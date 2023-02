High school scores, summaries and schedules for Feb. 25, 2023

By:

Saturday, February 25, 2023 | 10:57 PM

High schools

WPIAL playoffs

Boys

Class 6A

Semifinals

Tuesday’s schedule

New Castle (21-2) vs. Mt. Lebanon (16-7) at North Allegheny, 8 p.m.; Upper St. Clair (15-8) vs. Central Catholic (14-9) at Peters Township, 8 p.m.

Class 5A

Semifinals

Saturday’s results

Penn Hills 67, North Hills 51

Peters Township 62, Gateway 55

Finals

Thursday’s schedule

Peters Township (22-3) vs. Penn Hills (20-3) at Petersen Events Center, 9 p.m.

Third-place game

Tuesday’s schedule

Gateway (17-6) vs. North Hills (19-6)

Fifth-place game

Tuesday’s schedule

South Fayette (15-10) vs. Mars (16-9)

Seventh-place game

Tuesday’s schedule

McKeesport (11-12) vs. Fox Chapel (14-11)

Class 4A

Consolation first round

Saturday’s results

Hampton 56, South Allegheny 50

Uniontown 70, Belle Vernon 58

Semifinals

Monday’s schedule

Lincoln Park (23-1) vs. Highlands (21-3) at Fox Chapel, 8 p.m.; Laurel Highlands (20-3) vs. North Catholic (18-6) at Norwin, 8 p.m.

Fifth-place game

Wednesday’s schedule

Hampton (20-5) vs. Uniontown (20-4)

Seventh-place game

Wednesday’s schedule

South Allegheny (21-4) vs. Belle Vernon (11-13)

Class 3A

Consolation first round

Saturday’s results

Seton LaSalle 77, Mohawk 68

Shady Side Academy 53, Yough 51

Semifinals

Monday’s schedule

Steel Valley (14-9) vs. Deer Lakes (15-8) at Bethel Park, 8 p.m.; Neshannock (18-5) vs. Our Lady of the Sacred Heart (18-5) at North Allegheny, 8 p.m.

Fifth-place game

Wednesday’s schedule

Seton LaSalle (13-11) vs. Shady Side Academy (17-8)

Seventh-place game

Wednesday’s schedule

Mohawk (20-5) vs. Yough (16-7)

Class 2A

Consolation first round

Monday’s schedule

Shenango (14-9) vs. Eden Christian (17-6) at Montour, 6 p.m.; Clairton (11-13) at Serra Catholic (14-10), 6 p.m.

Semifinals

Tuesday’s schedule

Aliquippa (18-6) vs. Greensburg Central Catholic (17-5) at West Allegheny, 6 p.m.; Bishop Canevin (20-4) vs. Northgate (18-6) at West Allegheny, 8 p.m.

Class A

Semifinals

Saturday’s results

Imani Christian 75, Geibel 57

Union 80, Carlynton 58

Third-place game

Tuesday’s schedule

Geibel (17-7) vs. Carlynton (16-7)

Fifth-place game

Tuesday’s schedule

Neighborhood Academy (19-5) vs. Aquinas Academy (20-5)

Finals

Thursday’s schedule

Imani Christian (17-6) vs. Union (22-2) at Petersen Events Center, 5 p.m.

Southwestern Christian Athletic Conference

Championship

Saturday’s result

Harvest Academy 73, Cheswick Christian Academy 60

Girls

Class 6A

Semifinals

Monday’s schedule

Upper St. Clair (20-2) vs. Mt. Lebanon (17-6) at Bethel Park, 6 p.m.; North Allegheny (18-5) vs. Norwin (20-3) at Fox Chapel, 6 p.m.

Class 5A

Consolation first round

Monday’s schedule

Penn-Trafford (16-8) at Trinity (16-7), 8 p.m.; Mars (16-7) vs. Hampton (15-9) at Knoch, 6 p.m.

Semifinals

Tuesday’s schedule

South Fayette (22-2) vs. Woodland Hills (13-11) at Peters Township, 6 p.m.; Oakland Catholic (21-3) vs. McKeesport (20-4) at Gateway, 8 p.m.

