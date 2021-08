High school scores, summaries and schedules for Aug. 28, 2021

Saturday, August 28, 2021 | 1:15 AM

Football

Friday’s results

Western PA vs. Everyone Showcase

At Wolvarena

Sto-Rox 19, Bishop Sycamore (Ohio) 7

Imhotep 12, Central Catholic 6

Nonconference

Albert Gallatin 40, Yough 0

Armstrong 48, Freeport 14

Avonworth 49, Summit Academy 14

Beaver 33, Quaker Valley 0

Blackhawk 31, Beaver Falls 20

California at Uniontown (n)

Cameron (W.Va.) 26, West Greene 20

Canon-McMillan 48, Trinity 0

Carmichaels 54, Waynesburg Central 33

Central Valley 62, Knoch 0

Chartiers-Houston 27, Fort Cherry 6

Chartiers Valley 21, West Mifflin 14

East Allegheny 40, Jeannette 0

Elizabeth Forward 12, Ringgold 0

Franklin Regional 41, Plum 12

Gateway 26, Delaware Valley 10

Hampton 41, Valley 0

Hempfield 29, Greensburg Salem 14

Highlands 27, University Prep 0

Keystone Oaks 31, Brentwood 0

Kiski Area 21, Butler 7

Latrobe 61, Derry 0

Laurel 56, North East 6

Laurel Highlands 44, Connellsville 14

Leechburg 69, Jefferson-Morgan 16

Ligonier Valley 20, Indiana 14

Mapletown 42, Avella 8

McKeesport 48, Baldwin 7

Moon 38, Seneca Valley 21

Mt. Lebanon 28, Bethel Park 0

Mt. Pleasant 40, Burrell 7

North Allegheny 47, Allderdice 14

North Catholic 62, Hopewell 0

North Hills 37, Mars 0

Northgate 22, Carlynton 6

Our Lady of the Sacred Heart 28, Apollo-Ridge 22

Penn-Trafford 35, Norwin 14

Peters Township 37, Fox Chapel 0

Shady Side Academy 38, Riverview 12

Shaler 37, New Castle 20

South Fayette 35, Montour 7

South Side 19, Freedom 14

Southmoreland 48, McGuffey 22

Springdale 20, Deer Lakes 12

Union 41, Mohawk 20

Upper St. Clair 38, Greensburg C.C. 0

Washington 42, Monessen 7

Wheeling Central Catholic (W.Va.) 36, Ambridge 14

Saturday’s schedule

Western PA vs. Everyone Showcase

At Wolvarena

St. Vincent Pallotti (Md.) vs. Brashear, 1 p.m.

Harrisburg vs. Pine-Richland, 4:30 p.m.

Wayne Valley, N.J. at Woodland Hills, 8 p.m.

Nonconference

Carrick at Steubenville (Ohio) Central Catholic, 7 p.m.

Frazier at Bishop Canevin, noon

New Brighton at Western Beaver, 12:30 p.m.

Shenango at Neshannock, 7 p.m.

South Allegheny at Serra Catholic, 5 p.m.

Westinghouse at Seton LaSalle, 7 p.m.

Friday’s summaries

Albert Gallatin 40, Yough 0

Albert Gallatin 13 14 6 7 —40

Yough 0 0 0 0 —0

AG: Shawn Loring 4 run (kick failed)

AG: Quentin Larkin 9 run (Jace Bowers kick)

AG: Caleb Matzus-Chapman 18 run (Bowers kick)

AG: Matzus-Chapman 31 (Bowers kick)

AG: Bruno Fabrycki 24 run (run failed)

AG: Bowers 27 run (Bowers kick)

Rushing leaders: AG, Shawn Loring 16-106, TD.

Armstrong 48, Freeport 14

Armstrong 0 34 7 7 —48

Freeport 0 14 0 0 —14

A: Alex Patton 6 run (Hunter Reed kick)

F: Ben Lane 94 kickoff return

A: Jaxson Crissman 3 run (Reed kick)

F: Jacksen Reiser 24 pass from Garrett King

A: Connor Cigola 16 pass from Cadin Olsen

A: Noah Shuttleworth 50 pass from Cadin Olsen

A: Dozick Zablocki 14 pass from Cadin Olsen

A: Patton 7 run

A: Patton 19 run

Passing leaders: A, Cadin Olsen 13-26-267-3TD-0INT.

