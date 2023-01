Rosters announced for PIHL all-star games

By:

Friday, January 6, 2023 | 1:16 AM

Metro Creative

Hempfield’s Nick Bruno and Bishop Canevin’s Ryan Saginaw, two of the PIHL’s top scorers, are among 210 players selected for the league’s all-star games.

The five games are Jan. 29 at RMU Island Sports Center on Neville Island.

The D2 game starts at noon, with Class A Gold at 1:40 p.m., Class A Blue at 3:20 p.m., Class AA at 5 p.m. and Class AAA at 6:30 p.m.

Saginaw, a D2 all-star, leads all PIHL scorers with 48 points, while Bruno tops Class AA with 42. Class A all-stars Owen Tutich of Greensburg Salem and Nico Catalde of Erie McDowell have 40 points apiece. In the league’s largest classification, Cathedral Prep’s Brayden Sprickman has 31 points to lead AAA.

Class AAA

Forwards

Tanner Plinta, Baldwin

Levi McCrea, Baldwin

Christian Strang, Bethel Park

Aaron All, Bethel Park

Zakary Wilcox, Canon-McMillan

Ethan Cunningham, Cathedral Prep

Sam Gaffney, Central Catholic

Dante Scalise, Central Catholic

Matt Gates, Mt. Lebanon

Matt Irvin, North Allegheny

Luke Evans, North Allegheny

Evan Perrotte, North Allegheny

Ryder Mertens, Peters Township

Austin Malley, Peters Township

Will Tomko, Peters Township

Ben Kovac, Peters Township

Josh Folmer, Pine-Richland

Shawn Peacock, Pine-Richland

Jaxson Read, Seneca Valley

Alec Malichky, Seneca Valley

Jonathan Leishman, Seneca Valley

Aaron Stawiarski, Upper St. Clair

Colin Ruffner, Upper St. Clair

Zach Hardy, Upper St. Clair

Defense

Matt O’Malley, Baldwin

Luke Henderson, Bethel Park

Adam Sciorilli, Canon-McMillan

Brayden Sprickman, Cathedral Prep

Beckam Alger, Central Catholic

Rocco Salvitti, Central Catholic

Trey Gallo, North Allegheny

Evan Barnhart, North Allegheny

Koby Ringwald, Peters Township

Zach Howard, Pine-Richland

Jack Smelscer, Seneca Valley

Greg Timmons, Upper St. Clair

Goalies

Alex Golvash, Baldwin

Tanner Ball, Cathedral Prep

Jakob Dold, Central Catholic

Austin Martin, Mt. Lebanon

Ryland Murphy, North Allegheny

Jonathan Nichols, Seneca Valley

Coaches

Anthony Raco, Seneca Valley

Andrew Siess, North Allegheny

Class AA

Forwards

Brayden Landgraf, Armstrong

Jameson Yackmack, Armstrong

Caleb Hoffman, Armstrong

Brennan Karalfa, Bishop McCort

Parker Worsley, Butler

Matt Knizner, Franklin Regional

Luke Lavrich, Franklin Regional

Max Rutkowski, Franklin Regional

Peyton Myers, Latrobe

JD Robinson, Latrobe

Fletcher Harvey, Latrobe

Nick Bruno, Hempfield

Caden Horton, Hempfield

Sam Steigerwald, Mars

Trevor Kessler, Meadville

Xavier Solomon, Penn-Trafford

Nate Loughner, Penn-Trafford

Bryce Kropczynski, Penn-Trafford

Wes Schwarzmiller, South Fayette

Trever D’Alessandro, South Fayette

Tyler Brandebura, South Fayette

Andrew Oliver, Thomas Jefferson

Jacob Stock, Thomas Jefferson

Ryder McGuirk, Thomas Jefferson

Defense

Owen Check, Armstrong

Logan Hooks, Armstrong

Carson Bish, Butler

Brett Bowser, Franklin Regional

Jack Beddick, Latrobe

Reid West, Latrobe

Ian Edinger, Mars

Cam Kiste, Penn-Trafford

Chase Bonson, Penn-Trafford

Brayden Imler, South Fayette

Lance Smith, Thomas Jefferson

Brian Spencer, Thomas Jefferson

Goalies

Dylan Morris, Armstrong

Connor Keddie, Latrobe

Chase Sankey, Hempfield

Sam Coppola, Meadville

Jackson Kerrigan, Penn-Trafford

Allen Schraeder, South Fayette

Coaches

Matt Schwartz, South Fayette

Eddie Germy III, Armstrong

Class A Blue

Forwards

Daniel Downey, Fox Chapel

Mason Heininger, Fox Chapel

