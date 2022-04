High school scores, summaries and schedules for April 14, 2022

By:

Friday, April 15, 2022 | 12:08 AM

High schools

Baseball

Thursday’s results

Class 5A

Section 1

Kiski Area 6, McKeesport 2

Section 3

West Allegheny 11, South Fayette 10

Section 4

Peters Township 7, Thomas Jefferson 1

Class 3A

Section 3

Deer Lakes 8, Ligonier Valley 3

Ligonier Valley 7, Deer Lakes 6

Class 2A

Section 1

Bentworth at Frazier, ppd.

California 10, Carmichaels 9

Section 2

Laurel at South Side, ppd.

Section 4

Fort Cherry 8, Brentwood 7

Class A

Section 2

Monessen 11, Mapletown 1

Nonsection

Beaver 12, Pine-Richland 4

Bethel Park 9, Hempfield 5

Butler 14, Armstrong 6

Laurel Highlands 5, Connellsville 2

Highlands 10, Valley 1

Hopewell 11, Central Valley 9

McKeesport 16, Woodland Hills 2

Moon 14, Quaker Valley 12

Mt. Lebanon 2, North Allegheny 1

Norwin 15, Gateway 4

Plum 12, Steel Valley 5

Riverside 10, Ellwood City 0

Seneca Valley 7, Hampton 2

Shaler 7, South Park 0

Shenango 11, Mohawk 1

South Allegheny 7, Sewickley Academy 5

Uniontown 8, Baldwin 4

West Greene 8, Waynesburg 2

Mt. Pleasant at Greensburg Salem, ppd.

New Castle at Union, ppd.

Fort Cherry at Cornell, ppd.

Freeport at Apollo-Ridge, ppd.

East Allegheny at Southmoreland, ppd.

Knoch at North Hills, ppd.

Monessen at Charleroi, ppd.

Pine-Richland at Canon-McMillan, ppd.

St. Joseph at Aliquippa, ppd.

Woodland Hills at McKeesport, ppd.

Friday’s schedule

Class 4A

Section 1

Knoch at Burrell, 4 p.m.

Nonsection

Albert Gallatin at University (WV), 5 p.m.

Beth-Center at McGuffey, 7 p.m.

Keystone Oaks at West Mifflin, 3:30 p.m.

South Park at Ringgold, 4 p.m.

Washington at Waynesburg, 3:30 p.m.

Lacrosse

Thursday’s results

Boys

Class 2A

Section 1

South Fayette 18, Winchester Thurston 2

Quaker Valley 16, Franklin Regional 1

Nonsection

Peters Township 15, Trinity 1

Girls

Class 3A

Section 2

Pine-Richland 20, Butler 5

Softball

Thursday’s results

Class 6A

Section 1

Bethel Park 4, Canon-McMillan 3

Mt. Lebanon 8, Baldwin 2

Class 5A

Section 1

Indiana 21, Woodland Hills 2

Section 2

Connellsville 10, Gateway 0

Thomas Jefferson 3, Latrobe 2

Section 3

North Hills 12, Hampton 8

Section 4

West Allegheny 18, South Fayette 3

Class 4A

Section 2

Yough 6, Ringgold 0

West Mifflin 11, Uniontown 6

Section 3

Montour at Central Valley, ppd.

Class 3A

Section 2

Quaker Valley at Beaver Falls, ppd.

Section 3

Waynesburg 14, Mt. Pleasant 11

Class 2A

Section 3

Charleroi 11, California 0

Class A

Section 2

West Greene 9, Mapletown 0

Nonsection

Beaver 3, Louisa County 1

Knoch 5, Kiski Area 2

Moon 14, Newton Local 4

Norwin 3, Latrobe 2

Seneca Valley 20, Plum 2

Station Camp 5, Moon 3

Upper St. Clair 5, South Side 4

Aliquippa at Sewickley Academy, (n)

Cathedral Prep at Blackhawk, (n)

Valley at Greensburg Salem, (n)

Baldwin at Elizabeth Forward, ppd.