Avonworth 49, Summit Academy 14

Summit Academy 0 6 8 0 —14

Avonworth 43 0 0 6 —49

A: Ian Syam 20 run (Mike Osekowski kick)

A: Syam 14 run (Osekowski kick)

A: Ashton Navilliat fumble recovery (kick failed)

A: Syam 1 run (Osekowski kick)

A: Peyton Faulkner 3 pass from Nate Harper (Osekowski kick)

A: Ben Barnes safety

A: Luke Hilyard 40 run (Osekowski kick)

SA: Correl Stanback 42 interception return (kick failed)

SA: Raquiane Cosby 41 run (Jonuel Flores pass from Cosby)

A: Nico Neal 1 run

Beaver 33, Quaker Valley 0

Quaker Valley 0 0 0 0 —0

Beaver 0 19 0 14 —33

B: Wyatt Ringer 36 run (Conner Masters kick)

B: Jake Hilton 12 run (kick failed)

B: J. J. Shallcross 5 run

B: Caleb Healy 11 run (Isiah Ramsey run)

B: Ringer 35 run (kick failed)

Rushing leaders: B, Wyatt Ringer 22-220, 2 TDs.

Blackhawk 31, Beaver Falls 20

Blackhawk 14 17 0 0 —31

Beaver Falls 7 0 7 6 —20

BF: Trey Singleton 18 run (Tyler Cain kick)

B: Carson Heckathorn 73 pass from Carson Davidson (Devon Thomas kick)

B: Hayden Davis 12 pass from Davidson (Thomas kick)

B: Thomas 23 field goal

B: Grant Wissner 3 run (Thomas kick)

B: Davidson 1 run (Thomas kick)

BF: Singleton 31 run (Cain kick)

BF: Jaren Brickner 5 run (Cain kick failed)

Passing leaders: B, Carson Davidson 10-19-198-2TD-0INT. BF, Jaren Brickner 10-22-164-0TD-0INT.

Canon-McMillan 48, Trinity 0

Canon-McMillan 14 13 14 7 —48

Trinity 0 0 0 0 —0

C-M: Ryan Angott 11 run (kick)

C-M: Mike Evans 1 run (kick)

C-M: Angott 3 (kick failed)

C-M: Chris Davis 37 pass from Mike Evans (kick)

C-M: Anthony Finney 31 pass from Mike Evans (kick)

C-M: Connor Steele fumble recovery

C-M: Steele 13 pass from Ben Urso (kick)

Rushing leaders: C-M, Ryan Angott 17-163, 2 TDs.

Passing leaders: C-M, Mike Evans 10-14-175-2TD-0INT.

Carmichaels 54, Waynesburg 33

Waynesburg 14 13 0 6 —33

Carmichaels 12 14 21 7 —54

C: 16 pass from Trenton Carter

W: Jacob Stephenson run

W: Breydon Woods 89 run

C: Carter 3 run

W: Trent Zuper 47 pass from Jacob Stephenson

C: Tyler Richmond pass from Jacob Stephenson

W: Zuper 18 pass from Jacob Stephenson

C: Michael Stewart 31 pass from Carter

C: Peyton Schooley 7 run

C: Michael Stewart 31 pass from Carter

C: Schooley 21 run

C: Carter 3 run (Michael Stewart kick)

W: Jacob Stephenson run

Central Valley 62, Knoch 0

Central Valley 21 28 7 6 —62

Knoch 0 0 0 0 —0

CV: Landon Alexander 13 run (Sarafino DeSantis kick)

CV: Deniro Simpson 16 pass from Matt Merritt (DeSantis kick)

CV: Donovan Jones 69 pass from Merritt (DeSantis kick)

CV: Bret Fitzsimmons 72 run (DeSantis kick)

CV: Alexander 32 run (DeSantis kick)

CV: Merritt 21 run (DeSantis kick)

CV: Bret Fitzsimmons 17 run (DeSantis kick)

CV: Malachai Parham 81 kickoff return (DeSantis kick)

CV: Antwon Johnson 5 run

Chartiers-Houston 27, Fort Cherry 6

Fort Cherry 6 0 0 0 —6

Chartiers-Houston 0 7 0 20 —27

FC: Maddox Truschel 1 run (kick failed)

C-H: 1 run (kick)

C-H: 7 run (kick)

C-H: 3 run (kick)

C-H: 54 interception return (kick failed)

Chartiers Valley 21, West Mifflin 14

West Mifflin 0 0 7 7 —14

Chartiers Valley 0 14 0 7 —21

CV: Anthony Mackey 4 run (Joseph Krug kick)

CV: Patrick Mulligan 1 run (Krug kick)

WM: Tayshawn McMillan 13 run (Nick Kosuda kick)

WM: McMillan 4 run (Kosuda kick)

CV: Mackey 10 run (Krug kick)

Receiving leaders: WM, Tyrell Ogletree 0-137. CV, Anthony Mackey 0-117, 2 TDs.

