Girls soccer coaches announce All-WPIAL teams

By:

Monday, November 1, 2021 | 5:38 PM

Metro Creative

The WPIAL girls soccer playoffs have surged into the semifinals with some of the district’s top players leading the way.

The league’s coaches have identified many of those players with their 2021 All-WPIAL list.

Here are the players who were selected (in alphabetical order by school):

Fiona Mahan, Fr., MF, Avonworth

Maggie Pappas, Sr., GK, Avonworth

Minah Syam, So., MF, Avonworth

Ava Wert, Sr., F, Avonworth

Caroline Samchuck, Sr., MF, Beaver

Morgan Einodshofer, Sr., MF, Belle Vernon

Adeline Guess, Sr., D, Belle Vernon

Tessa Charpentier, Jr., MF, Bentworth

Jasmine Manning, Sr., GK, Bentworth

Lily Gaston, Sr., F, Bethel Park

Lauren Kirsch, Sr., MF, Bishop Canevin

Ainsley Smith, Sr., MF, Bishop Canevin

Ella Watterson, Sr., F, Blackhawk

Sam Miller, Jr., F, Butler

Chloe Weiland, Sr., F, Butler

MacKenna Yaracs, Sr., F, Butler

Mackenzie Minney, Sr., MF, Chartiers Valley

Payton O’Malley, So., GK, Chartiers Valley

Kayla Brose, Jr., MF, Chartiers-Houston

Ashley Horvath, Sr., F, Chartiers-Houston

Mary Kate Lape, Sr., F, Connellsville

Madeline Boulos, Sr., F, Deer Lakes

Ashley McAdams, Sr., F, Deer Lakes

Abby Beinlich, So., MF, Elizabeth Forward

Makayla Mulholland, Jr., MF, Fox Chapel

Aris Lamanna, So., GK, Franklin Regional

Sydney Lindeman, Sr., MF, Franklin Regional

Julia Mohrbacher, Jr., F, Freedom

Renae Mohrbacher, Sr., MF, Freedom

Emma Check, Sr., MF, Freedom

Addy Green, Sr., F, Gateway

Madi Jesih, Jr., MF, Gateway

Addy Green, Sr., F, Gateway

Sara Felder, Jr., F, Greensburg Central Catholic

Tatum Gretz, Sr., MF, Greensburg Central Catholic

Lyndsey Szekeley, Sr., GK, Greensburg Central Catholic

Natalie Ward, Sr., D, Greensburg Central Catholic

Ava France, Sr., F, Hampton

Madison Hurst, Jr., MF, Hampton

Makenna Sansotta, Sr., F, Keystone Oaks

Macrina Robb, So., MF, Knoch

Ella Bulava, Jr., MF, Latrobe

Sofia DeCerb, Jr., GK, Latrobe

Piper Coffield, Jr., D, Mars

Aly Cooper, Sr., MF, Mars

Leana Cuzzocrea, Sr., MF, Mars

Gwen Howell, Jr., D, Mars

Abi Boehning, Jr., GK, Mohawk

Jessica Molitoris, Sr., MF, Montour

Saveria Ulizzi, Jr., F, Montour

Kayla Leseck, Jr., MF, Moon

Hailey Longwell, Jr., MF, Moon

Rylin Bugosh, Fr., F, Mt. Pleasant

Marissa Garn, Jr., D, Mt. Pleasant

Melia Peer, Jr., F, Mt. Lebanon

Grace Nellas, Jr., MF, Mt. Lebanon

Megan Miller, Sr., GK, North Allegheny

Sophia Palermo, Jr., MF, North Allegheny

Alexa Spano, Sr., D, North Allegheny

Lucia Wells, Jr., F, North Allegheny

Rylee Kumer, So., GK, North Catholic

Lauren McDonald, Jr., MF, North Catholic

Lindsey Pawlawski, Sr., F, North Catholic

Jayden Sharpless, Sr., MF, North Catholic

Emma Rigone, Sr., MF, Norwin

Paloma Swankler, Sr., F, Norwin

Deryn Bagley, Sr., D, Oakland Catholic

Emily Cooper. Sr., MF, Oakland Catholic

Gabi Folino, So., MF, Oakland Catholic

Mia Lowery, Jr., MF, Oakland Catholic

Megan McCoy, Sr., D, OLSH

Alexa Taylor, So., MF, OLSH

Malia Kearns, Sr., MF, Penn-Trafford

Taylor Lloyd, Sr., GK, Penn-Trafford

Brooke Opferman, Sr., MF, Peters Township

Jaclyn Murray, Sr., MF, Pine-Richland

Kaitlyn Killinger, Jr., F, Plum

Marissa Liberto, Sr., F, Plum

Kaley Simqu, Jr., D, Plum

Chase Kriebel, Sr., MF, Quaker Valley

Megan Zelch, Sr., MF, Riverside

Lola Abraham, So., MF, Riverview

Natalie Matthews, Sr., F, Seneca Valley

Zoe Simpson, Sr., MF, Seneca Valley

Kyla Cohagen, Jr., GK, Seton La Salle

Paige Kuisus, Sr., MF, Seton La Salle

Megan Lyons, Sr., MF, Seton La Salle

Autumn Casey, Sr., MF, Shady Side Academy

Gabby Junke-Hill, Sr., F, Shady Side Academy

Annalisa Mariano, Sr., MF, South Fayette

Gianna Girol, Sr., MF, South Park

Ali Miklos, Sr., GK, South Park

Cassondra O’Connor, Jr., MF, South Park

Maya Wertelet, Sr., MF, South Park

Olivia Cernuto, Jr., MF, Southmoreland

Kendall Fabery, Jr., D, Southmoreland

Emily Bailey, Jr., MF, South Side

Grace Gent, Jr., F, Springdale

Lilly Iadicicco, Sr., MF, Springdale

Isabella Walsh, Sr., MF, Springdale

Soraya Gobbs, Sr., F, Steel Valley

Kelsey Salopek, Sr., MF, Steel Valley

Bella Vozar, Jr., D, Thomas Jefferson

Alyssa Clutter, Sr., F, Trinity

Ruby Morgan, So., GK, Trinity

Natalie Gilbert, Sr., D, Upper St. Clair

Mackenzie Dupre, Sr., MF, Upper St. Clair

Ashlyn Basinger, Jr., F, Waynesburg

McKenzie Pritts, Jr., F, Yough

Kendalyn Umbel, Fr., MF, Yough

Bill Beckner Jr. is a Tribune-Review Staff Writer. You can contact Bill by email at bbeckner@triblive.com or via Twitter .