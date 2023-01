WPIAL individual wrestling rankings for Jan. 10, 2023

Tuesday, January 10, 2023 | 3:06 PM

Andrew Palla | For the Tribune-Review Latrobe’s Luke Willochell (top) maintains control from the top against Franklin Regional’s Tyler Kapusta during the 114-pound final of the Westmoreland County Coaches Association wrestling tournament Saturday, Jan. 7, 2023.

Here are this week’s Trib HSSN WPIAL individual wrestling rankings.

Class 3A

107: 1. Santino Slaboda, Butler (16-0); 2. Tanner Mizenko, Canon-McMillan (17-6); 3. Landon Lynn, Connellsville (12-7); 4. Owen Campbell, Plum (11-4); 5. Dylan Barrett, Penn-Trafford (19-6).

114: 1. Luke Willochell, Latrobe (18-2); 2. Connor Smith, Seneca Valley (15-6); 3. Ty Kapusta, Franklin Regional (16-5); 4. Rylen Campbell, Plum (13-1); 5. Zach Franks, Connellsville (12-8).

121: 1. Brandon Dami, Canon-McMillan (14-5); 2. Leo Joseph, Latrobe (20-4); 3. Jacob Layton, Connellsville (14-8); 4. Brady Joling, Chartiers Valley (11-3); 5. Johnny Baiano, South Fayette (15-1).

127: 1. Vinny Kilkeary, Latrobe (9-0); 2. Ethan Lebin, Hempfield (15-3); 3. Andrew Binni, Canon-McMillan (21-4); 4. Mason Kernan, Bethel Park (16-2); 5. Hayden Coy, Penn-Trafford (21-3)

133: 1. Maddox Shaw, Thomas Jefferson (18-2); 2. Anthony Ferraro, Pine-Richland (10-2); 3. Joe Simon, Waynesburg (3-3); 4. Nathan Monteparte, North Allegheny (14-6); 5. Gabe Ruggieri, Connellsville (15-6).

139: 1. Blake Reihner, Trinity (16-4); 2. Eli Carr, Hempfield (19-4); 3. Nate Stone, Franklin Regional (15-6); 4. Nick Jones, West Allegheny (11-2); 5. Josh Alexander, Fox Chapel (11-3).

145: 1. Mac Church, Waynesburg (14-1); 2. Lucas Kapusta, Hempfield (17-2); 3. Nico Taddy, West Allegheny (16-4); 4. Lonzy Vielma, Connellsville (16-7); 5. Jayson Flener, North Allegheny (12-8).

152: 1. Ty Watters, West Allegheny (17-0); 2. Nate Jones, Waynesburg (12-4); 3. Bode Thomas, Thomas Jefferson (15-4); 4. Robbie Allison, Trinity (7-2); 5. Chad Jesko, Connellsville (11-5).

160: 1. Shawn Taylor, West Allegheny (17-1); 2. Dylan Evans, Chartiers Valley (13-2); 3. Levi Donnell, Butler (16-2); 4. Adam Rohan Jr., North Allegheny (11-7); 5. Gavyn Beck, Franklin Regional (17-3).

172: 1. Rocco Welsh, Waynesburg (21-0); 2. Matt Furman, Canon-McMillan (18-1); 3. Mark Gray, Kiski Area (20-1); 4. Bodie Morgan, Trinity (18-5); 5. Nate Campbell, Norwin (17-6).

189: 1. Juliano Marion, Franklin Regional (14-3); 2. Brody Evans, Waynesburg (14-7); 3. Jake Conroy, Ringgold (22-2); 4. Michael Kreinbucher, Butler (13-3); 5. Cooper Roscosky, Kiski Area (18-3).

215: 1. Eli Makel, Waynesburg (19-3); 2. Corey Boerio, Latrobe (21-4); 3. Connor Jacobs, Armstrong (17-3); 4. Geno Calgaro, Canon-McMillan (14-7); 5. Owen Ott, Penn-Trafford (18-4).