Butler at Moniteau, ppd.

Chartiers-Houston at McGuffey, ppd.

Ellwood City at Laurel, ppd.

Hopewell at Riverside, ppd.

Mapletown at Carmichaels, ppd.

Mt. Lebanon at South Park, ppd.

Southmoreland at Derry, ppd.

Waynesburg at West Greene, ppd.

Friday’s schedule

Nonsection

Ambridge at Our Lady of the Sacred Heart, 4:30 p.m.

Avonworth at Central Valley, 4:15 p.m.

Ellis School at Cornell, 3:30 p.m.

Kiski Area at Knoch, 4 p.m.

Latrobe at Norwin, 4 p.m.

Ringgold at South Allegheny, 4 p.m.

Washington at Jeannette, 4 p.m.

Tennis

Boys

Thursday’s results

Class 2A

Section 4

Montour 5, McGuffey 0

Track and field

Thursday’s results

Tri-State Track Coaches Association Invitational

At West Mifflin

Girls

3200 relay: 1. Saint Marys (Lucia Hayes, Mary Defilippi, Madison Blythe, Gabby Pistner), 10:18.20. 2. Butler 10:26.93. 3. Baldwin 10:30.11. 4. Punxsutawney 10:31.23. 5. South Fayette 10:37.24. 6. Carlynton 10:42.78. 7. Gateway, 10:55.62. 8. Winchester Thurston 11:06.35.

100 hurdles: 1. Ny’Asia Benton, Obama Academy, 15.73. 2. Grace Howard, South Fayette, 16.34. 3. Evabella Cox, South Fayette, 17.53. 4. Adraya Baxter, Butler, 17.66. 5. Emma Garstka, Saint Marys, 17.85. 6. Micayla Densmore, Upper St. Clair, 17.87. 7. Kylie Lollo, Deer Lakes, 18.71. 8. Sienna Steeber, Belle Vernon, 19.40

100: 1. Dani Prunzik, Upper St. Clair, 12.52. 2. Paige Drake, Central Valley, 12.66. 3. Olivia Renk, South Fayette, 12.92. 4. Angelina Massey, Ringgold, 13.18. 5. Amaya Robinson, Gateway, 13.30. 6. Dea Monz, South Fayette, 13.40. 7. Lauren Ippolito, South Park, 13.68. 8. Megan Cain, Mt. Lebanon, 13.77

1600: 1. Lauren Iagnemma, South Fayette, 5:18.92. 2. Sydney Shock, Peters Township, 5:21.15. 3. Emma McGreevy, Mt. Lebanon, 5:21.63. 4. Isabel Owens, Fairview, 5:24.64. 5. Grace Senneway, Peters Township, 5:27.50. 6. Chiara Golomb, Moon, 5:27.82. 7. Jennifer Cichra, Butler, 5:28.54. 8. Maren Iski, Pine-Richland, 5:30.12

400 relay: 1. South Fayette (Dea Monz, Melana Schumaker, Amanda Marquis, Olivia Renk) 49.90. 2. Butler 51.94. 3. Upper St. Clair 52.10. 4. Moon 52.14. 5. Ringgold 52.51. 6. West Mifflin 52.54. 7. South Park 53.11. 8. Obama Academy 53.25

400: 1. Amanda Marquis, South Fayette, 1:00.29. 2. Artemis Conaboy, Bethel Park, 1:00.69. 3. Emily Sinton, South Fayette, 1:01.58. 4. Mylah Faulk, Penn Hills, 1:01.91. 5. Kylie McCoy, Deer Lakes, 1:02.22. 6. Ashley Lippold, Carlynton, 1:02.24. 7. Megan Cain, Mt. Lebanon, 1:02.31. 8. Lilah Turnbull, Chartiers Valley, 1:02.45

