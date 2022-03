High school scores, summaries and schedules for March 5, 2022

Saturday, March 5, 2022 | 9:17 PM

High schools

Basketball

Boys

WPIAL playoffs

Finals

At Petersen Events Center

Saturday’s results

Class 6A

Fox Chapel 43, North Hills 36

Class 2A

OLSH 60, Fort Cherry 36

Girls

WPIAL playoffs

Finals

At Petersen Events Center

Saturday’s results

Class 5A

South Fayette 57, Chartiers Valley 48

Class 4A

Blackhawk 55, Knoch 35

Class A

Bishop Canevin 59, Aquinas Academy 40

PIHL

Penguins Cup playoffs

Quarterfinals

Class 3A

Monday’s schedule

Seneca Valley vs. Mt. Lebanon, Mt. Lebanon Ice Center, 7:10 p.m.

Central Catholic vs. Pine-Richland, Baierl Ice Complex, 8 p.m.

Tuesday’s schedule

Bethel Park vs. North Allegheny, Baierl Ice Complex, 8:30 p.m.

Baldwin vs. Peters Township, Printscape Arena, 7 p.m.

Class 2A

Monday’s schedule

Hempfield vs. Thomas Jefferson, Ice Castle, 7 p.m.

Armstrong vs. South Fayette, Mt. Lebanon Ice Center, 9:10 p.m.

Tuesday’s schedule

Meadville vs. Penn-Trafford, Palmer Imaging Arena, 8:30 p.m.

Butler vs. Franklin Regional, Palmer Imaging Arena, 6:30 p.m.

Class A

Monday’s schedule

North Hills vs. Fox Chapel, Alpha Ice Complex, 7:20 p.m.

Moon vs. Quaker Valley, RMU Island Sports Center, 7:15 p.m.

Tuesday’s schedule

McDowell vs. North Catholic, UPMC Lemieux Sports Complex, 9 p.m.

Thursday’s schedule

Westmont Hilltop vs. Norwin, Palmer Imaging Arena, 6:30 p.m.

Varsity D2

Tuesday’s schedule

Avonworth vs. Ringgold, Rostraver Ice Garden, 8 p.m.

Elizabeth Forward vs. Neshannock, Hess Ice Rink, 7:30 p.m.

Thursday’s schedule

Morgantown vs. Bishop Canevin, Ice Castle, 7 p.m.

Wilmington vs. Carrick, Ice Castle, 9 p.m.

