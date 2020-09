High school scores, summaries and schedules for Sept. 26, 2020

Saturday, September 26, 2020 | 11:31 PM

Field hockey

Saturday’s result

WPIAL

Class 3A

Pine-Richland 11, Hempfield 1

Football

Saturday’s results

WPIAL

Class 5A

Northeast

Penn Hills 31, Kiski Area 13

Nonconference

Beaver 29, Seton LaSalle 20

West Allegheny 63, Connellsville 24

Western Beaver 14, Ligonier Valley 3

District 10

Erie 35, Butler 25

District 8

City League

Nonconference

Perry 38, Carrick 0

Saturday’s summaries

Class 5A

Northeast

Penn Hills 31, Kiski Area 13

Kiski Area 6 0 0 7 —13

Penn Hills 8 3 7 13 —31

PH: Noel Roach 62 pass from Julian Dugger (Jaden Dugger run)

KA: Kenny Blake 99 kickoff return (run failed)

PH: Jonah Silverman 26 field goal

PH: Dontae Pollard 1 run (Silverman kick)

KA: Calvin Heinle 16 pass from Logan Johnson (Cody Dykes kick)

PH: Roach 16 pass from Julian Dugger (Silverman kick failed)

PH: Derrick Topeck 15 interception return (Silverman kick)

Rushing leaders: PH, Dontae Pollard 16-127, TD.

Passing leaders: PH, Julian Dugger 13-25-193-2TD-0INT.

Receiving leaders: PH, Noel Roach 4-126, 2 TDs.

Nonconference

West Allegheny 63, Connellsville 24

Connellsville 14 3 7 0 —24

West Allegheny 14 21 14 14 —63

C: Jason McBride 36 pass from Gage Gillott (Gillott kick)

WA: Devan Zirwas 16 pass from Gavin Miller (Breana Gerst kick)

WA: Brayden Horton 22 pass from Miller (Gerst kick)

C: Ky’Ron Craggette 74 run (Gillott kick)

C: Gillott 40 field goal

WA: Nodin Tracy 6 run (Gerst kick)

WA: Tracy 3 run (Gerst kick)

WA: Tracy 1 run (Gerst kick)

C: Gillott 43 run (Gillott kick)

WA: Tommy St. Claire 1 run (Gerst kick)

WA: Tracy 20 pass from Miller (Gerst kick)

WA: St. Claire 2 run from Miller (Gerst kick)

WA: Mason Marchinsky 16 run (Gerst kick)

Rushing leaders: C, Ky’Ron Craggette 15-116, TD. WA, Tommy St. Claire 20-105, 2 TDs.

Passing leaders: C, Gage Gillott 7-21-101-1TD-0INT. WA, Gavin Miller 21-29-392-3TD-0INT.

Receiving leaders: WA, Jashon Spencer 9-206.

Beaver 29, Seton LaSalle 20

Beaver 0 22 7 0 —29

Seton LaSalle 0 8 12 0 —20

B: Zach Harris 9 run (Mack Boyd kick)

B: Wyatt Ringer 9 run (Boyd kick)

B: Anthony George 30 pass from Marco Mamone (Tyler Ziggas run)

S-LS: Tyler Hill 69 pass from Griffin Malloy (Malloy run)

S-LS: Hill 30 interception return (kick failed)

B: James Finch 8 run (Boyd kick)

S-LS: Hill 24 pass from Malloy (pass failed)

Rushing leaders: B, Wyatt Ringer 31-148, TD.

Passing leaders: S-LS, Griffin Malloy 11-24-182-2TD-0INT.

Receiving leaders: S-LS, Tyler Hill 4-141, 2 TDs.

Western Beaver 14, Ligonier Valley 3

Ligonier Valley 0 3 0 0 —3

Western Beaver 0 0 7 7 —14

LV: George Golden 28 field goal

WB: Dakkari Bradford 65 pass from Xander LeFebvre (Cynthia Begley kick)

WB: Dakkari Bradford 83 pass from LeFebvre (Cynthia Begley kick)

Passing leaders: WB, Xander LeFebvre 6-12-184-2TD-1INT.

Receiving leaders: WB, Dakkari Bradford 2-148, 2 TDs.

