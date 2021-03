High school scores, summaries and schedules for March 20, 2021

Saturday, March 20, 2021 | 10:35 PM

High schools

Basketball

Boys

PIAA playoffs

Class 6A

Quarterfinals

Saturday’s results

Archbishop Wood 70, William Allen 56

Reading 68, Scranton 53

Upper St. Clair 62, Erie 57

Semifinals

Tuesday’s schedule

Archbishop Wood (18-0) vs. Lower Merion (11-4); Upper St. Clair (21-1) vs. Reading (24-2)

Class 5A

Semifinals

Monday’s schedule

Archbishop Ryan (11-5) at Chester (14-1), 7 p.m.; Cathedral Prep (16-7) vs. Lower Dauphin (20-3) at Hempfield, 6 p.m.

Class 4A

Semifinals

Monday’s schedule

Allentown Central Catholic (18-4) at Middletown (16-4), 7 p.m.; Hickory (22-3) at Lincoln Park (19-5), 6:30 p.m.

Class 3A

Quarterfinals

Saturday’s results

Bishop Guilfoyle 53, Franklin 45

Brookville 62, Ellwood City 60

Loyalsock Township 79, Executive Education Charter 75

Math, Civics & Science 67, Lancaster Catholic 64

Semifinals

Tuesday’s schedule

Math, Civics & Science (14-6) vs. Loyalsock Township (23-1); Brookville (17-2) vs. Bishop Guilfoyle (18-3)

Class 2A

Quarterfinals

Saturday’s results

Constitution 55, Bristol 26

Old Forge 69, Lancaster Mennonite 64 (2OT)

OLSH 75, Karns City 45

Portage 65, Kennedy Catholic 57

Semifinals

Tuesday’s schedule

Constitution (13-6) vs. Old Forge (7-8); OLSH (22-0) vs. Portage (21-2)

Class A

Semifinals

Monday’s schedule

Nativity BVM (22-4) vs. LaAcademia Charter (12-7) at Lancaster Catholic, 7 p.m.; Clarion (17-9) vs. Berlin-Brothersvalley (26-1) at Altoona, 7:30 p.m.

Girls

PIAA playoffs

Class 6A

Semifinals

Monday’s schedule

Nazareth (17-1) at Spring-Ford (23-0), 7 p.m.; North Allegheny (25-1) vs. Cumberland Valley (21-1) at Altoona, 5 p.m.

Class 5A

Quarterfinals

Saturday’s results

Springfield-Delco 29, Abington Heights 24

Cardinal O’Hara 64, Bethlehem Catholic 55

Chartiers Valley 61, Warren 38

Spring Grove 71, Hollidaysburg 59

Semifinals

Tuesday’s schedule

Springfield-Delco (21-0) vs. Cardinal O’Hara (13-4); Spring Grove (21-2) vs. Chartiers Valley (24-3)

Class 4A

Quarterfinals

Saturday’s results

Archbishop Wood 60, Gwynedd-Mercy 38

Delone Catholic 58, Tyrone 48

Scranton Prep 74, Central Columbia 35

Villa Maria Academy 29, Beaver 28

Semifinals

Tuesday’s schedule

Archbishop Wood (16-2) vs. Scranton Prep (18-1); Delone Catholic (20-1) winner vs. Villa Maria Academy (19-0)

Class 3A

Semifinals

Monday’s schedule

Notre Dame-Green Pond (15-4) at West Catholic (9-4), 6:30 p.m.; Forest Hills (19-0) at Mohawk (18-4), 6:30 p.m.

Class 2A

Semifinals

Monday’s schedule

Mount Carmel (17-5) at Mahanoy Area (20-4), 7 p.m.; Penns Manor (18-6) at Neshannock (18-2), 6:30 p.m.

