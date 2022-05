2022 WPIAL track and field championship results

Wednesday, May 18, 2022 | 11:49 PM

Chaz Palla | Tribune-Review Chartiers Valley’s Max Lewis wins the boys Class 3A high jump during the WPIAL Track and Field Championships on Wednesday at Slippery Rock University.

Class 3A

Boys

100: 1. Brandon Jackson, Central Catholic, 10.92; 2. Donovan Jones, Central Valley, 11.06; 3. Tyler Yurich, Seneca Valley, 11.07; 4. Kanye Thompson, McKeesport, 11.11; 5. Rocky Fennell, Mount Lebanon, 11.29; 6. Kadin Johnson, Quaker Valley, 11.38; 7. Kaevon Gardner, New Castle, 11.48; 8. Brayden Young, Butler, 11.50

200: 1. Donovan Jones, Central Valley, 22.09; 2. Guinness Brown, Butler, 22.10; 3. Kadin Johnson, Quaker Valley, 22.75; 4. Nick Hartwick, Pine-Richland, 22.90; 5. Antonio Pitts, Central Catholic, 22.92; 6. Caleb Prola, Hempfield, 23.08; 7. Kevin Weber, Baldwin, 23.24; 8. Jake Egizio, Canon-McMillan, 23.33

400: 1. Guinness Brown, Butler, 48.66; 2. Owen Putt, Indiana, 49.03; 3. Lucas Slear, Butler, 50.06; 4. Kadin Johnson, Quaker Valley, 50.11; 5. Jacob Thompson, Mars, 50.91; 6. Dante Scalise , Central Catholic, 50.96; 7. Joey Dudkowski , Pine-Richland, 51.36; 8. Ethan Snyder, Chartiers Valley, 51.47

800: 1. Jacob Puhalla, Moon, 1:51.49; 2. CJ Singleton, Butler, 1:52.17; 3. Luke Simpson, Seneca Valley, 1:54.70; 4. Ryder Kriley, Butler, 1:55.09; 5. Jadon Rahman, Canon-McMillan, 1:55.29; 6. Kaden Crump, Chartiers Valley, 1:56.60; 7. Evan Sarkett, Upper Saint Clair, 1:58.24; 8. JP Byrnes, Central Catholic, 1:58.43

1,600: 1. CJ Singleton, Butler, 4:09.95; 2. Luke Simpson, Seneca Valley, 4:20.11; 3. Sage Vavro, Butler, 4:21.67; 4. Brett Kroboth, Peters Township, 4:23.47; 5. Ethan Papa , Blackhawk, 4:23.73; 6. Sawyer Weinmann, Upper Saint Clair, 4:26.31; 7. Rowan Gwin, Fox Chapel, 4:27.75; 8. Cole Jooste, Upper Saint Clair, 4:28.73

3,200: 1. CJ Singleton, Butler, 9:05.81; 2. Ryan Pajak, Ringgold, 9:09.30; 3. Drew Griffith, Butler, 9:12.27; 4. Jake Borgesi, South Fayette, 9:19.84; 5. Graham Wolfe , North Allegheny, 9:22.57; 6. Jack Bertram, North Allegheny, 9:26.26; 7. Ryan Podnar, North Allegheny, 9:27.64; 8. Sawyer Weinmann, Upper Saint Clair, 9:39.82

110 hurdles: 1. Christopher Davis, Canon-McMillan, 14.61; 2. Brennan Campbell, Latrobe, 15.28; 3. Tyriek Williams, Canon-McMillan, 15.54; 4. Presley Ornelas, Butler, 15.58; 5. Jonathan Price, Seneca Valley, 15.62; 6. Isaac Wetzel , Freeport Area, 15.63; 7. Owen Curran, North Allegheny, 15.83; 8. Connor Domke, Plum, 16.42

300 hurdles: 1. Christopher Davis, Canon-McMillan, 39.69; 2. Matt DeMatteo, Hampton, 40.09; 3. Isaac Wetzel, Freeport, 41.01; 4. Brennan Campbell, Latrobe, 41.14; 5. Gamaliel Mogire, North Hills, 41.55; 6. Michael Gimigliano, South Fayette, 41.59; 7. Brad Gelly, Pine-Richland, 41.82; 8. Eric Ghilani, North Allegheny, 42.03