300 hurdles: 1. Abigail Nichols, Grove City, 45.88. 2. Carly Yanek, Moon, 47.79. 3. Maura Caskey, Saint Marys, 48.72. 4. Ny’Asia Benton, Obama Academy, 48.77. 5. Evabella Cox, South Fayette, 49.34. 6. Adraya Baxter, Butler, 50.16. 7. Daniella Garner, Gateway, 50.17. 8. Grace Howard, South Fayette, 50.31

800: 1. Abby Steffler, Grove City, 2:17.53. 2. Jenna Lang, Bethel Park, 2:19.59. 3. Elizabeth Hunkele, Pine-Richland, 2:22.99. 4. Isabel Owens, Fairview, 2:27.50. 5. Mariko Grim, Peters Townships, 2:28.65. 6. Ayva Weiche, Moon, 2:28.86. 7. Katelyn Smith, Penn Hills, 2:30.94. 8. Mackenzie Hirt, Baldwin, 2:31.55

200: 1. Dani Prunzik, Upper St. Clair, 25.52. 2. Olivia Renk, South Fayette, 25.95. 3. Melana Schumaker, South Fayette, 26.22. 4. Paige Drake, Central Valley, 26.31. 5. Angelina Massey, Ringgold, 26.58. 6. Alli Morrow, Butler, 26.59. 7. Kali Booker, Penn Hills, 27.06. 8. Amaya Robinson, Gateway, 27.52

3200: 1. Jaclyn Martinelli, Upper St. Clair, 11:26.73. 2. Sydney Shock, Peters Township, 11:28.71. 3. Lily Colombo, South Fayette, 11:48.86. 4. Grace Senneway, Peters Township, 11:57.72. 5. Cyd Kennard, Winchester Thurston, 12:08.86. 6. Julia Zalenski, North Catholic, 12:16.60. 7. Gabby Baiano, South Fayette, 12:17.77. 8. Chiara Golomb, Moon, 12:23.67

1600 relay: 1 South Fayette (Amanda Marquis, Emily Sinton, Melana Schumaker, Nora Provenzano) 4:15.89. 2. Penn Hills 4:16.69. 3. Moon 4:20.38. 4. Grove City 4:20.74. 5. South Park 4:21.69. 6. Mt. Lebanon 4:24.12. 7. Baldwin 4:24.49. 8. Butler 4:28.00

High jump: 1. Grace Howard, South Fayette, 5-02.00. 2. Annabelle Herrle, Baldwin, 5-00.00. 3. Sydney Bair, South Fayette, 4-10.00. 4. Tayla Kurzawa, Upper St. Clair, 4-10.00. 4. Ally Braunsdorf, Mt. Lebanon, 4-10.00. 6. Maddie Hoffman, Belle Vernon, 4-10.00. 7. Abby Herrle, Baldwin, 4-10.00. 8. Kaitlyn Devine, Peters Township, 4-10.00

Pole vault: 1. Melana Schumaker, South Fayette, 11-09.00. 2. Madison Ballew, Shaler, 10-06.00. 3. Sienna Steeber, Belle Vernon, 9-06.00. 4. Maddy Harding, Laurel, 9-06.00. 5. Olivia Underwood, Bethel Park, 9-06.00. 6. Meredith Geno, Gateway, 9-00.00. 7. Julia Hoppe, Bethel Park, 8-00.00. 7. Halley Rist, Peters Township, 8-00.00

Long jump: 1. Melana Schumaker, South Fayette, 18-03.50. 2. Grace Howard, South Fayette, 18-01.50. 3. Paige Drake, Central Valley, 17-10.00. 4. Jordyn Vandervort, Butler, 17-05.50. 5. Aubrey Rock, Butler, 17-02.50. 5. Dea Monz, South Fayette, 17-02.50. 7. Jen Hunter, Fairview, 16-07.50. 8. Clare Ruffing, Carlynton, 16-07.00

