TribHSSN WPIAL individual wrestling rankings: As of Jan. 4, 2022

By:

Tuesday, January 4, 2022 | 5:14 PM

Chaz Palla | Tribune-Review Penn-Trafford’s Troy Hohman beats Jack Consiglio to win the 120 pound bout in the Powerade Wrestling Tournament on Thursday, Dec. 30, 2021 at Canon-McMillan High School.

TribHSSN Live Wrestling Rankings as of Jan. 4

Individuals

Class AAA

106: 1. Luke Willochell (Latrobe) 13-3; 2. Nico Fanella (Indiana) 6-0; 3. Ty Kapusta (Franklin Regional) 10-4; 4. Rylen Campbell (Plum) 11-1; 5. Ejiro Montoya (Mt. Lebanon) 11-4.

113: Ty Chappell (Seneca Valley) 15-3; 2. Thomas Allison (Trinity) 11-5; 3. Evan Petrovich (Connellsville) 14-2); 4. Brady Joling (Chartiers Valley) 15-7; 5. Giavonie Schipani (North Hills) 9-1.

120: 1. Vinny Kilkeary (Latrobe) 15-2; 2. Joe Simon (Waynesburg) 6-1; 3. Mason Kernan (Bethel Park) 15-0; 4. Jacob Layton (Connellsville) 12-4); 5. Darius McMillon (Peters Township) 10-2.

126: 1. Troy Hohman (Penn-Trafford) 9-0; 2. Maddox Shaw (Thomas Jefferson) 16-1; 3. Dylan Coy (North Allegheny) 12-2; 4. Ethan Lebin (Hempfield) 10-4; 5. Andrew Binni (Canon-McMIllan) 12-5;Anthony Ferraro (Pine-Richland) 8-2; Zander Phaturos (Waynesburg) 6-6;

132: 1. Mac Church (Waynesburg) 9-2; 2. Blake Reinhart (Trinity) 14-5; 3. Vincent Citrano (Plum) 10-0; 4. Chad Ozias (Connellsville) 13-2; 5. Kole Doppelhauer (Belle Vernon) 13-4; 6. Nathan Monteparte (North Allegheny) 14-4; Ethan Higgins (12-6; Bethel Park) Eli Carr (Hempfield) 10-2

138: 1. Briar Priest (Hempfield) 11-1; 2. Lonzy Vielma (Connellsville) 15-4; 3. Colton Stoneking (Waynesburg) 9-7; 4. Bode Marlow (Thomas Jefferson) 14-6; 5. Nate Roth (Latrobe) 0-0. Nate Stone (Franklin Regional) 12-4; Bryson Bench (Bethel Park) 12-5; Logan Bechtold (Kiski Area) 12-4;

145: 1. Ty Watters (West Allegheny) 14-2; 2. Finn Solomon (Franklin Regional) 16-2; 3. Lucas Kapusta (Hempfield) 9-2; 4. Levi Donnell (Butler) 10-0; 5. Andrew Gonzales (Trinity) 12-7.

152: 1. Kelin Laffey (Pine-Richland) 11-1; 2. Nico Taddy (West Allegheny) 13-3; 3. Dylan Evans (Chartiers Valley) 13-3; 4. Chase Kranitz (Norwin) 8-3; 5. Jack Pletcher (Latrobe) 16-3.

160: 1. Jared Keslar (Connellsville) 10-3; 2. Shawn Taylor (West Allegheny) 16-4; 3. Enzo Morlacci (Kiski Area) 14-3; 4. Danny Turner (Indiana) 7-2; 5. Wesley Stull (Penn-Trafford) 6-3;

172: 1. Rocco Welsh (Waynesburg) 11-1; 2. Michael Kreinbucher (Butler) 11-2; Logan Hartman (Belle Vernon) 12-4; Matt Furman (Canon-McMillan) 12-4; Ryan Walsh (Bethel Park) 15-2.

189: 1. Mac Stout (Mt. Lebanon) 17-0; 2. Brian Finnerty (Thomas Jefferson) 16-1; 3. Christian McChesney (Greensburg Salem) 11-0; 4. Juliano Marion (Franklin Regional) 13-4; 5. Gabriel Stafford (Canon-McMillan) 15-6.