400 relay: 1. Pine-Richland (Brad Gelly, Nick Hartwick, Joey Dudkowski, Luke Rudolph), 42.72; 2. Central Catholic, 43.10; 3. Seneca Valley, 43.12; 4. Central Valley, 43.48; 5. Canon-McMillan, 43.77; 6. Baldwin, 43.90; 7. New Castle, 43.93; 8. Penn Hills, 43.93

1,600 relay: Butler (Ryder Kriley, Brayden Young, Lucas Slear, Guinness Brown), 3:20.74; 2. Canon-McMillan, 3:25.64; 3. Mars, 3:25.79; 4. Indiana, 3:26.18; 5. Mt. Lebanon, 3:26.43; 6. North Hills, 3:28.50; 7. West Allegheny, 3:28.70; 8. Seneca Valley, 3:31.01

3,200 relay: 1. Butler (Raine Gratzmiller, Ryder Kriley, Sage Vavro, CJ Singleton), 7:56.26; 2. Moon Area, 8:00.01; 3. North Allegheny, 8:00.07; 4. South Fayette, 8:06.51; 5. North Hills, 8:12.27; 6. Fox Chapel, 8:13.69; 7. Montour, 8:16.14; 8. Indiana, 8:19.21

High jump: 1. Max Lewis, Chartiers Valley, 6-3; 2. Joey Dudkowski , Pine-Richland, 6-1; 3. Owen Curran, North Allegheny, 6-1; 4. Kolin Dinkins, North Allegheny, 6-1; 5. Cody Mankowski, West Allegheny, 5-11; 5. Hunter Kooser, Laurel Highlands, 5-11; 7. Mike Wells, New Castle, 5-11; 8. Noah Ser, Hempfield, 5-9

Long jump: 1. Tyler Rekich, Butler, 22-9.25; 2. Bruno Fabrycki, Albert Gallatin, 21-6.75; 3. Julian Dugger, Penn Hills, 21-5; 4. Jonathan Price, Seneca Valley, 21-5; 5. Kolin Dinkins , North Allegheny, 21-4.25; 6. George Tabor, Fox Chapel, 21-3; 7. Logan Brooks, Plum, 21-1.75; 8. Tyler Yurich, Seneca Valley, 21-1

Triple jump: 1. Dwayne Taylor, North Allegheny, 46-10; 2. Jonathan Price, Seneca Valley, 44-5.50; 3. Rohan Gupta, North Allegheny, 43-4.50; 4. Shajit Pokwal, Baldwin, 43-3.75; 5. George Tabor, Fox Chapel, 42-7; 6. Donavin Waller, Greensburg Salem, 42-3.50; 7. Jeremiah Laslavic, Seneca Valley, 41-11.75; 8. Anthony Cherico, Baldwin, 41-11.25

Pole vault: 1. Tristan McGarrah, Butler, 15-7; 2. Christian Duckworth, North Allegheny, 14-3; 3. Charlie Weber, Indiana, 13-9; 4. Josh Saurer, Indiana, 13-9 ; 5. Ryan Handron, North Allegheny, 13-3; 6. Ryan Bernardi, Butler, 12-9; 7. Jack Mill, Pine-Richland, 12-3; 8. Nicholas Puskar, Norwin, 12-3

Shot put: 1. Angelo Allen, Penn Hills, 54-10.50; 2. Mason Miles, Fox Chapel, 49-3.50; 3. Dwight Sarver, Greensburg Salem, 49-2; 4. Alexander Cotton, Knoch, 48-6.50; 5. Daniel Sierk, Hempfield, 48-4.25; 6. Caleb Kulikowski, Fox Chapel, 47-6; 7. John Paul Gera, Hempfield, 46-9.50; 8. Anthony Petrulo, Norwin, 46-1.25

Discus: 1. Peyton Murray, Hempfield, 162-6; 2. Angelo Allen, Penn Hills, 154-4; 3. Jacob Pomykata, Butler, 151-1; 4. Nathan Schelessinger, Penn Trafford, 149-10; 5. Matthew Sarnowski, Penn Trafford, 144-4; 6. Daniel Sierk, Hempfield, 141-11; 7. Jack Crider, Kiski Area, 139-7; 8. Alexander Cotton, Knoch, 138-0

Javelin: 1. Cody Scherle, Norwin, 174-4; 2. Aaron Schmook, Norwin, 167-1; 3. Alec Apodaca, North Hills, 164-2; 4. Eric Ristey, Seneca Valley, 158-8; 5. Caleb Kulikowski, Fox Chapel, 158-5; 6. Maxwell Blanc, Bethel Park, 155-4 ; 7. Tyler Rekich, Butler, 152-7; 8. Joe Klancher, Belle Vernon, 148-0

