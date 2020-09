Trib HSSN WPIAL boys and girls soccer rankings for Sept. 28, 2020

Monday, September 28, 2020 | 4:04 PM

Chaz Palla | Tribune-Review Norwin’s Riley Zimerman celebrates with Brendan Ash after Ash’s goal against Penn-Trafford last week.

Through Saturday’s games

Girls

Class 4A

1. Fox Chapel (5-0)

2. Peters Township (4-0)

3. Butler (5-0)

4. North Allegheny (4-1)

5. Mt. Lebanon (3-1)

Class 3A

1. Mars (5-0)

2. Plum (4-0)

3. Belle Vernon (4-1)

4. Connellsville (3-0)

5. Franklin Regional (5-0)

Class 2A

1. North Catholic (4-0)

2. Shady Side Academy (1-0)

3. Southmoreland (5-0)

4. South Park (5-0)

5. Brownsville (4-1)

Class A

1. Freedom (6-0)

2. Greensburg C.C. (4-0)

3. Steel Valley (6-0)

4. Seton La Salle (5-1)

5. Sewickley Academy (4-0-1)

Boys

Class 4A

1. Butler (4-1-1)

2. Seneca Valley (3-1-1)

3. North Allegheny (4-1-1)

4. Norwin (5-0)

5. Peters Township (4-0-1)

Class 3A

1. Franklin Regional (7-0)

2. Belle Vernon (6-0)

3. Plum (4-1)

4. West Allegheny (5-1)

5. Mars (6-0)

Class 2A

1. South Park (6-0)

2. Deer Lakes (2-1)

3. Quaker Valley (3-0-1)

4. Shady Side Academy (2-0)

5. Keystone Oaks (4-1)

Class A

1. Greensburg C.C. (4-0)

2. Winchester Thurston (4-0)

3. Sewickley Academy (3-1)

4. Seton La Salle (3-1)

5. OLSH (4-0)