Triple jump: 1. Megan Baggetta, Butler, 37-02.25. 2. Gianna Anderson, Belle Vernon, 36-03.00. 3. Angelina Massey, Ringgold, 35-00.50. 4. Aubrey Rock, Butler, 34-11.25. 5. Sarah Gennuso, Fairview, 34-04.25. 6. Anna Engleman, Upper St. Clair, 34-02.75. 7. Gina Smith, Mt. Lebanon, 34-00.25. 8. Jordynn Carter, Carlynton, 33-08.25

Shot put: 1. Emma Callahan, Shenango, 47-06.00. 2. Rebekah Miller, Punxsutawney, 34-04.00. 3. Payton Bauer, Saint Marys, 34-03.00. 4. Maria Bryant, Shenango, 33-11.00. 5. Brooklyn Lucas, Baldwin, 32-05.50. 6. Maggie Clair, Canon-McMillan, 31-09.50. 7. Mallory Brinling, Fairview, 31-05.00. 8. Megan Penrod, Butler, 31-01.50

Discus: 1. Emma Callahan, Shenango, 129-11. 2. Payton Bauer, Saint Marys, 104-10. 3. Carlie Baker, Butler, 104-05. 4. Rachel Callahan, Shenango, 98-08. 5. Celia Ray, Butler, 95-07. 6. Mary Grusky, Punxsutawney, 93-05. 7. Mallory Brinling, Fairview, 92-02. 8. Sierra Schmidt, 92-01

Javelin: 1. Mary Grusky, Punxsutawney, 127-01. 2. Erica King, South Fayette, 126-10. 3. Jade Viscardi, Canon-McMillan, 109-04. 4. Megan Penrod, Butler, 104-09. 5. Maisy Gibson, Butler, 103-11. 6. Kristen Villa, South Park, 103-10. 7. Hailey Latona, Mt. Lebanon, 101-05. 8. Riley Boehm, West Mifflin, 101-00

Team scores: 1. South Fayette 152.50. 2. Butler 76.50. 3. Upper St. Clair 45. 4. Peters Township 38.50. 5. Saint Marys 34. 6. Shenango 30. 7. Moon 26. 7. Punxsutawney 26. 9. Grove City 25. 10. Ringgold 22

Boys

3200 relay: 1. Butler (Carson Knight, Sage Vavro, Ryder Kriley, CJ Singleton) 7:57.57. 2. Grove City 8:30.07. 3. Winchester Thurston 8:36.72. 4. Shenango 8:40.07. 5. Baldwin 8:43.56. 6. General McLane 8:48.36. 7. Elizabeth Forward 8:52.54. 8. North Catholic 8:53.58

110 hurdles: 1. Presley Ornelas, Butler, 15.36. 2. Logan Anderson, General McLane, 16.01. 3. Michael Gimigliano, South Fayette, 16.19. 4. Tyler Elliott, Punxsutawney, 16.34. 5. Tyler Morosky, Shenango, 16.42. 6. Patrick Diana, Moon, 16.96. 7. Mac Messer, Grove City, 17.25. 8. Ethan Callaghan, Elizabeth Forward, 17.48

100: 1. Trevor Paschall, North Catholic, 10.94. 2. Kanye Thompson, McKeesport, 11.22. 3. Carter Chui, Upper St. Clair, 11.52. 4. Brendan Anderson, Mt. Lebanon, 11.61. 5. Connor Rychcik, Mt. Lebanon, 11.63. 6. Jack Fennell, North Catholic, 11.64. 7. Chase Barney, Penn Hills, 11.78. 8. Wesmyn Wright, South Fayette, 11.81

1600: 1. Ryan Pajak, Ringgold, 4:18.88. 2. Joshua Jones, Grove City, 4:21.69. 3. Tyler Paszkowski, Shaler, 4:33.25. 4. MJ Pottinger, Grove City, 4:35.68. 5. Evan Groce, Punxsutawney, 4:37.60. 6. John Yanosick, Moon, 4:38.28. 7. Zack Warchol, South Fayette, 4:39.44. 8. Alex Urling, North Catholic, 4:39.82