Girls

100: 1. Dani Prunzik, Upper Saint Clair, 12.28; 2. Paige Drake, Central Valley, 12.46; 3. Olivia Renk, South Fayette, 12.77; 4. Amaya Robinson, Gateway, 12.78; 5. Bennett Pidro, Canon-McMillan, 12.83; 6. Dea Monz, South Fayette, 13.05; 7. Angelina Massey, Ringgold, 13.15, 8. Layne Miller, Armstrong, 13.16

200: 1. Dani Prunzik, Upper Saint Clair, 25.19; 2. Abbie Huey, Indiana, 25.39; 3. Olivia Renk, South Fayette, 25.88; 4. Paige Drake, Central Valley, 25.95; 5. Angelina Massey, Ringgold, 26.02; 6. Amaya Robinson, Gateway, 26.65; 7. Havanna Gordon, Moon, 26.63; 8. Ava Morelli, Armstrong, 26.65

400: 1. Abbie Huey, Indiana, 56.90; 2. Bernadette Zukina, Norwin, 58.44; 3. Kate Schall, Penn Trafford, 58.75 ; 4. Kat Milon, Hampton, 59.04; 5. Amanda Marquis, South Fayette, 59.75; 6. Artemis Conaboy, Bethel Park, 1:00.13; 7. Madelyn Sellati, Bethel Park, 1:00.96; 8. Mylah Faulk, Penn Hills, 1:01.01

800: 1. Mia Cochran, Moon, 2:14.62; 2. Jenna Lang , Bethel Park, 2:17.87; 3. Harley Kletz, Montour, 2:18.52; 4. Audrey Karwowski, Canon-McMillan, 2:20.44; 5. Eliza Miller, Kiski Area, 2:20.49; 6. Ava Vitiello, Hampton, 2:20.60; 7. Lily Colombo, South Fayette, 2:20.74; 8. Amelia Barilla, Penn Trafford, 2:20.74

1,600: 1. Mia Cochran, Moon, 4:56.85; 2. Caroline Adams, Mt. Lebanon, 5:00.76; 3. Wren Kucler, North Allegheny, 5:01.25; 4. Natalie McLean , Pine-Richland, 5:02.75; 5. Ava Vitiello, Hampton, 5:03.13; 6. Robin Kucler, North Allegheny, 5:03.73; 7. Meredith Price, Pine-Richland, 5:04.99; 8. Eliza Miller, Kiski Area, 5:06.40

3,200: 1. Mia Cochran, Moon, 10:48.06; 2. Wren Kucler, North Allegheny, 10:52.74; 3. Robin Kucler, North Allegheny, 10:58.28; 4. Jaclyn Martinelli, Upper Saint Clair, 10:59.56; 5. Meredith Price, Pine-Richland, 11:00.23; 6. Natalie McLean, Pine-Richland, 11:03.57; 7. Kevyn Fish, Hampton, 11:03.74; 8. Caroline Adams, Mt. Lebanon, 11:06.05

110 hurdles: 1. Dani Prunzik, Upper Saint Clair, 12.28; 2. Paige Drake, Central Valley, 12.46; 3. Olivia Renk, South Fayette, 12.77; 4. Amaya Robinson, Gateway, 12.78; 5. Bennett Pidro, Canon-McMillan, 12.83; 6. Dea Monz, South Fayette, 13.05; 7. Angelina Massey, Ringgold, 13.15; 8. Layne Miller, Armstrong, 13.16

300 hurdles: 1. Kena Shannon, North Allegheny, 45.38; 2. Emily Cooper, Oakland Catholic, 46.55; 3. Elisabeth Franczyk, Canon-McMillan, 46.81; 4. Megan Cain, Mt. Lebanon, 47.26; 5. Bella Brozeski, Norwin, 47.52 ; 6. Carly Yanek, Moon, 47.57; 7. Julianne Gallo, Mt. Lebanon, 47.69; 8. Evabella Cox, South Fayette, 47.92

400 relay: 1. South Fayette (Dea Monz, Melana Schumaker, Amanda Marquis, Olivia Renk), 48.45; 2. Central Valley, 48.71; 3. Canon-McMillan, 48.88; 4. North Allegheny, 49.39; 5. Upper Saint Clair, 50.03; 6. Oakland Catholic, 50.16; 7. Mt. Lebanon, 50.20; 8. Armstrong, 50.72

