All-WPIAL girls soccer list announced

Wednesday, November 2, 2022

With WPIAL soccer finals weekend approaching, league coaches came up with this year’s All-WPIAL girls soccer list.

Here are their selections (alphabetical by school):

Ella Shorkey, Sr., MF, Allderdice

Isabella Hite, Sr., MF, Aquinas Academy

Mylea Riggle, Jr., MF, Armstrong

Gianna Babusci, Jr., F, Avonworth

Fiona Mahan, So., MF, Avonworth

Minah Syam, Jr., MF, Avonworth

Abby Noah, Sr., MF, Beaver

Faith Reader, Sr., F, Belle Vernon

Tessa Charpentier, Sr., MF, Bentworth

Eva Blatz, Sr., MF, Bethel Park

Ella Martin, Jr., MF, Blackhawk

Ali Hughes, Sr., MF/GK, Burrell

Samantha Miller, Sr., F, Butler

Leah Weiland, Jr., MF, Butler

Bella Carroto, Jr., F, Charleroi

McKenna Deunger, Jr., MF, Charleroi

Kayla Brose, Sr., MF, Chartiers- Houston

Lexi Durkacs, Sr., F, Chartiers- Houston

Abigail Beinlich, Jr., MF, Elizabeth Forward

Kate Friday, Jr., MF, Fox Chapel

Makayla Mullholland, Sr., MF, Fox Chapel

Anna Troutman, Jr., D, Fox Chapel

Aris Lamanna, Jr., GK, Franklin Regional

Sierra Todero, Sr., F, Franklin Regional

Shaye Bailey, Jr., F, Freedom

Jersee Melvin, Sr., MF, Freedom

Julia Mohrbacher, Sr., MF, Freedom

Aleah Parison, Sr., F, Freeport

Madi Jesih, Sr., MF, Gateway

Sara Felder, Sr., F, Greensburg Central Catholic

Riley Kerr, So., F, Greensburg Central Catholic

Ella Bulava, Jr., MF, Latrobe

Sofia DeCerb, Sr., GK, Latrobe

Regan Reilly, Jr., MF, Latrobe

Robin Reilly, So., MF, Latrobe

Audrey Bianco, Sr., F, Hampton

Skye Bierker, Sr., D, Hampton

Madison Hurst, Jr., MF, Hampton

Mary Adams, Sr., MF, Hopewell

Kiera Hathaway, Sr., F, Keystone Oaks

Macrina Robb, Sr., MF, Knoch

Megan Vasas, Sr., MF, Knoch

Piper Coffield, Sr., F, Mars

Reese Dunaway, Sr., D, Mars

Eden Gerlach, Sr., F, Mars

Addison Girdwood, Jr., MF, Mars

Gwen Howell, Sr., D, Mars

Ava Lewis, Sr., MF, Mars

Kate McEnroe, Jr., GK, Mars

Caelin Thomas, Sr., D, McGuffey

Abi Boehning, Sr., GK, Mohawk

Madisyn Cole, Sr., MF, Mohawk

Alexa Kadilak, Sr., F, Mohawk

Gabriella Larson, Jr., D, Moon

Serayah Leech, Jr., GK, Moon

Kayla Leseck, Sr., MF, Moon

Hailey Longwell, Sr., MF, Moon

Marina Mollica, Jr., D, Moon

Eva Molnar, Sr., MF, Moon

Ava Dziubek, Sr., MF, Mt. Lebanon

Leah Kessler, Sr., F, Mt Lebanon

Melia Peer, Sr., F, Mt Lebanon

Rylin Bugosh, So., F, Mt Pleasant

Marissa Garn, Sr., MF, Mt Pleasant

Morgan Gesinski, Fr., F, Mt Pleasant

Riley Gesinski, Jr., MF, Mt Pleasant

Maggie Piper, Jr., D, Mt Pleasant

Anna Bunsy, Sr., MF, North Allegheny

Sophia Palermo, Sr., MF, North Allegheny

Abigail Staget, Jr., F, North Allegheny

Lucia Wells, Sr., F, North Allegheny

Rylee Kumer, Jr., GK, North Catholic

Lauren McDonald, Sr., F, North Catholic

Lauren Mealie, So., D, North Catholic

Simone Sharpless, Fr., MF, North Catholic

Reagan Casper, Sr., D, Norwin

Mia Lowry, Sr., MF, Oakland Catholic

Alexa Taylor, Jr., MF, OLSH

Brooke Opferman, Sr., MF, Peters Township

Camryn Klein, So., MF, Peters Township

Lexi Pirosko, Sr., MF, Peters Township

Stephanie Cornelius, Sr., MF, Pine-Richland

Gianna Koss, Sr., MF, Pine-Richland

Annabel Arhin, Sr., F, Plum

Kaitlyn Killinger, Sr., F, Plum

Kaley Simqu, Sr., D, Plum

Ava Weleski, Sr., MF, Plum

Mia Modrovich, So., D, Quaker Valley

Kayelyn Ferrence, Sr., F, Ringgold

Lola Abraham, Jr., F, Riverview

Mia Humphreys, Jr., GK, Seneca Valley

Lindsey Price, Sr., D, Seneca Valley

Ayla Ward, Jr., F, Seneca Valley

Elena Peiffer, Sr., GK, Serra Catholic

Lydia Reith, Jr., F, Serra Catholic

Michelle Defide, Sr., F, Seton LaSalle

Paige Kuisis, Sr., F, Seton LaSalle

Monife Obiri, Sr., D, Seton LaSalle

Ainsley Chu, So. MF, Shady Side Academy

Sadie Navid, Jr., MF, Shady Side Academy

Lexi Tylenda, Jr., MF, Shaler

Rachel Black, Sr., D, South Fayette

Tori Latona, Sr., D, South Park

Cassondra O’Connor, Sr., MF, South Park

Maura Heberle, Sr., F, South Side Beaver

Kendall Fabery, Sr., MF, Southmoreland

Grace Gent, Sr., F, Springdale

Molly Hurley, So., F, Springdale

Natalie Lamenza Jr., F, Thomas Jefferson

Bella Vozar, Sr., D, Thomas Jefferson

Ruby Morgan, Jr., GK, Trinity

Sierra Dupre, Fr., MF, Upper St Clair

Macie Fultineer, Sr., GK, Upper St Clair

Ashlyn Basinger, Sr., F, Waynesburg

Delaney Evers, Sr., F, West Allegheny

Emily Beck, Sr., MF/GK, West Mifflin

Margherita Memoli, So., MF, Winchester Thurston

Meredith Snyder, So., F, Winchester Thurston

McKenzie Pritts, Sr., F, Yough

Kendalyn Umbel, So., MF, Yough

