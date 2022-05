High school scores, summaries and schedules for May 6, 2022

By:

Friday, May 6, 2022

Baseball

Friday’s results

Class 2A

Section 3

Jeannette at Northgate, ppd.

Nonsection

Ambridge at Eden Christian, ppd.

Belle Vernon at Charleroi, ppd.

Brashear at South Side, ppd.

Carlynton at Bishop Canevin, ppd.

Cornell at Aliquippa, ppd.

Frazier at Avella, ppd.

Gateway at Penn Hills, ppd.

McKeesport at Woodland Hills, ppd.

Mifflin County vs. Latrobe, ppd.

Our Lady of the Sacred Heart at Sewickley Academy, ppd.

Seton LaSalle at South Park, ppd.

Thomas Jefferson at Elizabeth Forward, ppd.

Saturday’s schedule

Nonsection

Erie McDowell at Gateway, ppd.

Upper St. Clair at South Fayette, ppd.

Our Lady of the Sacred Heart at Greensburg Central Catholic, ppd.

Indiana at Homer-Center, ppd.

Lacrosse

Friday’s results

Boys

Class 2A

Section 1

Trinity 12, Chartiers Valley 2

Nonsection

Norwin 10, Hempfield 8

Girls

Class 3A

Section 2

North Allegheny 16, Seneca Valley 7

Softball

Friday’s results

Class 5A

Section 3

Mars at Fox Chapel, ppd.

Class 4A

Section 1

Highlands at McKeesport, ppd.

Knoch at Greensburg Salem, ppd.

Section 3

Montour at Blackhawk, ppd.

Class 2A

Section 3

Charleroi at Carmichaels, ppd.

Nonsection

Aliquippa at Cornell, ppd.

Baldwin at Keystone Oaks, ppd.

Bethel Park at Chartiers Valley, ppd.

Burgettstown at Avella, ppd.

Cambria Heights at Indiana, ppd.

Connellsville at Kiski Area, ppd.

Frazier at Valley, ppd.

Jeannette at St. Joseph, ppd.

Peters Township at Penn Hills, ppd.

Shaler at Deer Lakes, ppd.

Seton LaSalle at Apollo-Ridge, ppd.

Southmoreland at Frazier, ppd.

Thomas Jefferson at Elizabeth Forward, ppd.

Union at Neshannock, ppd.

Saturday’s schedule

Class 5A

Section 2

Pine-Richland at Latrobe, 4 p.m.

Nonsection

Gateway at Kiski Area, ppd.

Wilmington at Blackhawk, ppd.

Indiana at Homer-Center, ppd.

Tennis

Boys

WPIAL team championships

Semifinals

Monday’s schedule

Class 3A

Franklin Regional vs. Shady Side Academy, 3 p.m.; Fox Chapel vs. Mt. Lebanon, 3 p.m.

Class 2A

Quaker Valley vs. Central Valley, 3 p.m.; Mars vs. North Catholic, 3 p.m.

Track and field

Friday’s results

Boys

Baldwin Invitational

100: 1. Trevor Paschall, North Catholic, 11.09; 2. Kanye Thompson, McKeesport, 11.13; 3. Colin Brady, West Greene, 11.43; 4. Carter Chui, Upper St. Clair, 11.46; 5. Kadin Johnson, Quaker Valley, 11.48; 6. Chris Livsey, Gateway, 11.58; 7. Luke Mager, North Catholic, 11.60

200: 1. Kanye Thompson, McKeesport, 23.06; 2. Kevin Weber, Baldwin, 23.16; 3. Connor Rychcik, Mt. Lebanon, 23.20; 4. Chase Barney, Penn Hills, 23.23; 5. Kadin Johnson, Quaker Valley, 23.38; 6. Logan Monzak, Elizabeth Forward, 23.42; 7. Nicholas Hendrick, Mt. Lebanon, 23.73; 8. Braden Jenks, South Fayette, 23.93

400: 1. Kadin Johnson, Quaker Valley, 50.59; 2. Sean Russell, Westinghouse, 51.78; 3. Nicholas Hendrick, Mt. Lebanon, 51.91; 4. Brendan Anderson, Mt. Lebanon, 52.01; 5. Ethan Snyder, Charities Valley, 52.19; 6. Luke Smith, South Park, 52.32; 7. Ethan Bowser, Elizabeth Forward, 52.36; 8. Trevor Paschall, North Catholic, 52.70

800: 1. Carson McCoy, Deer Lakes, 1:53.20; 2. Holden Eagle, Allderdice, 1:56.32; 3. Jacob Puhalla, Moon, 1:56.63; 4. JP Byrnes, Central Catholic, 1:56.96; 5. Evan Sarkett, Upper St. Clair, 1:58.42; 6. Kaden Crump, Chartiers Valley, 1:58.57; 7. Lance Nicholls, Winchester Thurston, 1:59.35; 8. Nicolin Pierce, McDowell, 1:59.79

1,600: 1. Kirkland Cipoletti, McGuffey, 4:31.84; 2. John Yanosick, Moon, 4:33.72; 3. Clark LaLomia, Quaker Valley, 4:35.69; 4. Kamden Kramer, McDowell, 4:39.09; 5. Aaron Elm, McKeesport, 4:39.57; 6. Peter Heintzleman, Winchester Thurston, 4:42.95; 7. Austin Molinaro, Connellsville, 4:43.54; 8. Zach Kruse, Deer Lakes, 4:44.93.

