High school scores, summaries and schedules for May 6, 2023

Saturday, May 6, 2023 | 12:33 AM

High schools

WPIAL

Baseball

Friday’s results

Class 6A

Section 1

Seneca Valley 2, Butler 1

Pine-Richland 10, North Allegheny 1

Section 2

Central Catholic 3, Canon-McMillan 1

Mt. Lebanon 3, Baldwin 2

Norwin 6, Hempfield 1

Class 5A

Section 1

Armstrong 2, Fox Chapel 1

Plum 8, Franklin Regional 2

Section 2

Bethel Park 8, Trinity 2

Peters Township 6, Connellsville 4

South Fayette 2, Upper St. Clair 1

Section 3

Moon 7, New Castle 0

Shaler 7, Mars 4

North Hills 5, West Allegheny 4

West Allegheny 9, North Hills 0

Class 4A

Section 1

Ambridge 7, Hopewell 3

Section 2

Ringgold 10, Albert Gallatin 0

Latrobe 15, Belle Vernon 5

Laurel Highlands 11, Uniontown 3

Section 3

Elizabeth Forward 3, McKeesport 0

West Mifflin 4, Chartiers Valley 2

Thomas Jefferson 12, Woodland Hills 0

Section 4

Indiana 15, Highlands 0

North Catholic 4, Kiski Area 2

Class 3A

Section 1

Riverside 4, Neshannock 3

Section 2

South Allegheny 1, Keystone Oaks 0

South Allegheny 5, Keystone Oaks 0

Section 3

Deer Lakes 8, Burrell 6

East Allegheny 2, Shady Side Academy 1

Valley 12, Derry 5

Section 4

Greensburg Salem 6, Brownsville 1

Yough 8, McGuffey 5

Class 2A

Section 1

Chartiers-Houston 7, Frazier 1

Section 2

Our Lady of the Sacred Heart 22, Northgate 0

Our Lady of the Sacred Heart 11, Northgate 1

Class A

Section 1

Carmichaels 10, West Greene 0

Carmichaels 3, West Greene 1

California 13, Avella 3

Section 2

Springdale 2, Western Beaver 0

Section 3

Bishop Canevin 15, Carlynton 1

Bishop Canevin 15, Carlynton 0

Nonsection

Avonworth 12, Eden Christian 9

Saturday’s schedule

Class 6A

Section 1

Pine-Richland at North Allegheny, 2 p.m.

Seneca Valley at Butler, 2:30 p.m.

Class 5A

Section 2

Connellsville at Peters Township, 2:30 p.m.

Trinity at Bethel Park, 12 p.m.

Class 4A

Section 1

Hopewell at Ambridge, 10 a.m.

Section 2

Ringgold at Albert Gallatin, 1 p.m.

Uniontown at Laurel Highlands, 2 p.m.

Section 4

Highlands at Indiana, 1 p.m.

North Catholic at Kiski Area, 2:30 p.m.

Class 2A

Section 1

Bentworth at Beth-Center, 7 p.m.

Beth-Center at Bentworth, 2:30 p.m.

Section 2

Aliquippa at New Brighton, doubleheader, 10 a.m.

Freedom at Laurel, doubleheader, 12 p.m.

South Side at Seton LaSalle, 10 a.m.

Section 3

Jeannette at Riverview, 2 p.m.

Class A

Section 1

California at Avella, 4 p.m.

Mapletown at Fort Cherry, 4 p.m.

Section 2

St. Joseph at Union, doubleheader, 2 p.m.

Nonsection

Quaker Valley at Moon, 10:45 a.m.

Lacrosse

Friday’s results

Boys

Class 3A

Section 1

Peters Township 24, Hempfield 12

Girls

Nonsection

North Allegheny 17, Hempfield 2

Pine-Richland 19, Bethel Park 5

Seton LaSalle 9, Baldwin 4

Softball

Friday’s results

Class 6A

Section 1

Baldwin 8, Butler 4

Mt. Lebanon 4, Norwin 3

Hempfield 17, Pine-Richland 2

Seneca Valley 5, Canon-McMillan 1

Class 5A

Section 1

Shaler 15, Oakland Catholic 0

Shaler 10, Penn Hills 0

Section 2

Armstrong 10, Kiski Area 0

Section 3

Moon 9, New Castle 1

Moon 13, New Castle 0

Western Beaver 14, Mars 9

Section 4

Trinity 1, Thomas Jefferson 0

Class 4A

Section 1

Indiana 7, Knoch 3

Section 2

Elizabeth Forward 10, Albert Gallatin 0

Greensburg Salem 13, Ringgold 5

Belle Vernon 16, Uniontown 1

Belle Vernon 10, Uniontown 0

Class 3A

Section 1

Valley at Deer Lakes, ppd.

