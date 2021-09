Trib HSSN soccer rankings for week of Sept. 19, 2021

Sunday, September 19, 2021 | 4:21 PM

Christopher Horner | Tribune-Review Franklin Regional’s Jake Zimmerman (5) scores the winning goal in overtime between Plum goalkeeper Austin Hereda and Kyle Ryan on Tuesday, Sept. 7, 2021, in Murrysville.

Girls

Class 4A

Rank Team Record Last rank

1. North Allegheny (5-0) 2

2. Seneca Valley (4-1-1) 3

3. Peters Township (2-1-1) 1

4. Moon (3-0) 5

5. Butler (5-0) 4

Class 3A

1. Mars (4-0-1) 1

2. Plum (5-0) 2

3. Montour (4-1) 3

4. Hampton (4-2) NR

5. Franklin Regional (3-2) 4

OUT: West Allegheny (2-3-1) 5

Class 2A

1. North Catholic (5-0) 1

2. Southmoreland (3-0-2) 2

3. South Park (3-0-2) 3

4. Yough (5-0-1) NR

5. Beaver (4-1) 5

OUT: Shady Side Academy (2-1) 4

Class A

1. Springdale (6-0) NR

2. Greensburg Central Catholic (2-1) 1

3. Steel Valley (3-1) 3

4. Freedom (2-2) 4

5. South Side (4-2) 5

OUT: OLSH (1-3) 2

Boys

Class 4A

Rank Team Record Last rank

1. Peters Township (6-0) 1

2. Seneca Valley (7-0) 2

3. Norwin (5-1) 3

4. Fox Chapel (6-1) 4

5. Butler (5-2) 5

Class 3A

1. West Allegheny (7-0) 1

2. Franklin Regional (5-1) 2

3. Moon (5-1) 3

4. Plum (5-2) 4

5. Belle Vernon (7-0) 5

Class 2A

1. Shady Side Academy (3-0) 1

2. Quaker Valley (6-0) 2

3. Charleroi (5-0) 5

4. Deer Lakes (3-1-1) 3

5. Elizabeth Forward (2-1) 4

Class A

1. Greensburg C.C. (4-1) 1

2. OLSH (4-1) 3

3. Winchester Thurston (4-0-1) 4

4. Eden Christian (7-0) 5

5. Bentworth (5-1-1) NR

OUT: Seton LaSalle (3-1-1) 3

