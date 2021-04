High school scores, summaries and schedule for April 24, 2021

By:

Saturday, April 24, 2021 | 8:25 PM

High schools

Baseball

Saturday’s results

Nonsection

Baldwin 7, Uniontown 2

Derry 11, Homer-Center 1

Penn-Trafford 9, Beaver 3

Portage 18, South Allegheny 10

Seton LaSalle 7, Brashear 0

South Allegheny 15, Penn Cambria 8

Hockey

PIHL

State championships

Saturday’s results

At UPMC Lemieux Sports Complex, Cranberry

Class AAA

Malvern Prep 4, North Allegheny 2

Class AA

Baldwin 4, Haverford 1

Class A

West Chester East 6, Indiana 3

Softball

Saturday’s results

Class 5A

Section 2

Connellsville 12, Albert Gallatin 3

Class 4A

Section 2

West Mifflin 14, Ringgold 1

Class 2A

Section 1

Burgettstown at Sto-Rox, ppd.

Nonsection

Laurel 6, Moniteau 3

South Allegheny 13, Charleroi 3

St. Mary’s 5, Indiana 1

Thomas Jefferson 4, Baldwin 3

Uniontown 12, Monessen 2

West Allegheny 14, Central Valley 4

Greensburg Central Catholic at Jeannette, ppd.

Woodland Hills at Valley, ppd.

Track and field

Saturday’s results

Girls

Butler Invitational

100 dash: 1. Hannah McDanel, Mohawk, 12.53; 2. Paige Drake, Central Valley, 12.6; 3. Alli Morrow, Butler, 12.66.

200 dash: 1. Eloise Facher, Shaler, 26.09; 2. Hannah McDanel, Mohawk, 26.13; 3. Abbie Huey, Indiana, 26.16.

400 dash: 1. Bernadette Zukina, Norwin, 58.82; 2. Abbie Huey, Indiana, 59.31; 3. Lola Akindele, North Allegheny, 59.86.

800 run: 1. Abby Steffler, Grove City, 2:17.14; 2. Samantha Hayes, St. Mary’s, 2:21.19; 3. Isabel Owens, Fairview, 2:22.21.

1600 run: 1. Maddison Hayes, Fairview, 5:06.27; 2. Natalie McLean, Pine-Richland, 5:09.43; 3. Lakyn Schaltenbrand, Montour, 5:20.78.

3200 run: 1. Mia Cochran, Moon, 10:28.03*; 2. Meredith Price, Pine-Richland, 11:03.05; 3. Eva Kynaston, North Allegheny, 11:07.24.

100 hurdles: 1. Aniyah Anderson, Hickory, 15.11; 2. Emma Lehman, Butler, 15.35; 3. Natalie Shuster, Norwin, 16.2.

300 hurdles: 1. Emma Lehman, Butler, 45.09’; 2. Aniyah Anderson, Hickory, 46.81; 3. Layla Robertson, Norwin, 46.92.

400 relay: 1. Butler (Taylor Timmons, Alli Morrow, Justine Forbes, Emma Lehman), 50.14; 2. Mohawk, 50.82; 3. Norwin, 51.

1600 relay: 1. Butler (Emma Lehman, Justine Forbes, Samantha Penrod, Taylor Timmons), 4:09.41; 2. Wilmington, 4:10.55; 3. Norwin, 4:10.72.

3200 relay: 1. Pine-Richland (Natalie McLean, Elizabeth Hunkele, Meredith Price, Natalie Hunkele), 9:36.68; 2. Kiski Area 9:46.78; 3. Norwin 9:56.95.

High jump: 1. Gianna Bedel, Slippery Rock, 5-5; 2. Alexa Mechling, Butler, 5-3; 3. Paige Griffith, Hickory, 5-3.

Pole vault: 1. Kalli Knott, McDowell, 12-5; 2. Samantha Penrod, Butler, 11-1; 3. Melana Schumaker, South Fayette, 10-7.

Long jump: 1. Hannah Schepner, Hampton, 17-5.75; 2. Sara Welch, Indiana, 17-3; 3. Nataiah Robertson-Dutrieuill, Norwin, 17-1.75.

Triple jump:1. Rayna Tordero, Franklin Regional, 38-1; 2. Leslie Manson, Obama Academy, 37-7; 3. Hannah Schepner, Hampton, 36-11.

Discus: 1. Claire Kuzma, Quaker Valley, 123-5; 2. Jessica McCann, Fox Chapel, 117-5; 3. Jackie DiGiacomo, North Allegheny, 107-3.5.

Shot put: 1. Mercede Myers, North East, 36-3; 2. Claire Kuzma, Quaker Valley, 35-1; 3. Kenna Jackson, Butler, 34-3.

Javelin: 1. Maryann Ackerman, Slippery Rock, 140-1; 2. Kyle Grafton, Armstrong, 124; 3. Alaina Fantaski, North Allegheny, 109.

Volleyball

Saturday’s result

Class 3A

Section 3

Hempfield at Norwin, ppd.