Class A

Quarterfinals

Saturday’s results

Bishop Guilfoyle 48, Coudersport 47

Jenkintown 43, Harrisburg Christian 36

Northumberland Christian 62, Nativity BVM 50

Rochester 61, Kennedy Catholic 48

Semifinals

Tuesday’s schedule

Jenkintown (17-1) vs. Northumberland Christian (22-3); Rochester (16-3) vs. Bishop Guilfoyle (15-4)

Swimming

Boys

Saturday’s results

PIAA Class AAA championships

At Cumberland Valley

200 medley relay: 1. Upper St Clair (Ganesh Sivaramakrishnan, Josh Matheny, Jason Zhang, Ryan Senchyshak), 1:31.42; 2. Emmaus, 1:32.86; 3. LaSalle College, 1:33.45; 4. Conestoga, 1:34.33; 5. Manheim Township, 1:34.54; 6. North Penn, 1:34.56; 7. Wilson, 1:34.66; 8. Hempfield, 1:34.79

Other local: 9. North Allegheny, 1:35.02; 11. Canon-McMillan, 1:35.69; 12. Franklin Regional, 1:35.78

200 Freestyle: 1. Chris Guiliano, Daniel Boone, 1:36.53; 2. Zachary Kohm, LaSalle College, 1:36.63; 3. Ben Gerhard, Governor Mifflin, 1:38.87; 4. Harry Hearn, LaSalle College, 1:39.98; 5. Jacob Replogle, Perkiomen Valley, 1:40.42; 6. Max Bachman, North Penn, 1:40.57; 7. Andrew Holmes, Gateway, 1:40.58; 8. Raymond Welgosh, Conestoga, 1:41.91

Other local: 9. Kevin Donaldson, Seneca Valley, 1:42.27; 13. Austin Prokopec, Penn Trafford, 1:42.90

200 IM: 1. Josh Matheny, Upper St Clair, 1:47.54; 2. Daniel Simoes, Seneca Valley, 1:50.13; 3. Paul Brosky, LaSalle College, 1:51.21; 4. Connor Goodyear, LaSalle College, 1:52.54; 5. Dominic Edwards, Council Rock North, 1:52.72; 6. Michael Iacobelli, Emmaus, 1:53.05; 7. Dylan Smolders, West Chester Henderson, 1:53.22; 8. Alex Blacker, Hershey, 1:53.35

50 freestyle: 1. Quinn Buck, LaSalle College, 20.29; 2. Luke Rautzhan, Emmaus, 20.56; 3. Marcus Papanikolaou, Central Bucks East, 20.57; 4. Ben Borvendeg, Butler, 20.69; 5. Josh Merchbaker, Meadville, 20.85; 6. Daniel Gordon, Spring Grove, 20.86; 7. Thomas McGillan, Ephrata, 20.90; 8. Addison Collins, Liberty, 21.15

Other local: 10. Zachary Zornan-Ferguson, Fox Chapel, 21.25

100 butterfly: 1. David Bocci, Butler, 49.01; 2. Tim Grossi, LaSalle College, 49.33; 3. Ganesh Sivaramakrishnan, Upper St Clair, 49.73; 4. Dalton Fink, Owen J Roberts, 49.87; 5. John Gingrich, Manheim Township, 50.19; 6. Marcus Papanikolaou, Central Bucks East, 50.40; 7. Alex Karahalis, Oxford, 50.42; 8. Dom Cortopassi, Bethel Park, 50.54

200 freestyle relay: 1. North Penn, 1:23.68; 2. LaSalle College, 1:23.74; 3. Emmaus, 1:24.25; 4. Seneca Valley, 1:24.66; 5. Penn Trafford, 1:25.44; 6. Franklin Regional, 1:25.60; 7. Owen J Roberts, 1:25.63; 8. Upper St Clair, 1:25.73

Other local: 9. Butler, 1:25.82; 10. Hempfield, 1:26.05; 13 North Allegheny, 1:27.55

100 freestyle: 1. Chris Guiliano, Daniel Boone, 43.40; 2. Daniel Simoes, Seneca Valley, 45.47; 3. Luke Rautzhan, Emmaus, 45.61; T4. Daniel Gordon, Spring Grove, 45.65; T4. Joshua Bogniard, North Hills, 45.65; 6. Andrew Holmes, Gateway, 45.91; 7. Harry Hearn, LaSalle College, 46.10; 8. Thomas McGillan, Ephrata, 46.46

Other local: 10. Ben Borvendeg, Butler, 46.54; 11. Kevin Donaldson, Seneca Valley, 46.71; 12. Joel Robertson, Moon, 46.93; 13. Owen Holm, Franklin Regional, 46.95

500 freestyle: 1. Zachary Kohm, LaSalle College, 4:24.84; 2. Ben Gerhard, Governor Mifflin, 4:30.84; 3. Jacob Replogle, Perkiomen Valley, 4:32.23; 4. Connor Goodyear, LaSalle College, 4:33.26; 5. David Bocci, Butler, 4:33.37; 6. Tyler Distenfeld, Cumberland Valley, 4:36.19; 7. Paul Brosky, LaSalle College, 4:36.40; 8. Rhett Cosgrove, Radnor, 4:36.43

