High school scores, summaries and schedules for May 1, 2021

Saturday, May 1, 2021 | 10:37 PM

High schools

WPIAL

Baseball

Saturday’s results

Class 5A

Section 2

Plum 16, Woodland Hills 1

Section 4

Bethel Park 2, Connellsville 0

Class 2A

Section 1

Carmichaels 7, Washington 4

Nonsection

Ambridge 5, Eden Christian 3

Carrick 6, Brentwood 4

Ellwood City 5, Quaker Valley 1

Greensburg Central Catholic 17, Jeannette 2

South Park 9, North Catholic 6

Indiana at Homer-Center, ppd.

Keystone Oaks at South Fayette, ppd.

Lacrosse

WPIAL

Saturday’s results

Boys

Nonsection

Canon-McMillan 8, South Fayette 6

Girls

Nonsection

Sewickley Academy 19, Quaker Valley 5

Softball

Saturday’s results

Class 6A

Section 1

Baldwin 11, Peters Township 0

Canon-McMillan 19, Mt. Lebanon 15

Section 2

Norwin 7, North Allegheny 1

Class 5A

Section 2

Penn-Trafford 5, Connellsville 1

Latrobe at Albert Gallatin, ppd.

Class 4A

Section 2

Uniontown 3, Laurel Highlands 1

Section 3

Beaver 9, Montour 0

Class 3A

Section 2

Avonworth 16, Ellwood City 4

Class 2A

Section 3

Bentworth 20, California 4

Section 4

Laurel 3, Shenango 1

Nonsection

Kiski Area 8, Butler 0

Shaler 11, McDowell 1

Indiana at Homer-Center, ppd.

Wilmington at Neshannock, ppd.

Track and field

Saturday’s results

Westmoreland County Coaches Association Championships

At Memorial Stadium, Latrobe

Boys

100: 1. Ryan Sickenberger, Latrobe, 11.32; 2. Ian Demeri, Penn-Trafford, 11.64; 3. Logan Hummert, Penn-Trafford; 11.70.

200: 1. Joe Blahovec, Greensburg Central Catholic, 23.50; 2. Noah Dudik, Norwin, 23.58; 3. Jacob Guerrini, Burrell, 23.78.

400: 1. Joe Blahovec, Greensburg Central Catholic, 51.61; 2. Caleb Prola, Hempfield, 52.51; 3. Anderson Petrazzi, Franklin Regional, 53.28.

800: 1. Joseph Whipkey, Penn-Trafford, 2:03.94; 2. James Hill, Latrobe, 2:06.52; 3. Justin Haines, Franklin Regional, 2:06.78.

1,600: 1. Quintin Gatons, Greensburg Salem, 4:23.26; 2. Charles Johnson, Greensburg Salem, 4:42.90; 3. Nick Szekely, Greensburg Central Catholic, 4:44.36.

3,200: 1. Aaron Tressler, Greensburg Salem, 10:20.64; 2. Patrick Driscoll, Penn-Trafford, 10:26.89; 3. Bennett Kerr, Franklin Regional, 10:29.07.

110 hurdles: 1. Brennan Campbell, Latrobe, 15.56; 2. Tony Sacco, Norwin, 16.38; 3. Jake Van Arsdale, Southmoreland, 16.64.

300 hurdles: 1. Brennan Campbell, Latrobe, 42.06; 2. Roberto Smith, Jr., 42.28; 3. James Brewer, Greensburg Central Catholic, 44.05.

400 relay: 1. Latrobe (Nathan Stemmerich, Nick Rauco, Ray Henderson, Ryan Sickenberger), 45.17; 2. Norwin, 45.30; 3. Penn-Trafford, 45.57.

1,600 relay: 1. Latrobe (Brennan Campbell, Nick Rauco, Augie Mucci, Ryan Sickenberger), 3:33.14; 2. Burrell, 3:34.43; 3. Hempfield, 3:36.90.

3,200 relay: 1. Hempfield (Samuel Mastroberardino, Caleb Prola, Antonio Tuttoilmondo, Owen DeMart), 8:28.12; 2. Franklin Regional, 8:30.37; 3. Kiski Area, 8:30.86.

