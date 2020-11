High school scores, summaries and schedules for Nov. 7, 2020

By:

Saturday, November 7, 2020 | 10:01 PM

Cross country

Boys

PIAA championships

At Hershey Park

Class AAA

Individual: 1. Brady Bigger, State College, 16:07; 2. Devon Comber, Harboro Horsham, 16:10; 3. Graham Thomas, Penn Manor, 16:14; 4. Aiden Barnhill, Downingtown West, 16:19; 5. J. Henry Lyon, Williamsport, 16:24; 6. Cole Adams, York Suburban, 16:33; 7. Scott Nalepa, North Allegheny, 16:33; 8. Stephen Schousen, J.P. McCaskey, 16:40; 9. Ethan McIntyre, Unionville, 16:45; 10. Grant Kern, York Suburban, 16:45.

Team: 1. North Allegheny, 49; 2. La Salle College, 74; 3. Downingtown West, 73; 4. Hempfield (District 3), 83; 5. State College, 91; 6. Allderdice, 139; 7. Parkland, 190; 8. Abington Heights, 221.

Class AA

Individual: 1. Gary Martin, Archbishop Wood, 16:12; 2. Jacob Hess, Lewisburg, 16:37; 3. Weber Long, Greencastle-Antrim, 16:47; 4. Joel Beckwith, Indiana, 16:50; 5. Chris Hine, Holy Redeemer, 16:54; 6. Garrett Quinan, Kennard-Dale, 16:58; 7. Brock Pennington, North East, 16:59; 7. Toby Cree, Central Cambria, 17:07; 9. Ryan Pajak, Ringgold, 17:08; 10. Gabriel Nichols, Grove City, 17:13.

Team: 1. Lewisburg, 57; 2. Central Cambria, 71; 3. Kennard-Dale, 81; 4. Grove City, 94; 5. Greensburg Salem, 142; 6. Northwest Lehigh, 168; 7. Mid Valley, 170; 8. Holy Ghost Prep, 192; 9. Dubois, 216; 10. Archbishop Wood, 241; 11. Westinghouse, 279.

Class A

Individual: 1. Colton Sands, Penns Valley, 16:42; 2. Kevin Jumper, Holy Cross, 16:54; 3. Thomas Smigo, Palisades, 17:01; 4. Luke Miller, Jenkintown, 17:04; 5. Carter Geer, Jenkintown, 17:05; 6. Ian Zimmerman, Northern Bradford, 17:07; 7. Joe Wolfe, Elk County Catholic, 17:13; 8. Patrick Malone, Winchester Thurston, 17:13; 9. Lance Nihols, Winchester Thurston, 17:17; 10. Thaddeus Smith, Penns Valley, 17:17.

Team: 1. Jenkintown, 44; 2. Penns Valley, 84; 3. Winchester Thurston, 89; 4. Hughesville, 128; 5. Holy Cross, 134; 6. Your Catholic, 140; 7. Cranberry, 155; 8. Weatherly, 159; 9. Rocky Grove, 202; 10. Windber, 235; 11. Devon Prep, 270.

Girls

PIAA championships

At Hershey Park

Class AAA

Individual: 1. Mia Cochran, Moon, 18:28; 2. Caryn Rippey, Wilson, 19:01; 3. Margaret Carroll, Northeastern, 19:01; 4. Claire Paci, Greencastle-Antrim, 19:08; 5. Keeley Misutka, North Allegheny, 19:10; 6. Jenna Mulhern, West Chester Henderson, 19:20; 7. Jenna Lang, Bethel Park, 19:21; 8. Shana Keraney, Bensalem, 19:37; 9. Jordan Reed, State College, 19:42; 10. Meredith Price, Pine-Richland, 19:43.

Team: 1. North Allegheny, 59; 2. State College, 73; 3. West Chester Henderson, 75; 4. Northeastern, 80; 5. Emmaus, 82; 6. Abington Heights, 146; 7. McDowell, 170.

Class AA

Individual: 1. Olivia Haas, Blue Mountain, 18:56; 2. Jolena Quarzo, Brownsville, 19:38; 3. Meara Shannon, Conneaut, 19:45; 4. Korie Dixon, Bradford, 19:49; 5. Lauren Trapani, Warrior Run, 20:04; 6. Maddison Hayes, Fairview, 20:09; 7. Lakyn Schaltenbrand, Montour, 20:17; 8. Annah Kunes, McKeesport; 9. Peyton Ellis, Boiling Springs, 20:25; 10. Hope Trimmer, Uniontown, 20:28.

Team: 1. Warrior Run, 40; 2. Central Cambria, 77; 3. North Catholic, 117; 4. Blue Mountain, 126; 5. St. Mary’s, 148; 6. Bedford, 156; 7. Villa Maria, 173; 8. Berks Catholic, 173; 9. Merion Mercy, 177; 10. Holy Redeemer, 180; 11. Bonner-Prendie, 298.

