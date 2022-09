High school sports scores, summaries for Sept. 10, 2022

By:

Saturday, September 10, 2022 | 10:11 PM

High schools

Cross country

Boys

Saturday’s results

Red, White and Blue Classic

At White Oak Park

Class 3A

Individual: 1. Brett Kroboth, Peters Township, 15:31; 2. Jack Bertran, North Allegheny, 15:46; 3. Kamden Kramer, McDowell, 16:01; 4. Jacob Puhalla, Moon, 16:04; 5. Michael Gauntner, North Allegheny, 16:05; 6. Hayden Parks, Greencastle-Antrim, 16:07; 7. Jake Borgesi, South Fayette, 16:08; 8. Sawyer Weinmann, Upper St. Clair, 16:10; 9. MJ Pottinger, Grove City, 16:10; 10. Roman Galioto, South Fayette, 16:11

Team: 1. North Allegheny, 51; 2. Greencastle-Antrim, 126; 3. South Fayette, 129; 4. Grove City, 133; 5. McDowell, 149

Class 2A

Individual: 1. Ryan Pajak, Ringgold, 15:13; 2. Ethan Papa, Blackhawk, 15:57; 3. Dale Hall, Hampton, 15:59; 4. Dominic Flitcraft, Hopewell, 16:02; 5. Patrick Burgos, Elizabeth Forward, 16:05; 6. Luke Brown, Cathedral PRep, 16:06; 7. Mason Stewart, Uniontown, 16:14; 8. Matt Schwertfeger, Laruel Highlands, 16:15; 9. Matthew Otto, Quaker Valley, 16:20; 10. Michael Braun, Freeport, 16:24

Team: 1. Hampton, 121; 2. Blackhawk, 131; 3. Quaker Valley, 132; 4t. Uniontown, 136; 4t. North Catholic

Friday’s results

Class A

Individual: 1. Nathan Garrett, Eden Christian, 16:30; 2. Maxwell Hamilton, OLSH, 16:34; 3. Sean Aiken, Eden Christian, 16:39; 4. Amberson Bauer, Riverview, 17:01; 5. Eli DeSimone, Winchester Thurston, 17:06; 6. Aiden Lechleitner, Central Cambria, 17:08; 7. Christopher Barnes, Riverview, 17:08; 8. Cody Roberts, Central Cambria, 17:12; 9. Ethan Haring, Eden Christian, 17:19; 10. Evan George, Central Cambtria, 17:21.

Team: 1. Eden Christian, 60; 2. Central Cambria, 60; 3. Riverview, 73; 4. OLSH, 77; 5. Winchester Thurston, 83.

Girls

Saturday’s results

Red, White and Blue Classic

At White Oak Park

Class 3A

Individual: 1. Irene Riggs, Morgantown, 17:03; 2. Wren Kucler, North Allegheny, 17:54; 3. Claire Paci, Greencastle-Antrim, 18:10; 4. Logan St. John Kletter, Mt. Lebanon, 18:11; 5. Jenna Lang, Bethel Park, 18:14; 6. Eliza Miller, Kiski Area, 18:27; 7. Madeline Gump, Morgantown, 18:49; 8. Amelia Barilla, Penn-Trafford, 18:51; 9. Lilah Turnbull, Chartiers Valley, 19:06; 10. Eva Kynaston, North Allegheny, 19:08

Team: 1. Morgantown, 57; 2. North Allegheny, 64; 3. South Fayette, 204; 4. Peters Township, 206; 5. Mt. Lebanon, 220

Class 2A

Individual: 1. Jolena Quarzo, Brownsville, 17:49; 2. Hope Trimmer, Uniontown, 18:56; 3. Kevyn Fish, Hampton, 19:11; 4. Ella Andrew, Beaver, 19:33; 5. Annaliese Niebauer, Central Cambria, 19:37; 6. Cecilia Montagnese, Quaker Valley, 19:48; 7. Julia Zalenski, North Catholic, 19:50; 8. Abigail George, Central Cambria, 19:54; 9. Morgan Brandis, Central Cambria, 19:56; 10. Rylie Teapole, Beaver, 20:09

Team: 1. Beaver, 65; 2. Central Cambria, 67; 3. Uniontown, 100; 4. North Catholic, 114; 5. Indiana, 150

Friday’s results

Class A

Individual: 1. Chelsea Hartman, Shady Side Academy, 20:13; 2. Grace Neubert, Elk County Catholic, 20:29; 3. Cyd Kennard, Winchester Thurston, 20:55; 4. Hope Haring, Eden Christian, 21:08; 5. Alexis Abbett, Aquinas Academy, 21:18; 6. Grace Baldauff, Northfate, 21:25; 7. Sophia Bille, Elk County Catholic, 21:28; 8. Danielle Tomley, Seton LaSalle, 21:45; 9. Gianna Bille, Elk County Catholic, 21:47; 10. Rhyley Bendel, Shady Side Academy, 21:49.