Other local: 10. Zachary Zornan-Ferguson, Fox Chapel, 4:37.94

100 backstroke: 1. Joshua Bogniard, North Hills, 49.07; 2. Nick Soares, Emmaus, 49.62; 3. Ganesh Sivaramakrishnan, Upper St Clair, 50.03; 4. Liam Simmons, Kennett, 50.04; 5. Dalton Fink, Owen J Roberts, 50.33; 6. Jack Undercofler, Radnor, 50.50; 7. Max Orlowski, Canon-McMillan, 50.61; 8. Sam Deemer, Butler, 50.81

Other local: 10. Dom Cortopassi, Bethel Park, 50.87

100 breaststroke: 1. Josh Matheny, Upper St Clair, 51.84; 2. Logan Smith, Cedar Crest, 55.42; 3. Riley Thomas, Dallastown, 55.85; 4. Joseph Hong, Pennridge, 56.38; 5. Jacob McCarran, North Allegheny, 56.74; 6. Jake Wang, Conestoga, 56.99; 7. Haihan Xu, Seneca Valley, 57.28; 8. Nick Clark, North Penn, 57.53

400 freestyle relay: 1. LaSalle College, 3:02.87; 2. Seneca Valley, 3:06.61; 3. Owen J Roberts, 3:07.92; 4. Conestoga, 3:08.23; 5. Butler, 3:08.52; 6. Emmaus, 3:09.66; 7. Central Bucks East, 3:09.87; 8. Wilson, 3:09.88

Other local: 10. Bethel Park, 3:10.96; 11. Penn Trafford, 3:11.06

Team standings: 1. LaSalle College 309; 2. Emmaus 162; 3. Upper St Clair 134; 4. Seneca Valley 125; 5. Butler 113; 6. North Penn 102; 7. Conestoga 93; 8. Owen J Roberts 91

Other local: 13. Penn Trafford 44; 14. North Allegheny 40; 14. Franklin Regional 40; 18. Hempfield 36; 19. North Hills 34.5; 20. Fox Chapel 34; 23. Bethel Park 32; 28. Gateway 25; 29. Canon-McMillan 24; 50. Moon 5

Girls

Saturday’s results

PIAA Class AAA championships

At Cumberland Valley

200 medley relay: 1. Upper Dublin, 1:43.92; 2. State College, 1:44.70; 3. Unionville, 1:44.97; 4. Fox Chapel, 1:45.42; 5. Seneca Valley, 1:45.44; 6. Conestoga, 1:45.84; 7. Wilson, 1:46.08; 8. North Allegheny, 1:46.12.

Other local: 13. Moon, 1:48.08.

200 freestyle: 1. Shelby Kahn, Wilson, 1:49.47; 2. Megan Unruh, Exeter, 1:49.90; 3. Cali Oyerly, Hershey, 1:50.54; 4. Casey Cullen, Radnor, 1:50.76; 5. Krista Sundgren, North Allegheny, 1:51.27; 6. Lexi Sundgren, North Allegheny, 1:51.27; 7. Grace Bousum, Downingtown East, 1:51.73; 8. Taylor Connors, Upper St. Clair, 1:51.82.

200 IM: 1. Katya Eruslanova, Haverford, 2:01.81; 2. Molly Smyers, North Allegheny, 2:02.84; 3. Katherine Jia, Hatboro-Horsham, 2:03.81; 4. Sydney Gring, Muhlenberg, 2:04.27; 5. Haley Scholer, Central Bucks South, 2:04.37; 6. Sophie Shao, Fox Chapel, 2:04.43; 7. Sydney McCracken, Kennett, 2:05.73; 8. Kaitlyn Bitting, Wilson, 2:05.81.

Other local: 10. Kendall Craig, Seneca Valley, 2:06.71; 13. Olivia Kisow, North Allegheny, 2:08.06.

50 freestyle: 1. Alexa Fulton, Downingtown East, 22.72; 2. Izzy Iwasyk, Unionville, 23.48; 3. Kayla Johnson, Parkland, 23.74; 4. Lily Robinson, Conestoga, 23.78; 5. Hannah Hurleman, Exeter, 23.84; 6. Claire Ryland, Hershey, 23.91; 6. Ashley Gutshall, Spring-Ford, 23.91; 8. Rylee Wenzel, Wilson, 23.92.

