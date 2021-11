High school scores, summaries and schedules for Nov. 5, 2021

Friday, November 5, 2021 | 10:12 PM

High schools

Football

WPIAL playoffs

Class 6A

Quarterfinals

Friday’s result

North Allegheny 49, Canon-McMillan 26

Semifinals

Nov. 12 schedule

North Allegheny (7-4) at Mt. Lebanon (10-0), 7 p.m.

Seneca Valley (7-3) vs. Central Catholic (8-2) at Baldwin, 7 p.m.

Class 5A

First round

Friday’s results

Fox Chapel 13, Upper St. Clair 10

Penn Hills 38, Franklin Regional 6

Peters Township 33, North Hills 28

Woodland Hills 27, Bethel Park 23

Quarterfinals

Nov. 12 schedule

Woodland Hills (5-6) at Moon (10-0), 7 p.m.

Penn Hills (6-4) at Gateway (7-3), 7 p.m.

Fox Chapel (5-6) at Penn-Trafford (8-2), 7 p.m.

Peters Township (7-4) at Pine-Richland (6-4), 7 p.m.

Class 4A

First round

Friday’s results

Armstrong 27, Montour 16

Hampton 14, Plum 13

Laurel Highlands 28, Beaver 27

New Castle 31, Highlands 19

Thomas Jefferson 41, Indiana 0

Quarterfinals

Nov. 12 schedule

New Castle (7-4) at Belle Vernon (8-0), 7 p.m.

Hampton (11-0) vs. Thomas Jefferson (8-3) at TBA, TBA

Laurel Highlands (8-3) vs. Aliquippa (8-1) at TBA, TBA

Armstrong (8-3) at McKeesport (8-2), 7 p.m.

Class 3A

First round

Friday’s results

East Allegheny 36, Southmoreland 11

Freeport 34, Ambridge 6

Keystone Oaks 34, South Allegheny 0

Mt. Pleasant 41, Burrell 7

Quarterfinals

Nov. 12 schedule

East Allegheny (5-5) at Central Valley (10-0), 7 p.m.

Freeport (6-4) at Elizabeth Forward (8-2), 7 p.m.

Keystone Oaks (6-5) at North Catholic (10-0), 7 p.m.

Mt. Pleasant (6-4) at Avonworth (8-2), 7 p.m.

Class 2A

First round

Friday’s results

Beaver Falls 42, Western Beaver 8

Laurel 41, McGuffey 2

Mohawk 34, Chartiers-Houston 12

New Brighton 21, Washington 20 (OT)

Serra Catholic 61, Neshannock 21

South Side 34, Ligonier Valley 14

Steel Valley 49, Beth-Center 14

Sto-Rox 61, Shady Side Academy 8

Quarterfinals

Nov. 12 schedule

Times, sites TBA

Steel Valley (10-0) vs. South Side (7-3)

New Brighton (5-6) vs. Beaver Falls (7-3)

Sto-Rox (11-0) vs. Mohawk (6-5)

Laurel (11-0) vs. Serra Catholic (11-1)

Class A

First round

Friday’s results

Bishop Canevin 49, Burgettstown 6

Cornell 33, Monessen 0

Leechburg 28, California 7

OLSH 28, Greensburg Central Catholic 8

Rochester 35, Mapletown 0

Shenango 31, Carmichaels 13

Springdale 21, West Greene 0

Quarterfinals

Nov. 12 schedule

Times, sites TBD

OLSH (7-3) vs. Clairton (7-2)

Springdale (6-4) vs. Rochester (8-2)

Cornell (8-2) vs. Leechburg (9-2)

Bishop Canevin (10-1) vs. Shenango (4-6)

PIAA subregionals

Regional semifinals

Friday’s schedule

Class 5A

Cathedral Prep 50, Brashear 24

Class 4A

University Prep 14, DuBois 3

Class 2A

Westinghouse 42, Chestnut Ridge 28

Soccer

Boys

WPIAL playoffs

Class 4A

Championship

Saturday’s schedule

Seneca Valley (17-0-1) vs. Peters Township (16-1-1) at Highmark Stadium, 5:45 p.m.

Class 3A

Championship

Saturday’s schedule

West Allegheny (21-0) vs. Hampton (17-1) at Highmark Stadium, 3:30 p.m.

Class A

Championship

Friday’s result

Winchester Thurston 3, Greensburg Central Catholic 1

Girls

WPIAL playoffs

Class 3A

Championship

Saturday’s schedule

Mars (15-0-1) vs. Plum (19-1-1) at Highmark Stadium, 1:15 p.m.

Class 2A

Championship

Saturday’s schedule

North Catholic (17-1) vs. Avonworth (15-3-1) at Highmark Stadium, 11 a.m.

Class A

Championship

Friday’s result

Steel Valley 2, Greensburg Central Catholic 1

Tennis

Girls

PIAA Championships

Friday’s results

Class 3A

Singles

First round

Esha Velaga, North Penn d. Kayla Kurtz, Manheim Township, 6-0, 6-1

Bella Peters, Abington Heights d. Kat Wang, Peters Township, 6-3, 6-4

Avery Palandjian, Manheim Township d. Quiana Guo, State College, 6-0, 6-1

Dasha Chichkina, Council Rock South d. Paraskevi Briegel, Stroudsburg, 6-1, 6-1

Mia Gorman, Bethel Park d. Kylie Kochis, West Chester Henderson, 3-6, 7-6 (5), 6-3