Class 4A

Consolation first round

Monday’s schedule

Belle Vernon (15-9) at Knoch (15-9), 8 p.m.; Beaver (14-8) vs. Elizabeth Forward (17-6) at Trinity, 6 p.m.

Semifinals

Tuesday’s schedule

Blackhawk (20-3) vs. Quaker Valley (16-7) at North Allegheny, 6 p.m.; North Catholic (20-3) vs. Highlands (16-7) at Gateway, 6 p.m.

Class 3A

Semifinals

Saturday’s results

Avonworth 41, Shady Side Academy 35

Laurel 66, Neshannock 46

Third-place game

Tuesday’s schedule

Shady Side Academy (22-3) vs. Neshannock (18-7)

Fifth-place game

Tuesday’s schedule

Our Lady of the Sacred Heart (18-7) vs. Keystone Oaks (17-8)

Seventh-place game

Tuesday’s schedule

Waynesburg (20-5) vs. Mohawk (15-10)

Finals

Friday’s schedule

Avonworth (18-5) vs. Laurel (23-2) at Petersen Events Center, 3 p.m.

Class 2A

Semifinals

Saturday’s results

Freedom 47, Aliquippa 44

Shenango 54, Burgettstown 44

Third place-game

Tuesday’s schedule

Burgettstown (19-6) vs. Aliquippa (12-10)

Fifth-place game

Tuesday’s schedule

Greensburg Central Catholic (20-5) vs. Serra Catholic (18-3)

Seventh-place game

Tuesday’s schedule

Brentwood (13-11) vs. Chartiers-Houston (16-9)

Finals

Thursday’s schedule

Shenango (21-4) vs. Freedom (20-4) at Petersen Events Center, 7 p.m.

Class A

Consolation first round

Saturday’s results

Avella 53, Eden Christian 51

Monessen 56, West Greene 53

Semifinals

Monday’s schedule

Union (16-6) vs. St. Joseph (20-4) at North Allegheny, 6 p.m.; Bishop Canevin (11-7) vs. Aquinas Academy (15-8) at Norwin, 6 p.m.

Fifth-place game

Wednesday’s schedule

Monessen (16-6) vs. Avella (14-11)

Diving

WPIAL championships

Class 3A

Boys

1. Isaiah Clerkley, Seneca Valley, 559.36; 2. Jeremiah Laslavic, Seneca Valley, 508.30; 3. Sam Hersick, Seneca Valley, 454.70; 4. Jackson Hagler, Fox Chapel, 425.30; 5. Malcolm Thompson, Mt. Lebanon, 402.05; 6. Jasper Harter-Hughes, Bethel Park, 375.00; 7. Liam Smith, Mt. Lebanon, 370.20; 8. Miles Miller, Seneca Valley, 365.50; 9. Ethan Yeaman, South Fayette, 332.65; 10. Alex Palermo, North Allegheny, 328.55; 11. Kobe Yuyi, Upper St. Clair, 326.20; 12. Alex Moore, North Allegheny, 313.60; 13. Ethan Maravich, North Allegheny, 301.65; 14. Gino Paraino, Franklin Regional, 299.70; 15. Coen Santello, Mt. Lebanon, 296.70; 16. Jake Jones, Pine-Richland, 288.95

Girls

1. Christina Shi, North Allegheny, 540.75; 2. Hannah Polosky, Latrobe, 532.30; 3. Lola Malarky, North Allegheny, 488.10; 4. Juliet Hood, North Allegheny, 429.90; 5. Emily Mueller, Mars, 421.40; 6. Addison Burnette, Upper St. Clair, 388.70; 7. Cooper Burcham, Seneca Valley, 387.65; 8. Chloe Petersen, Seneca Valley, 380.60; 9. Emily Smallwood, Pine-Richland, 380.25; 10. Kendyll Jerry, Pine-Richland, 376.75; 11. Maddie Whitewolf, North Allegheny, 366.40; 12. Kayce Tomasic, Hempfield, 359.90; 13. Emily King, Canon-McMillan, 335.20; 14. Rachel Limani, Latrobe, 334.25; 15. Kate Livingston, Hempfield, 321.70; 16. Quinlin Mulroy, Latrobe, 320.80