1,600 relay: 1. North Allegheny (Mia Tuman, Arianna Tegtmeier, Lola Akindele, Kena Shannon), 4:00.43; 2. Norwin, 4:03.78; 3. Bethel Park, 4:05.12; 4. Pine-Richland, 4:07.00; 5. Mount Lebanon, 4:08.33; 6. Indiana, 4:09.05; 7. Hampton, 4:09.11 ; 8. Mars, 4:09.51

3,200 relay: 1. North Allegheny (Elizabeth Pizon, Sydney Kuder, Rachel Hockenberry, Maura Mlecko), 9:34.73; 2. South Fayette, 9:35.71; 3. Hempfield, 9:37.51; 4. Montour, 9:40.46; 5. Norwin, 9:47.44; 6. Pine-Richland, 9:56.10; 7. Mars, 9:57.31; 8. Mt. Lebanon, 9:58.44

High jump: 1. Grace Howard, South Fayette, 5-3; 2. Lexi Pirosko, Peters Township, 5-3; 2. Ashley Laukus , Norwin, 5-3; 4. Maria Owens, New Castle, 5-1; 4. Eden Williamson, Trinity, 5-1; 6. Cadence Chambers, Highlands, 5-1; 7. Evelyn Wiethorn, North Allegheny, 4-11; 8. Francesca Scaramucci, Belle Vernon, 4-11

Long jump: 1. Maria Owens, New Castle, 17-7; 2. Alli Morrow, Butler, 17-5 ; 3. Melana Schumaker, South Fayette, 17-4.50; 4. Aubrey Rock, Butler, 17-1; 5. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 16-11.50; 6. Grace Howard, South Fayette, 16-11.50; 7. Isabella Costa, North Allegheny, 16-9.75; 8. Bennett Pidro, Canon-McMillan, 16-7.50

Triple jump: 1. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 37-4.50; 2. Maria Owens, New Castle, 37-3; 3. Megan Baggetta, Butler, 36-8.75; 4. Gianna Anderson, Belle Vernon, 35-8.75; 5. Kara Liguori, Peters Township, 35-4.75; 6. Sophia Kennelly, Central Valley, 35-4; 7. Sierra Todero, Franklin Regional, 35-3.25; 8. Emily Saggio, West Allegheny, 35-0.50

Pole vault: 1. Melana Schumaker, South Fayette, 11-9; 2. Elizabeth Tapper, Hempfield, 11-6; 3. Jaden Brambley, Laurel Highlands, 11-6; 4. Grace Iwig, Hempfield, 11-6; 5. Kaitlyn Eger, West Allegheny, 11-6; 6. Ava Como, North Allegheny, 11-0; 7. Madison Monahan, Seneca Valley, 11-0; 8. Hannah Shaw, Norwin, 10-6

Shot put: 1. Elizabeth Tapper, Hempfield, 45-10.50; 2. Madison Hunt, Knoch, 37-3.50; 3. Maggie Clair, Canon-McMillan, 36-3.25; 4. Casey Nixon, Blackhawk, 35-3.50; 5. Valeria Young, Ambridge, 34-7.75; 6. Megan Penrod, Butler, 34-4.25; 7. Jamie Frisco, North Allegheny, 34-3.50; 8. India Bailey, New Castle, 33-11.50

Discus: 1. Elizabeth Tapper, Hempfield, 147-7; 2. Mia Pierce, Laurel Highlands, 122-3; 3. Jackie DiGiacomo, North Allegheny, 114-1; 4. Marlo Cyanovich, Montour, 113-8; 5. Carlie Baker, Butler, 107-0; 6. Reese Skiba , Freeport, 105-5; 7. Madison Setzenfand, Penn Trafford, 103-2; 8. Macey Hepler, Kiski Area, 101-6

Javelin: 1. Megan Penrod, Butler, 125-11; 2. Erica King, South Fayette, 124-9; 3. Valeria Young, Ambridge Area, 123-7 ; 4. Evelyn Wiethorn, North Allegheny, 119-7 ; 5. Jade Viscardi, Canon-McMillan, 116-1; 6. Lizzy Lubold, Indiana, 114-1; 7. Kendall Berger, Norwin, 112-11; 8. Rylee Elling, Trinity, 109-2