Elizabeth Forward 12, Ringgold 0

Elizabeth Forward 0 6 6 0 —12

Ringgold 0 0 0 0 —0

EF: DaVontay Brownfield 4 run (kick failed)

EF: Brownfield 49 run (run failed)

Franklin Regional 41, Plum 12

Plum 6 0 6 0 —12

Franklin Regional 21 6 7 7 —41

FR: Connor Donnelly 2 run (Joseph Bayne kick)

FR: Ayden Hudock 64 pass from Caden Smith (Joseph Bayne kick)

P: Darian Nelson 17 interception return (run failed)

FR: Zach Bewszka 79 kickoff return (Joseph Bayne kick)

FR: Smith 98 interception return (kick failed)

P: Logan Brooks 28 run (pass failed)

FR: Hudock 82 kickoff return (Joseph Bayne kick)

FR: Zach Bewszka 15 run (Joseph Bayne kick)

Hampton 41, Valley 0

Hampton 7 14 14 6 —41

Valley 0 0 0 0 —0

H: Brock Borgo 58 run (Matt DeMatteo kick)

H: DeMatteo 15 run (DeMatteo kick)

H: Jake Premick 2 run (DeMatteo kick)

H: Christian Liberto 5 run (DeMatteo kick)

H: Michael Witherup 12 pass from Joey Mayer (DeMatteo kick)

H: Michael Morgano 6 run

Hempfield 29, Greensburg Salem 14

Greensburg Salem 7 0 7 0 —14

Hempfield 0 7 0 22 —29

GS: Cody Rubrecht 15 pass from Hayden Teska (Daishaun Alexander kick)

H: Daniel Katonka 67 pass from Jake Phillips (Justin Novotney kick)

GS: Rubrecht 43 pass from Teska (Alexander kick)

H: Gino Caesar 1 run (kick failed)

H: Ian Tuffs 25 pass from Phillips (Caesar run)

H: Eli Binakowsky 29 interception return (Caesar run)

Passing leaders: GS, Hayden Teska 14-40-318-2TD-0INT. H, Jake Phillips 13-23-175-2TD-0INT.

Receiving leaders: GS, Cody Rubrecht 7-197, 2 TDs.

Highlands 27, University Prep 0

University Prep 0 0 0 0 —0

Highlands 6 7 0 14 —27

H: Luke Bombalski 5 run (kick failed)

H: Bombalski 6 run (Bombalski kick)

H: Bombalski 8 run (Bombalski kick)

H: Bombalski 6 run (Bombalski kick)

Rushing leaders: H, Luke Bombalski 26-133, 4 TDs.

Imhotep 12, Central Catholic 6

Imhotep 0 0 6 6 —12

Central Catholic 3 0 0 3 —6

CC: Matthew Schearer 32 field goal

I: Tre McLeod 3 run (pass failed)

CC: Schearer 46 field goal

I: Rahmir Stewart 9 run (run failed)

Rushing leaders: I, Rahmir Stewart 16-105, TD.

Keystone Oaks 31, Brentwood 0

Brentwood 0 0 0 0 —0

Keystone Oaks 14 0 7 10 —31

KO: Tyler Perry 2 run

KO: Kevin Drew 5 run

KO: Owen Minford 25 pass from Nick Buckley

KO: Greg Wagner 36 field goal

KO: Ryan Healy fumble recovery

Passing leaders: KO, Nick Buckley 23-30-224-1TD-0INT.

Kiski Area 21, Butler 7

Butler 0 0 0 7 —7

Kiski Area 0 7 7 7 —21

KA: Logan Johnson 5 run (Cody Dykes kick)

KA: Brock Wilkins 1 run (Dykes kick)

KA: Matt Hilty 49 pass from Johnson (Dykes kick)

B: Cooper Baxter 11 run (Max Gianneski kick)

Rushing leaders: B, Cooper Baxter 22-104, TD.