Shot put: 1. Dan Norris, Hempfield, 62-4 (meet record); 2. Ray Hribal, Southmoreland, 48-9; 3. C.J. Hepler, Kiski Area, 46-3 ½.

Discus: 1. Dan Norris, Hempfield, 178-0; 2. Peyton Murray, Hempfield, 154-3; 3. C.J. Hepler, Kiski Area, 144-9.

Javelin: 1. Miles Higgins, Ligonier Valley, 180-4; 2. Aaron Schmook, Norwin, 168-10; 3. Hunter Bakewell, Yough, 154-7.

Long jump: 1. Ryan Sickenberger, Latrobe, 20-6 ½; 2. Donavin Waller, Greensburg Salem, 19-2; 3. Nate Dlugos, Greensburg Central Catholic, 18-11 ½.

Triple jump: 1. Donavin Waller, Greensburg Salem, 42-0 ¼; 2. Isaac Trout, Southmoreland, 41-0; 3. John Giansante, Norwin, 40-11.

High jump: 1. Samuel Parker, Hempfield, 5-11; 2. Noah Ser, Hempfield, 5-9; 3. Jeff Downs, Franklin Regional, 5-9.

Pole vault: 1. Tanner Barnhart, Hempfield, 14-3; 2. Daylan Yeager, Latrobe, 12-0; 3. Ban Davies, Hempfield, 11-0.

Team standings: AAA: 1. Hempfield 114; 2. Latrobe 84; 3. Norwin 67. AA: 1. Greensburg Central Catholic 45; 2. Souhtmoreland 37; 3. Burrell 18.

MVP: Track: Brennan Campbell, Latrobe: Field: Dan Norris, Hempfield; Combined: Ryan Sickenberg, Latrobe.

Girls

100: 1. Jordyn Turcovski, Norwin, 12.87; 2. Ava Rusiewicz, Burrell, 13.07; 3. Rayna Todero, Franklin Regional, 13.29.

200: 1. Jordyn Turcovski, Norwin, 26.78; 2. Bernadette Zukina, Norwin, 27.06; 3. Brynn DeLattre, Hempfield, 27.18.

400: 1. Bernadette Zukina, Norwin, 58.76; 2. Kate Schall, Penn-Trafford, 1:00.88; 3. Grace Semow, Hempfield, 1:02.77.

800: 1. Corinn Brewer, Greensburg CC, 2:19.70; 2. Cydney Blahovec, Hempfield, 2:21.80; 3. Ella Bulava, Latrobe, 2:25.21.

1,600: 1. Corinn Brewer, Greensburg CC, 5:16.29; 2. Natalie DiCriscio, Greensburg Salem, 5:30.05; 3. Regan Reilly, Latrobe, 5:33.10.

3,200: 1. Eliza Miller, Kiski Area, 11:22.64; 2. Chloe Bonson, Penn-Trafford, 11:57.07; 3. Alicia Weimer, Hempfield, 12:25.05.

100 hurdles: 1. Natalie Shuster, Norwin, 16.40; 2. Alexandra Hartman, Franklin Regional, 17.00; 3. Madison Hays, Hempfield, 17.17.

300 hurdles: 1. Layla Robertson, Norwin, 48.35; 2. Natalie Shuster, Norwin, 49.78; 3. Mauriana Dorsch, Franklin Regional, 50.89.

400 relay: 1. Norwin (Ellexandra Kauffman, Nataiah Robertson-Dutrieuill, Layla Robertson, Jordyn Turcovski), 51.24; 2. Hempfield, 51.60; 3. Latrobe, 51.91.

1,600 relay: 1. Norwin (Alexandra Walton, Layla Robertson, Bernadatte Zukina, Anna DeFazio) 4:14.37; 2. Hempfield, 4:15.79; 3. Latrobe, 4:22.15.

3,200 relay: 1. Kiski Area (Payton Sullivan, Jordan Fairman, Emily Schrag, Eliza Miller), 9:52.16; 2. Hempfield, 10:03.02; 3. Norwin, 10:04.27.

High jump: 1. Ashley Laukus, Norwin, 5-03; 2. Giana Torri, Hempfield, 5-01; 3. Francesca Scaramucci, Belle Vernon, 5-01.

Pole vault: 1. Corinn Brewer, Greensburg CC, 11-08; 2. Elizabeth Tapper, Hempfield, 10-06; 3. Grace Iwig, Hempfield, 9-06.

