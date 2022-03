High school scores, summaries and schedules for March 4, 2022

Friday, March 4, 2022 | 10:48 PM

High schools

Basketball

Boys

WPIAL playoffs

Finals

At Petersen Events Center

Class 6A

Saturday’s schedule

North Hills (24-0) vs. Fox Chapel (23-1), 7 p.m.

Class 5A

Friday’s result

Laurel Highlands 60, New Castle 58 (2OT)

Class 3A

Friday’s result

Shady Side Academy 66, Avonworth 54

Class 2A

Saturday’s schedule

OLSH (22-0) vs. Fort Cherry (23-2), 1 p.m.

PIAA

Class 6A

District 6-8-10 subregional

Allderdice 55, State College 53

Class 5A

District 8-9-10 sub-regional

DuBois 39, Brashear 38

Class 4A

District 8-9 sub-regional

Obama Academy 59, Clearfield 58

Girls

WPIAL playoffs

Finals

At Petersen Events Center

Class 6A

Friday’s result

Mt. Lebanon 55, Upper St. Clair 44

Class 5A

Saturday’s schedule

Chartiers Valley (24-1) vs. South Fayette (21-4), 5 p.m.

Class 4A

Saturday’s schedule

Blackhawk (23-0) vs. Knoch (21-2), 3 p.m.

Class 2A

Friday’s result

Neshannock 55, OLSH 31

Class A

Saturday’s schedule

Aquinas Academy (14-6) vs. Bishop Canevin (16-9), 11 a.m.

PIHL

Penguins Cup playoffs

Quarterfinals

Class 3A

Monday’s schedule

Seneca Valley vs. Mt. Lebanon, Mt. Lebanon Ice Center, 7:10 p.m.

Central Catholic vs. Pine-Richland, Baierl Ice Complex, 8 p.m.

Tuesday’s schedule

Bethel Park vs. North Allegheny, Baierl Ice Complex, 8:30 p.m.

Baldwin vs. Peters Township, Printscape Arena, 7 p.m.

Class 2A

Monday’s schedule

Hempfield vs. Thomas Jefferson, Ice Castle, 7 p.m.

Armstrong vs. South Fayette, Mt. Lebanon Ice Center, 9:10 p.m.

Tuesday’s schedule

Meadville vs. Penn-Trafford, Palmer Imaging Arena, 8:30 p.m.

Butler vs. Franklin Regional, Palmer Imaging Arena, 6:30 p.m.

Class A

Monday’s schedule

North Hills vs. Fox Chapel, Alpha Ice Complex, 7:20 p.m.

Moon vs. Quaker Valley, RMU Island Sports Center, 7:15 p.m.

Tuesday’s schedule

McDowell vs. North Catholic, UPMC Lemieux Sports Complex, 9 p.m.

Thursday’s schedule

Westmont Hilltop vs. Norwin, Palmer Imaging Arena, 6:30 p.m.

Varsity D2

Tuesday’s schedule

Avonworth vs. Ringgold, Rostraver Ice Garden, 8 p.m.

Elizabeth Forward vs. Neshannock, Hess Ice Rink, 7:30 p.m.

Thursday’s schedule

Morgantown vs. Bishop Canevin, Ice Castle, 7 p.m.

Wilmington vs. Carrick, Ice Castle, 9 p.m.

Swimming

WPIAL championship

Friday’s results

Class 2A

Boys

100 free: 1. Preston Kessler, Indiana, 44.94. 2. Alexander Roth, Riverside, 46.60. 3. Julian LaPietra, North Catholic, 47.05. 4. Ryan Turner, Riverside, 47.78. 5. David Mutter, Mt. Pleasant, 48.11. 6. Nick Ciuffoletti, Burrell, 48.94. 7. Zach Huwalt, South Park, 49.04. 8. Trent Ladner, Keystone Oaks, 49.46.

500 free: 1. Matthew Purcell, Northgate, 4:37.15. 2. Alex Bauer, Indiana, 4:45.78. 3. Soren Cooper, Shady Side Academy, 4:47.69. 4. Sam Wygonik, St. Joseph, 4:48.13. 5. Kole Friel, Laurel Highlands, 4:48.25. 6. Zachary Schuster, Northgate, 4:49.77. 7. Caden Traggiai, Knoch, 4:50.42. 8. Benjamin Carpeal, Ringgold, 4:59.38.

