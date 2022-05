High school scores, summaries and schedules for May 27, 2022

By:

Friday, May 27, 2022 | 10:15 PM

High schools

Baseball

WPIAL playoffs

Class 6A

Championship

Tuesday’s schedule

Mt. Lebanon (15-7) vs. Upper St. Clair (12-8) at Wild Things Park, 7:30 p.m.

Class 5A

Championship

Wednesday’s schedule

Peters Township (21-1) vs. West Allegheny (18-4) at Wild Things Park, 7:30 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

Thomas Jefferson (15-7) vs. Bethel Park (16-3) at Washington & Jefferson, 4:30 p.m.

Class 4A

Championship

Tuesday’s schedule

Montour (17-5) vs. West Mifflin (17-3) at Wild Things Park, 4:30 p.m.

Third place

Wednesday’s schedule

Laurel Highlands (14-7) vs. Knoch (13-8) at Washington & Jefferson, 5:30 p.m.

Class 3A

Championship

Wednesday’s schedule

Mohawk (16-4) vs. South Park (17-5) at Wild Things Park, 4:30 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

Hopewell (15-7) vs. Avonworth (15-8) at Washington & Jefferson, 7 p.m.

Class 2A

Championship

Tuesday’s schedule

Serra Catholic (22-0) vs. Neshannock (17-6) at Wild Things Park, 1:30 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

Riverside (15-6) vs. Burgettstown (14-4) at Washington & Jefferson, 2 p.m.

Class A

Championship

Wednesday’s schedule

Eden Christian (17-0) vs. Union (11-4) at Wild Things Park, 1:30 p.m.

Third place

Wednesday’s schedule

OLSH (10-8) vs. Rochester (10-8) at Washington & Jefferson, 3 p.m.

Lacrosse

PIAA playoffs

Boys

First round

Tuesday’s schedule

Class 3A

Garnet Valley at LaSalle College, 3 p.m.; Unionville at Cumberland Valley, 5 p.m.; St. Joe’s Prep at Bethlehem Freedom, 5:30 p.m.; Hempfield (District 3) at Downingtown East, 4 p.m.; Mt. Lebanon at Manheim Township, 5 p.m.; Central York at Springfield Delco, 7 p.m.; Central Bucks East at Radnor, 7 p.m.; McDowell at Shady Side Academy, 7 p.m.

Class 2A

Crestwood at Marple Newtown, 7 p.m.; Devon Prep vs. Allentown Central Catholic at Muhlenberg College, 7:30 p.m.; Lewisburg vs. Wyoming Seminary at Lake-Lehman, 6 p.m.; Lampeter-Strasburg vs. Lansdale Catholic at LaSalle College, 5 p.m.; Trinity at Penncrest, 7 p.m.; Quaker Valley vs. Cathedral Prep at Mercyhurst University, 5 p.m.; South Fayette at Susquehannock, 5 p.m.; Cocalico at Mars, 5 p.m.

Girls

First round

Tuesday’s schedule

Class 3A

Downingtown East at Conestoga, 6 p.m.; Radnor at Emmaus, 6:30 p.m.; Garnet Valley at Governor Mifflin, 7 p.m.; Owen J. Roberts vs. Central at Cardinal O’Hara, 3 p.m.; Upper St. Clair at Manheim Township, 3 p.m.; Mt. Lebanon at State College, 4:30 p.m.; Wilson at Springfield Delco, 5 p.m.; Hempfield (District 3) at Shady Side Academy, 5 p.m.

Class 2A

Wyoming Area at Bishop Shanahan, 7 p.m.; York Catholic at Danville, 6 p.m.; Mount St. Joseph vs. Crestwood at Lake-Lehman, 4 p.m.; Gwynedd Mercy vs. Archbishop Carroll at Cardinal O’Hara, 5 p.m.; Cardinal O’Hara vs. Southern Lehigh at Emmaus, 4:30 p.m.; Mars at Twin Valley, 5 p.m.; Susquehannock at Strath Haven, 6 p.m.; Conneaut at Chartiers Valley, 6 p.m.

Softball

WPIAL playoffs

Class 6A

Championship

Wednesday’s schedule

Seneca Valley (12-6) vs. North Allegheny (13-9) at Cal (Pa.), 2:15 p.m.

Class 5A

Championship

Thursday’s schedule

Armstrong (19-3) vs. Penn-Trafford (18-2) at Cal (Pa.), 4:30 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

North Hills (15-4) vs. Chartiers Valley (15-5) at Mars, 3 p.m.