Class 2A

Boys

100: 1. Trevor Paschall, North Catholic, 10.87; 2. Nijhay Burt, Steel Valley, 11.30; 3. Luke Mager, North Catholic, 11.46; 4. Jack Fennell, North Catholic, 11.48; 5. Tajier Thornton, Aliquippa, 11.54; 6. Ruben Gordon, Washington, 11.57; 7. Joe Blahovec, Greensburg Central Catholic, 11.66; 8. Colin Brady, West Greene, 12.15

200: 1. Luke Mager, North Catholic, 22.91; 2. Nijhay Burt, Steel Valley, 22.91; 3. JJ Bloom, Southmoreland, 23.09; 4. Joe Blahovec, Greensburg Central Catholic, 23.35; 5. Kayden Ireland, Burrell, 23.41; 6. Dane Asbury, Washington, 23.47; 7. Tajier Thornton, Aliquippa, 24.27

400: 1. Alden Wetzel, Riverside, 49.94; 2. Quadir Thomas, Beaver Falls, 50.20; 3. Luke Smith, South Park High School, 51.34; 4. Joshua Maurer, Trinity Christian, 51.72; 5. Demeitris Taylor, Beaver Falls, 51.80; 6. Lincoln Riddle, Sewickley Academy,51.82; 7. Alex Siege, Chartiers Houston, 52.60; 8. Thomas Votruba-Drzal, Winchester Thurston, 52.66

800: 1. Carson McCoy, Deer Lakes, 1:56.34; 2. Amberson Bauer, Riverview, 1:58.82; 3. Maxwell Hamilton, Our Lady Of Sacred Heart, 1:58.84; 4. Maddox Mengel, New Brighton, 1:59.73; 5. Aidan Herman, Deer Lakes, 2:00.63; 6. Jonathan Parsons, South Side, 2:03.62; 7. Thomas Presnar, Shenango, 2:04.35 8. Michael Bruni, Winchester Thurston, 2:05.07

1,600: 1.Carson McCoy, Deer Lakes , 4:23.18; 2. Sean Aiken, Eden Christian Academy, 4:23.78; 3. Ty Fluharty, Riverside, 4:29.45; 4. Dominic Flitcraft, Hopewell, 4:32.90; 5. Kirkland Cipoletti, McGuffey, 4:33.80; 6. John Griffith, Aquinas Academy of Pittsburgh, 4:34.13; 7. Ethan Haring, Eden Christian Academy, 4:38.08; 8. Zach Kruse, Deer Lakes, 4:42.18

3,200: 1. Sean Aiken, Eden Christian Academy, 9:27.72; 2. Lance Nicholls, Winchester Thurston, 9:34.72; 3.Ty Fluharty, Riverside, 9:38.65; 4. Dominic Flitcraft, Hopewell, 9:55.76; 5. Owen Schessler, North Catholic, 9:57.54; 6 . Kolby Kent, California Area High School, 10:07.43; 7. Parker Steele, Riverview, 10:08.98; 8. Tucker Klotz, Ligonier Valley, 10:09.03

110 hurdles: 1. Nick Farmer, Mohawk, 15.51; 2. Antonio Votour, Our Lady Of Sacred Heart, 15.74; 3. Dominic Pellarin, Keystone Oaks, 16.17; 4. Michael Hvizdak, Hopewell, 16.39; 5. Tyler Morosky, Shenango, 16.43; 6. Eric Montanez, New Brighton, 16.46; 7. Isaac Piper, Ligonier Valley, 16.58; 8. Dante Retort, Mohawk, 16.96

300 hurdles: 1. James Brewer, Greensburg Central Catholic, 41.49; 2. Tyler Morosky, Shenango, 41.86; 3. John Patsey, Riverview, 41.99, 4. Dominic Pellarin, Keystone Oaks, 42.05; 5. Kurt Lambright, Laurel, 42.88; 6.Luke Baker, North Catholic, 42.98; 7. Adam Halinka, Southmoreland, 43.20; 8. Colton Craig, Chartiers Houston, 44.13

400 relay: 1. Beaver Falls (Deshawn Richardson, Michael Blackshear, Demeitris Taylor, Quadir Thomas), 43.07; 2. Washington, 43.76; 3. Aliquippa, 43.96; 4. Shenango, 44.00; 5. North Catholic, 44.26; 6. Sto-Rox, 44.80; 7. Mount Pleasant Area, 45.67; 8. Ligonier Valley, 46.13