285: 1. Ty Banco, Trinity (18-3); 2. Joseph Schneck, Pine-Richland (12-3); 3. Wyatt Held, Latrobe (18-6); 4. Joe Enick, Penn-Trafford (16-4); 5. Jack Crider, Kiski Area (17-5).

Class 2A

107: 1. Cam Baker, Burrell (15-4); 2. Anthony Mucci, Derry (16-3); 3. Anthonio Boni, Central Valley (12-3); 4. Bruce Andershank, Quaker Valley (14-5); 5. Javeon Chambers, Highlands (9-2).

114: 1. Nico Fanella, Indiana (8-1); 2. Jorden Williams, Chartiers-Houston (12-5); 3. Dylan Kim, Derry (14-7); 4. Emmett Wolfe, McGuffey (18-7); 5. Isaac Maccaglia, Quaker Valley (11-8).

121: 1. Parker Sentipal, Burgettstown (16-2); 2. Jack Kazalas, Quaker Valley (14-1); 3. Colin Bartley, Laurel (5-0); 4. Joe Longhi, Mt. Pleasant (18-4); 5. Julian Bertucci, Burrell (13-5).

127: 1. Chris Vargo, Bentworth (16-1); 2. Brandon Krul, Quaker Valley (18-2); 3. Tyler Clark, Frazier (8-2); 4. Lucas Barr, McGuffey (21-4); 5. Dylan Slovick, Burgettstown (12-6).

133: 1. Cooper Hornack, Burrell (10-5); 2. Gaven Suica, Burgettstown (14-4); 3. Anthony Orlandini, Montour (11-4); 4. Michael Carmody, Quaker Valley (13-4); 5. Garrett Newman, McGuffey (13-5).

139: 1. Joey Sentipal, Burgettstown (14-4); 2. Peter Chacon, Montour (10-2); 3. Niko Ferra, Burrell (14-5); 4. Damon Michaels, Elizabeth Forward (12-3); 5. Greg Shaulis, Mt. Pleasant (19-8).

145: 1. Logan Richey, Quaker Valley (16-6); 2. Jamison Poklembo, Mt. Pleasant (19-4); 3. Tyler Debner, Beth-Center (19-4); 4. Giovanni Weightman, Belle Vernon (17-6); 5. Jonah Erdley, Frazier (9-3).

152: 1. Tyler Berish, Beth-Center (21-1); 2. Isaiah Pisano, Hopewell (5-1); 3. Rudy Brown, Burgettstown (10-4); 4. Ryan Celaschi, Frazier (7-3); 5. Elijah Brown, Belle Vernon (17-5).

160: 1. Chase Frameli, Jefferson-Morgan (12-1); 2. Chase Brandebura, Carlynton (10-2); 3. Brayden White, Highlands (8-3); 4. Jackson Angelo, Frazier (10-2); 5. Tristan Ice, Southmoreland (16-5).

172: 1. Grant MacKay, Laurel (18-0); 2. Braedon Welsh, Fort Cherry (22-2); 3. Isaac Lacinski, Burrell (14-6); 4. Landon Conroy, Albert Gallatin (11-5); 5. Jessi Orbin, Chartiers-Houston (18-4).

189: 1. Rune Lawrence, Frazier (11-3); 2. Vitali Daniels, Bentworth (16-6); 3. Jacob Layhue, Beth-Center (21-5); 4. Anthony Salvini, Fort Cherry (20-9); 5. Tyler Bender, Highlands (11-2).

215: 1. Brenan Morgan, Central Valley (15-4); 2. Dylan Pitzer, Mt. Pleasant (17-4); 3. Chase Tinstman, Laurel (16-2); 4. Christian McChesney, Greensburg Salem (16-2); 5. Luke Boylan, Burrell (11-6).

285: 1. Joey Baronick, Burgettstown (12-4); 2. Christian Flaherty, Keystone Oaks (12-0); 3. Mason Neiderhiser, Southmoreland (13-7); 4. Joe Wilson, Washington (12-5); 5. Alex Rusilko, Bentworth (11-10).