Mile run: 1. Jacob Puhalla, Moon, 4:19.72; 2. Jake Borgesi, South Fayette, 4:19.86; 3. Ty Fluharty, Riverside, 4:20.30; 4. Ryan Pajak, Ringgold, 4:20.39; 5. Sean Aiken, Eden Christian, 4:20.74; 6. Lance Nicholls, Winchester Thurston, 4:22.14; 7. Ethan Papa, Blackhawk, 4:26.43; 8. Brett Kroboth, Peters Township, 4:28.56.

3,200: 1. Jake Borgesi, South Fayette, 9:51.87; 2. Mason Stewart, Uniontown, 10:01.59; 3. Landon Owens, McDowell, 10:03.94; 4. Nick Whaley, Ringgold, 10:08.28; 5. Kefimba Cisse, Gateway, 10:14.67; 6. Tim Danzinger, South Fayette, 10:16.13; 7. Joe Harmanos, North Catholic, 10:21.74; 8. Brady Sundin, Gateway, 10:23.25

110 hurdles: 1. Elijah White, Allderdice, 16.32; 2. Patrick Diana, Moon, 16.43; 3. Achan Green, Penn Hills, 16.66; 4. Luke Cramer, Mt. Lebanon, 17.01; 5. Fritz Stengel, Mt. Lebanon, 17.21; 6. Noah Leathers, Quaker Valley, 17.36; 7. Anthony Cherico, Baldwin, 18.89

300 hurdles: 1. Fritz Stengel, Mt. Lebanon, 43.50; 2. Tanner Kavalir, Mt. Lebanon, 43.84; 3. Elijah White, Allderdice, 44.11; 4. Isaiah Dale, McGuffey, 44.36; 5. Ethan Callaghan, Elizabeth Forward, 44.66; 6. Patrick Diana, Moon, 44.71; 7. Elijah Heller, Gateway, 45.29; 8. Josh Hunter, Beth-Center, 45.62

400 relay: 1. Elizabeth Forward (Logan Monzak, Keilly Rush, DaVontay Brownfield, Nick Snyder), 44.21. 2. North Catholic, 44.40; 3. Baldwin, 44.61; 4. Penn Hills, 44.81; 5. Gateway, 45.19; 6. Bethel Park, 45.21; 7. McKeesport, 45.85; 8. Sto-Rox, 46.36.

1,600 relay: 1. Riverside, 3:29.78; 2. Deer Lakes, 3:32.13; 3. Chartiers Valley, 3:33.63; 4. Baldwin, 3:36.16; 5. Bethel Park, 3:37.40; 6. Penn Hills, 3:41.95; 7. Winchester Thurston, 3:43.49; 8. Moon, 3:46.72

3,200 relay: 1. Allderdice (Aleff Teshome, Owen Bluman, Jack Barnhisel, Holden Eagle), 8:13.95; 2. Baldwin, 8:25.35; 3. Mt. Lebanon, 8:29.16; 4. Elizabeth Forward, 8:50.05; 5. Central Catholic, 8:53.24; 6. South Park, 9:10.51; 7. Ringgold, 9:19.13; 8. Chartiers Valley, 9:44.41

High jump: 1. Max Lewis, Chartiers Valley, 5-9; 2. Jack Ozimek, South Park, 5-6; 2. Aaron Brula, Peters Township, 5-6; 4. John Jablunovsky, Ligonier Valley, 5-6; 4. Jack Dunbar, Peters Township, 5-6; 6. Zack Schrockman, Burgettstown, 5-3; 6. Tony Janay, Mt. Lebanon, 5-3; 8. Kasey Stanton, Connellsville, 5-3; 8. Martin Devin, Bethel Park, 5-3

Long jump: 1. Demario Crawford, Cathedral Prep, 20-7; 2. Noah Zelch, Riverside, 20-0; 3. Jake Kunzman, Baldwin, 19-10; 4. Dayne Wilson, Ringgold, 19-10; 5. Rohan Gupta, North Allegheny, 19-9; 6. Eli Olexa, South Fayette, 19-9; 7. Aiden Anderson, Mt. Lebanon, 19-6; 8. Karson Kerr, South Fayette, 19-5.