Long jump: 1. Rayna Todero, Franklin Regional, 16-07; 2. Sierra Todero, Franklin Regional, 16-06.50; 3. Olivia Cernuto, Southmoreland, 16-04.

Triple jump: 1. Capri DeCaro, Hempfield, 36-04.50; 2. Rayna Todero, Franklin Regional, 35-04.50; 3. Sierra Todero, Franklin Regional, 35-00.

Shot put: 1. Isabella Gera, Hempfield, 43-08.50; 2. Elizabeth Tapper, Hempfield, 40-02; 3. Alexis Jacobs, Southmoreland, 36-08.25.

Discus: 1. Isabella Gera, Hempfield, 150-06; 2. Elizabeth Tapper, Hempfield, 138-09; 3. Lizzie Dlugos, Greensburg CC, 105-05.

Javelin: 1. Makayla Lander, Hempfield, 106-06; 2. Gracie Spadaro, Southmoreland, 106-00; 3. Katelyn Ross, Hempfield, 103-08.

Team standings: AAA: 1. Hempfield 149; 2. Norwin 126; 3. Franklin Regional 58. AA: Greensburg Central Catholic 46; 2. Southmoreland 28; 3. Burrell 24.

MVP: Track: Jordyn Turcovski, Norwin. Field: Elizabeth Tapper, Hempfield; Combined: Corinn Brewer, Greensburg Central Catholic.

Fayette County Coaches Association championship

Boys

100: 1. Ky’ron Craggette, Connellsville, 11.71; 2. Kolby Livingston, Laurel Highlands, 11.85; 3. Cooper Salvay, Brownsville, 12.16.

200: 1. Ky’ron Craggette, Connellsville, 23.92; 2. Cooper Salvay, Brownsville, 24.43; 3. Kolby Livingston, Laurel Highlands, 25.13.

400: 1. Payton Hostetler, Uniontown, 53.92; 2. Drake Bryner, Connellsville, 55.32; 3. Cooper Salvay, Brownsville, 55.86.

800: 1. Brandon Hebda, Uniontown, 2:09.35; 2. Dalton Grimes, Uniontown, 2:12.12; 3. Tanner Ambrisco, Connellsville, 2:15.29.

1600: 1. Brandon Hebda, Uniontown, 4:47.21; 2. Zach Bigam, Connellsville, 4:49.73; 3. Leyton Maust, Uniontown, 4:51.09.

3200: 1. Zach Bigam, Connellsville, 10:29.63; 2. Mason Stewart, Uniontown, 10:33.62; 3. James Stanton, Uniontown, 10:49.46.

110 hurdles: 1. Dominic Scott, Uniontown, 17.97; 2. Vincent Blount, Laurel Highlands, 18.15; 3. Hunter Kooser, Laurel Highlands, 18.16.

300 hurdles: 1. Vincent Blount, Laurel Highlands, 44.83; 2. Dominic Scott, Uniontown, 44.84; 3. Khalil Tomlin, Albert Gallatin, 46.14.

400 relay: 1. Connellsville, 46.92; 2. Laurel Highlands, 48.17.

1600 relay: 1. Connellsville, 3:47.07; 2. Albert Gallatin, 3:53.08; 3. Uniontown, 3:55.43.

3200 relay: 1. Uniontown, 8:33.34; 2. Connellsville, 9:13.77; 3. Albert Gallatin, 9:45.42.

Shot put: 1. Nathan Reese, Connellsville, 42-8; 2. Braxton Swaney, Uniontown, 39-10; 3. Bailey Kennedy, Connellsville, 38-6.

Discus: 1. Gaberiel Ranker, Uniontown, 115-5; 2. Colby Himes, Connellsville, 114-4; 3. Nick Rohal, Connellsville, 114-2.

Javelin: 1. Quentin Larkin, Albert Gallatin, 148-5; 2. Matthew Kordich, Frazier, 126-2; 3. Dylan Brooks, Connellsville, 120-9.

Long jump: 1. Bruno Fabrycki, Albert Gallatin, 19-6; 2. Tylar Frezzell, Albert Gallatin, 19-2.50; 3. Hunter Kooser, Laurel Highlands, 18-6.