Section 2

Hopewell 12, Quaker Valley 1

Section 3

Southmoreland 15, Derry 0

Yough 12, South Allegheny 2

Section 4

Brownsville 6, Keystone Oaks 2

Seton LaSalle 4, South Park 0

Class 2A

Section 1

Riverside 10, New Brighton 0

Section 2

Ellis School at Brentwood, ppd.

Section 3

Our Lady of the Sacred Heart 14, Fort Cherry 2

Class A

Section 1

Northgate 18, South Side 12

South Side 9, Northgate 6

Section 2

Carmichaels 11, West Greene 0

Section 3

Jeannette 2, Bishop Canevin 0

Nonsection

Chartiers Valley at Bethel Park, ppd.

Franklin Regional 12, Fox Chapel 0

Gateway at Woodland Hills, ppd.

Saturday’s schedule

Class 6A

Section 1

Pine-Richland at Mt. Lebanon, 2 p.m.

Class 4A

Section 2

Uniontown at Elizabeth Forward, 3 p.m.

Class 3A

Section 1

Freeport at Burrell, 1:30 p.m.

Section 4

Brownsville at South Park, 12 p.m.

Class 2A

Section 3

Burgettstown at Our Lady of the Sacred Heart, 2 p.m.

Charleroi at Fort Cherry, 5 p.m.

Class A

Section 3

Jeannette at Frazier, 4 p.m.

St. Joseph at Springdale, 2 p.m.

Tennis

WPIAL Team Championship

Class 3A

First round

Friday’s results

Franklin Regional 4, Allderdice 1

Norwin at Shady Side Academy, (n)

Mars at Upper St. Clair, (n)

Bethel Park at Gateway, (n)

Peters Township 4, Moon 1

Class 2A

First round

Friday’s result

Quaker Valley 5, Burrell 0

Quarterfinals

Monday’s schedule

Hampton vs. Sewickley Academy, at Nichols Courts; North Catholic at Valley; Winchester Thurston at South Park; Chartiers Valley vs. Quaker Valley

Track and field

Friday’s results

Baldwin Invitational

Boys

100: 1. Will Coleman, Allderdice, 10.92; 2. Chase Dalbon, Chartiers Valley, 11.04; 3. Caleb Prola, Hempfield, 11.06; 4. Carter Chui, Upper St. Clair, 11.18; 5. Blake Gabelhart, Peters Township, 11.23; 6. Jeremiah Simplice, Baldwin, 11.30; 7. Connor Fleming, Elizabeth Forward, 11.32; 8. Peter Gonzalez, Central Catholic, 11.33

200: 1 Colton Dean, Canon-McMillan, 21.93; 2. Brennan McClafferty, West Allegheny, 22.66; 3. Caleb Prola, Hempfield, 22.84; 4. Jonus Ruvolo, Baldwin, 23.05; 5. Nick Gasparovic, Canon-McMillan, 23.34; 6. Wesmyn Wright, South Fayette, 23.38; 7. Jeremiah Simplice, Baldwin, 27.10; 8. Jake Egizio, Canon-McMillan, DNS.

400: 1. Brennan McClafferty, West Allegheny, 49.31; 2. Isaiah Hicks, Canon-McMillan, 51.60; 3. Thomas Votruba-Drzal, Winchester Thurston, 51.70; 4. Phillip Pegher, Baldwin, 51.71; 5. Ryan Merrick, Eden Christian, 51.92; 6. Logan Brewer, South Park, 52.03; 7. Luke Miller, South Fayette, 52.13; 8. Caleb Bell, Gateway, 52.24

800: 1. Ryan Pajak, Ringgold, 1:54.52; 2. JP Byrnes, Central Catholic, 1:54.53; 3. Caleb Prettyman, Franklin, 1:57.28; 4. Aidan Herman, Deer Lakes, 1:57.32; 5. Samuel Herrera, Moon, 1:57.61; 6. Evan Sarkett, Upper St. Clair, 1:57.64; 7. Nicholas Hendrick, Mt. Lebanon, 1:57.97; 8. Maxwell Hamilton, Our Lady of the Sacred Heart, 1:57.99