Wrestling

Saturday’s results

WPIAL

Class 3A championships

At Canon-McMillan

First place

106: Luke Willochell, Latrobe d. Nico Fanella, Indiana, 7-3

113: Tyler Chappell, Seneca Valley d. Darius McMillon, Peters Township, 1-0

120: Vinny Kilkeary, Latrobe m.d. Troy Hohman, Penn-Trafford, 16-5

126: Ethan Lebin, Hempfield d. Maddox Shaw, Thomas Jefferson, 4-0

132: Mac Church, Waynesburg m.d. Chad Ozias, Connellsville, 14-1

138: Briar Priest, Hempfield d. Colton Stoneking, Waynesburg, 7-5

145: Finn Solomon, Franklin Regional d. Ty Watters, West Allegheny, 5-4 UTB

152: Dylan Evans, Chartiers Valley d. Kelin Laffey, Pine-Richland, 5-4

160: Jared Keslar, Connellsville d. Shawn Taylor, West Allegheny, 9-2

172: Rocco Welsh, Waynesburg m.d. Matthew Furman, Canon-McMillan, 19-7

189: Mac Stout, Mt. Lebanon t.f. Brody Evans, Waynesburg, 18-2, 3:09

215: Brian Finnerty, Thomas Jefferson d. Cole Weightman, Belle Vernon, 1-0

285: Billy McChesney, Greensburg Salem d. Noah Tustin, Waynesburg, 3-2

Third place

106: Tyler Kapusta, Franklin Regional p. Tanner Mizenko, Canon-McMillan, 2:14

113: Brandon Dami, Canon-McMillan d. Brady Joling, Chartiers Valley, 3-0

120: Jacob Houpt, Canon-McMillan d. Mason Kernan, Bethel Park, 2-0 SV

126: Zander Phatorus, Waynesburg d. Anthony Ferraro, Pine-Richland, 5-2

132: Blake Reihner, Trinity d. Eli Carr, Hempfield, 6-4

138: Lonzy Vielma, Connellsville d. Nathan Stone, Franklin Regional, 5-2

145: Lucas Kapusta, Hempfield m.d. Jrake Burford, HIghlands, 9-0

152: Nico Taddy, West Allegheny d. Jack Pletcher, Latrobe, 1-0

160: Chase Kranitz, Norwin m.d. Enzo Morlacci, Kiski Area, 10-2

172: Logan Hoffman, Belle Vernon d. Connor Jacobs, Armstrong, 6-4

189: Gabriel Stafford, Canon-McMillan p. Juliano Marion, Franklin Regional, 1:55

215: Corey Boerio, Latrobe p. Liam Volk-Klos, Seneca Valley, 5:43

285: Stone Joseph, Kiski Area p. Jake Pomykata, Butler, 1:46

Fifth place

106: Connor Smith, Seneca Valley inj. def. T.J. Allison, Trinity

113: Evan Petrovich, Connellsville p. Sam Snyder, Plum, 1:26

120: Luke Passarelli, Norwin d. James Anderson, South Fayette, 3-0

126: Andrew Binni, Canon-McMillan d. Dylan Coy, North Allegheny, 7-5 SV

132: Khyvon Grace, Moon d. Vincent Citrano, Plum, 5-3

138: Kole Doppelheuer, Belle Vernon d. Jayson Flener, North Allegheny, 2-0

145: Levi Donnel, Butler m.d. Nate Jones, Waynesburg, 9-1

152: Mark Gray, Kiski Area d. Michael Kinzey, Armstrong, 1-0

160: Christopher Beatty, Chartiers Valley d. Bodie Morgan, Trinity, 8-5

172: Christian Scheller, Mars d. Mickey Kreinbucher, Butler, 12-5

189: Owen Ott, Penn-Trafford m.d. Jayden Resch, Hampton, 11-0

215: Eli Makel, Waynesburg d. Joshua Sarasnick, Chartiers Valley, 5-2

285: Ty Banco, Trinity d. Joey Schneck, Pine-Richland, 5-4

PIAA

Class 2A

Southwest Regional

At Peters Township

First place

106: Parker Sentipal, Burgettstown d. Easton Mull, Chestnut Ridge, 7-1

113: Landon Bainey, West Branch p. Lucas Fye, Bald Eagle Area, 1:18

120: Chris Vargo, Bentworth d. Coen Bainey, Bald Eagle Area, 4-0

126: Trent Hoover, Penn Cambria d. Trevor Husick, Tussey Mountain, 3-2

132: Calan Bollman, Chestnut Ridge d. Joey Sentipal, Burgettstown, 9-4

138: Easton Toth, Forest Hills d. Ambrose Boni, Central Valley, 3-1

145: Ty Watson, Penns Valley d. Trevor Weyandt, Chestnut Ridge, 7-0

152: Jackson Arrington, Forest Hills m.d. Jack Moyer, Chestnut Ridge, 17-8

160: Grant MacKay, Laurel d. Zeke Dubler, Glendale, 1-0

172: Rune Lawrence, Frazier d. Suds Dubler, Glendale, 2-1

189: Patrick Cutchember, Quaker Valley d. Noah Gnibus, Mt. Pleasant, 6-0

215: Dayton Pitzer, Mt. Pleasant p. Vitali Daniels, Bentworth, 0:40

285: Matt Watkins, Tussey Mountain d. Gunner Singleton, Huntingdon, 3-2 UTB

Third place

106: Korry Walls, Tyrone d. Jacob Sombronski, United, 5-0

113: Jack Kazalas, Quaker Valley d. Brock Holderbaum, Chestnut Ridge, 4-3

120: Cooper Hornack, Burrell d. Ross Dull, Chestnut Ridge, 3-1

126: Kobi Burkett, Chestnut Ridge d. Timmy Cafrelli, South Side, 6-2

132: Kyle Mccollum, Beth Center d. Peter Chacon, Montour, 3-1 SV

138: Jamison Poklembo, Mt. Pleasant d. Rudy Brown, Burgettstown, 3-1 SV

145: Noah Teeter, Forest Hills d. Chase Frameli, Jefferson Morgan, 6-1

152: Tyler Berish, Beth Center d. Justin Richey, Quaker Valley, 5-3 SV

160: Luke Moore, Chestnut Ridge d. Christian Hirak, Derry, 5-2

172: Gavin Stewart, Marion Center inj. def. Caleb Close, Bald Eagle Area

189: Brenan Morgan, Central Valley d. Noah Foltz, Bald Eagle Area, 11-5

215: Kirk Bearjar, Forest Hills d. Anthony Govern, Southmoreland, 5-4

285: Cameron Carter-Green, Washington d. Braden Ewing, Tyrone, 3-2

Fifth place

106: Mason Beatty, Mount Union d. Jack Darlington, Penns Valley, 7-1

113: Gideon Bracken, United inj. def. James Walzer, Montour

120: Logan Richey, Quaker Valley d. Trevor Donaldson, Meyersdale, 5-2

126: Gaven Suica, Burgettstown inj. def. Dylan Bruce, Elizabeth Forward

132: Ashton Sipes, Tyrone d. Niko Ferra, Burrell, 3-1 SV

138: Andrew Johnson, Southmoreland d. Mason Weyant, Chestnut Ridge, 7-2

145: Gage Heilbrun, Marion Center d. Shawn Szymanski, Burrell, 10-8 TB2

152: Isaiah Pisano, Hopewell m.d. Conor Johnson, Mt. Pleasant, 12-2

160: Damian Barr, Burrell inj. def. Braedon Welsh, Fort Cherry

172: Rowan Holmes, Somerset m.d. Mason Diemert, Quaker Valley, 8-0

189: Ethan Kubat, Central Cambria dq Cole Clark, Burrell, 3:54

215: Ceaton Hale, Bedford d. Britton Spangle, Glendale, 5-4

285: Cooper Lingenfelter, Bedford d. Joseph Baronick, Burgettstown, 8-4

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.