Triple jump: 1. Dawson Fowler, Waynesburg, 42-11; 2. Shajit Pokwal, Baldwin, 42-4; 3. Jeremiah Hamilton, Bethel Park, 40-8.75; 4. Luke Cramer, Mt. Lebanon, 40-5.75; 5. Lorenzo Fancher, East Allegheny, 40-1; 6. Anthiny Cherico, Baldwin, 39-7; 7. Jaylen Hocker, Thomas Jefferson, 39-6.75; 8. Jack Ozimek, South Park, 39-1.75

Pole vault: 1. Andrew Layton, Waynesburg, 14-10; 2. Preston Cecotti, South Park, 14-4; 3. Solomon Glavach, Wilmington, 14-4; 4. Teddy McHale, Riverside, 13-10; 5. Isaac Nirella, Bethel Park, 19-4; 6. Greg Berlin, McDowell, 12-4; 7. Zach Griffith, Peters Township, 11-10; 8. Robert Kosslow, Baldwin, 11-4

Discus: 1. Nathan Schlessinger, Penn-Trafford, 139-8; 2. Xavier Reyda, Corry, 138-1; 3. Nicholas Krahe, Harbor Creek, 136-11; 4. Hayden Mahoney, Harbor Creek, 136-3; 5. John Paul Gera, Hempfield, 131-5; 6. Alex McDonald, Quaker Valley, 127-11; 7. John Styborski, Corry, 125-9; 8. Mekai Mitchell, East Allegheny, 122-0

Shot put: 1. Nicholas Krahe, Harbor Creek, 53-3; 2. Hayden Mahoney, Harbor Creek, 48-3; 3. Richard Mazur, East Allegheny, 46-2; 4. Xavier Reyda, Corry, 45-9; 5. John Paul Gera, Hempfield, 44-6; 6. Colin Downing, Bethel Park, 43-1; 7. John Styborski, Corry, 43-1; 8. Andrew Demko, Shenango, 41-10

Javelin: 1. Miles Higgins, Ligonier Valley, 153-10; 2. Dawson Fowler, Waynesburg, 145-04; 3. James Pieskovich, Ligonier Valley, 141-0; 4. Elijah White, Allderdice, 138-0; 5. Dylan Brooks, Connellsville, 135-11; 6. Nicholas Rohal, Connellsville, 134-8; 7. Luke Cramer, Karns City, 131-10; 8. Maxwell Blanc, Bethel Park, 129-8

Pine-Richland Invitational

100: 1. Joe Truskowski, North Hills, 11.57; 2. Nick Hartwick, Pine-Richland, 11.68; 3. Luke Rudolph, Pine-Richland, 11.71; 4. Sedrick Seymour, Ambridge, 11.79; 5. Daniel Presto, Shaler, 11.90; 6. Camden Bryant, Mercyhurst Prep, 12.08; 7. Danny Fountain, Seneca Valley, 12.12; 8. Matthew Essey, Hopewell, 12.19

200: 1. Nick Hartwick, Pine-Richland, 22.97; 2. Camden Bryant, Mercyhurst Prep, 23.66; 3. Joe Truskowski, North Hills, 23.71; 4. Tyler Deramo, West Allegheny, 23.99; 5. Matthew Essey, Hopewell, 24.13; 6. Danny Fountain, Seneca Valley, 24.23; 7. Isaiah Greir, Shady Side Academy, 24.33; 8. TyJuane Abram, Propel Braddock Hills, 24.52

400: 1. Joey Dudkowski, Pine-Richland, 51.88; 2. Riley Runyon, Greenville, 52.77; 3. Phil Pollice, Shady Side Academy, 53.78; 4. Ty Csonka, Greenville, 53.81; 5. Taven Vernau, Trinity, 54.89; 6. Jacy Willis, Woodland Hills, 55.02; 7. Alexander Klotchkov, Franklin Regional, 55.19; 8. Samo Pitts, Plum, 55.37

800: 1. Luke Simpson, Seneca Valley, 1:59.02; 2. Maxwell Hamilton, OLSH, 2:00.52; 3. Aiden Sekelik, West Allegheny, 2:03.33; 4. Antonio Giordano, Kiski Area, 2:03.80; 5. Chris Fisher, Pine-Richland, 2:04.81; 6. Nicolas Provenzo, Franklin Regional, 2:05.53; 7. Harrison Repko, Shaler, 2:05.86; 8. Damian Blum, Fox Chapel, 2:07.11

1,600: 1. Luke Simpson, Seneca Valley, 4:23.04; 2. Rowan Gwin, Fox Chapel, 4:28.07; 3. Maxwell Hamilton, OLSH, 4:34.02; 4. Nathan Garrett, Hampton, 4:37.41; 5. John Griffith, Aquinas Academy, 4:37.90; 6. Eli Dewitt, Seneca Valley, 4:38.68; 7. Michael Braun, Freeport, 4:40.64; 8. Dominic Flitcraft, Hopewell, 4:41.00