1,600 relay: 1. Deer Lakes (Nathan Buechel Aidan Herman Fletcher Hammond Carson McCoy), 3:28.08; 2. Riverside, 3:28.63; 3. South Park High School, 3:32.61; 4. Shenango, 3:33.62; 5. Riverview 3:34.78; 6. Beaver Falls, 3:34.93; 7. New Brighton, 3:37.61; 8. Our Lady Of Sacred Heart, 3:37.99

3,200 relay: 1. Winchester Thurston (Eli DeSimone Peter Heintzleman Michael Bruni Lance Nicholls), 8:13.66; 2. Riverview, 8:19.79; 3. Shenango, 8:21.01; 4. Riverside, 8:26.86; 5. Burrell, 8:31.54; 6. Ellwood City, 8:42.43; 7. McGuffey, 8:46.40; 8. North Catholic, 8:47.36

High jump: 1. Ruben Gordon, Washington, 6-1; 2. Dustin Mackall, South Side, 5-11; 3. Ryan Merrick, Eden Christian Academy, 5-11; 4. Jack Ozimek, South Park High School, 5-11,4. Demeitris Taylor, Beaver Falls, 5-11; 6. Tristan McAdoo, McGuffey, 5-9; 6. Alden Wetzel, Riverside, 5-9; 8. Matt Chapnell, Shenango, 5-9; 8. Richard Singleton, Beaver Falls, 5-9

Long jump: 1. Ruben Gordon, Washington, 21-6.50; 2. Davoun Fuse, Washington, 21-4.75; 3. Isaac Trout, Southmoreland, 21-1.50; 4. Cyair Clark, Aliquippa, 20-11; 5. Michael Pasquarello, Laurel, 20-10.50; 6. Lee Qualk, California Area High School, 20-8.25; 7. Cam’Ron Owens, Neshannock, 20-7; 8. Ryan Lewis, Carlynton, 20-4

Triple jump: 1. Dawson Fowler, Waynesburg, 42-4.75; 2. Davoun Fuse, Washington, 42-4.75; 3.Isaac Trout, Southmoreland, 42-1.50; 4. Lorenzo Fancher, East Allegheny, 41-5; 5. Gavin McCall, Apollo-Ridge High School, 41-1.50; 6. Mark Jablunovsky, Ligonier Valley, 41-0.50; 7. Michael Pasquarello, Laurel, 40-7; 8. Nate Dlugos, Greensburg Central Catholic, 40-2.50

Pole vault: 1. Andrew Layton, Waynesburg, 14-6; 2. Preston Cecotti, South Park, 14-6; 3. Teddy McHale, Riverside, 12-6; 4. Joel Brooks, Ellwood City, 12-6; 5. Chris Saversky, Ligonier Valley, 12-0; 6. Nick Cecchini, Apollo-Ridge High School, 11-6; 6. James Brewer, Greensburg Central Catholic,11-6; 8. Khorter Drury, Ligonier Valley, 11-0

Shot put: 1. Will Patton, Shenango, 50-1.25; 2. Colton Ferrucci, Shenango, 47-6.50; 3. Brandon Stuck, Shenango, 46-11; 4. Richard Mazur, East Allegheny, 46-9; 5. Antonio Faraone, Union Area, 46-1.75; 6. Danny Dlugos, Greensburg Central Catholic, 43-8; 7. Tanner Pierce, California Area High School, 43-8; 8. Jason McBride, Aliquippa, 43-1.75

Discus: 1. Will Patton, Shenango, 171-2; 2. Greg Klingensmith, Apollo-Ridge High School, 152-4; 3. Nick Gunther, Yough, 149-3; 4. Brady Cooper, Laurel, 148-5; 5. Brandon Stuck, Shenango, 148-0; 6. Dominick Curci, Apollo-Ridge High School , 144-5; 7. Colton Ferrucci, Shenango, 138-5; 8. Christian Berish, Bethlehem-Center, 130-5

Javelin: 1. Miles Higgins, Ligonier Valley, 182-4; 2. Joe Reed, Riverside, 154-8; 3. Nick Gunther, Yough, 153-6; 4. Alden Wetzel, Riverside, 152-10; 5. James Pleskovich, Ligonier Valley, 150-1; 6. Ryan DiMuccio, Laurel, 148-5; 7. Anthony Dalessandro, Fort Cherry,144-11; 8. Fletcher Hammond, Deer Lakes, 141-0