1,600: 1. Alaa-Eddine Guetari, South Fayette, 4:27.10; 2. Colsen Frank, Grove City, 4:29.99; 3. Santo Riccardi, Chartiers Valley, 4:30.54l 4. David Yowler, Blackhawk, 4:31.32; 5. Austin Molinaro, Connellsville; 4:32.50; 6. Giacomo Lepore, North Catholic, 4:32.76; 7. Wyatt Shepson, Grove City, 4:32.96; 8. Samuel Plazio, Kiski Area, 4:33.39

3,200: 1. MJ Pottinger, Grove City, 9:28.07; 2. Nathan Garrett, Eden Christian, 9:30.12; 3. Matt Otto, Eden Christian, 9:33.48; 4. Connor Pivirotto, Plum, 9:43.03; 5. Owen Schessler, North Catholic, 9:45.18; 6. Colsen Frank, Grove City, 9:46.13; 7. Luke Snider, Hempfield, 9:46.34; 8. Charlie Routledge, Winchester Thurston, 9:46.56

Mile: 1. Jacob Puhalla, Moon, 4:15.64; 2. Luke Brown, Cathedral Prep, 4:16.34; 3. Brett Kroboth, Peters Township, 4:16.40; 4. Ethan Papa, Blackhawk, 4:17.36; 5. Sean Aiken, Eden Christian, 4:18.94; 6. Roman Galioto, South Fayette, 4:19.19; 7. Patrick Burgos, Elizabeth Forward, 4:19.93; 8. MJ Pottinger, Grove City, 4:21.55

110 hurdles: 1. Achan Green, Penn Hills, 15.44; 2. Luke Bovalina, West Allegheny, 15.92; 3. K’Adrian Mclee, Uniontown, 16.12; 4. Noah Leathers, Quaker Valley, 16.12; 5. Daniel Battista, South Park, 16.24; 6. Tyler Armstead, Canon-McMillan, 16.29; 7. Connor Montgomery, Berlin Brothersvalley, 16.59

300 hurdles: 1. Achan Green, Penn Hills, 40.82; 2. Luke Bovalina, West Allegheny, 41.72; 3. Eli Olexa, South Fayette, 42.11; 4. Ryan White, Belle Vernon, 42.19; 5. Bryson Watson, Franklin, 42.23; 6. Matthew Tennant, Moon, 42.26; 7. Adam Halinka, Southmoreland, 42.29; 8. Ethan Callaghan, Elizabeth Forward, 42.29

400 relay: 1. Mt. Lebanon, 42.84; 2. Central Catholic, 43.68; 3. North Catholic, 44.18; 4. Elizabeth Forward, 44.28; 5. Baldwin, 44.33; 6. Oil City, 44.59; 7. West Mifflin, 44.71; 8. Thomas Jefferson, 44.74

1,600 relay: 1. Moon, 3:29.36; 2. Baldwin, 3:29.47; 3. South Fayette, 3:30.04; 4. Kiski Area, 3:32.38; 5. Canon-McMillan, 3:32.56; 6. Winchester Thurston, 3:33.52; 7. Butler, 3:34.91; 8. West Mifflin, 3:36.13

3,200 relay: 1. South Fayette, 7:56.59; 2. Grove City, 8:17.20; 3. Baldwin, 8:42.70; 4. Hempfield, 8:49.78; 5. Cathedral Prep, 8:49.83; 6. Gateway, 8:55.96; 7. Allderdice, 9:07.85; 8. Canon-McMillan, 9:08.26

Long jump: 1. Colton Dean, Canon-McMillan, 22-0.5; 2. Jake Kunzman, Baldwin, 21-0; 3. Darek Baustert, Apollo-Ridge, 20-11.5; 4. Anthony Cherico, Baldwin, 20-9.25; 5. Jacob Stucchio, Grove City, 20-7; 6. Giovanni Fout, Butler, 20-7; 7. Connor Karabinos, Bethel Park, 20-3.25; 8. Kasey Stanton, Connellsville, 20-2