Class 4A

Championship

Thursday’s schedule

Beaver (18-0) vs. Elizabeth Forward (16-3) at Cal (Pa.), noon

Third place

Tuesday’s schedule

Montour (14-5) vs. Burrell (12-2) at Mars, 1 p.m.

Class 3A

Championship

Wednesday’s schedule

Avonworth (16-4) vs. Deer Lakes (13-3) at Cal (Pa.), noon

Third place

Tuesday’s schedule

Southmoreland (13-4) vs. South Allegheny (13-4) at Norwin, 3 p.m.

Class 2A

Championship

Thursday’s schedule

Neshannock (21-0) vs. Frazier (17-0) at Cal (Pa.), 2:15 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

Laurel (16-4) vs. OLSH (10-4) at Mars, 5 p.m.

Class A

Championship

Wednesday’s schedule

West Greene (14-3) vs. Union (19-3) at Cal (Pa.), 4:30 p.m.

Tennis

Boys

PIAA Championships

Friday’s results

At Hershey

Class 3A

Singles

First round

Mikkel Zinder, Council Rock South d. Michael Georgelis, Manheim Township, 6-1, 6-4; Trey Davidson, North Allegheny d. Praneel Mallaiah, Abington Heights, 6-1, 6-0; David Lindsay, Central Mountain d. Jonathan Arbittier, Dallastown, 6-1, 6-0; Brian Yi, Lower Merion d. Noah Potts, Freedom, 6-0, 6-1; Jake Patterson, South Fayette d. Alex Sterin, Council Rock South, 6-2, 6-2; David Mamalat, Northeast d. Isaiah Trumbull, Obama Academy, 6-0, 6-0; Justin Yi, Lower Merion d. Aaron Heinlein, McDowell, 6-1, 6-1; Justin Xu, Conestoga d. Cooper Lehman, Hempfield (District 3), 6-3, 6-1

Quarterfinals

Zinder, Council Rock South d. Davidson, North Allegheny, 6-3, 6-1; Lindsay, Central Mountain d. Yi, Lower Merion, 6-1, 6-2; Patterson, South Fayette d. Mamalat, Northeast, 6-1, 6-3; Xu, Conestoga d. Yi, Lower Merion, 6-3, 6-4

Doubles

First round

Abhiraj Srivastava/Abhineet Srivastava, Downingtown East d. William Ong/Ross Kluger, Cumberland Valley, 7-6 (2), 7-5, 6-3; Prerit Yadav/Dhruv Kulkarni, Franklin Regional d. Sam Christman/Luke Morgan, Abington Heights, 6-2, 6-1; Hayden Koons/Daniel Wu, Dallastown d. Nathan Barton/Jadd Younes, Hollidaysburg, 6-3, 6-2; Stoyan Angelov/Adam Lee, Lower Merion d. Dan Zolotarev/Fyodor D’Souza, Parkland, 7-5, 7-6 (5); David Mnuskin/Sam Bitzer, Shady Side Academy d. Yevgen Kuryanov/Alex Knyazkov, Central Bucks East, 6-1, 6-4; Dwyer Barrett/Jordan Sztejman, St. Joe’s Prep d. Aiden Forcucci/Paul Biagetti, Carrick, 6-0, 6-0; Andrew Poprik/Andrew Ou, Unionville d. Eric Cui/Sahil Jain, McDowell, 6-0, 6-0; Aidan Mahaffey/Tyler Mahaffey, Palmyra d. Rohan Rao/Aaron Sun, Conestoga, 6-2, 6-2

Quarterfinals

Srivastava/Srivastava, Downingtown East d. Yadav/Kulkarni, Franklin Regional, 6-0, 6-3; Koons/Wu, Dallastown d. Angelov/Lee, Lower Merion, 6-2, 6-1; Mnuskin/Bitzer, Shady Side Academy d. Barrett/Sztejman, St. Joe’s Prep, 6-0, 6-1; Mahaffey/Mahaffey, Palmyra d. Poprik/Ou, Unionville, 6-3, 6-1