Girls

100: 1. Tehya Dave, North Catholic, 12.66; 2. Eva Denis, Greensburg Central Catholic, 12.85; 3. Neleh Nogay, Neshannock,12.89; 4. Ava Menzies, Fort Cherry, 12.94; 5. Cierra Olexa, Deer Lakes, 12.97; 6. Shaye Bailey, Freedom Area, 13.11; 7. Simaya Ausby, Aliquippa, 13.15; 8. Lara DeFazio, Eden Christian Academy, 13.15

200: 1. Tori Atkins, Laurel, 25.81; 2. Tehya Dave, North Catholic, 26.15; 3. Neleh Nogay, Neshannock, 26.52; 4. Lauryn Speicher, Hopewell, 27.04; 5. Shaye Bailey, Freedom Area, 26.94; 6. Ashley Lippold, Carlynton, 27.20; 7. Rylin Bugosh, Mount Pleasant Area, 27.00; 8. Gabby Hill-Junke, Shady Side Academy, 27.16

400: 1. Tori Atkins, Laurel, 57.34; 2. Tehya Dave, North Catholic, 58.39; 3. Lauren Ippolito, South Park High School, 1:00.57; 4. Peyton Mermon, Burgettstown, 1:00.78; 5. Grace Gasior, Our Lady Of Sacred Heart, 1:00.94; 6. Charlotte Brake-Hoffman, Winchester Thurston, 1:01.08; 7. Kylie McCoy, Deer Lakes, 1:01.66; 8. Emma Palmieri, Hopewell, 1:02.11

800: 1. Ellie Cain, Quaker Valley, 2:21.10; 2. Natalie Lape, Mohawk, 2:25.16; 3. Raney Staub, Fort Cherry, 2:25.71; 4. Hope Haring, Eden Christian Academy, 2:26.32; 5. Lydia Valeriano, Avonworth / Northgate, 2:28.87; 6. Eilidh Edgar, Trinity Christian, 2:29.22; 7. Grace Lazzara, North Catholic, 2:29.86; 8. Ava Barker, Brentwood, 2:29.89

1,600: 1. Jolena Quarzo, Brownsville, 4:59.09; 2. Natalie Lape, Mohawk, 5:14.32; 3. Grace Lazzara, North Catholic, 5:24.75; 4. Lexi Fluharty, Riverside, 5:28.57; 5. Cecilia Montagnese, Quaker Valley, 5:29.09; 6. Erin LaQuatra, Carlynton, 5:42.46; 7. Lindsey Hartle, Avonworth/Northgate, 5:43.61; 8. Camdyn Cole, Neshannock, 5:44.93

3,200: 1. Jolena Quarzo, Brownsville, 10:49.52; 2. Chelsea Hartman, Shady Side Academy, 11:33.06; 3. Alexis Abbett, Aquinas Academy, 11:45.94; 4. Cecilia Montagnese, Quaker Valley, 11:45.97; 5. Jane Huss, Derry, 11:46.59; 6. Cyd Kennard, Winchester Thurston, 11:52.98; 7. Alaina Hicks, North Catholic, 12:01.45; 8. Isabella Leger, Burrell, 12:07.54

110 hurdles: 1. Clara Barr, McGuffey, 15.33; 2. Callie Wetzell, Riverside, 15.63; 3. Corinn Brewer, Greensburg Central Catholic, 15.79; 4. Joyce Martin, South Park, 16.06; 5. Nora Johns, Quaker Valley, 16.40; 6. Gianna Grillo, California, 16.51; 7. Kwilai Karto, Quaker Valley, 16.93; 8. Kayla Brose, Chartiers Houston, 17.00

300 hurdles: 1. Nora Johns, Quaker Valley, 45.50; 2. Corinn Brewer, Greensburg Central Catholic, 46.44; 3. Callie Wetzell, Riverside, 46.66; 4. Kayla Brose, Chartiers-Houston, 46.73; 5. Octavia Chitty, Winchester Thurston, 47.90; 6. Clara Barr, McGuffey, 48.05; 7. Jordan Radzyminski, Mohawk, 48.60; 8. Kamili Wiley, Winchester Thurston, 48.77

400 relay: 1. Greensburg Central Catholic (Eva Denis, Sara Felder, Ella Zambruno, Sasha Hoffman), 50.78; 2. Quaker Valley, 51.03; 3. Winchester Thurston, 51.34; 4. Beaver Falls, 51.36; 5. North Catholic, 51.43; 6. Hopewell, 51.55; 7. Aliquippa, 51.64; 8. Burrell, 51.73