Triple jump: 1. Xxavier Thomas, Central Catholic, 43-10.5; 2. Jeremiah Hamilton, Bethel Park, 42-2; 3. Todd Harrison, West Mifflin, 41-10.75; 4. Hunter Kooser, Laurel Highlands, 41-7.75; 5. Jaylen Hocker, Thomas Jefferson, 41-2; 6. Giovanni Fout, Butler, 41-0; 7. Austin Gaetano, North Catholic, 40-6.25; 8. Nate Franitti, Blackhawk, 40-5.75

High jump: 1. Daemar Kelly, Penn Hills, 6-3; 2. Ryan Merrick, Eden Christian, 6-1; 3. Orein McBride-Cager, Butler, 6-1; 4. Jack Ozimek, South Park, 5-11; 5. Cody Marn, Upper St. Clair, 5-11; 6. Jack Dunbar, Peters Township, 5-11; 7. Bryson Edwards, Connellsville, 5-11; 8. Taevian Richardson, Uniontown, 5-11

Pole vault: 1. Andrew Layton, Waynesburg, 14-5; 2. Bradon Schneider, Erie, 13-11; 3. Tyson Gregory, Hempfield, 12-11; 3. Peyton Yuhas, West Mifflin, 12-11; 5. Zach Griffith, Peters Township, 11-11; 6. Jonah Stucchio, Grove City, 11-11; 7. Harrison Methven, Hempfield, 11-5; 7. Christian Crowley, Chartiers Valley, 11-5

Discus: 1. Peyton Murray, Hempfield, 180-8; 2. Cam Crocker, Oil City, 151-7; 3. Jack Crider, Kiski Area, 147-6; 4. Alex MacDonald, Quaker Valley, 137-6; 5. Charlie Meehleib, Elizabeth Forward, 136-6; 6. Nicholas Rohal, Connellsville, 134-3; 7. Carson Emerick, Riverside, 132-0; 8. Efrain Barron, Blackhawk, 131-5

Shot put: 1. Peyton Murray, Hempfield, 52-4.25; 2. Nathan Reese, Connellsville, 51-6.25; 3. Richard Mazur, East Allegheny, 46-2.5; 4. Markeis Frazier, Butler, 45-8.5; 5. Chris Climes, Elizabeth Forward, 44-7; 6. Christian Flaherty, Keystone Oaks, 43-5.25; 7. Dane Levi, Belle Vernon, 43-5; 8. Billy Barton, Laurel Highlands, 43-4

Javelin: 1. Derek Armfield, Chartiers Valley, 169-6; 2. Nicholas Rohal, Connellsville, 159-10; 3. Louis Liberatore, Canon-McMillan, 158-9; 4. Jake Kunzman, Baldwin, 156-9; 5. Quentin Larkin, Albert Gallatin, 155-1; 6. Brendan McCarthy, Central Catholic, 146-11; 7. Ben Blahovec, Hempfield, 146-9; 8. Braden Mika, Kiski Area, 145-10

Girls

100: 1. Dani Prunzik, Upper St. Clair, 11.99; 2. Bennett Pidro, Canon-McMillan, 12.26; 3. Olivia Renk, South Fayette, 12.39; 4. Sadie Tomczyk, Upper St. Clair, 12.53; 5. Mackenzie McIntyre, Penn Hills, 12.57; 6. Seava Cresta, North Catholic, 12.60; 7. Havanna Gordon, Moon, 13.00; 8. Cate Guilfoyle, Allderdice, 13.02

200: 1. Dani Pruznik, Upper St. Clair, 25.15; 2. Olivia Renk, South Fayette, 25.47; 3. Bennett Pidro, Canon-McMillan, 25.90; 4. Havanna Gordon, Moon, 26.10; 5. Sadie Tomczyk, Upper St. Clair, 26.17; 6. Noor El Nokali, Upper St. Clair, 27.12; 7. Olivia Shellman, Baldwin, 27.13; 8. Seava Cresta, North Catholic, DQ

400: 1. Angelina Massey, Ringgold, 58.05; 2. Mylah Faulk, Penn Hills. 58.59; 3. Cydney Blahovec, Hempfield, 58.89; 4. Charlotte Brake-Hoffman, Winchester Thurston, 59.90; 5. Maliah Powell, Penn Hills, 1:00.06; 6. Kayley McCall, Cathedral Prep, 1:00.83; 7. Rebekah Priano, Baldwin, 1:01.01; 8. Janaya Coleman, Penn Hills, 1:01.25

