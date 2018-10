WPIAL football rankings for Week of Oct. 14, 2018

By: Chris Harlan

Saturday, October 13, 2018 | 9:51 PM

Andrew Russell | Tribune-Review, Belle Vernon’s Larry Callaway dives for a first down when West Mifflin hosted Belle Vernon, Friday, Oct. 12, 2017.

WPIAL football

Class 6A

1. Pine-Richland, 7-1, 1

2. North Allegheny, 8-0, 2

3. Central Catholic, 6-2, 3

4. Seneca Valley, 6-2, 4

5. Mt. Lebanon, 3-5, 5

Out: none

Class 5A

1. Gateway, 8-0, 1

2. Penn Hills, 8-0, 2

3. Peters Township, 6-2, 3

4. West Allegheny, 6-1, 4

5. Upper St. Clair, 7-1, 5

Out: none

Class 4A

1. Thomas Jefferson, 7-0, 1

2. South Fayette, 7-1, 2

3. Belle Vernon, 6-1, 3

4. Blackhawk, 7-1, 4

5. Beaver, 6-2, –

Out: West Mifflin (4-4, 5)

Class 3A

1. Aliquippa, 8-0, 1

2. Derry, 7-1, 2

3. North Catholic, 7-1, 3

4. Elizabeth Forward, 6-1, 4

5. Beaver Falls, 7-1, 5

Out: none

Class 2A

1. Shady Side Academy, 7-0, 1

2. Steel Valley, 6-1, 2

3. Burgettstown, 7-0, 3

4. Charleroi, 6-1, 4

5. Washington, 7-1, 5

Out: none

Class A

1. Jeannette, 8-0, 1

2. Clairton, 7-0, 2

3. Imani Christian, 6-2, 3

4. OLSH, 7-1, 4

5. Rochester, 7-1, 5

Out: none

Chris Harlan is a Tribune-Review staff writer. You can contact Chris at charlan@tribweb.com or via Twitter @CHarlan_Trib.