3,200: 1. Jack Lorence, Fox Chapel, 9:50.66; 2. Tyler Paszkowski, Shaler, 9:58.77; 3. Aaron Tressler, Greensburg Salem, 9:59.17; 4. Michael Braun, Freeport, 10:04.26; 5. Max Smith, Seneca Valley, 10:08.29; 6. Ben Schrumpf, Fort Leboeuf, 10:12.30; 7. Lucas Bradley, New Castle, 10:18.32; 8. Kyle Cousins, General McLane, 10:20.58

110 hurdles: 1. Christopher Davis, Canon-McMillan, 15.22; 2. Hayden Skinner, Fort Leboeuf, 15.50; 3. Logan Anderson, General McLane, 16.09; 4. Connor Domke, Plum, 16.76; 5. Michael Hvizdak, Hopewell, 17.08; 6. Colton Marley, Seneca Valley, 17.16; 7. Dan Gardner, New Castle, 18:03

300 hurdles: 1. Brad Gelly, Pine-Richland, 43.75; 2. Jack Coleman, Kiski Area, 44.31; 3. Jake George, Plum, 44.51; 4. Luke Bovalini, West Allegheny, 44.54; 5. Michael Hvizdak, Hopewell, 45.84; 6. Gino Piraino, Franklin Regional, 45.94; 7. Damian Blose, Fort Leboeuf, 45.98; 8. Charlie Dosch, Armstrong, 46.36

400 relay: 1. Pine-Richland (Brad Gelly, Nick Hartwick, Joey Dudkowski, Luke Rudolph), 44.32; 2. Shady Side Academy, 45.82; 3. General McLane, 46.45; 4. Mercyhurst Prep, 46.71; 5. Woodland Hills, 47.45; 6. Kiski Area, 47.47; 7. Belle Vernon, 47.53; 8. Plum, 47.59

1,600 relay: 1. Greenville (Levi Swartz, Ty Csonka, Riley Runyon, Jalen Ritzert), 3:36.68; 2. Franklin Regional, 3:40.12; 3. General McLane, 3:42.00; 4. OLSH, 3:42.91; 5. Armstrong, 3:46.83; 7. Kiski Area, 3:52.80; 8. Shady Side Academy, 3:53.28

3,200 relay: 1. Greenville (Jase Herrick, Jalen Ritzert, Toby Williams, Riley Runyon), 8:32.33; 2. Montour, 8:33.10; 3. Mars, 8:38.09; 4. North Hills, 8:38.11; 5. Canon-McMillan, 8:44.48; 6. Franklin Regional, 8:50.85; 7. Seneca Valley, 8:51.53; 8. Burrell, 9:08.54

High jump: 1. Jace Walls, General McLane, 5-11; 2. Aiden Rorick, Unattached, 5-9; 3. Ryan Croushore, Burrell, 5-7; 4. Cody Mankowski, West Allegheny, 5-7; 5. Owen Zimmerman, Kiski Area, 5-5

Long jump: 1. George Tabor, Fox Chapel, 20-6; 2. Logan Brooks, Plum, 20-5.75; 3. Cam’Ron Owens, Neshannock, 20-0; 4. Donavin Waller, Greensburg Salem, 19-10.50; 5. Cody Scarantine, Deer Lakes, 19-8; 6. Campbell Curry, Kiski Area, 18-9.50; 7. Tyler Mocello, Belle Vernon, 18-3.50; 8. Aronne Gonzalez, Franklin Regional, 18-1

Triple jump: 1. Tyler Mocello, Belle Vernon, 39-7.50; 2. Isaac Mroz, General McLane, 39-6.50; 2. Donavin Waller, Greensburg Salem, 39-6.50; 4. Campbell Curry, Kiski Area, 38-7.50; 5. Dan Gardner, New Castle, 38-1.50; 6. Logan Pruse, West Allegheny, 37-8.50; 7. Carter DeVivo, Neshannock, 36-7.50; 8. Owen Zimmerman, Kiski Area, 36-7

Discus: 1. Dwight Sarver, Greensburg Salem, 131-4; 2. Alexander Cotton, Knoch, 120-0; 3. Mason Miles, Fox Chapel, 118-4; 4. Jack Crider, Kiski Area, 117-3; 5. Ryan James, General McLane, 116-4; 6. Landon Beachly, General McLane, 115-5; 7. Mike Coffield, Montour, 112-4; 8. Dillion Quinn, North Hills, 110-4