Wrestling

Class 3A

Saturday’s results

Eastern sectional

At Norwin

Finals

107: Nico Kapusta, Hempfield d. Dylan Barrett, Penn-Trafford, 5-3

114: Luke Willochell, Latrobe d. Tyler Kapusta, Franklin Regional, 3-0

121: Jacob Layton, Connellsville d. Leo Joseph, Latrobe, 3-2 (UTB)

127: Vinny Kilkeary, Latrobe p. Evan Petrovich, Connellsville, 3:45

133: Maddox Shaw, Thomas Jefferson d. Ethan Lebin, Hempfield, 1-0

139: Nate Roth, Latrobe d. Lonzy Vielma, Connellsville, 5-4

145: Charlie Mesich, Hempfield d. Chad Jesko, Connellsville, 4-2

152: Lucas Kapusta, Hempfield d. Bode Marlow, Thomas Jefferson, 7-6

160: Gavyn Beck, Franklin Regional p. Brady Fitz, Thomas Jefferson, 1:56

172: Tasso Whipple, Penn-Trafford p. Henry Patts, Franklin Regional, 1:55

189: Jake Conroy, Ringgold d. Juliano Marion, Franklin Regional, 7-4

215: Owen Ott, Penn-Trafford d. Corey Boerio, Latrobe, 3-0

285: Joe Enick, Penn-Trafford p. Shepherd Turk, Thomas Jefferson, :28

Third place

107: Landon Lynn, Connellsville p. Danny Versharen, Ringgold, 1:39

114: Arontay Heningcamp, Gateway d. Zachary Franks, Connellsville, 1-0

121: Owen Caracciolo, Hempfield t.f. Logan Ventura, Penn-Trafford, 15-0 (4:56)

127: Hayden Coy, Penn-Trafford d. John White, Norwin, 3-0

133: Gabriel Ruggieri, Connellsville d. Jacob Braun, Latrobe, 3-1

139: Eli Carr, Hempfield t.f. Jack Duncan, Ringgold, 17-2 (3:25)

145: Cooper Dietz, West Mifflin d. Gabe Galioto, Thomas Jefferson, 4-0

152: Ethan Ansell, Connellsville d. Wyatt Schmucker, Latrobe, 3-1

160: Dominic Hartman, Penn-Trafford d. Pierce Turner, Hempfield, 6-3

172: Jake Bertini, Thomas Jefferson d. Nicholas Rohal, Connellsville, 3-2

189: Hunter Petrovich, Connellsville d. Jacob Pawlowski, Gateway, 9-7

215: Elijay Binakonsky, Hempfield p. Christopher Cook, Connellsville, 2:00

285: Tyler Gallis, Connellsville p. Marco Scarton, Latrobe, 1:33

Fifth place

107: Blake Chedwick, West Mifflin d. Cameron Timko, Thomas Jefferson, 4-0

114: Nathan Caracciolo, Hempfield, wbf.

121: Aidan Stella, Thomas Jefferson d. Bryson Kincaid, West Mifflin, 3-0 (3:26)

127: Dom Colaizzi, Franklin Regional d. Braydon Campbell, Ringgold, 9-4

133: Logan Matrich, Penn-Trafford d. Gage Mamie, Norwin, 3-1

139: Nate Stone, Franklin Regional m.d. Colton Kotouch, McKeesport, 10-0

145: Jackson Huss, Norwin m.d. Luke Ankney, Franklin Regional, 8-0

152: Nicholas Puskar, Norwin d. Roman Colangelo, Franklin Regional, 3-1

160: Benjamin Eastman, McKeesport p. Bradan Bronson, Latrobe, :55

172: Ryan Steffey, Hempfield d. Rafat Hafiz, McKeesport, 2-1

189: Dayne Sypolt, Thomas Jefferson, wbf.

