High school scores, summaries and schedules for Nov. 6, 2021

By:

Saturday, November 6, 2021 | 10:47 PM

High schools

Cross country

Boys

Saturday’s results

PIAA championships

at Hershey Park

Class 3A

Individual: 1. CJ Singleton, Butler, 15:52.9; 2. Drew Griffiths, Butler, 15:58.1; 3. Caleb Kenyon, North Pocono, 16:03.6; 4. Ethan Fingerhut, Haverford, 16:13.1; 5; Brett Kroboth, Peters Township, 16:15.5. Other local finishers in top 25: 8. Scott Nalepa, North Allegheny, 16:22.8; 13. Jack Bertram, North Allegheny, 16:30.1; 19. Ryan Podnar, North Allegheny, 16:32.2; 25. Jack Barnhisel, Allderdice, 16:43.7.

Team: 1. North Allegheny, 62; 2. La Salle College, 126; 3. Downingtown East, 185; 4. Butler, 202; 5. Haverford, 210.

Class 2A

Individual: 1. Gary Martin, Archbishop Wood, 15:46.7; 2. Weber Long, Greencastle-Antrim, 15:59.5; 3. Jacob Hess, Lewisburg, 16:05.4; 4. Matthew O’Brien, Susquehannock, 16:08.1; 5. Rory Lieberman, Danville, 16:11.7. Local finishers in top 25: 8. Ryan Pajak, Ringgold, 16:40.2; 25. Dominic Flitcraft, Hopewell, 17:09.0.

Team: 1. Lewisburg, 87; 2. Grove City, 107; 3. Northwestern Lehigh, 130; 4. Lampeter-Strasburg, 131; 5. Greencastle-Antrim, 153.

Class A

Individual: 1. Thomas Smigo, Palisades, 16:31.1; 2. Ty Fluharty, Riverside, 16:39.5; 3. Oliver Michell, Jenkintown, 16:43.2; 4. Calen Bollman, Chestnut Ridge, 16:46.8; 5. Sean Aiken, Eden Christian, 16:54.6. Other local finishers in top 25: 6. Lance Nicholls, Winchester Thurston, 17:00.3; 8. Ethan Haring, Eden Christian, 17:06.3; 15. Nick Szekely, Greensburg Central Catholic, 17:27.0; 16. John Griffith, Aquinas Academy, 17:27.1.

Team: 1. Hughesville, 97; 2. Winchester Thurston, 140; 3. Riverview, 145; 4. Trinity (District 3), 148; 5. Jenkintown, 210.

Girls

Saturday’s results

PIAA championships

at Hershey Park

Class 3A

Individual: 1. Mia Cochran, Moon, 18:08.5; 2. Logan St. John Kletter, Mt. Lebanon, 18:21.3; 3. Claire Zubey, Owen J. Roberts, 18:28.4; 4. Shana Kearne, Bensalem, 18:38.1; 5. Eva Kynaston, North Allegheny, 18:38.2. Other local finishers in top 25: 6. Wren Kucler, North Allegheny, 18:40.9; 11. Eliza Miller, Kiski Area, 18:57.1; 15. Jenna Lang, Bethel Park, 19:10.08; 17. Meredith Price, Pine-Richland, 19:13.1; 21. Samantha Hennen, Shaler, 19:18.9; 23. Robin Kucler, North Allegheny, 19:23.0.

Team: 1. North Allegheny, 62; 2. Dallastown, 149; 3. State College, 154; 4. Mechanicsburg, 199; 5. Hershey, 217.

Class 2A

Individual: 1. Olivia Haas, Blue Mountain, 18:20.3; 2. Jolena Quarzo, Brownsville, 18:50.7; 3. Harley Kletz, Montour. 19:09.0; 4. Hope Trimmer, Uniontown, 19:27.4; 5. Sydney Bayle, General McLane, 19:41.1. Other local finishers in top 25: 10. Lakyn Schaltenbrand, Montour, 19:49.1; 18. Charlee Leach, Ringgold, 20:04.9; 19. Grace Lazzara, North Catholic, 20:06.1; 20. Sophia Trevenen, Montour, 20:07.2; 21. Anna Cohen, Quaker Valley, 20:08.8; 25. Lilah Turnbull, Chartiers Valley, 20:15.5.

Team: 1. Montour, 84; Central Cambria, 97; 3. Villa Maria, 160; 4. Danville, 173; 5. Chartiers Valley, 187.

Class A

Individual: 1. Anna Stitzer, Penns Valley, 19:32.0; 2. Lauren Shaffer, Portage, 19:37.9; 3. Kate Korty, Forest City, 20:00.3; 4. Claire Anderson, Jamestown, 20:11.3; 5. Grace Neubert, Elk County Catholic, 20:13.0. Local finishers in top 25: 6. Alexis Abbett, Aquinas Academy, 20:14.3; 12. Corinn Brewer, Greensburg Central Catholic, 20:26.1; 20. Natalie Lape, Mohawk, 20:43.8.

Team: 1. Notre Dame GP, 117; 2. Mohawk, 160; 3. Montrose, 161; 4. Marion Center, 165; 5. OLSH, 187.