100 back: 1. Joseph Roth, Riverside, 50.00. 2. Ben Sheets, Hampton, 51.83. 3. Jackson Kress, North Catholic, 52.27. 4. Aidan Ochoa, Highlands, 53.76. 5. Nick Reda, Belle Vernon, 54.28. 6. Ian Hamilton, Laurel Highlands, 54.54. 7. Chris Belch, Hampton, 55.90. 8. Andrew Noll, Ringgold, 56.06.

100 breast: 1. Henry Miller, Southmoreland, 57.04. 2. Joseph Gardner, Mt. Pleasant, 57.44. 3. Sam Schohn, Plum, 57.98. 4. John Lamb, North Catholic, 1:01.10. 5. Zach Sutterlin, Hampton, 1:01.59. 6. Kaden Faychak, Elizabeth Forward, 1:02.49. 7. Preston Cecotti, South Park, 1:02.60. 8. Brandon Osborne, Beaver, 1:02.80.

400 free relay: 1. Riverside (Joseph Roth, Sam Kline, Ryan Turner, Alexander Roth), 3:10.93. 2. North Catholic, 3:13.81. 3. Hampton, 3:16.21. 4. Laurel Highlands, 3:16.92. 5. Mt. Pleasant, 3:17.36. 6. Northgate, 3:19.88. 7. Indiana, 3:20.16. 8. Quaker Valley, 3:23.57.

Team scores: 1. Hampton 233. 2. Riverside 205. 3. North Catholic 198. 4. Northgate 159. 5. Mt. Pleasant 147. 6. Laurel Highlands 139. 7. South Park 136. 8. Indiana 134.5.

Girls

100 free: 1. Lily King, Mt. Pleasant, 50.03. 2. Elise Nardozzi, Northgate, 50.24. 3. Emily Connors, Quaker Valley, 51.69. 4. Lexi Schrecongost, Freeport, 53.87. 5. Sophia Trevenen, Montour, 54.69. 6. Trinity Graft, Mt. Pleasant, 55.54. 7. Abby Tweed, Blackhawk, 55.67. 8. Sophie Fogle, Blackhawk, 55.91.

500 free: 1. Maeve Kelley, Shady Side Academy, 4:59.75. 2. Hailey Yurkovich, Elizabeth Forward, 5:13.15. 3. Emma Wise, Blackhawk, 5:19.10. 4. Kendall McKelvey, Northgate, 5:19.35. 5. Natalie Noll, Ringgold, 5:21.39. 6. Amelia Hardiman, Northgate, 5:21.55. 7. Margaret Getty, Quaker Valley, 5:24.96. 8. Paige Juliano, Quaker Valley, 5:30.28.

100 back: 1. Ella Menear, Mapletown, 54.10. 2. Kiersten O’Connor, Mt. Pleasant, 58.99. 3. SaraJo Gardner, Mt. Pleasant, 59.26. 4. Elizabeth Thomas, Laurel Highlands, 59.43. 5. Amelia Hardiman, Northgate, 1:02.33. 6. Caitlyn Brennan, Freeport, 1:02.50. 7. Mikayla Smitley, Ligonier Valley, 1:02.86. 8. Sidney Andrews, Mohawk, 1:03.03.

100 breast: 1. Peyton Scott, Indiana, 1:04.00. 2. Lexi Schrecongost, Freeport, 1:04.56. 3. Ella Ciez, Laurel Highlands, 1:05.10. 4. Vanesa Valli, Blackhawk, 1:05.50. 5. Giona Lavorini, Knoch, 1:05.57. 6. Anastasia Georgagis, California, 1:06.42. 7. Rena Gilligan, Quaker Valley, 1:07.79. 8. Isabella Hoffman, Montour, 1:08.75.