215: 1. Corey Boerio (Latrobe) 13-4; 2. Josh Page (Norwin); 3. Josh Sarasnick (Chartiers Valley) 10-4; 4. Carter Dilts (Kiski Area) 11-3; 5. Elijah Binakonsky (Hempfield) 7-0.

285: 1. Billy McChesney (Greensburg Salem) 11-0; 2. Ty Banco (Trinity) 15-2; 3. Noah Tustin (Waynesburg) 13-9; 4. Noah Held (Latrobe) 12-4; 5. Joey Schneck (Pine-Richland) 8-3.

Class AA

106: 1. Joe Longhi (Mt. Pleasant) 12-4; 2. Shawn Robertson (Fort Cherry) 10-3; 3. Isaac Maccaglio (Quaker Valley) 9-3; 4. Dylan Klim (Derry) 9-4.

113: 1. Cooper Hornack (Burrell) 9-4; 2. Jack Kazalas (Quaker Valley) 13-2; 3. Parker Sentipal (Burgettstown) 8-3; 4. Giovanni Beatrice (Derry) 8-4.

120: 1. Davis Stepp (Beth-Center) 12-5; 2. Sean Cain (Mt. Pleasant) 11-4; 3. Logan Richey (Quaker Valley) 11-4; 4. Dylan Slovick (Burgettstown) 8-5.

126: 1. Chris Vargo (Bentworth) 6-0; 2. Gaven Suica (Burgettstown) 6-1; 3. 3. Tim Cafrelli (South Side) 12-2; 4. Dylan Bruce (Elizabeth Forward) 7-4.

132: 1. Kyle McCollum (Beth-Center) 14-1; 2. Joey Sentipal (Burgettstown) 7-3; 3. Greg Shaulis (Mt. Pleasant) 7-4; 4. Bryce Rodriguez (Carlynton) 9-5.

138: 1. Jamison Poklembo (Mt. Pleasant) 13-4; 2. Andrew Johnson (Southmoreland) 13-3; 3. Tyler Fisher (Beth-Center) 11-4; 4. Ambrose Boni (Central Valley) 12-2.

145: 1. Chase Framelli (Jefferson-Morgan) 12-2; 2. Chase Brandebura (Carlynton) 10-2; 3. Luke Geibig (Mt. Pleasant) 8-2; 4. Ryan Celashi (Frazier) 5-2.

152: 1. Tyler Berish (Beth-Center) 14-1; 2. Isaiah Pisano (Hopewell) 9-1; 3. Anthony Lancos (Burgettstown) 9-4; 4. Caiden Brock (Elizabeth Forward) 8-4.

160: 1. Grant MacKay (Laurel) 8-2; 2. Joey Boughton (Avonworth) 12-2; 3. D.J. Slovick (Burgettstown) 9-4; 4. Trevor Pettit (Beth-Center) 14-2

172: 1. Rune Lawrence (Frazier) 6-2; 2. Mason Diemert (Quaker Valley) 12-4; 3. Aaron DeLuca (Montour) 7-1; 4. Braedon Welsh (Fort Cherry) 6-1.

189: 1. Patrick Cutchumber (Quaker Valley) 16-3; 2. Cole Clark (Burrell) 9-4; 3. Anthony Salvini (Fort Cherry) 8-5; 4. Brenan Morgan (Central Valley) 11-0;

215: 1. Dayton Pitzer (Mt. Pleasant) 17-0; 2. Anthony Govern (Southmoreland) 14-1; Mitchell Cook (Fort Cherry) 10-2; 4. Vitali Daniels (Bentworth) 5-1.

285: Cameron Carter-Green (Washington) 5-0; 2. Coltin Hill (Laurel) 8-3; 3. Joey Baronick (Burgettstown) 8-5; 4. Mason Sisler (Jefferson-Morgan) 8-3.

Paul Schofield is a Tribune-Review Staff Writer. You can contact Paul by email at pschofield@triblive.com or via Twitter .