vitali Daniels, Bentworth p. Jacob Layhue, Beth Center, 1:57; Brody Evans, Waynesburg p. Adam Mcanany, Jefferson-Morgan, 2:55

215: Eli Makel, Waynesburg p. Caleb Kimberland, Burgettstown, 0:35; Mason Kraer, Trinity p. Logan Smith, McGuffey, 1:36; Geno Calgaro, Canon-McMillan p. Louis Ryan, Fort Cherry, 2:09; Colin Whyte, West Greene p. Brayden Wilcher, Ringgold, 1:03

285: Joseph Baronick, Burgettstown p. Austin Coddington, Albert Gallatin, 0:46; Ty Banco, Trinity p. Joe Wilson, Washington, 1:35; Alex Rusilko, Bentworth p. Landon Heath, Jefferson- Morgan, 4:53; Henry Hess, McGuffey p. Cody Widmer, South Fayette, 1:35

WCCA Tournament

at Greensburg Salem

Quarterfinals

107: Cam Baker, Burrell p. Jake Lang, Penn-Trafford, 3:16; Anthony Mucci, Derry Area p. Sean Magill, Hempfield, 3:44; Dylan Barrett, Penn-Trafford p. Billy Selembo, Greensburg Salem, 1:52; Nico Kapusta, Hempfield p. Micah Mcgeary, Southmoreland, 1:38

114: Luke Willochell, Latrobe p. Luca Rosa, Burrell, 1:01; Julian Bertucci, Burrell m.d. Ty King, Hempfield, 8-0; Nate Caracciolo, Hempfield t.f. Dylan Klim, Derry Area, 15-0 5:27; Tyler Kapusta, Franklin Regional p. Noah Henry, Kiski Area, 1:22

121: Leo Joseph, Latrobe p. Logan Ventura, Penn-Trafford, 3:14; Joseph Longhi Mount Pleasant, p. Owen Caracciolo, Hempfield, 3:33; Ryan Klingensmith, Kiski Area p. Calio Zanella, Burrell, 1:35; Sulayman Bah, Kiski School t.f. Austin Laidacker, Latrobe, 17-2 3:03

127: Vinny Kilkeary, Latrobe p. Rolland Steffens, Ligonier Valley, 0:23; Dom Colaizzi, Franklin Regional m.d. Amari Mcneil, Kiski Area, 10-2; Jack White, Norwin p. Justis Newman, Latrobe, 2:29; Hayden Coy, Penn-Trafford p. Haden Fawcett, Ligonier Valley, 2:29

133: Ethan Lebin, Hempfield p. Aiden Mulheren, Ligonier Valley, 0:38; Logan Matrich, Penn-Trafford m.d. Duncan Blose, Mt. Pleasant, 8-0; Jacob Braun, Latrobe d. Justin Bass, Franklin Regional, 3-2; Cooper Hornack, Burrell p. Zander Nuttal, Derry, 1:25

139: Eli Carr, Hempfield p. Jude Gentile, Franklin Regional, 0:33; Greg Shaulis, Mt. Pleasant p. Giovanni Weightman, Belle Vernon, 3:52; Niko Ferra, Burrell p. Gabe Conboy, Norwin, 1:50; Nathan Stone, Franklin Regional p. Keegan Young, Greensburg Salem, 1:14

145: Lucas Kapusta, Hempfield p. Kaidyn Gonder, Greensburg Salem, 1:19; Luke Ankey, Franklin Regional d. Ryan Long, Valley, 6-2; Landon Delara, Southmoreland p. Dylan Clayton, Penn-Trafford, 3:24; Jamison Poklembo, Mount Pleasant p. Cameron Tokarsky, Norwin, 0:49

152: Elijah Brown, Belle Vernon t.f. Nate Albeck, Norwin, 16-0 3:50; Charlie Mesich, Hempfield p. Shawn Hollis, Southmoreland, 1:18; Roman Colangelo, Franklin Regional p. Kyren Veasley, Valley, 5:56; Logan Bechtold, Kiski Area p. Nick Puskar, Norwin, 1:20

160: Gavyn Beck, Franklin Regional p. Austin Hoffman, Belle Vernon, 0:51; Chuck Perkins, Valley d. Nico Zanella, Burrell, 5-2; Wyatt Schmucker, Latrobe m.d. AJ Hewitt, Norwin, 20-11; Tristan Ice, Southmoreland m.d. Pierce Turner, Hempfield, 9-0

172: Mark Gray, Kiski Area p. Henry Patts, Franklin Regional, 1:33; Isaac Lacinksi, Burrell m.d. Nathan Barkley, Derry, 15-7; Tasso Whipple, Penn-Trafford m.d. William Mitchell, Kiski School, 16-7; Nate Campbell, Norwin p. Ethan Kenney, Southmoreland, 0:36

189: Juliano Marion, Franklin Regional p. Chaise Thompkins, Norwin, 1:05; Adam Hall, Penn-Trafford p. Lamontae Jones, Valley, 2:40; Cam Martin, Burrell d. Aiden Pham, Norwin, 4-3; Cooper Roscosky, Kiski Area d. Brock Mears, Latrobe, 6-2

215: Corey Boerio, Latrobe p. Larry Goughnour, Norwin, 0:19; Christian Mcchesney, Greensburg Salem d. Dylan Pitzer, Mount Pleasant, 6-1; Eli Binakonsky, Hempfield d. Troy Mcclelland, Franklin Regional, 3-0; Owen Ott, Penn-Trafford m.d. Luke Boylan, Burrell, 12-3

285: Wyatt Held, Latrobe p. Josiah Pastories, Norwin, 0:35; Jack Crider, Kiski Area p. Leo Filler, Derry, 0:34; Mason Neiderhiser, Southmoreland p. Perry Riggle, Belle Vernon, 1:05; Joe Enick, Penn-Trafford p. Logan Mulheren, Ligonier Valley, 0:14