400 free relay: 1. Mt. Pleasant (Reegan Brown, Trinity Graft, SaraJo Gardner, Lily King), 3:32.12. 2. Northgate, 3:34.13. 3. Quaker Valley, 3:40.75. 4. Blackhawk, 3:44.27. 5. Shady Side Academy, 3:45.48. 6. Derry, 3:48.75. 7. South Park, 3:49.16. 8. Belle Vernon, 3:49.25.

Team scores: 1. Mt. Pleasant 296. 2. Blackhawk 232. 3. Quaker Valley 221. 4. Northgate 206. 5. Freeport 179. 6. Shady Side Academy 125.5. 7. Indiana 112. 8. Montour 108.

Class 3A

Boys

100 free: 1. Daniel Simoes, Seneca Valley, 45.30. 2. Andrew Holmes, Gateway, 45.39. 3. Kevin Donaldson, Seneca Valley, 45.76. 4. Benjamin Borvendeg, Butler, 46.24. 5. Ryan Senchyshak, Upper St. Clair, 46.43. 6. Dominic Falcon, Hempfield, 46.73. 7. Patton Graziano, Penn-Trafford, 47.25. 8. Ben Gavran, North Allegheny, 47.39.

500 free: 1. Hunter Raymer, Gateway, 4:35.83. 2. Luke Hartman, Central Catholic, 4:38.11. 3. Levi Hansen, Kiski Area, 4:38.39. 4. Parker Sterlitz, Kiski Area, 4:38.96. 5. Andrew White, Upper St. Clair, 4:40.04. 6. Lenny DeMartino, Bethel Park, 4:40.88. 7. Trent Vacula, Pine-Richland, 4:41.15. 8. David Schlor, West Allegheny, 4:43.14.

100 back: 1. Ganesh Sivaramakrishnan, Upper St. Clair, 48.51. 2. Dom Cortopassi, Bethel Park, 50.39. 3. William Gao, North Allegheny, 50.69. 4. Holden Thomas, Franklin Regional, 50.80. 5. Patton Graziano, Penn-Trafford, 51.60. 6. Daniel Wang, Upper St. Clair, 51.92. 7. Aadil Pattada, Fox Chapel, 52.41. 8. Connor Seeley, Seneca Valley, 52.70.

100 breast: 1. Haihan Xu, Seneca Valley, 55.12. 2. Will Perham, Upper St. Clair, 57.61. 3. Owen Howell, Fox Chapel, 57.89. 4. Liam Randolph, Hempfield, 58.40. 5. Christian Dantey, Fox Chapel, 58.58. 6. Stewart Messer, North Allegheny, 58.60. 7. Gideon Goettler, Butler, 58.90. 8. Dane Fazio, North Hills, 59.23.

400 free relay: 1. Seneca Valley (Kevin Donaldson, Gavin Blazer, Zach Lozowski, Daniel Simoes), 3:05.26. 2. Franklin Regional, 3:09.63. 3. Bethel Park, 3:10.70. 4. Upper St. Clair, 3:11.21. 5. Fox Chapel, 3:11.26. 6. Mt. Lebanon, 3:11.93. 7. North Allegheny, 3:11.94. 8. Kiski Area, 3:12.33.

Team scores: 1. Seneca Valley 333.5. 2. Upper St. Clair 266. 3. North Allegheny 241. 4. Fox Chapel 174. 5. Bethel Park 164. 6. Hempfield 156.5. 7. Franklin Regional 139. 8. Mt Lebanon 127.

Girls

100 free: 1. Kaitlyn Connors, Upper St. Clair, 50.94. 2. Rei Sperry, Fox Chapel, 51.59. 3. Maddie Mahoney, North Hills, 52.62. 4. Rebecca Melanson,North Allegheny, 52.88. 5. Molly Gatesman, Oakland Catholic, 53.28. 5. Lauren Bell, Latrobe, 53.28. 7. Mary Hoffman, Mt. Lebanon, 53.65. 8. Megan Tomasic, Moon, 53.79.

500 free: 1. Lexi Sundgren, North Allegheny, 4:51.89. 2. Zoe Poe, South Fayette, 5:01.55. 3. Maddie Berg, South Fayette, 5:04.00. 4. Summer Raymer, Gateway, 5:07.21. 5. Gabby Baiano, South Fayette, 5:10.37. 6. Channing Brook, Oakland Catholic, 5:11.36. 7. Payton O’Toole, Fox Chapel, 5:11.58. 8. Delaney Kennedy, North Allegheny, 5:14.94.

