Girls All-WPIAL soccer teams announced

By:

Monday, November 2, 2020 | 2:46 PM

The All-WPIAL girls soccer selections are out for the 2020 season.

All-state picks for the girls, as well as All-WPIAL boys players are expected to come out next week.

Here is the list of honorees by schools:

Class AAAA

Butler

Gabby Boden, Sr., F

Sam Miller, Sr., F

Chloe Weiland, Jr., F

Fox Chapel

Sammi Dunlap, Sr., GK

Britta Lagerquist, Sr., F

Lucy Ream, Sr., F

Latrobe

Maddie Delucio, Sr., F

Moon

Ria Singh, Sr., D

Mt. Lebanon

Kendall Donati, Sr., F

North Allegheny

Sarah Schupansky, Sr., F

Tulasi Syamala, Sr., D

Lucia Wells, So., F

Norwin

Lacey Bernick, Sr., MF

Katelyn Kauffman, Sr., F

Paloma Swankler, Jr., F

Penn-Trafford

Malia Kearns, Jr., MF

Peters Township

Jill Marvin, Jr., F

Brooke Opferman, So., MF

Emma Sawich, Sr., GK

CeCe Scott, Jr., MF

Pine-Richland

Ava Boyd, So., F

Megan Donnelly, Sr., MF

Seneca Valley

Olivia Kamarec, Jr., D

Upper St. Clair

Carson Bogan, Sr., F

Natalie Gilbert, Jr., D

Emily Rocco, Sr., F

…

Class AAA

Belle Vernon

Jillian Butchki, Sr., F

Izzy Laurita, Sr., MF

Chartiers Valley

Morgan Montani, Sr., D

Connellsville

Mary Lape, Jr., MF

Franklin Regional

Sydney Caldwell, Sr., GK

Sydney Kranick, Jr., F

Sydney Lindeman, Jr., MF

Gateway

Joelle Jenkins, Sr., D

Hampton

Ava France, Jr., D

Madison, Fr., MF

Kiski Area

Kaylee Elwood, Sr., F

Mars

Ellie Coffield, Sr., MF

Leana Cuzzocrea, Jr., MF

Gracie Dunaway, Sr., F

Courtney Lisman, Sr., GK

Caroline Wroblewski, Sr., F

Montour

Jessica Molitoris, Jr., MF

Oakland Catholic

Hannah Henn, Sr., MF

Plum

Kaitlyn Killinger, So., F

Gina Proviano, Sr., MF

Jamie Seneca, Sr., F

South Fayette

Amy Allen, Sr., D

South Fayette

Cecelia Gagliardino, Sr., MF

Thomas Jefferson

Ava Lutz, Sr., MF

Madison Sippey, Sr., GK

Trinity

Alyssa Clutter, Jr., F

West Allegheny

Mackenzie Evers, Jr., F

Morgan Shansky, Sr., MF

Mackenzie Taranto, Sr., F

…

Class AA

Avonworth

Joey Skillen, Sr., MF

Ava Wert, Jr., F

Brownsville

Tessa Dellarose, Jr., MF

Gracie Stetson, Sr., D

Burrell

Jordyn Kowalkowski, Sr., MF

Deer Lakes

Madeline Boulos, Jr., F

Abigaile Boulous, Sr., D

Elizabeth Forward

Natalie Beinlich, Sr., MF

Freeport

Emma Check, Jr, MF

Mt Pleasant

Mackenzie Leeder, Sr., MF

North Catholic

Andrea Bean, Sr., GK

Grace Billman, Sr., MF

Lindsay Pawlawski, Jr., D

Jayden Sharpless, Jr., F

Shady Side Academy

Emory Anderson, Sr., MF

Shady Side Academy

Gabby Hill-Junke,Jr., MF

Melissa Riggins, Sr., MF

South Park

Ali Miklos, Jr., GK

Maddie Raymond, Sr., F

Maya Wertelet, Jr., MF

Southmoreland

Olivia Cernuto, So., F

Kendall Fabery, So., D

Waynesburg

Ashlyn Basinger, So, F

Yough

McKenzie Pritts, So., F

Natalie Vilchek, Sr., MF

…

Class A

Apollo Ridge

Adeline Baustert, Sr., GK

Emily Bonelli, Sr., F

Bentworth

Jasmine Manning, Jr., GK

Maleena Rokicki, Jr., D

Reagan Schreiber, So., F

Bishop Canevin

Ainsley Smith, Jr., MF

Eden Christian

Natalie Merrick, Sr., MF

Freedom

Renae Mohrbacher, Jr., MF

Julia Mohrbacher, So., F

Greensburg Central Catholic

Sara Felder, So., F

Sam Felder, Sr., F

Tatum Gretz, Jr., MF

Bethany Winnor, Jr., MF

Ligonier Valley

Tatum Hoffman, Sr., F

Our Lady of the Sacred Heart

Abby Aiello, Sr., D

Bella Costanzo, Sr., GK

Alexa Taylor, Fr., MF

Kennedy Walsh, Jr. MF

Riverside

Jade Farnsworth, Sr., GK

Samantha Finch, Sr., MF

Serra Catholic

Jaime Dermotta, Sr., MF

Seton LaSalle

Ireland Killen, Sr., D

Paige Kuisis, So., MF

Sewickley Academy

Elsa Gordon, Jr., F

South Side

Emily Bailey, Jr., MF

Ellie Schrier, Sr., GK

Springdale

Lilly Iadicicco, Jr., MF

Steel Valley

Lydie Alexanderoff, Sr., D

Soraya Gibbs, Jr., MF

Kelsey Salopek, Jr., MF