Class 2A

Singles

First round

Nile Abadir, Lancaster Country Day d. Jackson Stemler, Jersey Shore, 6-0, 6-2; Ajay Sheth, Masterman d. Mike Sirianni, Quaker Valley, walkover; Max Lauver, Juniata d. Akhilesh Velaga, Scranton Prep, 6-4, 6-2; Toby Frantz, Faith Christian Academy d. Josh Dunham, Mars, 6-2, 6-2; Nicolas Scheller, North Catholic d. Armaan Malik, Conrad Weiser, 6-0, 6-1; Deven Pandey, Saucon Valley d. Ben Gigliotti, Punxsutawney, 6-1, 6-1; Jonah Ng, Cathedral Prep d. Liam Egal, Somerset, 6-0, 6-0; Freddie Bloom, Lancaster Country Day d. Eddie Monaco, Lewisburg, 6-0, 6-0

Quarterfinals

Abadir, Lancaster Country Day d. Sheth, Masterman, 4-6, 6-1, 6-4; Frantz, Faith Christian Academy d. Lauver, Juniata, 6-1, 6-0; Scheller, North Catholic d. Pandey, Saucon Valley, 6-1, 6-1; Ng, Cathedral Prep d. Bloom, Lancaster Country Day, 6-1, 3-6, 7-6 (4)

Doubles

First round

George Brubaker/Connor Ott, Lancaster Catholic d. Jordan Baker/Bryce Hazzard, Central Columbia, 6-1, 6-3; Daniel Li/Kevin McHale, Masterman d. Tim Lakatos/Alex Duing, South Park, 6-1, 6-2; Kyle Chesman/Tucker Chesman, Dallas d. Adam French/Gavin Kint, Juniata, 6-1, 6-1; Paul Pabalan/Felix Flis, Holy Ghost Prep d. Drew Dimidjian/Tony Sparta, Thomas Jefferson, 6-0, 6-0; Brody Golla/Alex Garvey, North Catholic d. Reece Girdharry/Will Stillman, Lancaster Mennonite, 6-3, 6-3; Armaan Makwana/Anthony Barczynski, Bethlehem Catholic d. Anthony Messineo/Cameron Klebacha, Elk County Catholic, 6-1, 6-1; Aravind Turaga/Nathan Kisiel, Fairview d. Nick Beard/Tristen Ruffley, Bedford, 6-1, 6-2; Wade Stoltzfus/Jazae Itegi, Pequea Valley d. Brady Madden/Matt Getz, Central Columbia, 7-5, 6-0

Quarterfinals

Li/McHale, Masterman d. Brubaker/Ott, Lancaster Catholic, 6-1, 6-2; Chesman/Chesman, Dallas d. Pabalan/Flis, Holy Ghost Prep, 6-2, 6-0; Golla/Garvey, North Catholic d. Makwana/Barczynski, Bethlehem Catholic, 6-3, 7-5; Turaga/Kisiel, Fairview d. Stoltzfus/Itegi, Pequea Valley, 6-2, 7-6 (4)

Track and field

Boys

Friday’s results

PIAA championships

At Shippensburg University

Class 3A

1,600: 1. Gary Martin, Archbishop Wood, 4:01.56*; 2. CJ Singleton, Butler, 4:07.47; 3. Timothy Roden, Central Dauphin, 4:11.58; 4. Patrick Lawson, Haverford Township, 4:11.73; 5. Aidan Hodge, Landisville Hempfield, 4:13.15; 6. Cole Stevens, Manheim Township, 4:13.94; 7. Ryan Tarapchak, Neshaminy, 4:14.22; 8. Jacob Smith, Warwick, 4:14.51

Triple jump: 1. JJ Kelly, Chambersburg, 48-1; 2. Matthew Cusatis, Hazleton, 47-10.25; 3. Dayshawn Jacobs, West Chester Rustin, 47-2; 4. Dwayne Taylor, North Allegheny, 46-2.25; 5. Brendan Leneghan, Saint Joseph’s Prep, 46-0.50; 6. Caden Delattre, Hollidaysburg, 45-9.25; 7. Traevon Kater, Shippensburg, 45-7.25; 8. Jonathan Price, Seneca Valley, 45-6.25

Shot put: 1. Wade Shomper, Cumberland Valley, 59-9.75; 2. Ronde Washington, Perkiomen Valley, 57-0; 3. Michael Powel, Haverford Township, 56-0.75; 4. Angelo Allen, Penn Hills, 54-3; 5. Ethan Stroup, Altoona, 53-0; 6. Danny Pham, Central York, 52-5.5; 7. Jayden Miller, Boyertown, 52-2.5; 8. Nicholas Krahe, Harbor Creek, 52-0.5