400 relay: 1. Butler (Guinness Brown, Brayden Young, Presley Ornelas, Landon Lacey) 43.04. 2. North Catholic 43.46. 3. Upper St. Clair 45.15. 4. General McLane 45.32. 5. Shenango 45.53. 6. West Mifflin 45.63. 7. Baldwin 46.06. 8. Belle Vernon 46.64

400: 1. Guinness Brown, Butler, 48.63. 2. Trevor Paschall, North Catholic, 49.41. 3. Brendan Anderson, Mt. Lebanon, 50.98. 4. Lucas Slear, Butler, 51.24. 5. Nicholas Hendrick, Mt. Lebanon, 51.26. 6. Ethan Bowser, Elizabeth Forward, 51.83. 7. Connor Rychcik, Mt. Lebanon, 52.46. 8. Trey Reznor, Grove City, 53.28

300 hurdles: 1. Presley Ornelas, Butler, 40.71. 2. Logan Anderson, General McLane, 41.37. 3. Michael Gimigliano, South Fayette, 43.20. 4. Achan Green, Penn Hills, 43.39. 5. Mac Messer, Grove City, 43.94. 6. Supreme Saunders, Penn Hills, 44.06. 7. Tyler Elliott, Punxsutawney, 44.11. 8. Bobby Konesky, Baldwin, 44.72

800: 1. Drew Griffith, Butler, 2:00.07. 2. Roman Galioto, South Fayette, 2:01.08. 3. Lance Nicholls, Winchester Thurston, 2:01.56. 4. Raine Gratzmiller, Butler, 2:01.83. 5. Tyler LaChapelle, Moon, 2:03.51. 6. Evan Groce, Punxsutawney, 2:04.64. 7. Thomas Presnar, Shenango, 2:05.72. 8. Dominick Ditoro, Baldwin, 2:06.50

200: 1. Trevor Paschall, North Catholic, 21.85. 2. Luke Mager, North Catholic, 22.62. 3. Nijhay Burt, Steel Valley, 22.80. 4. Brayden Young, Butler, 22.82. 5. Jaden Goodman, Bethel Park, 23.05. 6. Nick Snyder, Elizabeth Forward, 23.13. 7. Nick Hartwick, Pine-Richland, 23.18. 8. Carter Chui, Upper St. Clair, 23.22

3200: 1. Ryan Pajak, Ringgold, 9:26.59. 2. Jack Barnhisel, Allderdice, 9:37.69. 3. Carson McCoy, Deer Lakes, 9:40.94. 4. Sawyer Weinmann, Upper St. Clair, 9:52.64. 5. MJ Pottinger, Grove City, 9:57.47. 6. Kefimba Cisse, Gateway, 10:09.11. 7. Joe Harmanos, North Catholic, 10:15.06. 8. John Yanosick, Moon, 10:20.65

1600 relay: 1. Butler (Lucas Slear, Ryder Kriley, Carson Knight, Guinness Brown) 3:22.43. 2. Mt. Lebanon 3:27.44. 3. Grove City 3:36.16. 4. Shenango 3:39.75. 5. South Park 3:41.07. 6. Elizabeth Forward 3:41.27. 7. Peters Township 3:42.63. 8. South Fayette 3:44.62

High jump: 1. Josh Dreves, Grove City, 6-00.00. 2. Jace Walls, General McLane, 5-10.00. 3. Charlie Kreinbucher, Butler, 5-10.00. 4. Jack Ozimek, South Park, 5-10.00. 5. Aaron Brula, Peters Township, 5-08.00. 6. Kevin Weber, Baldwin, 5-08.00. 7. Tony Janay, Mt. Lebanon, 5-08.00. 8. Luke Campbell, Butler, 5-08.00