800: 1. Logan St. John Kletter, Mt. Lebanon 2:13.43; 2. Jenna Lang, Bethel Park, 2:17.84; 3. Lily Colombo, South Fayette, 2:20.09; 4. Hope Haring, Eden Christian, 2:21.09; 5. Meagan McKenna, Peters Township, 2:21.80; 6. Emma McGreevy, Mt. Lebanon, 2:22.88; 7. Rachel White, Chartiers Valley, 2:22.97; 8. Cyd Kennard, Winchester Thurston, 2:23.28

1,600: 1. Jenna Lang, Bethel Park, 5:12.97; 2. Anne-Catherine Brown, Cathedral Prep, 5:19.15; 3. Allison Bender, Cathedral Prep, 5:19.70; 4. Tatiana Holt, Kiski Area, 5:23.34; 5. Lexi Fluharty, Riverside, 5:25.02; 6. Sarah Teed, Cathedral Prep, 5:26.43; 7. Addyson Yaeger, Canon-McMillan, 5:27.98; 8. Ruthie Haworth, Allderdice, 5:29.12

3,200: 1. Caroline Adams, Mt. Lebanon, 11:17.5; 2. Grace Senneway, Peters Township, 11:19.07; 3. Josie Jones, Grove City, 11:20.55; 4. Sydney Shock, Peters Township, 11:22.05; 5. Abby Poe, South Fayette, 11:25.55; 6. Ava Brewster, Butler, 11:25.75; 7. Lexi Fluharty, Riverside, 11:26.89; 8. Nadalie Latchaw, Franklin Area, 11:27.08

Mile: 1. Eliza Miller, Kiski Area, 5:00.57; 2. Sarah Clark, Cathedral Prep, 5:02.41; 3. Caroline Adams, Mt. Lebanon, 5:09.77; 4. Lauren Raimy, Cathedral Prep, 5:10.72; 5. Hope Trimmer, Uniontown, 5:11.32; 6. Meagan McKenna, Peters Township, 5:11.41; 7. Meredith Rhodes, Upper St. Clair, 5:11.82; 8. Hope Haring, Eden Christian, 5:12.18

100 hurdles: 1. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 14.91; 2. Joyce Martin, South Park, 15.77; 3. Evabella Cox, South Fayette, 15.84; 4. Daniella Garner, Gateway, 15.90; 5. Delaney Schumaker, South Fayette, 16.10; 6. Grace Howard, South Fayette, 16.11; 7. Lindsay Simmons, Hempfield, 16.15; 8. Kaitlyn Eger, West Allegheny, 16.38

300 hurdles: 1. Delaney Schumaker, South Fayette, 45.80; 2. Lindsay Simmons, Hempfield, 46.07; 3. Elisabeth Franczyk, Canon-McMillan, 46.12; 4. Carly Yanek, Moon, 47.45; 5. Sadie Orie, Bethel Park, 47.47; 6. Bryce Dean, Canon-McMillan, 47.63; 7. Octavia Chitty, Winchester Thurston, 48.77; 8. Lucy Tang, Mt. Lebanon, 48.86

400 relay: 1. Upper St. Clair (Ashley Sanderson, Sadie Tomczyk, Dani Prunzik, Noor El Nokali), 48.77; 2. Canon-McMillan, 48.79; 3. Penn Hills, 49.95; 4. North Catholic, 50.77; 5. West Allegheny, 50.87; 6. Peters Township, 51.26; 7. Apollo-Ridge, 52.00; 8. Uniontown, 52.23

1,600 relay: 1. Penn Hills, 4:05.92; 2. Winchester Thurston, 4:09.47; 3. Canon-McMillan, 4:11.84; 4. Baldwin, 4:12.17; 5. Kiski Area, 4:16.52; 6. Ringgold, 4:17.82; 7. West Allegheny, 4:18.49; 8. North Catholic, 4:23.72

3,200 relay: 1. South Fayette, 9:44.51; 2. Hempfield, 9:47.63; 3. Kiski Area, 10:00.8; 4. Butler, 10:11.18; 5. Baldwin, 10:14.94; 6. Upper St. Clair, 10:16.52 ; 7. Allderdice, 10:56.66; 8. Canon-McMillan, 11:06.83

