Trib HSSN WPIAL girls basketball rankings for Week of Dec. 19, 2021

Saturday, December 18, 2021 | 9:17 PM

Christopher Horner | Tribune-Review Lydia Betz and her North Allegheny teammates are the top-ranked Class 6A team in the WPIAL.

Class 6A

Rk., Team, W-L, Last

1. North Allegheny 3-0, 1

2. Upper St. Clair, 4-0, 2

3. Mt. Lebanon, 4-0, 3

4. Norwin, 3-1, 4

5. Baldwin, 4-1, NR

Out: Peters Township (2-3, 5)

Class 5A

Rk., Team, W-L, Last

1. Chartiers Valley, 3-0, 1

2. Trinity, 4-0, 3

3. Moon, 4-0, 4

4. Oakland Catholic, 4-0, NR

5. Indiana, 3-0, NR

Out: Latrobe (1-1, 2), Woodland Hills (2-2, 5)

Class 4A

Rk., Team, W-L, Last

1. Southmoreland, 3-0, 1

2. Blackhawk, 4-0, 3

3. Knoch, 2-1, 2

4. Highlands, 5-0, NR

5. Montour, 3-2, 4

Out: Beaver (2-2, 5)

Class 3A

Rk., Team, W-L, Last

1. North Catholic, 3-1, 1

2. Laurel, 1-1, 2

3. South Park, 3-1, 3

4. Waynesburg, 5-1, 4

5. Avonworth, 3-1, NR

Out: Keystone Oaks (1-3, 5)

Class 2A

Rk., Team, W-L, Last

1. Neshannock, 4-1, 1

2. Serra Catholic, 3-0, 4

3. Winchester Thurston, 2-1, 2

4. OLSH, 2-2, 3

5. Greensburg Central Catholic, 2-1, 5

Out: none

Class A

Rk., Team, W-L, Last

1. Rochester, 2-1, 1

2. West Greene, 3-1, 3

3. Eden Christian, 4-0, NR

4. Clairton, 3-0, 4

5. Monessen, 2-1, 5

Out: Aquinas Academy (2-2, 2)