Latrobe 61, Derry 0

Derry 0 0 0 0 —0

Latrobe 28 21 0 12 —61

L: Bobby Fetter 50 run (Tanner Popella kick)

L: Kyle Brewer 4 run (pass failed)

L: Brewer 72 punt return (Popella kick)

L: Corey Boerio 46 pass from Fetter (Boerio pass from Marco Mongelluzzo)

L: Drake Clayton 79 run (Popella kick)

L: Brewer 50 pass from Fetter (Popella kick)

L: Dominick Flenniken 13 run (Popella kick)

L: Alex Tatsch 41 run (run failed)

L: Ja’Tawn Williams 45 interception return

Rushing leaders: L, Drake Clayton 3-122, TD.

Passing leaders: L, Bobby Fetter 4-4-141-2TD-0INT.

Laurel 56, North East 6

North East 0 0 0 6 —6

Laurel 21 28 7 0 —56

L: Luke McCoy 61 run (Kobe DeRossa kick)

L: Michael Pasquarello 15 pass from DeRossa (kick failed)

L: McCoy 12 run (Pasquarello run)

L: DeRossa 4 run (Zane Boughter kick)

L: McCoy 50 run (Boughter kick)

L: Pasquarello 46 pass from DeRossa (Boughter kick)

L: Chase Tinstman 3 run (Boughter kick)

L: Tinstman 15 run (Boughter kick)

North East: Zane Strong 47 pass from Jackson Humes (kick failed)

Rushing leaders: L, Luke McCoy 5-155, 3 TDs; Kobe DeRossa 8-108, TD.

Laurel Highlands 44, Connellsville 14

Laurel Highlands 20 10 7 7 —44

Connellsville 0 0 0 14 —14

LH: Keondre DeShields 17 pass from Rodney Gallagher (Harry Radcliffe kick)

LH: Gallagher 50 run (kick failed)

LH: Gallagher 1 run (Radcliffe kick)

LH: Radcliffe 35 field goal

LH: C. J. Soltis 3 run (Radcliffe kick)

LH: DeShields 11 pass from Gallagher (Radcliffe kick)

C: Zak David 3 run (Ben Zavatchan kick)

LH: Tristen Baker 5 run (Radcliffe kick)

C: Austin Elstner 47 pass from Grayden Gillot (Zavatchan kick)

Rushing leaders: LH, Rodney Gallagher 6-101, 2 TDs.

Passing leaders: LH, Rodney Gallagher 9-13-111-2TD-0INT. C, Anthony Piasecki 10-16-110-0TD-2INT.

Ligonier Valley 20, Indiana 14

Ligonier Valley 6 8 0 6 —20

Indiana 0 0 0 14 —14

LV: Matthew Marinchak 19 pass from Haden Sierocky (kick failed)

LV: Sierocky 27 fumble return (Miles Higgins pass from Nick Beitel)

I: Zach Herrington 15 run (pass failed)

LV: Beitel 12 run (kick failed)

I: Devin Flint 4 run (Flint run)

Mapletown 42, Avella 8

Avella 0 0 0 8 —8

Mapletown 15 13 14 0 —42

M: A.J. Vanata 17 run (Landan Stevenson kick)

M: A.J. Vanata 6 run (Stevenson run)

M: Stevenson 8 run (Stevenson kick)

M: Brody Evans 12 pass from Max Vanata (pass failed)

M: Stevenson 13 run (Stevenson kick)

M: Brody Evans 25 pass from Max Vanata (Stevenson kick)

A: Brandon Samol 38 pass from Cole Jaworowski (K.J. Rush run)

Rushing leaders: M, Landan Stevenson 16-159, 2 TDs.