Long jump: 1. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 18-3.5; 2. Bennett Pidro, Canon-McMillan, 17-6.75; 3. Evie Ellenberger, Upper St. Clair, 17-5; 4. Aubrey Rock, Butler, 17-2.25; 5. Mazzy Klinsky, Blackhawk, 17-2; 6. Alexa Gray, Hempfield, 16-11; 7. Katelyn Ferrence, Ringgold, 16-5.75; 8. Gianna Anderson, Belle Vernon, 16-5

Triple jump: 1. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 39-2; 2. Megan Baggetta, Butler, 38-9; 3. Elizabeth Franczyk, Canon-McMillan, 35-11; 4. Jaedin Griggs, Moon, 35-8; 5. Evabella Cox, South Fayette, 35-3.75; 6. Allison DeMatt, Hempfield, 35-1.5; 7. Gianna Anderson, Belle Vernon, 34-11; 8. Tayla Kurzawa, Upper St. Clair, 34-10.5

High jump: 1. Grace Nichols, Butler, 5-4; 2. Jocie Slesinski, Butler, 5-1; 2. Francesca Scaramucci, Belle Vernon, 5-1; 2. Micaella Schuler, South Fayette, 5-1; 4. Lexi Pirosko, Peters Township, 5-1; 6. Neela Hill, Laurel Highlands, 5-1; 7. Ally Braunsdorf, Mt. Lebanon, 5-1; 8. Annabelle Herrle, Baldwin, 5-1

Pole vault: 1. Hannah Shaw, Norwin, 11-11; 2. Kaitlyn Eger, West Allegheny, 11-11; 3. Grace Iwig, Hempfield, 11-5; 4. Jaden Brambley, Laurel Highlands, 11-5; 5. Jessica Ross, Apollo-Ridge, 9-11; 6. Tessa Hazzard, Peters Township, 9-11; 7. Evelyn Paserba, Butler, 9-11; 8. Evie Ellenberger, Upper St. Clair, 9-5

Discus: 1. Elizabeth Tapper, Hempfield, 149-8; 2. Mia Pierce, Laurel Highlands, 118-3; 3. Natavia Wilson, Kiski Area, 107-6; 4. Brooke Bomer, Hempfield, 107; 5. Erica King, South Fayette, 103-11; 6. Katherine Dolinski, Hempfield, 100-1; 7. Jerrmirrah Vining, McKeesport, 99-4; 8. Erica Shamburg, Kiski Area, 98-6

Shot put: 1. Elizabeth Tapper, Hempfield, 45-7; 2. Maggie Clair, Canon-McMillan, 38-6; 3. Mia Pierce, Laurel Highlands, 38-0.25; 4. Brooklyn Lucas, Baldwin, 36-1; 5. Alexis Geiwitz, Laurel, 35-1.75; 6. Farrah Reader, Belle Vernon, 33-8.5; 7. Natavia Wilson, Kiski Area, 33-3.5; 8. Mikayla Sharif, Allderdice, 33-1

Javelin: 1. Mia Pierce, Laurel Highlands, 131-10; 2. Erica King, South Fayette, 119-8; 3. Lily Shahan, Belle Vernon, 111-5; 4. Laney Springer, Hempfield, 111-4; 5. Jade Viscardi, Canon-McMillan, 107-7; 6. Grace Pedockie, West Allegheny, 106-0; 7. Brooklyn Lucas, Baldwin, 105-4; 8. Margerette Dougherty, Hempfield, 105-1

WPIAL Team Championship

Finals

Tuesday’s schedule

Boys

North Allegheny, Mt. Lebanon, Butler, Seneca Valley at West Mifflin, 3 p.m.

Girls

North Allegheny, Canon-McMillan, Norwin, South Fayette at West Mifflin, 3 p.m.

Class 2A

Boys

Greensburg CC, Shenango, South Park, Quaker Valley at Peters Township, 3 p.m.

Girls

Winchester Thurston, Knoch, Derry, Quaker Valley at Peters Township, 3 p.m.

Volleyball

Boys

Friday’s results

Class 3A

Section 2

Seneca Valley 3, Shaler 1

Section 3

Norwin at Central Catholic, (n)

Nonsection

Derry 3, Central Martinsburg 0

Seton LaSalle 3, Peters Township 2