215: Troy McClelland, Franklin Regional d. Brayden Wilcher, Ringgold, 9-3

285: Josiah Pastories, Norwin p. Jay Holmes, Ringgold, 3:58

Northern sectional

At North Allegheny

Finals

107: Santino Sloboda, Butler t.f. Gus Stedeford, North Allegheny, 17-1 (3:44)

114: Connor Smith, Seneca Valley d. Rylen Campbell, Plum, 3-0

121: Ryan Klingensmith, Kiski Area m.d. Sam Snyder, Plum, 9-0

127: Tyler Chappell, Seneca Valley m.d. Dominic Ferraro, Pine-Richland, 12-1

133: Anthony Ferraro, Pine-Richland p. Zach Hill, Seneca Valley, 3:35

139: Nathan Monteparte, North Allegheny d. Kase Chopp, Butler, 3-2 (UTB)

145: Jayson Flener, North Allegheny d. Charlie Campbell, Plum, 7-1

152: Mac Miller, Pine-Richland m.d. Alexander Kaufmann, Fox Chapel, 10-1

160: Adam Rohan, North Allegheny d. Levi Donnel, Butler, 4-2

172: Antonino Walker, Plum d. Mark Gray, Kiski Area, 2-1

189: Vaughn Spencer, Pine-Richland t.f. Mickey Kreinbucher, Butler, 15-0, 2:19

215: Connor Jacobs, Armstrong d. Aiden Buggey, North Allegheny, 3-1

285: Joey Schneck, Pine-Richland p. Jack Crider, Kiski Area, 4:30

Third place

107: Owen Campbell, Plum p. Landon Funk, Fox Chapel, :52

114: Casey Walker, North Allegheny d. Charlie Colantonio, Central Catholic, 5-2

121: Griffen Reid, North Allegheny d. Jack Tofanelli, Seneca Valley, 5-0

127: Carson Yocca, Plum p. Will Bentrim, North Allegheny, 3:26

133: Gavin Rush, Butler d. Max Formaini, Armstrong, 3-1

139: Carter Morvay, North Hills d. Peter Leventis, Central Catholic, 2-1

145: Milo Chiu, Fox Chapel p. Derrick Falk, North Hills, 4:59

152: Logan Bechtold, Kiski Area m.d. Dakoda Pisano, Plum, 12-1

160: Corey Wolfe, Seneca Valley p. Michael Ulery, Shaler, 2:24

172: Matt Zinkhann, Butler d. Nezumiiro Green, Central Catholic, 3-1

189: Cooper Roscosky, Kiski Area d. Evan Letky, North Hills, 1-0

215: Landon Christie, Butler m.d. Vito Barravecchio, Shaler, 8-0

285: Ethan Babay, Butler p. D’angelo Hamilton, Fox Chapel, 4:16

Fifth place

107: Logan Milligan, North Hills d. Clayton Cramer, Kiski Area, 6-1

114: Michael Worsen, Fox Chapel, wbf.

121: Gavin Lugaila, Central Catholic, wbf.

127: Carter Tunstall, Shaler, wbf.

133: Trent Reese, Plum d. Andrew Price, Central Catholic, 8-3

139: Jacob Cable, Shaler d. Rocco Darocy, Mars, 5-4

145: Sam Jacobs, Armstrong, wbf.

152: Kellen Buggey, North Allegheny d. Jacob Eubanks, Seneca Valley, 6-1

160: Julien Sepelyak, Plum, wbf.

172: Joseph Geller, Fox Chapel p. Sebastian Lopez, North Hills, 4:44

189: Jack Tongel, Plum d. Trevor Katz, Fox Chapel, 5-3 (SV)