McKeesport 48, Baldwin 7

Baldwin 0 7 0 0 —7

McKeesport 20 14 14 0 —48

M: Bobby Boyd 85 run (Milton Campos kick)

M: Dennis Jackson 23 pass from Caleb Reist

M: Jahmil Perryman 62 punt return (Campos kick)

M: Boyd 55 run (Campos kick)

B: Davonte Jones 58 pass from Mara Sheriff

M: Keyshawn Humphries 6 run (Campos kick)

M: Boyd 37 run

M: Dennis Jackson 65 punt return

Monessen 42, Washington 7

Monessen 21 6 15 0 —42

Washington 0 7 0 0 —7

W: Tayshawn Levy 37 run (Nick Blanchette kick)

W: Davoun Fuse 4 run (Blanchette kick failed)

W: Davoun Fuse 41 punt return (Levy run)

M: Anthony Crews 26 run (Darryl Ray kick)

W: Levy 10 pass from Davoun Fuse (Blanchette kick failed)

W: Taviaire Vereen 10 pass from Davoun Fuse (kick failed)

W: Semaj Fuse safety

W: Travis Crutcher 8 pass from Blanchette (Blanchette kick)

Moon 38, Seneca Valley 21

Moon 3 21 7 7 —38

Seneca Valley 7 7 0 7 —21

SV: Nolan Dworek 24 run (Camden Bush kick)

M: Jake Wieland 39 field goal

M: Dante Docchio 3 pass from Tyler McGowan (Wieland kick)

M: Jeremiah Dean 4 run (Wieland kick)

SV: Kai West 83 kickoff return (kick)

M: Dylan Sleva 2 run (Wieland kick)

M: Sleva run (Wieland kick)

SV: 4 pass (kick)

Rushing leaders: M, Dylan Sleva 20-130, 2 TDs; Tyler McGowan 7-100.

Mt. Lebanon 28, Bethel Park 0

Mt. Lebanon 14 0 14 0 —28

Bethel Park 0 0 0 0 —0

M: Michael Beiersdorf 37 pass from Joey Daniels (Noah Bhuta kick)

M: Eli Heidenreich 16 run (Bhuta kick)

M: Eli Heidenreich 37 pass from Daniels (Bhuta kick)

M: Jack Smith 8 run (Bhuta kick)

Passing leaders: M, Joey Daniels 8-15-137-2TD-2INT. BP, Max Blanc 12-23-145-0TD-0INT.

Mt. Pleasant 40, Burrell 7

Burrell 0 0 0 7 —7

Mt. Pleasant 7 27 6 0 —40

M: Tyler Reese 25 run (Robbie Labuda kick)

M: Aaron Alakson 18 run (Labuda kick)

M: Labuda 20 run (kick failed)

M: Labuda 46 run (Labuda kick)

M: Reese 6 run (Labuda kick)

M: Labuda 6 run (kick failed)

B: Caden DiCaprio 1 run (Ethan Croushore kick)

Rushing leaders: M, Robbie Labuda 10-110, 3 TDs.

North Allegheny 47, Allderdice 14

Allderdice 0 7 0 7 —14

North Allegheny 21 20 6 0 —47

NA: Khiryn Boyd 20 pass from Tanner Potts (Harron Lee kick)

NA: Andrew Gavlik 14 run (Lee kick)

NA: Logan Kushner 5 run (Lee kick)

NA: Kyrell Hutcherson 61 pass from Logan Kushner (Rourke Kennedy run failed)

NA: Lee 9 run (Lee kick)

NA: Potts 3 run (Lee kick)

A: Brian Jones 65 pass from Jaerone Parker (kick)

NA: Anthony 71 pass from Kennedy (Kennedy run failed)

A: Devon Lamont 1 run (kick)

North Catholic 62, Hopewell 0

North Catholic 0 35 21 6 —62

Hopewell 0 0 0 0 —0

North Catholic: Joey Prentice 1 run (Ethan Marsico kick)

North Catholic: Kyle Tipinski 75 run (Marsico kick)

North Catholic: Tyler Maziarac 41 pass from Prentice (Marsico kick)

North Catholic: Jack Fennell 59 punt return (Marsico kick)

North Catholic: Chase Arrington 26 run (Marsico kick)

North Catholic: Fennell 10 run (Marsico kick)

North Catholic: Fennell 50 punt return (Marsico kick)

North Catholic: Blake Primrose 28 run (Marsico kick)

North Catholic: Jay Siket 47 run (kick failed)

North Hills 37, Mars 0

North Hills 21 7 7 2 —37

Mars 0 0 0 0 —0

NH: Liam Tracey 74 run (Damon Mickail kick)

NH: Robert Dickerson 50 punt return (Mickail kick)

NH: Tracey 12 run (Mickail kick)

NH: John Green 1 run (Mickail kick)

NH: Dickerson 37 pass from John Green (Mickail kick)

NH: safety

Rushing leaders: NH, Liam Tracey 11-130, 2 TDs.