100 back: 1. Sylvia Roy, Mt. Lebanon, 53.93. 2. Talia Bugel, Fox Chapel, 56.06 3. Vivian Roy, Mt. Lebanon, 56.12 4. Ria Dietz, Seneca Valley, 57.18. 5. Jordan Crupie, Hempfield, 57.72. 6. Greta Mott, North Allegheny, 57.94. 7. Kendall Drew, Upper St. Clair, 58.45. 8. Morgan Filar, Oakland Catholic, 58.65.

100 breast: 1. Natalie Sens, North Allegheny, 1:03.15. 2. Eliza Miller, Kiski Area, 1:04.39. 3. Sarah Shaffer, Pine-Richland, 1:04.70. 4. Ariana Pasquella, Fox Chapel, 1:05.35. 5. Sarah Pasquella, Fox Chapel, 1:05.62. 6. Elizabeth Shaffer, Pine-Richland, 1:05.92. 6. Rosalie Van Deusen, Woodland Hills, 1:05.92. 8. Paityn Blakley, Franklin Regional, 1:06.41.

400 free relay: 1. Fox Chapel (Sophie Shao, Ariana Pasquella, Payton O’Toole, Rei Sperry), 3:29.23. 2. North Allegheny, 3:30.14. 3. Mt. Lebanon, 3:31.19. 4. Upper St. Clair, 3:34.63. 5. Oakland Catholic, 3:35.06. 6. South Fayette, 3:37.90. 7. Franklin Regional, 3:37.92. 8. Gateway, 3:39.77.

Team scores: 1. North Allegheny 344. 2. Fox Chapel 314. 3. Mt. Lebanon 216.5. 4. Seneca Valley 175. 5. Upper St. Clair 159. 6. Pine-Richland 138.5. 6. Oakland Catholic 138.5. 8. Franklin Regional 107.

Wrestling

Friday’s results

WPIAL

Class 3A championships

Quarterfinals

106: Luke Willochell, Greater Latrobe p. Giavonie Schipani, North Hills, 1:41. Tanner Mizenko, Canon-McMillan d. Connor Smith, Seneca Valley, 6-5. 106Tyler Kapusta, Franklin Regional m.d. T.J. Allison, Trinity, 8-0. Nico Fanella, Indiana m.d. Ejiro Montoya, Mt. Lebanon, 12-2

113: Tyler Chappell, Seneca Valley m.d. Leo Joseph, Greater Latrobe, 10-2. Brady Joling, Chartiers Valley d. Evan Petrovich, Connellsville, 8-6 SV. Brandon Dami, Canon-McMillan d. Ramil Islamov, Baldwin, 12-7 .Darius Mcmillon, Peters Township p. Sam Snyder, Plum, 2:47

120: Vinny Kilkeary, Greater Latrobe m.d. Jacob Layton, Connellsville, 12-4. Mason Kernan, Bethel Park m.d. Luke Passarelli, Norwin, 11-1. Jacob Houpt, Canon-McMillan m.d. Dominic Ferraro, Pine Richland, 10-1. Troy Hohman, Penn Trafford p. James Anderson, South Fayette, 2:43

126: Maddox Shaw, Thomas Jefferson p. Gabriel Ruggieri, Connellsville, 5:29. Zander Phatorus, Waynesburg d. Anthony Ferraro, Pine Richland, 3-2. Dylan Coy, North Allegheny m.d. Hayden Coy, Penn Trafford, 10-0. Ethan Lebin, Hempfield Area d. Andrew Binni, Canon-McMillan, 3-1

132: Mac Church, Waynesburg t.f. Nick Jones, West Allegheny, 20-4 5:23. Khyvon Grace, Moon d. Blake Reihner, Trinity, 2-1 UTB. Chad Ozias, Connellsville d. Eli Carr, Hempfield Area, 7-4. Vincent Citrano, Plum d. Nathan Monteparte, North Allegheny, 9-3