Class A

Individual: 1. Carmen Medvit, Shenango, 20:16; 2. Hannah Wagner, Reynolds, 20:22; 3. Grace Mason, Wilmington, 20:25; 4. Carissa Flynn, Mountain View, 20:30; 5. Ashley Post, Seneca, 20:38; 6. Lacey Danilovitz, Riverside (District 2), 20:43; 7. Kelsey Hull, Penns Valley, 20:46; 8. Jenna Gregory, Smethport, 20:49; 9. Ava Whysong, Chestnut Ridge, 20:54; 10. Maya Poziviak, Serra Catholic, 20:57

Team: Penns Valley, 37; 2. Mohawk, 63; 3. Wilmington, 90; 4. North Clarion, 104; 5. Montrose, 127; 6. Notre Dame-Green Pond, 141; 7. Dock Mennonite, 151; 8. Wyalusing, 171; 9. Windber, 220; 10. Conwell-Egan, 297.

Football

WPIAL playoffs

Class 5A

Championship

Nov. 14 schedule

Pine-Richland (8-0) vs. Peters Township (8-0) at North Allegheny, 7 p.m.

Class 4A

Championship

Nov. 14 schedule

Aliquippa (9-0) vs. Thomas Jefferson (7-1) at North Allegheny, 1 p.m.

Class 3A

Championship

Friday’s schedule

Central Valley (9-0) vs. Elizabeth Forward (8-0) at North Allegheny, 7 p.m.

Class 2A

Championship

Nov. 14 schedule

Beaver Falls (9-0) vs. Sto-Rox (8-1) at North Hills, 5 p.m.

Class A

Championship

Nov. 14 schedule

Clairton (8-0) vs. Jeannette (8-1) at North Hills, 11 a.m.

District 8

City League playoffs

Semifinals

Saturday’s results

Allderdice 25, University Prep 21

Westinghouse 30, Brashear 6

Championship

Nov. 14 schedule

Westinghouse (6-0) vs. Allderdice (4-1) at George Cupples Stadium, South Side of Pittsburgh, TBA

Soccer

Boys

WPIAL playoffs

Class 4A

Championship

Saturday’s result

Seneca Valley 4, Peters Township 3

Class A

Championship

Saturday’s result

Greensburg Central Catholic 3, Winchester Thurston 2

Girls

WPIAL playoffs

Class 3A

Championship

Saturday’s result

Mars 1, Plum 0

Class 2A

Championship

Saturday’s result

North Catholic 1, Avonworth 0

Tennis

Girls

PIAA individual championships

Class AAA

Singles semifinals

Saturday’s results

Amelia Honer, Council Rock North d. Paraskevi Briegel, Stroudsburg, 6-0, 6-0; Mia Gorman, Bethel Park d. Catherine Rabatin, Penn Manor, 6-0, 5-7, 6-2.

Singles championship

Saturday’s result

Honer, Council Rock North d. Gorman, Bethel Park, 7-6(3), 6-2.

Singles consolation

Saturday’s result

Rabatain, Penn Manor d. Briegel, Stroudsburg, 6-1, 6-2.

Doubles semifinals

Saturday’s results

Hana Nouaime/Alice Liang, Methacton d. Quiana Guo/Catelyn Ganac, State College, 6-0, 6-0; Kat Wang/Marra Bruce, Peters Township d. Avery Palandjian/Scotty Reynolds, Manheim Township, 6-2, 6-2.

Doubles championship

Saturday’s result

Wang/Bruce, Peters Township d. Nouaime/Liang, Methacton, 5-7, 6-4, 6-3.

Doubles consolation

Palandjian/Reynolds, Manheim Township d. Guo/Ganac, State College, 6-0, 6-2.

Class AA

Singles semifinals

Saturday’s results

Tara Thomas, Villa Maria Academy d. Chessie Bartolacci, Moravian Academy, 6-2, 6-0; Olivia Dorner, South Williamsport d. Laura Greb, Knoch, 6-2, 6-2.

Singles championship

Saturday’s result

Dorner, South Williamsport d. Thomas, Villa Maria Academy, 6-0, 6-1.

Singles consolation

Saturday’s result

Greb, Knoch d. Bartolacci, Moravian Academy, 6-0, 6-2.

Doubles semifinals

Saturday’s results

Emma Perkins/Alex Pancu, Conrad Weiser d. Anne Marie Prtichard/Abby Consigilio, Villa Maria Academy, 6-0, 6-1; Brooke Bauer/Abby Bauer, Knoch d. Madeline DeFaber-Schumacher/Bella Aniska, Riverside, 6-2, 6-3.

Doubles championship

Saturday’s result

Perkins/Pancu, Conrad Weiser d. Bauer/Bauer, Knoch, 6-4, 6-2.

Doubles consolation

Saturday’s result

DeFaber-Schumacher/Aniska, Riverside d. Pritchard/Consiglio, Villa Maria Academy, 6-2, 6-2.

Volleyball

Girls

WPIAL playoffs

Class 4A

Championship

Saturday’s result

North Allegheny 3, Shaler 1

Class 3A

Championship

Saturday’s result

Franklin Regional 3, Montour 2

Class 2A

Championship

Saturday’s result

North Catholic 3, Ellwood City 1

Class A

Championship

Saturday’s result

Bishop Canevin 3, Greensburg Central Catholic 0