215: Thomas Wuycheck, Seneca Valley d. Dante Cruz, Pine-Richland, 10-9

285: Philup Rearick, Armstrong d. Lucas Palermo, North Hills, 3-2

Southern sectional

At South Fayette

Finals

107: Tanner Mizenko, Canon-McMillan d. Ejiro Montoya, Mt. Lebanon, 7-0

114: Caiden Harbert, West Allegheny p. Ky Szewczyk, Waynesburg, 3:37

121: Cooper Smith, West Allegheny d. Dominic Canali, Trinity, 8-2

127: Andrew Binni, Canon-McMillan p. T.J. Allison, Trinity, 2:57

133: Mason Kernan, Bethel Park d. Nick Jones, West Allegheny, 5-1

139: Blake Reihner, Trinity m.d. Ethan Higgins, Bethel Park, 20-7

145: Mac Church, Waynesburg d. Nico Taddy, West Allegheny, 6-2

152: Ty Watters, West Allegheny p. Nate Jones, Waynesburg, 3:35

160: Dylan Evans, Chartiers Valley d. Shawn Taylor, West Allegheny, 3-2

172: Rocco Welsh, Waynesburg d. Matthew Furman, Canon-McMillan, 9-4

189: Gabriel Stafford, Canon-McMillan d. Brody Evans, Waynesburg, 3-2

215: Eli Makel, Waynesburg m.d. Geno Calgaro, Canon-McMillan, 13-4

285: Ty Banco, Trinity p. Zack Stromock, Peters Township, 0:53

Third place

107: Floyd Huff, Waynesburg d. Brock Dennison, South Fayette, 5-1

114: Collier Hartman, Canon-McMillan d. Cael Yanek, Moon, 6-1

121: Owen Klodowski, Baldwin inj. def. Brady Joling, Chartiers Valley

127: Ramil Islamov, Baldwin d. Aiden Stout, Bethel Park, 7-2

133: Darius McMillon, Peters Township m.d. Jacob Potts, South Fayette, 16-2

139: Ryder Joseph, Canon-McMillan d. A.J. McGarrity, Peters Township, 5-4

145: Chris Cibrone, Peters Township d. Cole Gibbons, Mt. Lebanon, 1-0

152: Ben Cedar, Upper St. Clair t.f. Lachin Islamov, Baldwin, 23-7 (4:05)

160: Jake Stephenson, Waynesburg d. Keith Mincin, Baldwin, 3-2

172: Bodie Morgan, Trinity p. Parker Nave, Peters Township, 1:42

189: Hunter Goelz, Bethel Park d. Nick Fedorchak, Trinity, 5-4

215: Mason Kraer, Trinity p. Landon Hartman, Bethel Park, 4:04

285: Ben Lloyd, Mt. Lebanon p. Dom Vennare, West Allegheny, 3:54

Fifth place

107: Cade Stern, West Allegheny d. Jaden Palombine, Bethel Park, 3-0

114: Frank Fedorchak, Trinity p. Issac Meyers, Peters Township, 4:10

121: Jonny Baiano, South Fayette p. Brandon Dami, Canon-McMillan, 3:38

127: John Radnor, Peters Township d. A.J. Snatchko, West Allegheny, 9-6

133: Luke Shaffer, Canon-McMillan p. Franco Busalacchi, Mt. Lebanon, 4:25

139: Michael Lawrence, Chartiers Valley inj. def. Daniel Huffman, Waynesburg

145: Anthony Trout, Chartiers Valley m.d. Maksim Miller, Bethel Park, 8-0

152: Eliot Schratz, Peters Township p. Tamerlan Kapitonov, Chartiers Valley, 2:34

160: Jiovanni Dechicchis, Peters Township m.d. Blake Ward, Canon-McMillan, 11-2

172: Ben Moore, West Allegheny d. John Starusko, Baldwin, 3-2

189: Tyler Shields, Upper St. Clair p. Chase Schepis, West Allegheny, :56

215: Tyler Glover, Chartiers Valley p. Connor Lindsey, Moon, 2:40

285: Mason Williams, Canon-McMillan d. Matt Tobin, Moon, 1-0

Class 2A

Saturday’s results

WPIAL championships

At Chartiers Valley

Finals

107: Antonio Boni, Central Valley p. Cam Baker, Burrell, 4:53

114: Nico Fanella, Indiana d. Jorden Willams, Chartiers-Houston, 3-2

121: Jack Kazalas, Quaker Valley d. Lucas Barr, McGuffey, 8-6

127: Cooper Hornack, Burrell d. Chris Vargo, Bentworth, 5-1

133: Peter Chacon, Montour d. Jamison Poklembo, Mt. Pleasant, 3-1 (SV)