1,600 relay: 1. Winchester Thurston (Kamili Wiley, Octavia Chitty, Cyd Kennard, Charlotte Brake-Hoffman), 4:11.22; 2. Quaker Valley, 4:11.50; 3. South Park, 4:14.11; 4. Hopewell, 4:16.40; 5. Mohawk, 4:17.34; 6. Burrell, 4:17.48; 7. Shenango, 4:18.51; 8. North Catholic, 4:19.90

3,200 relay: 1. Quaker Valley (Kate Hines, Emily Bablak, Cecilia Montagnese, Ellie Cain), 9:54.62; 2. Carlynton, 10:00.41; 3. Burrell, 10:02.41; 4. Avonworth/Northgate, 10:05.65; 5. Winchester Thurston, 10:10.46; 6. Derry, 10:23.34; 7. Shenango, 10:41.46; 8. McGuffey, 10:45.29

High jump: 1. Elliot Oliphant, South Park, 5-2; 2. Delaney Sturgeon, Ellwood City, 5-0; 3. Ava Koski, Neshannock, 5-0; 4. Corinn Brewer, Greensburg Central Catholic, 5-0; 5. Ella Neil, California, 5-0; 6. Lara DeFazio, Eden Christian, 5-0; 7. Madeline Newark, Burgettstown, 5-0; 8. Lizzy Boone, Southmoreland, 4-10

Long jump: 1. Clara Barr, McGuffey, 17-0.75 ; 2. Clare Ruffing, Carlynton, 16-10.25; 3. Eva Denis, Greensburg Central Catholic, 16-8.75; 4. Aniela Balog, North Catholic, 16-8.25; 5. Lara DeFazio, Eden Christian Academy, 16-7; 6. Lola Abraham, Riverview, 16-5.25; 7. Olivia Cernuto, Southmoreland, 16-4.75; 8. Ava Smith, North Catholic, 16-0.25

Triple jump: 1. Olivia Cernuto, Southmoreland, 36-4.75; 2. Jordynn Carter, Carlynton, 36-0; 3. Ava Smith, North Catholic, 34-11.75; 4. Aaralyn Nogay, Neshannock, 34-11.50; 5. Azjia Gardner, Carlynton, 34-0; 6. Sara Roe, Shenango, 33-11.25; 7. Kiera Julian, Mohawk, 33-8.50; 8. Nora Ozimek, South Park High School, 33-6

Pole vault: 1. Corinn Brewer, Greensburg Central Catholic, 10-0; 2. Rachel Callahan, Shenango, 9-6; 3. Maddy Harding, Laurel, 9-6; 4. Ainsley Commens, Quaker Valley, 9-6; 5. Leia Day, Hopewell, 9-0; 6. Meghan Kelly, Hopewell, 8-6; 7. Emma Thellman, Riverside, 8-6; 8. Aurea Hickenbooth, Freedom, 8-6

Shot put: 1. Emma Callahan, Shenango, 50-8; 2. Alexis Jacobs, Southmoreland, 39-1.50 ; 3. Mikayla Anderson, Beaver Falls, 36-2.25; 4. Lizzie Dlugos, Greensburg Central Catholic, 35-5.25; 5. Maria Bryant, Shenango, 34-7.50; 6. Sara Bungard, Derry, 34-6.50; 7. Madison Pascia, Hopewell, 33-10.75; 8. Tiffany Zelmore, Mt. Pleasant, 33-5

Discus: 1. Emma Callahan, Shenango, 127-0; 2. Sydney Hale, Riverside, 125-5; 3. Alexis Jacobs, Southmoreland, 112-3; 4. Tiffany Zelmore, Mt. Pleasant, 106-9; 5. Rachel Callahan, Shenango, 105-11; 6. Nicole Shinsky, Mt. Pleasant, 102-10; 7. Alexandria Bibza, Riverview, 102-6; 8. Maria Bryant, Shenango, 100-11

Javelin: 1. Cali Legzdin, Beaver Falls, 122-10; 2. Addi Watts, Neshannock, 120-5; 3. Sophia Mazzoni, Derry, 117-10; 4. Johna Hill , Laurel, 109-8 ; 5. Peyton Mermon, Burgettstown, 103-10; 6. Emenet Richardson, Redeemer Lutheran School, 103-8; 7. Eden Rush, Burgettstown, 100-3; 8. McKenna Hewitt, California, 98-2