Our Lady of the Sacred Heart 28, Apollo-Ridge 22

Our Lady of the Sacred Heart 7 14 0 7 —28

Apollo-Ridge 0 7 7 8 —22

OLSH: B.J. Vaughn, Jr. 52 interception return (Billy Fryer kick)

OLSH: Dereon Greer 52 pass from Neimiah Azeem (kick failed)

OLSH: Stephen Greer 3 run (Ziggy McIntosh pass from Azeem)

A-R: Nick Curci 10 run (Jake Mull kick)

A-R: Karter Schrock 18 run (Mull kick)

OLSH: Azeem 2 run (Fryer kick)

A-R: Landon Harmon 1 run

A-R: Gage Johnston extra point from Karter Schrock

Passing leaders: OLSH, Neimiah Azeem 10-15-168-1TD-0INT.

Penn-Trafford 35, Norwin 14

Penn-Trafford 14 7 7 7 —35

Norwin 0 7 0 7 —14

P-T: Carter Green 99 run (Nathan Schlessinger kick)

P-T: Ian Demeri 16 run (Schlessinger kick)

N: Noah Vogel 3 pass from Luke Levendosky (Joey Castle kick)

P-T: Green 4 run (Schlessinger kick)

P-T: Green 51 run (Schlessinger kick)

N: Dominic Barca 65 pass from Levendosky (Castle kick)

P-T: Cade Yacamelli 2 run (Schlessinger kick)

Rushing leaders: P-T, Cade Yacamelli 15-140, TD; Carter Green 14-133, 3 TDs.

Passing leaders: N, Luke Levendosky 11-17-112-1TD-0INT.

Peters Township 37, Fox Chapel 0

Fox Chapel 0 0 0 0 —0

Peters Township 14 21 2 0 —37

PT: Ethan Kirch 3 run (Andrew Massucci kick)

PT: Jacob Macosko 51 punt return (Massucci kick)

PT: Kirch 3 run (Massucci kick)

PT: Sam Miller 8 run (Massucci kick)

PT: Kirch 5 run (Massucci kick)

Shady Side Academy 38, Riverview 12

Riverview 0 0 6 6 —12

Shady Side Academy 6 6 12 14 —38

SSA: Isaiah Grier 75 kickoff return (run failed)

SSA: Grier 45 run (run failed)

SSA: Nate Ewell 62 fumble return (run failed)

SSA: Max Wickland 6 run (kick failed)

R: Dean Cecere 7 run (kick failed)

SSA: Joey Bellinotti 5 run (James Bernier pass)

SSA: Tyjer Clayton 47 interception return (kick failed)

R: Kevin Tomlinson 6 pass from Ben Hower (kick failed)

South Fayette 35, Montour 7

South Fayette 21 7 0 7 —35

Montour 7 0 0 0 —7

SF: Nate Deanes 3 run (Justin Caputo kick)

SF: Deanes 52 punt return (Caputo kick)

M: Diaun Pinkett 43 pass from Jake Wolfe (Brayden Davin kick)

SF: Connor Harcarik 13 pass from Landon Lutz (Caputo kick)

SF: Christian Brandi 1 run (Caputo kick)

SF: Lutz 8 run (Caputo kick)

Passing leaders: SF, Landon Lutz 13-16-138-1TD-0INT. M, Jake Wolfe 12-20-184-1TD-0INT.

Receiving leaders: M, Diaun Pinkett 7-154, TD.

Southmoreland 47, McGuffey 22

McGuffey 0 14 0 8 —22

Southmoreland 13 14 14 6 —47

S: Isaac Trout 9 pass from Travon Lee (Jake Kaylor )

S: Anthony Govern 7 run (run failed)

M: Jeremiah Johnson 9 run (Josh Plants kick)

S: Trout 55 run (Kaylor kick)

S: J. J. Bloom 30 pass from Govern (Kaylor kick)

M: Ethan Dietrich 45 interception return (Plants kick)

S: Govern 7 run (Kaylor kick)

S: Govern 2 run (Kaylor kick)

M: Kyle Brookman 11 pass from Philip McCuen (Kyle Brookman run)

S: Trevell Clayton 15 pass from Govern (kick failed)

Rushing leaders: M, Kyle Brookman 18-130.