Football

WPIAL playoffs

Class 6A

Semifinals

Friday’s schedule

North Allegheny (7-4) at Mt. Lebanon (10-0), 7 p.m.

Seneca Valley (7-3) vs. Central Catholic (8-2) at Baldwin, 7 p.m.

Class 5A

Quarterfinals

Friday’s schedule

Woodland Hills (5-6) at Moon (10-0), 7 p.m.

Penn Hills (6-4) at Gateway (7-3), 7 p.m.

Fox Chapel (5-6) at Penn-Trafford (8-2), 7 p.m.

Peters Township (7-4) at Pine-Richland (6-4), 7 p.m.

Class 4A

Quarterfinals

Friday’s schedule

New Castle (7-4) at Belle Vernon (8-0), 7 p.m.

Hampton (11-0) vs. Thomas Jefferson (8-3) at TBA, TBA

Laurel Highlands (8-3) vs. Aliquippa (8-1) at TBA, TBA

Armstrong (8-3) at McKeesport (8-2), 7 p.m.

Class 3A

Quarterfinals

Friday’s schedule

East Allegheny (5-5) at Central Valley (10-0), 7 p.m.

Freeport (6-4) at Elizabeth Forward (8-2), 7 p.m.

Keystone Oaks (6-5) at North Catholic (10-0), 7 p.m.

Mt. Pleasant (6-4) at Avonworth (8-2), 7 p.m.

Class 2A

Quarterfinals

Friday’s schedule

Times, sites TBA

Steel Valley (10-0) vs. South Side (7-3)

New Brighton (5-6) vs. Beaver Falls (7-3)

Sto-Rox (11-0) vs. Mohawk (6-5)

Laurel (11-0) vs. Serra Catholic (11-1)

Class A

First round

Quarterfinals

Friday’s schedule

Times, sites TBD

OLSH (7-3) vs. Clairton (7-2)

Springdale (6-4) vs. Rochester (8-2)

Cornell (8-2) vs. Leechburg (9-2)

Bishop Canevin (10-1) vs. Shenango (4-6)

Soccer

Boys

WPIAL playoffs

Class 4A

Championship

Saturday’s result

Seneca Valley 3, Peters Township 1

Class 3A

Championship

Saturday’s result

Hampton 1, West Allegheny 0

Girls

WPIAL playoffs

Class 3A

Championship

Saturday’s result

Mars 2, Plum 1

Class 2A

Championship

Saturday’s result

Avonworth 2, North Catholic 1

Tennis

Girls

PIAA Championships

Saturday’s results

Class 3A

Singles

Semifinals

Esha Velaga, North Penn d. Dasha Chichkina, Souncil Rock South, 6-2, 6-1; Grace Li, Unionville d. Mia Gorman, Bethel Park, 4-6, 6-4, 6-2

Finals

Esha Velaga, North Penn d. Grace Li, Unionville, 6-3, 6-3

Third place

Mia Gorman, Bethel Park d. Dasha Chichkina, Souncil Rock South, 6-4, 6-3

Doubles

Semifinals

Hana Nouaime/Alice Liang, Methacton d. Megan Walsh/Kyra Workman, Pennsbury, 6-2, 7-5; Leena Kwak/Ananya Krishnan, Conestoga d. Ella Tunnell/Sophia Ming, WC Henderson, 6-4, 6-3

Finals

Hana Nouaime/Alice Liang, Methacton d. Leena Kwak/Ananya Krishnan, Conestoga, 6-3, 6-4

Third place

Megan Walsh/Kyra Workman, Pennsbury d. Ella Tunnell/Sophia Ming, WC Henderson, 6-2, 6-3

Class 2A

Singles

Semifinals

Karissa Ghigiarelli, Riverside d. Ally Bauer, Knoch, 6-1, 6-2; Olivia Dorner, South Williamsport d. Ashley Close, Sewickley Academy, 6-0, 6-0

Finals

Olivia Dorner, South Williamsport d. Karissa Ghigiarelli, Riverside, 6-4, 6-3

Third place

Ashley Close, Sewickley Academy d. Ally Bauer, Knoch, 6-1, 3-6, 6-0

Doubles

Semifinals

Emma Perks/Michelle Timothy, Conrad Weiser d. Madeline Dafaber-Schmacher/Bella Aniska, Riverside, 6-2, 6-1; Emily Greb/Lindsey Greb, Knoch d. Anne Marie Prichard/Abby Consiglio, Villa Maria Academy, 6-3, 6-3

Finals

Emily Greb/Lindsey Greb, Knoch d. Emma Perks/Michelle Timothy, Conrad Weiser, 7-6 (4), 7-6 (4)

Third place

Madeline Dafaber-Schmacher/Bella Aniska, Riverside d. Anne Marie Prichard/Abby Consiglio, Villa Maria Academy, 6-3, 6-1

Volleyball

Girls

WPIAL playoffs

Class 4A

Championship

Saturday’s result

North Allegheny 3, Shaler 2

Class 3A

Championship

Saturday’s result

Freeport 3, Hampton 1

Class 2A

Championship

Saturday’s result

North Catholic 3, Avonworth 1

Class A

Championship

Saturday’s result

Bishop Canevin 3, Greensburg Central Catholic 1

To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.