Shot put: 1. Alexander Cotton, Knoch, 43-4; 2. Jacob Ottenweller, Mars, 42-9; 3. Dwight Sarver, Greensburg Salem, 42-3; 3. Mason Miles, Fox Chapel, 42-3; 5. Sean Michael Feczko, Fox Chapel, 41-11; 6. Ryan James, General McLane, 41-5; 7. Connor Lenz, Pine-Richland, 41-3; 8. Alex Fox, New Castle, 40-9

Javelin: 1. Eric Ristey, Seneca Valley, 167-0; 2. Alec Apodaca, North Hills, 140-1; 3. Aaron Deluca, Montour, 139-5; 4. Nate Skripac, Pine-Richland, 138-5; 5. Caleb Kulikowski, Fox Chapel, 136-5; 6. Ryan Beam, Pine-Richland, 126-2; 7. Cole Pawich, Chartiers Houston, 125-5; 8. Mangus Lloyd, General McLane, 124-1

Girls

Baldwin Invitational

100: 1. Dani Prunzik, Upper St. Clair, 12.21; 2. Olivia Renk, South Fayette, 12.64; 3. Amaya Robinson, Gateway, 12.78; 4. Dea Monz, South Fayette, 12.93; 5. Angelina Massey, Ringgold, 13.11; 6. Mackenzie McIntyre, Penn Hills, 13.12; 7. Emma Laughlin, Chartiers Valley, 13.14; 8. Lara DeFazio, Eden Christian, 13.38.

200: 1. Kali Booker, Penn Hills, 26.96; 2. Mya Greschner, Thomas Jefferson, 27.54; 3. Sydney Felton, Moon, 27.81; 4. Ripley Ford, Mt. Lebanon, 27.89; 5. Jordan Nyisztor, Mt. Lebanon, 27.99; 6. Noor El Nokali, Upper St. Clair, 28.11; 7. Kayla Bogdanski, Villa Maria, 28.19’ 8. Julianna Gallo, Mt. Lebanon, 28.39

400: 1. Tehya Dave, North Catholic, 59.52; 2. Artemis Conaboy, Bethel Park, 1:00.71; 3. Madelyn Sellati, Bethel Park, 1:01.28; 4. Lauren Ippolito, South Park, 1:01.83; 5. Morgan Altavilla, Baldwin, 1:02.56; 6. Brook Barner, West Greene, 1:03.54; 7. Julianne Gallo, Mt. Lebanon, 1:03.62; Lilah Turnbull, Chartiers Valley, 1:04.04

800: 1. Lily Colombo, South Fayette, 2:20.70; 2. Emma McGreevy, Mt. Lebanon, 2:22.64; 3. Emily Sinton, South Fayette, 2:23.66; 4. Hope Haring, Eden Christian, 2:27.68; 5. Ayva Weiche, Moon, 2:28.59; 6. Lauren Raimy, Villa Maria, 2:29.08; 7. Hope Trimmer, Uniontown, 2:29.30; 8. Rachel White, Chartiers Valley, 2:29.40

1,600: 1. Hope Trimmer, Uniontown, 5:11.05; 2. Zoe Poe, South Fayette, 5:31.25; 3. Chloe Brugger, Villa Maria, 5:40.04; 4. Camryn Fox, Corry, 5:41.30; 5. Sarah Teed, Villa Maria, 5:41.46; 6. Lexi Ohler, Southmoreland, 5:43.21; 7. Meredith Rhodes, Upper St. Clair, 5:51.04; 8. Haeleigh Bayle, Corry, 5:51.94.

Mile run: 1. Lauren Iagnemma, South Fayette, 5:15.84; 2. Amelia Barilla, Penn-Trafford, 5:18.16; 3. Sydney Shock, Peters Township, 5:19.27; 4. Jaclyn Martinelli, Upper St. Clair, 5:22.24; 5. Grace Senneway, Peters Township, 5:23.73; 6. Phoebe McNeil, Mt. Lebanon, 5:25.09; 7. Justine Meta, Mt. Lebanon, 5:27.08; 8. Eva Kulbago, Chartiers Valley, 5:33.43.

3,200: 1. Sarah Clark, Villa Maria, 11:24.85; 2. Jaclyn Martinelli, Upper St. Clair, 11:30.37; 3. Alaina Hicks, North Catholic, 11:34.81; 4. Grace Senneway, Peters Township. 11:51.79; 5. Bridget Shaver, Oakland Catholic, 11:52.46; 6. Lydia Rhodes, Upper St. Clair, 12:06.88; 7. Gabby Baiano, South Fayette, 12:18.27; 8. Rue Burkett, Villa Maria, 12:24.72

100 hurdles: 1. Emily Cooper, Oakland Catholic, 15.98; 2. Clara Barr, McGuffey, 16.30; 3. Daniella Garner, Gateway, 16.60; 4. Joyce Martin, South Park, 16.77; 5. Kierra Pitts, Gateway, 17.15; 6. Grace Ferency, Bethel Park, 17.17; 7. Evabella Cox, South Fayette, 17.64; 8. Grace Howard, South Fayette, 17.92