Other local: 9. Kaitlyn Connors, Upper St. Clair, 24.02; 12. Natalie Sens, North Allegheny, 24.27.

100 butterfly: 1. Sophia Shao, Fox Chapel, 54.59; 2. Sydney Gring, Muhlenberg, 54.89; 3. Catherine Weaverling, Garnet Valley, 55.51; 4. Kenzie Padilla, Phoenixville, 55.73; 5. Casey Cullen, Radnor, 55.87; 6. Camryn Leydig, Central York, 55.95; 7. Jade Castro, State College, 56.08; 8. Molly Braun, Upper Dublin, 56.25.

Other local: 9. Ella Ogden, North Allegheny, 56.35.

200 freestyle relay: 1. Hershey, 1:34.16; 2. North Penn, 1:35.03; 3. Upper St. Clair, 1:35.26; 4. WC Henderson, 1:35.31; 5. Downingtown East, 1:35.59; 6. Unionville, 1:35.64; 7. Wilson, 1:35.90; 8. Upper Dublin, 1:36.04.

Other local: 11. North Allegheny, 1:36.74.

100 freestyle: 1. Alexa Fulton, Downingtown East, 49.69; 2. Kaelan Daly, North Penn, 50.98; 3. Taylor Connors, Upper St. Clair, 51.09; 4. Cali Oyerly, Hershey, 51.27; 5. Lexi Sundgren, North Allegheny, 51.52; 6. Hannah Hurleman, Exeter, 51.63; 7. Kayla Johnson, Parkland, 51.77; 8. Claire Ryland, Hershey, 51.83.

500 freestyle: 1. Sydney Bergstrom, Strath-Haven, 4:55.91; 2. Katya Eruslanova, Haverford, 4:57.91; 3. Molly Smyers, North Allegheny, 4:58.45; 4. Shelby Kahn, Wilson, 4:56.67; 5. Rylee Kelly, WC Henderson, 5:01.40; 6. Peri Gaguzis, Seneca Valley, 5:02.53; 7. Megan Unruh, Exeter, 5:03.16; 8. Hannah Parker, Hatboro-Horsham, 5:03.50.

Other local: 13. Zoe Poe, South Fayette, 5:10.15; 14. Olivia Kisow, North Allegheny, 5:10.33.

100 backstroke: 1. Meghan DiMartile, Upper Dublin, 54.31; 2. Jade Castro, State College, 54.53; 3. Krista Marlin, WC Henderson, 55.31; 4. Molly Carson, Unionville, 55.72; 5. Haley Scholer, Central Bucks South; 6. Catherine Weaverling, Garnet Valley, 56.01; 7. Erini Pappas, Phoenixville, 56.22; 8. Camryn Leydig, Central York, 56.24.

Other local: 9. Talia Bugel, Fox Chapel, 56.49; 13. Ria Dietz, Seneca Valley, 57.52.

100 breaststroke: 1. Julia Strine, Shippensburg, 1:02.33; 2. Sydney McCracken, Kennett, 1:02.62; 3. Katherine Jia, Hatboro-Horsham, 1:03.32; 4. Maddie Fritz, North Penn, 1:03.93; 5. Bella Butera, Red Lion, 1:03.99; 6. Madison Tewksbury, Parkland, 1:04.19; 7. Maddy Koehle, State College, 1:04.21; 8. Mackenzie Pagett, State College, 1:03.89.

Other local: 9. Edie Sawyer, Seneca Valley, 1:04.60; 15. Natalia Panizzi, Moon, 1:06.87.

400 freestyle relay: 1. Wilson, 3:27.17; 2. Conestoga, 3:28.59; 3. North Allegheny, 3:28.61; 4. WC Henderson, 3:29.01; 5. Upper St. Clair, 3:29.64; 6. Downingtown East, 3:30.03; 7. Fox Chapel, 3:30.06; 8. Unionville, 3:30.12.

Team standings: 1. North Allegheny, 167; 2. Wilson, 152; 3. State College, 114; 4. Unionville, 112; 5. Downingtown East, 111.50; 6. Upper Dublin, 111; 7. Hershey, 107.50; 8. WC Henderson, 104.

Other local: 11. Upper St. Clair, 96; 11. Fox Chapel, 96; 16. Seneca Valley, 61; 39. Moon, 10; 45. South Fayette, 4.

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.