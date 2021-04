High school scores, summaries and schedules for April 2, 2021

Friday, April 2, 2021 | 11:46 PM

High schools

WPIAL

Baseball

Saturday’s schedule

Class 5A

Section 1

West Mifflin at Laurel Highlands, 1 p.m.

Section 4

Plum at Armstrong, 11 a.m.

Armstrong at Plum, 1:30 p.m.

Nonsection

Connellsville at Penn-Trafford, 12 p.m.

Hempfield at Pine-Richland, 12 p.m.

Riverside at Ellwood City, 1 p.m.

Hockey

PIHL

Penguins Cup Playoffs

Monday’s schedule

Quarterfinals

Class AAA

Peters Township (15-4) vs. Bethel Park (7-11-0-2) at Robert Morris, 6:30 p.m.

North Allegheny (13-5-0-2) vs. Seneca Valley (13-6-0-1) at Baierl Ice Complex, 6:30 p.m.

Canon-McMillan (15-4) vs. Mt. Lebanon (9-9-0-2) at Robert Morris, 8:30 p.m.

Pine-Richland (14-6) vs. Upper St. Clair (9-9-0-1) at Frozen Pond, 9 p.m.

Class AA

Baldwin (17-1) vs. Penn-Trafford (10-6-0-2) at Alpha Ice, 8:30 p.m.

Armstrong (10-8) vs. Thomas Jefferson (16-1-0-1) at Alpha Ice, 6:30 p.m.

Hempfield (12-6) vs. Franklin Regional (11-6-0-1) at Belmont Ice Complex, 9 p.m.

Montour (11-5-0-2) vs. Latrobe (11-6-0-1) at Rostraver Ice Garden, 7 p.m.

Class A

Indiana (17-0) vs. North Catholic (10-7-1-0) at Kirk S. Nevin Arena, 7 p.m.

McDowell (5-11-2-1) vs. Freeport (14-3-1-0) at Frozen Pond, 7 p.m.

Kiski Area (14-3-1-0) vs. Greensburg Salem (10-6-0-1) at Belmont Ice Complex, 7 p.m.

Chartiers Valley (12-4-1-1) vs. North Hills (11-5-1-1) at Ice Castle, 6:10 p.m.

Class B

Ringgold (16-0-0-1) vs. Avonworth (7-8-0-1) at Ice Castle, 8:10 p.m.

Bishop Canevin (11-4-0-2) vs. Connellsville (9-5-0-3) at Center Ice Arena, 9 p.m.

Neshannock (13-3-0-2) vs. Elizabeth Forward (8-10) at Baierl Ice Complex, 9 p.m.

Carrick (15-2) vs. Wilmington (12-6) at Ice Castle, 7 p.m.

Softball

Saturday’s schedule

Nonsection

Blackhawk at Shenango, 12 p.m.

Mt. Pleasant at Penn-Trafford, 12 p.m.

Wrestling

Friday’s results

Pittsburgh Wrestling Classic

Pennsylvania 27, United States 23

120: Brett Ungar (Notre Dame Green Pond) d. Richard Figueroa (Selma, Calif.), 5-2

126: Drake Ayala (Fort Dodge, Iowa) d. Joey Fischer (South Park), 7-3

127: Montana Delawder (Gettysburg) p. Adrienna Turner (Davis, Calif.), 3:08

132: Chance Lamer (Corvallis, Ore.) m.d. Dylan Chappell (Seneca Valley), 12-4

138: Carter Young (Stillwater, Okla.) d. Brock McMillen (Glendale), 3-1

145: Wyatt Henson (Waynesburg) d. Caleb Rathjen (Ankeny, Iowa), 3-2

152: Alejandro Herrera-Rondon (Seneca Valley) d. Victor Voinovich (Broadview Heights, Ohio), 6-4

160: Enrique Munguia (Elyria, Ohio) def. AJ Corrado (Burrell), 9-1, 3:11

170: Luca Augustine (Waynesburg) d. Dillon Walker (Cincinnati), 5-3 SV

182: Peyton Craft (Blairstown, N.J.) d. Cael Crebs (Montoursville), 7-2

195: Jaxon Smith (Cartersville, Ga.) m.d. Justin Hart (Hampton), 13-5

220: Jake Lucas (Cumberland Valley) d. Emmanuel Skillings (Broken Arrow, Okla.), 11-4

285: Nate Schon (Selinsgrove) wbf

WPIAL 41, Maryland 6

120: Cooper Flynn (McDonough) d. Ethan Berginc (Hempfield), 3-1 SV

126: Carter Dibert (Franklin Regional) p. Jabari Pickney (Hammond), 1:21

132: Ian Oswalt (Burrell) d. Nico D’Amico (Stephen Dacatur), 6-3

138: Kenny Duschek (Blackhawk) d. Matt Lawrence (McDonough), 2-1 TB2

145: John Altieri (Norwin) d. Damon McGee (Bullis), 3-0

152: Ty Linsenbigler (Hempfield) t.f. Michael Emerick (Damascus), 16-0, 4:42

160: Cole Spencer (Pine-Richland) p. Harrison Trahan (McDonough), 1:29

170: Sammy Starr (Kiski Area) d. James Conway (Loyola), 5-2

182: Trent Schultheis (Freedom) d. Gene Quodala (Bullis), 5-0

195: Liam Kammar (Calvert Hall) d. Tyler Rohaly (Canon-McMillan), 6-1

220: Logan Harmon (Armstrong) d. Grant Warner (Manchester Valley), 5-2

285: Isaiah Vance (Hempfield) p. Kyonte Hamilton (Georgetown Prep), 3:41