South Side 19, Freedom 14

South Side 0 13 6 0 —19

Freedom 7 0 0 7 —14

F: Carter Slowinski 6 run ( Hessler kick)

SSB: Parker Statler 9 run (pass failed)

SSB: Statler 25 run ( Pavlovich kick)

SSB: Donald Jodikinos 9 run (kick failed)

F: Damian Grunnagle 1 run (Hessler kick)

Rushing leaders: SSB, Brody Almashy 15-105.

Passing leaders: F, Carter Slowinski 8-22-171-0TD-3INT.

Springdale 20, Deer Lakes 12

Springdale 14 0 6 0 —20

Deer Lakes 0 0 6 6 —12

S: Logan Dexter 1 run (Andrew Haus kick failed)

S: Ashton Krebs 24 pass from Legend Ausk (Dexter run)

S: Dexter 20 run (Haus kick failed)

DL: Ryan Cochran 5 pass from Derek Burk (Burk pass failed)

DL: Cochran 12 pass from Burk (run failed)

Rushing leaders: S, Logan Dexter 19-139, 2 TDs.

Passing leaders: DL, Derek Burk 8-23-136-2TD-1INT.

Sto-Rox 19, Bishop Sycamore (Oh) 7

Bishop Sycamore (Oh) 7 0 0 0 —7

Sto-Rox 0 7 12 0 —19

Bishop Sycamore (Oh): Jeremy Naborne 6 pass from Trillian Harris (JJ Baughman kick)

S-R: Josh Jenkins 20 pass from Austin Jones (Adam Devine )

S-R: Jenkins 9 pass from Jones (kick failed)

S-R: Treshawn Barron 17 interception return (kick failed)

Passing leaders: S-R, Austin Jones 8-15-121-2TD-0INT.

Union 41, Mohawk 20

Union 21 14 0 6 —41

Mohawk 7 7 0 6 —20

M: Marc Conti 28 pass from John Voss (Josh Wilkins kick)

M: A.J. Carnuche 2 run (Wilkins kick)

M: Blake Logan 9 pass from Jay Wrona (run failed)

Passing leaders: M, John Voss 8-21-129-1TD-2INT.

Wheeling Central Catholic 36, Ambridge 14

Ambridge 0 6 0 8 —14

Wheeling Central Catholic 8 0 0 28 —36

WCC: 5 run (run)

A: Sedrick Seymour 53 run (run failed)

WCC: Riley Watkins 1 run (run failed)

A: D’Saun Harmon 34 pass from Deavon Ivory (run)

WCC: 10 run

WCC: 15 run

Golf

Boys

Friday’s scores

Class 3A

Section 3

Butler 201, North Hills 220

Medalists: Lucas Slear, Colin Patterson (B) 38, Tyler Manfred (NH) 42

North Allegheny 200, Shaler 215

Medalists- Chris Hoffman (NA) 36, Joey Miller (S) 37

Mars 197, Pine-Richland 219

Medalists: Blake Bertolo (M) 37, Liam Daniello (PR) 41

Section 4

Franklin Regional 195, Penn Hills 268

Medalists: Nolan Shilling (FR) 37, Lucy Brayton, Charlie Rosemeyer (PH) 43

Central Catholic 207, Plum 218

Medalists: Wes Lorish (P) 35, Connor Walker (CC) 36

Section 5

Montour 214, Blackhawk 221

Section 8

Shady Side Academy 187, Knoch 232

Medalists: Wes Warden (SSA) 35, Cory Voltz (K) 42

Hampton 203, Highlands 305

Medalist: Jake Twerdok (Hamp) 37

Class 2A

Section 2

Derry 198, Southmoreland 299

Medalists: Ashton Beighley, Antonio Hauser (D) 38, Austin Goehring (S) 38

Section 3

Eden Christian 214, Deer Lakes 228

Medalists: Luke Gronbeck (EC) 38

Section 8

Waynesburg 189, Jefferson-Morgan 237

Medalist: Matt Ankrom (W) 35

Section 9

Seton LaSalle 239, OLSH 286

Medalists: Nate Kuntz, John Dolan, Thomas Rodriguez (SLS) 46

Tennis

Girls

Friday’s scores

Nonsection

Sewickley Academy 5, Pine-Richland 0

Upper St. Clair 5, Fox Chapel 0

Valley 5, Ellis School 0

