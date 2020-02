Trib WPIAL boys basketball rankings: Week ending Feb. 1, 2020

By:

Saturday, February 1, 2020 | 8:06 PM

Chaz Palla | Tribune-Review Butler’s Ethan Morton scores against Pine Richland during boys 6A semifinal WPIAL action Wednesday, Feb. 26, 2019 at Fox Chapel Area School.

WPIAL rankings

Boys basketball

Class 6A

1. Fox Chapel, 19-0, 1

2. Butler, 15-4, 2

3. Mt. Lebanon, 15-4, 3

4. Upper St. Clair, 17-3, 5

5. Pine-Richland, 13-6, 4

Out: none

Class 5A

1. Chartiers Valley, 15-4, 1

2. Penn Hills, 15-4, 2

3. Mars, 14-4, 3

4. McKeesport, 11-8, 5

5. Shaler, 13-7, 4

Out: none

Class 4A

1. Highlands, 18-2, 3

2. Knoch, 17-2, 1

3. Uniontown, 17-2, 2

4. Quaker Valley, 13-5, NR

5. New Castle, 12-6, 4

Out: Blackhawk (8-9, 5)

Class 3A

1. Lincoln Park, 17-2, 1

2. North Catholic, 16-2, 2

3. South Allegheny, 18-1, 3

4. Charleroi, 15-5, 5

5. Beaver Falls, 12-6, 4

Out: none

Class 2A

1. OLSH, 18-1, 1

2. Sto-Rox, 13-6, 3

3. Jeannette, 13-7, 2

4. Springdale, 17-3, 4

5. Brentwood, 14-4, NR

Out: Serra Catholic (10-9, 5)

Class A

1. Vincentian Academy, 15-3, 1

2. Bishop Canevin, 15-4, 2

3. Nazareth Prep, 13-7, 3

4. Greensburg C.C., 15-4, 4

5. Cornell, 13-4, 5

Out: none