District 10

Erie 35, Butler 25

Butler 12 0 0 13 —25

Erie 0 7 14 14 —35

B: Charlie Kreinbucher 24 pass from Cooper Baxter (kick failed)

B: Justin Kabay 35 run (run failed)

Erie: John Woodward 16 run (Henry Polaski kick)

Erie: Woodward 1 run (kick failed)

Erie: Woodward 10 run (Marquelle Darnell pass from Jahlil Grandberry)

B: Jullian Jones 31 run (run failed)

Erie: Woodward 2 run (Polaski kick)

Erie: Jermaine Selby 41 run (Polaski kick)

B: Baxter 12 run (Alexander Titus kick)

Rushing leaders: B, Cooper Baxter 10-108, Jermaine Selby 11-138.

Soccer

Boys

Saturday’s results

WPIAL

Class 4A

Section 1

North Allegheny 3, Fox Chapel 0

Section 2

Peters Township 3, Canon-McMillan 2

Upper St. Clair 4, Brashear 2

Section 3

Norwin 10, Hempfield 2

Class 3A

Section 2

West Allegheny 2, Blackhawk 0

Section 3

Trinity 3, Thomas Jefferson 2

Section 4

Franklin Regional 10, Obama Academy 0

West Mifflin 3, Penn Hills 2

Class 2A

Section 1

Avonworth 9, South Allegheny 1

South Park 3, East Allegheny 0

Section 2

Shady Side Academy 9, Derry 0

Section 3

Southmoreland 5, McGuffey 2

Section 4

Ambridge 1, New Brighton 0

Class A

Section 1

Riverside 4, South Side 0

Nonsection

Aquinas Academy 10, Carrick 1

Beaver County Christian 5, Trinity Christian 2

Butler 6, Knoch 1

Charleroi 2, Elizabeth Forward 0

Indiana 4, Kiski Area 4 (2OT)

Leechburg 1, West Shamokin 0

Mars 4, Baldwin 0

Shaler 9, Highlands 2

Springdale 2, Brentwood 1

Central Valley at Freedom, ppd.

Norwin at Plum, ppd.

Trinity at Chartiers-Houston, ppd.

Waynesburg at Washington, ppd.

Girls

Saturday’s results

WPIAL

Class 4A

Section 1

Butler 3, Seneca Valley 2

North Allegheny 11, North Hills 1

Pine-Richland 3, Shaler 0

Section 2

Mt. Lebanon 2, Upper St. Clair 1

Peters Township 1, Canon-McMillan 0

Section 3

Fox Chapel 3, Allderdice 0

Latrobe 2, Hempfield 0

Norwin 2, Penn-Trafford 2 (2OT)

Class 3A

Section 1

Kiski Area 3, Indiana 1

Gateway at Franklin Regional, ppd.

Section 2

Belle Vernon 13, Greensburg Salem 0

Connellsville 14, Laurel Highlands 0

Section 3

Obama Academy 6, Brashear 0

Penn Hills 4, Woodland Hills 0

Plum 6, Oakland Catholic 2

Section 4

Central Valley 2, Blackhawk 1

Chartiers Valley 2, South Fayette 0

West Allegheny 8, Montour 1

Class 2A

Section 1

Ambridge 3, Hopewell 2

Avonworth 1, Quaker Valley 0

Section 2

Burrell 2, Valley 0

Shady Side Academy 7, Deer Lakes 3

Highlands at Freeport, ppd.

Section 3

Brownsville 6, Yough 2

Southmoreland 1, Mt. Pleasant 0

Waynesburg 2, McGuffey 0

Section 4

South Park 2, Keystone Oaks 0

West Mifflin 2, East Allegheny 1

Class A

Section 1

Apollo-Ridge 6, Ligonier Valley 1

Jeannette at Greensburg Central Catholic, ppd.

Riverview at Springdale, ppd.

Section 2

Bentworth 7, Beth-Center 0

Charleroi 10, Monessen 3

Steel Valley 6, Seton LaSalle 0

Section 3

Mohawk 8, Neshannock 2

South Side 3, Riverside 2

Section 4

Bishop Canevin 4, Carlynton 0

Eden Christian at Aquinas Academy, ppd.

Nonsection

Freedom 4, Beaver 3

Trinity at Chartiers-Houston, ppd.

Volleyball

Girls

Saturday’s results

Class 4A

Section 1

Shaler 3, Pine-Richland 0

Section 3

Oakland Catholic 3, Penn-Trafford 0

Class 3A

Section 4

Blackhawk 3, Ambridge 0

Section 5

Mars 3, Burrell 0