Dom Casile, Fox Chapel

Liam Wiseman, Fox Chapel

Aiden Bauman, Freeport

Owen Tutich, Greensburg Salem

Carter Cherok, Greensburg Salem

Chase Kushner, Greensburg Salem

Colten Humphrey, Greensburg Salem

Sean Sullivan, Hampton

Colton Rayko, Indiana

Ash Lockard, Indiana

Gabe Nettleton, Indiana

Ethan George, Kiski Area

Kyle Guido, Kiski Area

Mario Cavallaro, Norwin

Alex Thomas, Norwin

Dom Cerilli, Norwin

Joey Vecchio, Norwin

Zach Miller, Plum

Joseph Laquatra, Shaler

Luca Wallander, Shaler

Nick Rozich, Westmont

Logan Pielech, Wheeling Catholic

Defense

Trip Goehring, Fox Chapel

Tyler Goldstein, Fox Chapel

Nick Dobransky, Freeport

Jake Suwan, Freeport

Noah Outly, Greensburg Salem

Landon Morrison, Greensburg Salem

Adam Ball, Indiana

Ethan Bombalski, Kiski Area

Dom Costantino, Norwin

Travis Marks, Plum

Tyler Garasich, Shaler

Gavin Hockenberry, Westmont

Goalies

Joe Rattner, Fox Chapel

Tyler Lang, Freeport

Tristan Gonzales, Greensburg Salem

Luke Rowe, Indiana

Owen Burmeister, Norwin

Shane Ciganik, Shaler

Coaches

Corey Mentch, Greensburg Salem

Cam Raidna, Fox Chapel

Class A Gold

Forwards

Conner Ralston, Avonworth

Austin Gatti, Avonworth

Joey Moore, Avonworth

Jake Hofer, Blackhawk

Owen Keister, Blackhawk

Brady Nairn, Chartiers Valley

Nico Catalde, McDowell

Braeden Martin, McDowell

Ty Turner, McDowell

Gino Heenan, McDowell

Aiden Moskovitz, Montour

Dalton Zulka, Montour

Bradyn Woods, Moon

Brendan Camardese, Moon

Randy Sheffler, Moon

Ryan Berry, North Catholic

Tony Kiger, North Hills

Alec Feigel, North Hills

Andrew Nazak, North Hills

Ben Carlson, Quaker Valley

Braedan Steffey, Quaker Valley

Maxwell Tepsic, West Allegheny

Luke Gyergyo, West Allegheny

Luke Simonetti, Wheeling Park

Defense

Avery Leffler, Avonworth

Anthony Dawson, Beaver

Luke Hinds, Chartiers Valley

Alex Lim, McDowell

David Strilka, Montour

Ethan Klaas, Moon

Owen Sroka, North Hills

Joe Spivak, North Hills

Will Watson, Quaker Valley

Jacob Keisel, Quaker Valley

Pasquale Hively, West Allegheny

Colin Gnarra, North Catholic

Goalies

Evan Kennelly, Blackhawk

Ryan Elkin, McDowell

Cole Wanner, North Hills

Landon Buterbaugh, Quaker Valley

Reilly Lada, West Allegheny

Dylan Bourque, North Catholic

Coaches

Jeremy Swegman, North Hills

Jason Evans, Montour

Class D2

Forwards

Ryan Saginaw, Bishop Canevin

Ty Serakowski, Bishop Canevin

Ben Ondrejko, Bishop Canevin

Caden Canfield, Burrell

Tanner Heidkamp, Carrick

Aiden Pourna, Central Valley

Max Sokol, Connellsville

Ian Zerecheck, Connellsville

Dylan Brooks, Connellsville

Aj Schaaf, Deer Lakes

Ryan Gruden, Deer Lakes

Shawn McIntyre, Deer Lakes

Joey Wach, Elizabeth Forward

Bobby Boord Jr., Elizabeth Forward

Geno Valenti, Morgantown

Anthony DiBartolomeo, Morgantown

Giovanni Valentine, Neshannock

Micah Dejulia, Neshannock

Nick Bucci, Neshannock

Kenny Cadwallader, Ringgold

Trent Hawk, Ringgold

Noah Levander, Ringgold

George Coyle, Trinity

Andrew Cartwright, Wilmington

Defense

Mason Glover, Bishop Canevin

Michael Parzynski, Bishop Canevin

Julian Kemp, Burrell

Riley Wislie, Burrell

Ayden Eigendbrode, Carrick

Mason Hagan, Carrick

Titan Beckerleg, Connellsville

Hank Szenyeri, Deer Lakes

Luke Napoli, Elizabeth Forward

Matthew Ioanilli, Neshannock

Kent Jones, Neshannock

LJ Crouch, Ringgold

Noah Monstwil, Wilmington

Goalies

Conner Kariotis, Burrell

Jonathan Holland, Connellsville

Benjamin Korol, Deer Lakes

Hayden Derk, Morgantown

Gavin Renick, Neshannock

Collin Moffett, Ringgold

Coaches

Eric Glover, Bishop Canevin

Rick Kalinowski, Ringgold