138: Briar Priest, Hempfield Area d. Logan Bechtold, Kiski Area, 5-0. Nathan Stone, Franklin Regional d. Robbie Allison, Trinity, 4-3. Colton Stoneking, Waynesburg d. Kole Doppelheuer, Belle Vernon, 6-1. Lonzy Vielma, Connellsville d. Chris Cibrone, Peters Township, 3-1

145: Ty Watters, West Allegheny p. Nathan Campbell, Norwin, 3:55. Levi Donnel, Butler p. Nate Jones, Waynesburg, 2:35. Lucas Kapusta, Hempfield Area d. Jrake Burford, Highlands, 7-2. Finn Solomon, Franklin Regional p. Ethan Connor, Kiski Area, 2:33.

152: Kelin Laffey, Pine Richland m.d. Ben Cedar, Upper St. Clair, 8-0. Jack Pletcher, Greater Latrobe m.d. Danny Turner, Indiana, 15-6. Nico Taddy, West Allegheny m.d. Mark Gray, Kiski Area, 12-1. Dylan Evans, Chartiers Valley m.d. Ethan Ansell, Connellsville, 28-14

160: Jared Keslar, Connellsville p. Adam Rohan, North Allegheny, 4:46. Chase Kranitz, Norwin d. Bodie Morgan, Trinity, 9-4. Enzo Morlacci, Kiski Area p. Wesley Stull, Penn Trafford, 0:46. Shawn Taylor, West Allegheny t.f. Christopher Beatty, Chartiers Valley, 17-2 5:13

172: Rocco Welsh, Waynesburg t.f. Ryan Walsh, Bethel Park, 22-7 2:44. Connor Jacobs, Armstrong m.d. Christian Scheller, Mars, 12-3. Logan Hoffman, Belle Vernon m.d. Mickey Kreinbucher, Butler, 12-1. Matthew Furman, Canon-McMillan p. Evan Letky, North Hills, 2:22

189: Mac Stout, Mt. Lebanon p. Jayden Resch, Hampton, 1:07. Owen Ott, Penn Trafford d. George Shultz, Connellsville, 9-2. Brody Evans, Waynesburg def. Matt Serwatka, North Hills, 5-0 5:05. Juliano Marion, Franklin Regional d. Gabriel Stafford, Canon-McMillan, 10-8

215: Brian Finnerty, Thomas Jefferson d. Aidan Buggey, North Allegheny, 1-0. Corey Boerio, Greater Latrobe p. Joshua Sarasnick, Chartiers Valley, 2:45. Liam Volk-klos, Seneca Valley d. Eli Makel, Waynesburg, 7-0. Cole Weightman, Belle Vernon p. Dennis Nichelson, Connellsville, 1:56

285: Stone Joseph, Kiski Area d. Joey Schneck, Pine Richland, 3-2. Billy Mcchesney, Greensburg Salem p. Shawn Loring, Albert Gallatin, 1:22. Jake Pomykata, Butler d. Ty Banco, Trinity, 3-2. Noah Tustin, Waynesburg p. Joe Enick, Penn Trafford, 5:10

PIAA

Class 2A

Southwest Regional

106: Parker Sentipal, Burgettstown p. Mason Beatty, Mount Union, 3:30. Korry Walls, Tyrone p. Colton Frazier, North Star, 2:21 .Easton Mull, Chestnut Ridge p. Jack Darlington, Penns Valley, 1:05. Jacob Sombronski, United m.d. Gavin Guenot, Bald Eagle Area, 14-0

113: Landon Bainey, West Branch p. Ryan Yocum, Huntingdon, 1:40. James Walzer, Montour d. Gideon Bracken, United, 5-2. Lucas Fye, Bald Eagle Area d. Colin Bartley, Laurel, 1-0. Jack Kazalas, Quaker Valley d. Brock Holderbaum, Chestnut Ridge, 7-1

120: Coen Bainey, Bald Eagle Area t.f. Dylan Slovick, Burgettstown, 16-0 5:15. Cooper Hornack, Burrell d. Trevor Donaldson, Meyersdale, 4-1. Ross Dull, Chestnut Ridge d. Logan Richey, Quaker Valley, 7-0. Chris Vargo, Bentworth p. Tyler Clark, Frazier, 0:42