Pole vault: 1. Justin Rogers, Hershey, 17-3*; 2. Daniel Munro, Penncrest, 15-6; 3. Tristan McGarrah, Butler, 15-0; 4. Aiden Hurlburt, Emmaus, 14-6; 5. Ian Dorefice, State College, 14-6; 6. Josh Saurer, Indiana, 14-6; 6. Breckin Swope, East Pennsboro, 14-6; 8. Mason Bucks, Palmyra, 14-6

Class 2A

1,600: 1. Carson McCoy, Deer Lakes, 4:13.14; 2. Luke Seymour, Schuylkill Valley, 4:14.81; 3. Thomas Smigo, Palisades, 4:15.72; 4. Kevin Sherry, Coudersport, 4:16.31; 5. Sean Aiken, Eden Christian, 4:16.45; 6. Morgan Gavitt, Hughesville, 4:17.15; 7. Ty Fluharty, Riverside, 4:17.38; 8. Joshua Jones, Grove City, 4:18.72

High jump: 1. Hayden Smith, Union-Allegheny Clarion Valley, 6-5; 2. Vincent Rupp, Seneca, 6-4; 3. Tyler Rossi, Trinity, 6-3; 4. Justice Shoats, Holy Redeemer, 6-3; 5. Noah Gunderson, Annville-Cleona, 6-2; 6. Ryan Merrick, Eden Christian, 6-0; 7. Josh Dreves, Grove City, 6-0; 8. Dustin Mackall, South Side, 6-0

Long jump: 1. Luca Bertolasio, Hickory, 23-11; 2. Justice Shoats, Holy Redeemer, 22-9; 3. Jake Rose, Southern Columbia, 22-3; 4. Kashawn Cameron, Wyalusing Valley, 22-1.75; 5. Josh Dreves, Grove City, 21-7.25; 6. Owen Irvin, Bald Eagle Area, 21-5.25; 7. Davoun Fuse, Washington, 21-4.25; 8. Carter McDermott, Penn Cambria, 21-4

Discus: 1. J’Ven Williams, Wyomissing, 167-0; 2. Will Patton, Shenango, 164-4; 3. Cam Wagner, Redbank Valley, 162-5; 4. Lacota Dippre, Lakeland, 160-2; 5. Matt Scicchitano, Mount Carmel, 157-10; 6. Brady Mider, Berks Catholic 151-11; 7. Daniel Seeley, Northeast Bradford, 151-0; 8. Brady Cooper, Laurel, 150-11

Javelin: 1. Drew Mruk, Wyoming Area, 211-9; 2. Miles Higgins, Ligonier Valley, 200-11; 3. Joshua Lehman, West Shore Christian, 171-11; 4. Ryan Hummell, Clarion Limestone, 166-7; 5. Joe Reed, Riverside, 165-0; 6. Zach Barnes, Montoursville, 163-6; 7. Vincenzo Scott, Purchase Line, 162-8; 8. Jonah Chavez, Dock Mennonite Academy, 158-2

Girls

Friday’s results

PIAA championships

At Shippensburg University

Class 3A

1,600: 1. Mia Cochran, Moon, 4:46.53; 2. Claire Paci, Greencastle-Antrim, 4:54.77; 3. Olivia Haas, Blue Mountain, 4:55.39; 4. Vanessa Alder, Carlisle, 4:56.43; 5. Natalie McLean, Pine-Richland, 4:56.54; 6. Kylee Cubbison, Mifflin County, 4:57.05; 7. Caryn Rippey, Wilson, 4:57.13; 8. Caroline Adams, Mt. Lebanon, 4:57.18

Pole vault: 1. Veronica Vacca, Mount St. Joseph, 13-0; 2. Katie Urbine, Solanco, 13-0; 3. Maddy Kelley, Villa Maria Academy, 12-6; 4. Kirstin Hoffman, Kennett, 12-6; 5. Coral Shivok, Parkland, 12-0; 6. Melana Schumaker, South Fayette, 11-6; 7t. Carissa Bender, Eastern Lebanon County, 11-0; 7t. Annika Flanigan, Liberty, 11-0; 7t. Julia McBride, Springfield Township, 11-0

Shot put: 1. Elizabeth Tapper, Hempfield, 46-4.25; 2. Alexa Brown, Strath Haven, 40-5; 3. Payton Bauer, Saint Marys Area, 39-11; 4. Annika Ermold, Governor Mifflin, 39-8.50; 5. Leah Eckley, Central Bucs East, 39-5.50; 6. Alex Pancoast, Unionville, 39-3; 7. Ericka Jackson, Harrisburg, 39-1; 8. Ashley Alcorn, Franklin, 38-3.75

