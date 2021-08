High school scores, summaries and schedules for Aug. 25, 2021

Wednesday, August 25, 2021 | 11:42 PM

WPIAL

Wednesday’s results

Golf

Boys

Class 2A

Section 2

Derry 208, Greensburg Central Catholic 225

Medalists: Hunter Jurica, Antonio Hauser (D) 38, Wade Boyle (GCC) 38

Nonsection

Butler 208, Knoch 231

Medalists: Parker Worsley (B) 39, Cory Voltz (K) 42

Ringgold 219, Bentworth 275

Medalist: Nathan Coski (B) 46

Valley 261, Highlands 263

Medalist: Lukas Oddis (H) 51

Girls

Class 3A

Section 3

Connellsville 200, Norwin 205

Medalists: Maddie Kinneer (C) 45, Jessica Bushik (N) 49

Class 2A

Section 2

Elizabeth Forward 189, Seton LaSalle 220

Tennis

Girls

Nonsection

Derry 5, Windber 0

Franklin Regional 4, Hampton 1

Norwin 5, Southmoreland 0