139: Joey Sentipal, Burgettstown d. Niko Ferra, Burrell, 10-4

145: Tyler Debnar, Beth-Center d. Kole Doppelheuer, Belle Vernon, 5-3

152: Ryan Celaschi, Frazier d. Tyler Berish, Beth-Center, 3-2

160: Grant MacKay, Laurel p. Chase Brandebura, Carlynton, 0:26

172: Braedon Welsh, Fort Cherry d. Isaac Lacinski, Burrell, 5-0

189: Rune Lawrence, Frazier p. Jake Layhue, Beth-Center, 0:22

215: Brenan Morgan, Central Valley d. Vitali Daniels, Bentworth, 6-2

285: Christian Flaherty, Keystone Oaks d. Joseph Baronick, Burgettstown, 4-1

Third place

107: Anthony Mucci, Derry d. Bruce Anderchak, Quaker Valley, 7-0

114: Parker Sentipal, Burgettstown d. Julian Bertucci, Burrell, 8-2

121: Carter Putt, Indiana d. Calio Zanella, Burrell, 3-1 (SV)

127: Tyler Clark, Frazier d. Anthony Orlandini, Montour, 5-2

133: Damon Michaels, Elizabeth Forward d. Gaven Suica, Burgettstown, 1-0

139: Owen Ivcic, Bentworth d. Gregory Shaulis, Mt. Pleasant, 8-4

145: Jonah Erdely, Frazier m.d. Gabe Lilly, Beaver Falls, 12-4

152: Will Turner, Indiana d. Rudy Brown, Burgettstown, 9-4

160: Jackson Angelo, Frazier m.d. Chuck Perkins, Valley, 10-2

172: Landon Conroy, Albert Gallatin p. Jessie Orbin, Chartiers-Houston, 3:45

189: Adam McAnany, Jefferson-Morgan p. Chase Tinstman, Laurel, 5:34

215: Christian McChesney, Greensburg Salem d. Dylan Pitzer, Mt. Pleasant, 5-3

285: Coltin Hill, Laurel p. Alex Rusilko, Bentworth, 1:42

Fifth place

107: Darius Simmons, Burgettstown d. Noah Collins, West Greene, 10-9

114: Mason Wright, Beth-Center d. Auston Kosanovic, Avonworth, 7-1

121: Sean Cain, Mt. Pleasant p. Max Ivcic, Bentworth, 2:07

127: Dustin Kerr, Hampton inj. def. Dylan Slovick, Burgettstown

133: Don Lindsey, Central Valley m.d. Ryder Goe, South Side, 14-2

139: Aiden Burford, Highlands inj. def. Luke Hollywood, Avonworth

145: Gavyn McCray, Freedom d. Logan Richey, Quaker Valley, 5-3

152: Isaiah Pisano, Hopewell m.d. Jack Diemert, Quaker Valley, 13-0

160: Nico Zanella, Burrell inj. def. Chase Frameli, Jefferson-Morgan

172: Tristan Ice, Southmoreland d. Riley Hensley, Montour, 4-3

189: Tyler Bender, Highlands d. Anthony Salvini, Fort Cherry, 5-3

215: Luke Boylan, Burrell p. Logan Smith, McGuffey, 1:31

285: Landon Heath, Jefferson Morgan p. Noah Leslie, Highlands, 1:37

Seventh place

107: Alex Medlen, Beth-Center d. Logan Shriver, Ellwood City, 6-2

114: Emmett Wolfe, McGuffey p. Dylan Klim, Derry, 2:55

121: Seth Burns, West Greene p. Travis Kirk, South Park, 1:44

127: Joseph Longhi, Mt. Pleasant p. Braxton Carr, Laurel, 4:11

133: Victor Bonus, McGuffey p. Jake Stewart, Burrell, 4:15

139: Giovanni Weightman, Belle Vernon p. Ilim Abzarov, Montour, 1:26

145: Charles Krepp, Laurel inj. def. Gabe Kubasky, Southmoreland

152: Elijah Brown, Belle Vernon d. Tanner Millward, Freedom, 5-0

160: Logan Noyes, Burgettstown d. Marcus Richey, Quaker Valley, 4-1

172: Jesse Turner, Ligonier Valley p. Jeremy Hughley, Valley, 3:07

189: Trent McCray, Freedom p. Slayton Williams, South Side, 1:34

215: Colin Whyte, West Greene d. Gavin Roebuck, Yough, 1-0

285: Ian Quinn, Burrell p. Mason Neiderhiser, Southmoreland, 1:46

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.