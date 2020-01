Trib HSSN state team wrestling rankings for Jan. 28, 2020

Tuesday, January 28, 2020 | 5:52 PM

Class AAA

Team record LW

1. Nazareth (11) 14-1 2

2. Waynesburg 9-0 3

3. Bethlehem Catholic (11) 9-1 1

4. Seneca Valley 12-1 4

5. Erie Prep (10) 16-1 5

6. Canon-McMillan 11-3 6

7. Hempfield Area 17-2 7

8. Northampton (11) 14-1 8

9. Quakertown (1) 16-0 10

10. Kiski Area 12-3 9

Class AA

Team record LW

1. Reynolds (10) 14-0 1

2. Southern Columbia (4) 12-2 2

3. Notre Dame-Green Pond (11) 10-1 3

4. Chestnut Ridge (5) 11-1 4

5. Forest Hills (6) 9-1 5

6. General McLane (10) 11-1 6

7. Saucon Valley (11) 14-2 7

8. Brookville (9) 18-2 8

9. Burrell 8-5 9

10. Hamburg (3) 14-0 10

Paul Schofield is a Tribune-Review Staff Writer. You can contact Paul by email at [email protected] or via Twitter .

Tags: Burrell, Canon-McMillan, Hempfield, Kiski Area, Waynesburg