Mia Jeftic, Central d. Aastha Singh, Obama, walkover

Grace Li, Unionville d. Trinity Fox, Fairview, 6-1, 6-0

Catherine Rabatin, Penn Manor d. Maggie Stief, Upper St. Clair, 6-4, 6-4

Quarterfinals

Velaga, North Penn d. Peters, Abington Heights, 6-2, 6-3

Chichkina, Council Rock South d. Palandjian, Manheim Township, 6-7 (7), 6-3, 6-2

Gorman, Bethel Park d. Jeftic, Central, 6-0, 6-0

Li, Unionville d. Rabatin, Penn Manor, 6-0, 6-1

Doubles

First round

Hana Nouaime/Alice Liang, Methacton d. Anya Rosenbach/Allison Horick, 6-2, 6-0

Elana Sobol/Rachel Nath, Shady Side Academy d. Rina Hanumali/Susan Arp, Abington Heights, 6-4, 6-1

Lexi Lakatosh/Sophie Lanius, Red Lion d. Gretta Rhodes/Ella Jodon, Hollidaysburg, 6-3, 6-3

Megan Walsh/Kyra Workman, Pennsbury d. Evelyn Wang/Kayla Lebby, Southern Lehigh, 6-1, 6-1

Ella Tunnell/Sophia Ming, West Chester Henderson d. Jenna Bell/Carolina Walters, Latrobe, 2-6, 6-3, 6-2

Halle Levinson/Ariella Mandell, Central d. Kailee Waite/Cherry Aye, Carrick, 6-0, 6-0

Leena Kwak/Ananya Krishnan, Conestoga d. Sam Becker/Nabiah Bhatti, McDowell, 7-5, 6-2

Judith Manta/Jen Manta, Muhlenberg d. Maria Lounder/Amanda Koren, Moon, 6-2, 6-1

Quarterfinals

Nouaime/Liang, Methacton d. Sobol/Nath, Shady Side Academy, 6-1, 6-2

Walsh/Workman, Pennsbury d. Lakatosh/Lanius, Red Lion, 4-6, 6-2, 6-4

Tunnell/Ming, West Chester Henderson d. Levinson/Mandell, Central, 6-3, 6-4

Kwak/Krishnan, Conestoga d. Manta/Manta, Muhlenberg, 6-2, 6-4

Class 2A

Singles

First Round

Anna Millen, Lancaster Catholic d. Peyton Dincher, Jersey Shore 6-1, 6-1

Ally Bauer, Knoch d. Giulia Sheth, Masterman 6-2, 6-2.

Karissa Ghigiarelli, Riverside d. Alyssa Kush, Westmont 6-1, 6-1

Nicole Kempton , South Park d. Ashley Gomes, Merion Mercy Academy 6-3, 6-1

Ashley Close, Sewickley Academy d. Madeleine Gerz, Lancaster Mennonite 6-0, 6-0

Sabrina Yuronic, Allentown Central Catholic d. Davan Lion, St. Marys Area 6-7 (4), 6-1, 7-5

Anna Poranski, Villa Maria Academy d. Josie Shuke, Bedford 6-3, 7-5

Olivia Dorner, South Williamsport d. Mia Gassert, Hamburg 6-1, 6-0

Quarterfinals

Bauer, Knoch d. Millen, Lancaster Catholic, 7-6 (3), 6-0

Ghigiarelli, Riverside d. Kempton, South Park, 6-0, 6-3

Close, Sewickley Academy d. Yuronic, Allentown Central Catholic, 6-1, 6-1

Dorner, South Williamsport d. Poranski, Villa Maria Academy, 6-0, 6-0

Doubles

First round

Emma Perkins/Michelle Timothy, Conrad Weiser d. Anna Hall/Mia Blas, Loyalsock 6-0, 6-0

Kirsten Close/Roshni Thakkar, Sewickley Academy d. Laura Gaylord/Claire Cardie, Archbishop Wood 6-0, 6-1

Madeline Defaber-Schumacher/Bella Aniska, Riverside d. Corinne Markovich/Andie McCollough, Central Cambria 6-2, 6-0

Brette Foutch/Sarah Stahl, Delco Christian d. Madilyn Rimbey/Peja Cruise, Montour 6-1, 6-1

Emily Greb/Lindsey Greb, Knoch d. Elise Wang/Ananya Rai, Wyomissing 6-0, 6-0

Isabella Bartolacci/Francesca Bartolacci, Moravian Academy d. Selena Buttery/Taylor Rhed, Brockway Area 6-0, 6-0

Anne Marie Prichard/Abby Consiglio, Villa Maria Academy d. Kylie Walker/Mia Rosman, Somerset 6-1, 6-3

Brianna Serruto/Grace Maccarelli, Kennard Dale d. Fiona Finnerty/Avery DeFazio, Selinsgrove 6-3, 7-6 (3)

Quarterfinals

Perkins/Timothy, Conrad Weiser d. Close/Thakkar, Sewickley Academy, 6-0, 6-1

Defaber-Schumacher/Aniska, Riverside d. Foutch/Stahl, Delco Christian, 6-2, 7-6 (1)

E. Greb/L. Greb, Knoch d. Bartolacci/Bartolacci, Moravian Academy, 7-6 (4), 6-2

Prichard/Consiglio, Villa Maria Academy d. Serruto/Maccarelli, Kennard Dale, 6-2, 7-5

Volleyball

Girls

WPIAL playoffs

Class 4A

Championship

Saturday’s schedule

North Allegheny (15-1) vs. Shaler (16-2) at Robert Morris, 7:30 p.m.

Class 3A

Championship

Saturday’s schedule

Freeport (14-2) vs. Hampton (17-2) at Robert Morris, 5:30 p.m.

Class 2A

Championship

Saturday’s schedule

North Catholic (17-0) vs. Avonworth (16-2) at Robert Morris, 3:30 p.m.

Class A

Championship

Saturday’s schedule

Bishop Canevin (24-1) vs. Greensburg Central Catholic (14-3) at Robert Morris, 1:30 p.m.