Triple jump: 1. Shannon Mullin, State College, 40-8; 2. Leslie Manson, Obama Academy, 39-3.5; 3. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 39-0.75; 4. Brooke Long, Altoona, 38-11.25; 5. Megan Baggetta, Butler, 38-10; 6. Rhyan Mitchell, Carlisle, 38-6.5; 7. Shaniyah Weidler, Susquehanna Township, 38-5; 8. Gabrielle Teel, Upper Moreland, 38-4

Class 2A

1,600: 1. Jolena Quarzo, Brownsville, 4:54.08; 2. Delaney Dumm, Forest Hills, 5:01.60; 3. Madelyn Keating, Wyoming, 5:02.27; 4. Karis McElhaney, Greenville, 5:06.69; 5. Willow Myers, Mercer, 5:07.69; 6. Krista Jones, Elk Lake, 5:07.89; 7. Anna Chamberlin, Boiling Springs, 5:08.09; 8. Kate Korty, Carbondale, 5:08.48

High jump: 1. Porschia Bennett, Towanda, 5-6; 2. Teresa Moore, Lancaster Catholic, 5-5; 3t. Elliot Oliphant, South Park, 5-2; 3t. Reagan Irons, Tyrone, 5-2; 5. Maddy Hall, Loyalsock Township, 5-2; 6t. Corinn Brewer, Greensburg C.C., 5-0; 6t. Emma Rolston, Greenwood, 5-0; 6t. Ava Koski, Neshannock, 5-0; 6t. Baine Snyder, Oil City, 5-0

Long jump: 1. Baylee Blauser, Union-Allegheny Clarion Valley, 18-6.75; 2. Devin Hubler, Minersville, 18-4.75; 3. Madison Ziska, Schuylkill Valley, 18-2; 4. Taleea Buxton, West Catholic, 17-5.75; 5. Madelynn Perfilio, Riverside, 17-5.25; 6. Grace Bresnan, Reynolds, 17-4.25; 7. Nataly Walters, Palmerton, 17-2.75; 8. Clara Barr, McGuffey, 17-1.25

Discus: 1. Justley Sharp, Homer-Center, 138-7; 2. Emma Callahan, Shenango, 137-0; 3. Sydney Hale, Riverside, 129-3; 4. Isabelle Roes, Trinity, 118-9; 5. Alexis Jacobs, Southmoreland, 118-0; 6. Tiffany Zelmore, Mt. Pleasant, 111-9; 7. Mackenzie Herman, Reynolds, 110-3; 8. Emma Deyarmin, Schuylkill Valley, 108-3

Javelin: 1. Audrey Friedman, Fort Leboeuf, 142-9; 2. Evelyn Bliss, Union-Allegheny Clarion Valley, 140-11; 3. Belle Bosch, Chestnut Ridge, 137-8; 4. Addi Watts, Neshannock, 130-3; 5. Cali Legzdin, Beaver Falls, 129-9; 6. Morgan Reiner, Milton, 129-0; 7. Mary Grusky, Punxsutawney, 128-1; 8. Julia Balaski, Mercer, 126-2

*PIAA record

Volleyball

PIAA playoffs

Boys

First round

Tuesday’s schedule

Class 3A

Washington (District 12) at Neshaminy, 7 p.m.; Warwick at Northampton, 6 p.m.; Parkland vs. Abington Heights at University of Scranton, 7 p.m.; Upper Dublin at Central Dauphin, 7 p.m.; Seneca Valley at McDowell, 5 p.m.; Pennridge at LaSalle College, 7 p.m.; Palmyra at North Allegheny, 6 p.m.; Shaler at Cumberland Valley, 5 p.m.

Class 2A

Frankford at Lower Dauphin, 7 p.m.; Blue Ridge vs. Palumbo at Lincoln HS, 5 p.m.; Manheim Central at Lansdale Catholic, 7 p.m.; Archbishop Wood vs. Christopher Dock at Dock Mennonite, 7 p.m.; Southern Lehigh at York Suburban, 7 p.m.; Cochranton vs. Montour at North Allegheny, 7 p.m.; OLSH at West Shamokin, 7 p.m.; Ambridge at Meadville, 6 p.m.

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.