Triple jump: 1. Bruno Fabrycki, Albert Gallatin, 38-8; 2. Taevian Richardson, Uniontown, 38-0; 3. Bryson Edwards, Connellsville, 36-0.

High jump: 1. Samuel Jubin, Uniontown, 5-10; Hunter Kooser, Laurel Highlands, 5-6; 3. Lane Witt, Connellsville, 5-6.

Pole vault: 1. Kolby Livingston, Laurel Highlands, 8-6; 2. Garrett Buckingham, Laurel Highlands, 8-0; 3. Ryan Keslar, 8-0.

Top 3 teams: 1. Connellsville, 176; 2. Uniontown, 157; 3. Laurel Highlands, 93.

Girls

100: 1. Emily Sanders, Albert Gallatin, 13.28; 2. Grace Bosnic, Connellsville, 13.40; 3. Alessandra Peccon, Laurel Highlands, 13.48.

200: 1. Emily Sanders, Albert Gallatin, 27.77; 2. Cayde Koballa, Connellsville, 28.20; 3. Alessandra Peccon, Laurel Highlands, 28.51.

400: 1. Cayde Koballa, Connellsville, 1:02.58; 2. Kendall Shaporka, Frazier, 1:02.99; 3. Sterling Scott, Laurel Highlands, 1:03.27

800: 1. Jolena Quarzo, Brownsville, 2:22.74; 2. Lydia Stanton, Uniontown, 2:42.79; 3. Hailey Murray, Connellsville, 2:46.69.

1600: 1. Jolena Quarzo, Brownsville, 5:03.99; 2. Hope Trimmer, Uniontown, 5:15.79; 3. Zaya McCune, Uniontown, 6:16.32.

3200: 1. Jolena Quarzo, Brownsville, 11:05.28; 2. Emily Angelo, Uniontown, 12:50.67; 3. Maggie McPoyle, Connellsville, 13:24.98.

100 hurdles: 1. Grace Bosnic, Connellsville, 17.53; 2. Annika Tajc, Laurel Highlands, 17.85; 3. Katie Chiado, Laurel Highlands, 18.94.

300 hurdles: 1. Grace Bosnic, Connellsville, 50.18; 2. Emily Sanders, Albert Gallatin, 50.32; 3. Annika Tajc, Laurel Highlands, 52.91.

400 relay: 1. Laurel Highlands, 52.99; 2. Brownsville, 53.68; 3. Connellsville, 56.56

1600 relay: 1. Laurel Highlands, 4:32.82; 2. Connellsville, 4:38.67; 3. Brownsville, 4:59.77.

3200 relay: 1. Uniontown, 11:13.93; 2. Connellsville, 11:40.26; 3. Brownsville, 12:38.22.

Shot put: 1. Isabella Roebuck, Connellsville, 28-11; 2. Jordan Hoover, Uniontown, 27-9; 3. Mia Pierce, Laurel Highlands, 27-8.

Discus: 1. Isabella Roebuck, Connellsville, 105-1; 2. Mia Pierce, Laurel Highlands, 97-5; 3. Ashley Marva, Albert Gallatin, 93-3.

Javelin: 1. Mia Pierce, Laurel Highlands, 92-1; 2. DJ Thomas, Albert Gallatin, 83-0; 3. Olivia Crossan, Laurel Highlands, 82-6.

Long jump: 1. Payton Chester, Laurel Highlands, 14-10.50; 2. Maggie Bellina, Uniontown, 14-9; 3. Abby Berry, Laurel Highlands, 14-7.

Triple jump: 1. Malaree Duggan-Hudock, Brownsville, 32-2.50; 2. Ellie Krizner, Laurel Highlands, 30-0.50; 3. Jai’lah Belt, Frazier, 30-0.

High jump: 1. Ella Ciez, Laurel Highlands, 4-8; 2. Annika Tajc, Laurel Highlands, 4-8; 3. Abigail Tikey, Connellsville, 4-6.

Pole vault: 1. Isabella Pulice, Laurel Highlands, 7-6; 2. Cadence Smith, Connellsville, 7-6; 2. Alexandra Pulice, Laurel Highlands, 7-6.

Top 3 teams: 1. Laurel Highlands, 174; 2. Connellsville, 128; 3. Brownsville, 90.