300 hurdles: 1. Nora Johns, Quaker Valley, 46.03; 2. Emily Cooper, Oakland Catholic, 47.55; 3. Clara Barr, McGuffey, 48.01; 4. Carly Yanek, Moon, 48.18; 5. Jordan Nyisztor, Mt. Lebanon, 49.01; 6. Octavia Chitty, Winchester Thurston, 49.67; 7. Kamili Wiley, Winchester Thurston, 50.49; 8. Cate Guilfoyle, Allderdice, 51.15

400 relay: 1. Upper St. Clair, 50.81; 2. Winchester Thurston, 52.10; 3. North Catholic, 52.18; 4. Ringgold, 52.29; 5. Moon, 52.52; 6. Bethel Park, 53.32; 7. Peters Township, 53.45; 8. Elizabeth Forward, 53.50.

1,600 relay: 1. Bethel Park (Jenna Lang, Sadie Orie, Madelyn Sellati, Artemis Conaboy), 4:09.10; 2. Winchester Thurston, 4:09.66; 3. Penn Hills, 4:10.09; 4. Moon, 4:18.54; 5. Baldwin, 4:25.49; 6. Mt. Lebanon, 4:27.75; 7. Elizabeth Forward, 4:38.00; 8. Gateway, 4:42.41

3,200 relay: 1. Villa Maria Academy (Sarah Clark, Sarah Teed, Allison Bender, Lauren Raimy), 10:06.66; 2. Chartiers Valley, 10:08.43; 3. Baldwin, 10:14.28; 4. Winchester Thurston, 10:27.02; 5. Mt. Lebanon, 10:29.83; 6. Allderdice, 10:31.73; 7. Corry, 10:33.38; 8. Gateway, 10:37.89

High jump: 1. Lexi Pirosko, Peters Township, 5-2; 2. Kaitlyn Devine, Peters Township, 4-11; 3. Annabelle Herrle, Baldwin, 4-11; 4. Elliot Oliphant, South Park, 4-11; 4. Lizzy Boone, Southmoreland, 4-11; 6. Abby Herrle, Baldwin, 4-9; 7. Evie Ellenberger, Upper St. Clair, 4-9

Long jump: 1. Melana Schumaker, South Fayette, 17-5; 2. Clara Barr, McGuffey, 16-9; 3. Olivia Cernuto, Southmoreland, 16-4; 4. Chloe Desnain, Mt. Lebanon, 16-1; 5. Madeline Newark, Burgettstown, 16-0; 6. Evie Ellenberger, Upper St. Clair, 16-0; 7. Skylar Riedel, Corry, 16-0; 8. Mya Greschner, Thomas Jefferson, 15-9

Triple jump: 1. Abigail Tikey, Connellsville, 37-8; 2. Olivia Cernuto, Southmoreland, 34-2.5; 3. Gina Smith, Mt. Lebanon, 33-10.5; 4. Joyce Olawaiye, Quaker Valley, 33-10; 5. Skylar Riedel, Corry, 33-9; 6. Nora Ozimek, South Park, 32-9; 7. Alayna Sluk, Thomas Jefferson, 32-3; 8. Evie Ellenberger, Upper St. Clair, 32-2.25

Pole vault: 1. Melana Schumaker, South Fayette, 11-10; 2. Meredith Geno, Gateway, 10-4; 3. Ainsley Commens, Quaker Valley, 9-10; 4. Emma Revak, McDowell, 9-4; 5. Katie Krol-Schaus, Bethel Park, 9-4; 6. Olivia Underwood, Bethel Park, 9-4; 7. Mary Stravinsky, McDowell, 8-10; 8. Mia Beaumariage, Peters Township, 8-10

Discus: 1. Mia Pierce, Laurel Highlands, 108-8; 2. Madison Setzenfand, Penn-Trafford, 100-2; 3. Ella Milliken, Bethel Park, 92-6; 4. Mallory Dahlgren, Corry, 92-4; 5. Casey Nixon, Blackhawk, 90-4; 6. Sierra Schmidt, Baldwin, 90-3; 7. Sabrina Everley, Thomas Jefferson, 85-10; 8. Joslyn Fulmore, McKeesport, 78-8

Shot put: 1. Casey Nixon, Blackhawk, 35-0; 2. Brooklyn Lucas, Baldwin, 33-7; 3. Janascia Vincent, Brownsville, 30-11; 4. Sierra Schmidt, Baldwin, 30-10; 5. Abby Herrle, Baldwin, 30-7; 6. Julie Ogrodowski, Beth-Center, 29-6; 7. Giavanna Solomon, Thomas Jefferson, 29-4; 8. Layla Killmeyer, Moon, 29-3