Team: 1. Winchester Thurston, 56; 2. Elk County Catholic, 72; 3. OLSH, 88; 4. Shady Side Academy, 124; 5. Riverview, 142.

Field hockey

Saturday’s results

Class 3A

Pine-Richland 11, Hempfield 0

Nonsection

North Allegheny 4, Penn-Trafford 0

Football

Saturday’s results

Nonconference

Northgate 32, Riverview 26

Our Lady of the Sacred Heart 28, Clairton 13

Western Beaver 36, Hopewell 21

Saturday’s summaries

Nonconference

Northgate 32, Riverview 26

Northgate 12 6 6 8 —32

Riverview 14 0 6 6 —26

N: Lewis Clark 47 pass from Sonteon Layne (run failed)

R: Rocco Cecere 2 run (kick failed)

R: Johnny Bertucci 2 run (Bertucci run)

N: Austin Mitchell 45 run (run failed)

R: Carlo Buzzato 35 run (kick failed)

N: Austin Mitchell 49 run (run failed)

N: Lewis Clark 62 pass from Layne (Layne run)

R: Cecere 2 run (run failed)

Rushing leaders: N, Austin Mitchell 6-157, 3 TDs.

Passing leaders: N, Sonteon Layne 6-9-174-2TD-0INT. R, Rocco Cecere 4-7-124-0TD-0INT.

Receiving leaders: N, Lewis Clark 5-169, 2 TDs.

Our Lady of the Sacred Heart 28, Clairton 13

Clairton 0 7 6 0 —13

Our Lady of the Sacred Heart 0 21 7 0 —28

OLSH: Dereon Greer 30 pass from Nehemiah Azeem (Billy Fryer kick)

C: Michael Ruffing 85 kickoff return (Devon Dean kick)

OLSH: Greer 63 pass from Azeem (Fryer kick)

OLSH: Azeem 2 run (Fryer kick)

C: Donte Wright 5 run (kick failed)

OLSH: Dorrien Tate 14 pass from Azeem (Fryer kick)

Passing leaders: OLSH, Nehemiah Azeem 19-37-232-3TD-2INT.

Receiving leaders: OLSH, Dereon Greer 7-138, 2 TDs.

Western Beaver 36, Hopewell 21

Hopewell 0 7 0 14 —21

Western Beaver 13 0 8 15 —36

WB: Xander LeFebvre 10 run (Paxton Short kick)

WB: Tyson Florence 30 run (kick failed)

H: Tyler Lewis 61 interception return (Sonny Kasanzale kick)

WB: LeFebvre 70 pass from Dorian McGhee (LeFebvre run)

WB: Florence 1 run (Mikey Crawford pass from LeFebvre)

WB: Levi Gray 27 punt return (Paxton Short kick)

H: Kasanzale 43 pass from Kingston Krotec (Kasanzale kick)

H: Cam Fedorka 37 pass from Krotec (Kasanzale kick)

Rushing leaders: WB, Tyson Florence 15-117, 2 TDs.

Passing leaders: WB, Xander LeFebvre 7-13-126-1TD-1INT.

Soccer

Boys

Saturday’s results

Class 3A

Section 1

Kiski Area 3, Highlands 1

Class 2A

Section 2

Shady Side Academy 7, Leechburg 1

Nonsection

Burrell 6, Yough 0

Butler 5, Knoch 0

Canon-McMillan 1, South Fayette 0

Central Catholic 2, Brashear 1

Charleroi 2, McGuffey 0

Deer Lakes 1, North Hills 0

Greensburg Central Catholic 4, Eden Christian 2

Neshannock 5, West Middlesex 1

North Allegheny 2, Hampton 1

Penn Hills 6, Steel Valley 1

Penn-Trafford 11, Hempfield 1

South Park 2, Thomas Jefferson 1

Trinity Christian 7, Beaver County Christian 0

West Mifflin 4, Ringgold 0

Girls

Saturday’s results

Nonsection

Beaver 6, South Side 0

Chartiers Valley 5, North Hills 3

East Allegheny at Bentworth (n)

Freedom 5, Quaker Valley 3

Indiana 1, Shaler 1

Jeannette at Monessen (n)

McGuffey 5, Charleroi 1

Mohawk 13, Sharon 0

Moon 3, Butler 1

Mt. Lebanon 3, Latrobe 2

Mt. Pleasant 3, Elizabeth Forward 1

North Allegheny 9, McDowell 1

Penn-Trafford 12, Hempfield 0

Plum 2, Montour 0

Ringgold 2, Baldwin 0

Serra Catholic 10, McKeesport 1

South Fayette 2, Canon-McMillan 1

Woodland Hills 1, Penn Hills 0

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com. Visit TribHSSN.triblive.com/scores for results, stats, standings and box scores from around Western Pa.