Pole vault: 1. Solomon Glavach, Wilmington, 15-00.00. 2. Tristan McGarrah, Butler, 14-06.00. 3. Preston Cecotti, South Park, 13-06.00. 4. Jackson Timko, Grove City, 13-00.00. 5. Noah Byun, Grove City, 12-06.00. 6. Grant Miller, Punxsutawney, 12-00.00. 7. Tim Calvetti, Mt. Lebanon, 12-00.00. 8. Michael Clemmer, Punxsutawney, 12-00.00

Long jump: 1. Josh Dreves, Grove City, 21-11.50. 2. Carter Chui, Upper St. Clair, 21-05.50. 3. Ryan Porch, Butler, 21-05.00. 4. Jake Kunzman, Baldwin, 21-02.50. 5. Luke Campbell, Butler, 20-11.50. 6. Tyler Rekich, Butler, 20-11.50. 7. Chris Livsey, Gateway, 20-08.00. 8. Skyler Kyanvash, General McLane, 20-07.50

Triple jump: 1. Jeremiah Hamilton, Bethel Park, 42-01.00. 2. Jaylen Hocker, Thomas Jefferson, 41-07.50. 3. Josh Dreves, Grove City, 40-11.50. 4. Luke Campbell, Butler, 40-08.25. 5. Shajit Pokwal, Baldwin, 40-06.25. 6. Tyler Mocello, Belle Vernon, 40-04.50. 7. Nate Sinton, South Fayette, 40-00.75. 8. Lesae Lacks, Carlynton, 38-07.25

Shot put: 1. Angelo Allen, Penn Hills, 55-06.00. 2. Will Patton, Shenango, 51-09.50. 3. Brandon Stuck, Shenango, 45-08.25. 4. Matt Brooks, Gateway, 45-08.25. 5. Robert Gavlik, Peters Township, 42-09.50. 6. Joe Reed, Riverside, 41-09.50. 7. Preston Cecotti, South Park, 41-07.75. 8. Colin Downing, Bethel Park, 41-06.75

Discus: 1. Will Patton, Shenango, 151-06. 2. Angelo Allen, Penn Hills, 148-00. 3. Brandon Stuck, Shenango, 147-02. 4. Jacob Pomykata, Butler, 131-09. 5. Brady Cooper, Laurel, 125-10. 6. Michael Othites, Shenango, 121-10. 7. Dillon Mayer, General McLane, 114-04. 8. Ethan Babay, Butler, 113-02

Javelin: 1. Tyler Rekich, Butler, 169-09. 2. Joe Reed, Riverside, 157-10. 3. Luke Cramer, Karns City, 157-08. 4. Maxwell Blanc, Bethel Park, 155-02. 5. Joe Klancher, Belle Vernon, 154-11. 6. Eric Allen, Chartiers Valley, 150-07. 7. Eric Salamonsen, General McLane, 149-10. 8. Nate Skripac, Pine-Richland, 142-08

Team scores: 1. Butler 134. 2. Grove City 73. 3. Shenango 53. 4. North Catholic 51. 5. General McLane 37. 6. Mt. Lebanon 33. 7. Penn Hills 28. 8. Upper St. Clair 26. 8. South Fayette 26. 10. Bethel Park 20. 10. Baldwin 20. 10. Ringgold 20.

Boys volleyball

Thursday’s results

Class 3A

Section 1

Canon-McMillan 3, Bethel Park 0

Peters Township 3, Moon 1

Baldwin 3, South Fayette 1

Section 2

Shaler 3, Pine-Richland 0

Section 3

Hempfield 3, Armstrong 0

Penn-Trafford 3, Latrobe 0

Norwin 3, Penn Hills 0

Class 2A

Section 1

Ambridge 3, Hopewell 0

Section 2

Gateway 3, Derry 0

Plum 3, Deer Lakes 0

Nonsection

Upper St. Clair 3, North Hills 0

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.