Javelin: 1. Brooklyn Lucas, Baldwin, 97-4; 2. Mia Pierce, Laurel Highlands, 95-3; 3. Layla Killmeyer, Moon, 95-3; 4. Eden Rush, Burgettstown, 92-8; 5. Kristen Villa, South Park, 91-2; 6. Casey Nixon, Blackhawk, 89-11; 7. Alexa Jolly, Ringgold, 86-9; 8. Keaira Griffiths, Bethel Park, 86-8

Pine-Richland Invitational

100: 1. Lauryn Speicher, Hopewell, 13.14; 2. Nina Shaw, Knoch, 13.17; 3. Bennett Pidro, Canon-McMillan, 13.28; 4. Layne Miller, Armstrong, 13.29; 5. Sadie Baratka, Pine-Richland, 13.56; 6. Tyarah Woody, Highlands, 13.82

200: 1. Abby Satina, Pine-Richland, 26.97; 2. Ava Morelli, Armstrong, 26.97; 3. Layne Miller, Armstrong, 27.37; 4. Delaney Evers, West Allegheny, 27.48; 5t. Danielle Deer, Pine-Richland, 27.66; 5t. Bennett Pidro, Canon-McMillan, 27.66; 7. Lauryn Speicher, Hopewell, 27.71; 8. Riley Tighe, Sharpsville, 27.95

400: 1. Grace Gasior, OLSH, 1:01.46; 2. Mary Adams, Hopewell, 1:02.48; 3. Lily Atwood, Armstrong, 1:03.13; 4. Annie Atwood, Armstrong, 1:03.67; 5. C.J. Williams, Pine-Richland, 1:03.68; 6. Bridget Yaniga, Franklin Regional, 1:04.53; 7. Peyton Davis, Greenville, 1:04.76; 8. Fiona Mahan, Avonworth/Northgate, 1:04.97

800: 1. Zoe Simpson, Seneca Valley, 2:22.80; 2. Eliza Miller, Kiski Area, 2:23.57; 3. Elizabeth Hunkele, Pine-Richland, 2:26.10; 4. Ella Bulava, Latrobe, 2:27.42; 5. Kaylee Foringer, Trinity, 2:29.40; 6. Josie Lewis, Greenville, 2:30.11; 7. Payton Sullivan, Kiski Area, 2:30.56; 8. Eilidh Edgar, Trinity Christian, 2:31.15

1,600: 1. Alex Fleck, Montour, 5:02.76; 2. Meredith Price, Pine-Richland, 5:04.65; 3. Natalie McLean, Pine-Richland, 5:09.09; 4. Karis McElhaney, Greenville, 5:12.76; 5. Harley Kletz, Montour, 5:14.27; 6. Elizabeth Hunkele, Pine-Richland, 5:17.56; 7. Kaylee Foringer, Trinity, 5:19.74; 8. Sam Hennen, Shaler, 5:24.11

3,200: 1. Kevyn Fish, Hampton, 11:24.07; 2. Karis McElhaney, Greenville, 11:28.93; 3. Chelsea Hartman, Shady Side Academy, 11:43.16; 4. Sydney Bayle, General McLane, 11:49.12; 5. Mary Claire Daniello, Pine-Richland, 11:49.67; 6. Tatiana Holt, Kiski Area, 12:15.69; 7. Samantha Moury, Seneca Valley, 12:29.75; 8. Madeline Boser, Beaver, 12:30.82

100 hurdles: 1. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 15.84; 2. Mackenzie Huston, Fort Leboeuf, 17:07: 3. Kate Lindrose, Pine-Richland, 17.31; 4. Ava Morelli, Armstrong, 17.38; 5. Lauren Campion, Mars, 17.57; 6. Kaitlyn Eger, West Allegheny, 17.77; 7. Ella Corritore, Fort Leboeuf, 17.93

300 hurdles: 1. Sarah Folmer, North Hills, 49.34; 2. Mary Adams, Hopewell, 50.00; 3. Elsie Smith, Fox Chapel, 50.09; 4. Ella Corritore, Fort Leboeuf, 51.68; 5. Armonie Styles, Greensburg Salem, 51.85; 6. Deva Watt, Armstrong, 52.36; 7. Gianna Wray, Kiski Area, 52.45; 8. C.J. Williams, Pine-Richland, 52.51

400 relay: 1. Armstrong (Emily Reese, Kali Allensworth, Layne Miller, Ava Morelli), 51.73; 2. Pine-Richland, 51.92; 3. Hopewell, 52.42; 4. Shady Side Academy, 52.63; 5. Fort Leboeuf, 53.10; 6. Fox Chapel, 53.23; 7. New Castle, 53.58; 8. Plum, 54.85.