126: Trevor Husick, Tussey Mountain m.d. Davis Stepp, Beth Center, 11-1. Timmy Cafrelli, South Side d. Gaven Suica, Burgettstown, 7-4. Kobi Burkett, Chestnut Ridge def. Dylan Bruce, Elizabeth Forward, 2-0 0:22. Trent Hoover, Penn Cambria d. Brandon Krul, Quaker Valley, 3-1

132: Joey Sentipal, Burgettstown t.f. Niko Ferra, Burrell, 16-0 4:50. Ashton Sipes, Tyrone m.d. Greg Shaulis, Mt. Pleasant, 11-2. Kyle Mccollum, Beth Center d. Marcus Gable, Philipsburg-Osceola, 10-5. Calan Bollman, Chestnut Ridge d. Peter Chacon, Montour, 4-3

138: Easton Toth, Forest Hills d. Jamison Poklembo, Mt. Pleasant, 5-1. Rudy Brown, Burgettstown def. Damon Michaels, Elizabeth Forward, 2-0 1:16. Mason Weyant, Chestnut Ridge d. Andrew Johnson, Southmoreland, 5-4. Ambrose Boni, Central Valley d. Jeffre Pifer, Bald Eagle Area, 3-2

145: Ty Watson, Penns Valley p. Austin Foster, Philipsburg-Osceola, 3:16. Chase Frameli, Jefferson Morgan m.d. Tim Tretter, North Star, 15-5. Noah Teeter, Forest Hills d. Shawn Szymanski, Burrell, 5-4. Trevor Weyandt, Chestnut Ridge p. Anthony Lancos, Burgettstown, 1:16

152: Jackson Arrington, Forest Hills p. Joey Boughton, Avonworth, 1:49. Tyler Berish, Beth Center d. Austin Blackner, Conemaugh Twp, 5-2. Justin Richey, Quaker Valley p. Cole Stuchal, River Valley, 1:31. Jack Moyer, Chestnut Ridge p. Xander Shank, Bellwood-Antis, 2:51

160: Grant Mackay, Laurel t.f. Dj Slovick, Burgettstown, 20-2 2:53. Luke Moore, Chestnut Ridge d. Braedon Welsh, Fort Cherry, 6-2. Zeke Dubler, Glendale p. Trevor Pettit, Beth Center, 2:45. Christian Hirak, Derry t.f. Ethan Hemminger, Somerset, 17-0 5:04

172: Suds Dubler, Glendale p. Mason Diemert, Quaker Valley, 5:00. Rune Lawrence, Frazier t.f. Tommy Cohenour, Southern Huntingdon, 17-0 3:47. Caleb Close, Bald Eagle Area p. Rowan Holmes, Somerset, 3:40. Gavin Stewart, Marion Center m.d. Daniel Moore, Chestnut Ridge, 10-1

189: Patrick Cutchember, Quaker Valley m.d. Hunter Lyons, Penns Valley, 9-1. Ethan Kubat, Central Cambria d. Brenan Morgan, Central Valley, 8-3. Noah Gnibus, Mt. Pleasant d. Noah Foltz, Bald Eagle Area, 3-1. Cole Clark, Burrell d. Grant Mathias, Berlin, 4-2

215: Dayton Pitzer, Mt. Pleasant p. Luke Boylan, Burrell, 1:04. Ceaton Hale, Bedford p. Landon Millward, Freedom, 5:19. Vitali Daniels, Bentworth p. Zane Hagans, Somerset, 0:35. Anthony Govern, Southmoreland d. Kirk Bearjar, Forest Hills, 5-2 UTB

285: Matt Watkins, Tussey Mountain d. Karter Quick, Central Cambria, 5-0. Cameron Carter-Green, Washington d. Braden Ewing, Tyrone, 4-3. Gunner Singleton, Huntingdon p. Coltin Hill, Laurel, 1:53. Joseph Baronick, Burgettstown p. Cooper Lingenfelter, Bedford, 5:40

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.