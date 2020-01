Eight wrestlers look for second WCCA titles

Saturday, January 4, 2020 | 7:04 PM

Eight wrestlers will be competing for their second Westmoreland County Coaches’ Association titles Saturday at Kiski Area.

And the team title is up for grabs with Kiski Area holding a 233-207.5 lead over Hempfield. The Cavaliers and Spartans each have six wrestlers in the finals. The Cavaliers are seeking their 13th title, which would put them No. 1. They are tied with Greensburg Salem and Latrobe.

Going after their second titles are Norwin senior Kurtis Phipps (126), Burrell junior Ian Oswalt (132), Franklin Regional junior Carter Dibert (113), Hempfield junior Ty Linsenbigler (145) and junior Isaiah Vance (285) and Kiski Area seniors Jack Blumer (160) and Nick Delp (170) and junior Brayden Roscosky (195).

Semifinal results:

106: Briar Priest, Hempfield major Antonio Giordano, Kiski Area, 10-0; Vincent Kilkeary. Latrobe dec. Troy Hohman, Penn-Trafford, 3-1.

113: Carter Dibert, Franklin Regional p. Conner Henning, Norwin, :20; Ethan Berginc, Hempfield won by forfeit over Luke Geibig, Mt. Pleasant.

120: Dom Giordano, Kiski Area p. Colton McCallen, Derry Area, 4:39; Nathan Roth, Latrobe p. Nick Salerno, Burrell, 3:44.

126: Kurtis Phipps, Norwin p. Damien George, Mt. Pleasant, 2:48; Finn Solomon, Franklin Regional d. Ty Cymmerman, Derry Area, 7-3.

132: Ian Oswalt, Burrell p. Cody Kaufman, Greensburg Salem, 1:19; Garrett Thompson, Franklin Regional major Nolan Daerr, Hempfield, 10-0.

138: John Altieri, Norwin major Colt Rubrect, Greensburg Salem, 15-7; Noah Gnibus, Mt. Pleasant d. Luke Paszek, Penn-Trafford, 1-0.

145: Ty Linsenbigler, Hempfield p. Ricky Armstrong, Latrobe, :18; Mason Spears, Franklin Regional dec. Enzo Morlacci, Kiski Area, 6-4.

152: Sammy Starr, Kiski Area d. A.J. Corrado, Burrell, 2-1 (TB-2); Chase Kranitz, Norwin d. Jack Pletcher, Latrobe, 7-1.

160: Jack Blumer, Kiski Area p. Colby Christie, Burrell, 1:35; Patrick Brewer, Mt. Pleasant d. Noah Linderman, Mt. Pleasant, 7-6.

170: Nick Delp, Kiski Area p. Glenn Christner, Yough, 1:14; Tony Zona, Penn-Trafford d. Logan Zitterbart , Latrobe, 7-4.

182: Ryan Weinzen, Norwin d. Corey Boerio, Latrobe, 11-4; Jared Curcio, Kiski Area p. Micah Piper, Latrobe, 1:50.

195: Brayden Roscosky, Kiski Area major Ricky Feroce, Burrell, 8-0; Justin Cramer, Hempfield won by forfeit over Cole Weightman, Belle Vernon.

220: Dillon Ferretti, Hempfield major Tyler Ross, Latrobe, 10-1; John Meyers, Greensburg Salem major Mikey Schearer, Burrell, 9-1.

285: Isaiah Vance, Hempfield p. Peyton Kelly, Penn-Trafford, 1:32; Billy McChesney, Greensburg Salem p. Chris Rubino, Kiski School, 3:06.

Paul Schofield is a Tribune-Review Staff Writer. You can contact Paul by email at [email protected] or via Twitter .

Tags: Franklin Regional, Hempfield, Latrobe, Norwin