1,600 relay: 1. Pine-Richland (Abby Satina, Elizabeth Hunkele, C.J. Williams, Angelina Hunkele), 4:15.37; 2. Armstrong, 4:17.14; 3. Greenville, 4:22.51; 4. Plum, 4:26.28; 5. Avonworth/Northgate, 4:32.72; 6. Kiski Area, 4:33.25; 7. General McLane, 4:42.85; 8. Woodland Hills, 4:44.25

3,200 relay: 1. Canon-McMillan (Audrey Karwowski, Anna Sheppard, Addyson Yaeger, Elisabeth Franczyk), 10:10.92; 2. Greenville, 10:13.61; 3. Fort Cherry, 10:16.31; 4. Montour, 10:21.88; 5. Kiski Area, 10:25.97; 6. Avonworth/Northgate, 10:27.60; 7. Latrobe, 10:30.01; 8. Greensburg Salem, 10:33.39

High jump: 1. Maria Owens, New Castle, 5-1; 2. Ava Koski, Neshannock, 4-11; 3. Sydney Watters, West Allegheny, 4-7; 3. Nyasia Chambers, Kiski Area, 4-7; 5. Laura Richthammer, Aquinas Academy, 4-5; 5. Morgan Proskin, Plum, 4-5

Long jump: 1. Maria Owens, New Castle, 16-11.75; 2. Alyssa Mydock, Kiski Area, 15-7.50; 3. Alee Young, Fort Leboeuf, 15-3.50; 4. Lauren Dahn, Fort Leboeuf, 15-3; 5. Raegan Hudson, New Castle, 15-2.75; 6. Kali Burke, West Allegheny, 15-1.50; 7. Holly Shreve, General McLane, 15-0.25; 8. Avery Celo, Kiski Area, 14-5.50

Triple jump: 1. Maria Owens, New Castle, 37-1.25; 2. Gianna Anderson, Belle Vernon, 34-7.25; 3. Laurel Uhlinger, Greensburg Salem, 33-1.25; 4. Sierra Todero, Franklin Regional, 32-7; 4. Alee Young, Fort Leboeuf, 32-7; 6. Avery Celo, Kiski Area, 32-4.25; 7. Kirsten Maybach, Mars, 32-4; 8. Lilia Battalini, Beaver, 31-11

Discus: 1. Marlo Cyanovich, Montour, 99-4; 2. Makenna Philson, Greenville, 94-2; 3. Jessica Divens, Sharpsville, 93-3; 4. Carmen Vasquez, Woodland Hills, 92-6; 5. Macey Hepler, Kiski Area, 91-2; 6. Elise Loutzenhiser, Avonworth/Northgate, 88-9; 7. Alicia McDonald, Knoch, 86-3; 8. Chloe Rossi, Fort Leboeuf, 83-9

Shot put: 1. Audrey Friedman, Fort Leboeuf, 36-1.50; 2. Madison Hunt, Knoch, 34-1; 3. Delaney Allen, Pine-Richland, 32-10; 4. Maggie Clair, Canon-McMillan, 30-11.25; 5. Madison Pascia, Hopewell, 30-5.75; 6. Ortiz Ortiz, Shady Side Academy, 30-4; 7. Meryn Zangaro, Latrobe, 30-0; 8. Kerringten Wasiulewski, Fort Leboeuf, 29-8

Javelin: 1. Audrey Friedman, Fort Leboeuf, 99-9; 2. Gabriella McGavitt, Frazier, 95-1; 3. Abby Tucker, Canon-McMillan, 94-7; 4. Paige Baratka, Pine-Richland, 86-10; 5. Jessica Divens, Sharpsville, 86-7; 6. Lily Shahan, Belle Vernon, 81-11; 7. Peyton Kuhns, Canon-McMillan, 81-6; 8. Sarah Wilson, Armstrong, 81-1

WPIAL team championships

Finals

Wednesday’s schedule

Boys

Class 3A

At West Mifflin

Butler vs. Norwin vs. North Allegheny vs. Mt. Lebanon, 3 p.m.

Class 2A

At Peters Township

Greensburg Central Catholic vs. Riverside vs. Shenango vs. South Park, 3 p.m.

Girls

Class 3A

At West Mifflin

Butler vs. Norwin vs. North Allegheny vs. South Fayette, 3 p.m.

Class 2A

At Peters Township

Greensburg Central Catholic vs. Riverside vs. Shenango vs. Quaker Valley, 3 p.m.

Boys volleyball

Friday’s schedule

Class 3A

Section 2

Seneca Valley 3, Shaler 0

Class 2A

Section 3

Trinity 3, Bishop Canevin 0

Nonsection

Hopewell 3, Keystone Oaks 0

Central Catholic at Seton LaSalle, (n)

