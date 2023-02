High school scores, summaries and schedules for Feb. 18, 2023

Saturday, February 18, 2023 | 7:53 PM

High schools

WPIAL championships

Boys

Class 6A

Quarterfinals

Friday’s schedule

Norwin (14-8) at New Castle (20-2), 7 p.m.; Butler (14-7) at Mt. Lebanon (15-7), 7 p.m.; Seneca Valley (9-12) at Upper St. Clair (14-8), 7 p.m.; Baldwin (12-10) vs. Central Catholic (13-9) at Gateway, 7 p.m.

Class 5A

Quarterfinals

Wednesday’s schedule

Peters Township (20-3) vs. South Fayette (14-9); Gateway (16-5) vs. McKeesport (11-10); Penn Hills (18-3) vs. Mars (15-8); North Hills (18-5) vs. Fox Chapel (14-9)

Class 4A

First round

Monday’s schedule

West Mifflin (10-12) at Lincoln Park (21-1), 7 p.m.; Beaver (17-4) at South Allegheny (18-4), 7 p.m.; Blackhawk (11-11) at Hampton (20-2), 7 p.m.; Elizabeth Forward (8-13) at Highlands (19-3), 7 p.m.; Freeport (13-9) at Laurel Highlands (19-2), 7 p.m.; Belle Vernon (10-11) at Quaker Valley (14-6), 7 p.m.; Avonworth (8-13) at Uniontown (18-3), 7 p.m.; Montour (9-13) at North Catholic (16-6), 7 p.m.

Class 3A

First round

Monday’s schedule

McGuffey (12-10) at Steel Valley (12-9), 7 p.m.; Seton LaSalle (11-10) at Washington (15-6), 7 p.m.; Derry (11-9) at Mohawk (19-3), 7 p.m.; Ellwood City (15-7) at Deer Lakes (13-8), 7 p.m.; Keystone Oaks (10-12) at Neshannock (16-5), 7 p.m.; Burrell (13-9) at Yough (15-7), 7 p.m.; Brownsville (12-8) vs. Shady Side Academy (15-7) at Fox Chapel, 8 p.m.; Beaver Falls (10-9) vs. Our Lady of the Sacred Heart (16-5) at Fox Chapel, 6 p.m.

Class 2A

First round

Tuesday’s schedule

Laurel (7-16) at Aliquippa (16-6), 7 p.m.; Chartiers-Houston (16-6) at Shenango (14-8), 7 p.m.; Propel Braddock Hills (10-12) vs. Greensburg Central Catholic (15-5) at Gateway, 6 p.m.; Burgettstown (13-9) vs. Eden Christian (16-5) at Mt. Lebanon, 6 p.m.; South Side (8-15) at Bishop Canevin (18-4), 7 p.m.; Nazareth Prep (9-8) at Serra Catholic (13-9), 7 p.m.; Clairton (10-12) vs. Fort Cherry (20-2) at South Fayette, 6 p.m.; Jeannette (13-7) at Northgate (16-6), 7 p.m.

Class A

Quarterfinals

Wednesday’s schedule

Rochester (11-12) vs. Imani Christian (15-6), TBA; Geibel (16-6) vs. Neighborhood Academy (18-4), TBA; Aquinas Academy (19-4) at Union (20-2), 7 p.m.; Monessen (21-2) at Carlynton (15-6), 7 p.m.

Girls

Class 6A

First round

Monday’s schedule

Butler (11-11) at Peters Township (12-10), 8 p.m.

Quarterfinals

Thursday’s schedule

Butler/Peters Township winner at Upper St. Clair (19-2), 7 p.m.; Chartiers Valley (12-9) at Mt. Lebanon (16-6), 7 p.m.; Pine-Richland (11-11) at North Allegheny (17-5), 7 p.m.; Baldwin (10-12) at Norwin (19-3), 7 p.m.

Class 5A

First round

Tuesday’s schedule

Plum (13-10) at South Fayette (20-2), 8 p.m.; Shaler (16-6) at Penn-Trafford (15-7) , 8 p.m.; Latrobe (14-8) at Trinity (15-6), 7 p.m.; Woodland Hills (11-11) at Armstrong (19-3), 7 p.m.; Kiski Area (9-12) vs. Oakland Catholic (19-3) at Fox Chapel, 6 p.m.; Lincoln Park (18-4) vs. Mars (15-6) at Mt. Lebanon, 8 p.m.; Penn Hills (10-11) at McKeesport (18-4), 7 p.m.; Hampton (14-8) vs. Indiana (15-7) at Fox Chapel, 8 p.m.

Class 4A

First round

Tuesday’s schedule

Greensburg Salem (14-8) at Belle Vernon (14-8), 7 p.m.; Hopewell (10-12) at Knoch (14-8), 7 p.m.; West Mifflin (11-9) at Beaver (13-7), 7 p.m.; Laurel Highlands (11-11) at Highlands (14-7), 7 p.m.

Quarterfinals

Friday’s schedule

Greensburg Salem/Belle Vernon winner at Blackhawk (19-3), 7 p.m.; Hopewell/Knoch winner at Quaker Valley (15-7), 7 p.m.; West Mifflin/Beaver winner at North Catholic (19-3), 7 p.m.; Laurel Highlands/Highlands winner vs. Elizabeth Forward (17-5), TBA

Class 3A

First round

Saturday’s results

Avonworth 48, McGuffey 30

Keystone Oaks 61, South Park 57

Laurel 64, Burrell 36

Mohawk 55, Apollo-Ridge 41

Our Lady of the Sacred Heart 51, Mt. Pleasant 38

Neshannock 73, Charleroi 29

Shady Side Academy 57, Beaver Falls 46

Waynesburg 64, Seton LaSalle 55

Quarterfinals

Wednesday’s schedule

Shady Side Academy (21-2) vs. Waynesburg (20-3); Avonworth (16-5) vs. Our Lady of the Sacred Heart (17-6); Laurel (21-2) vs. Keystone Oaks (16-7); Neshannock (17-6) vs. Mohawk (15-8).

Class 2A

Quarterfinals

Wednesday’s schedule

Shenango (19-4) vs. Brentwood (13-9); Greensburg Central Catholic (19-4) vs. Burgettstown (18-5); Freedom (18-4) vs. Chartiers-Houston (16-7); Serra Catholic (17-2) vs. Aliquippa (11-9)

Class A

First round

Monday’s schedule

Leechburg (7-11) at West Greene (12-9), 7 p.m.; Geibel (11-11) at St. Joseph (18-4), 7 p.m.; Avella (12-10) at Riverview (11-10), 7 p.m.; Jeannette (2-19) vs. Eden Christian (7-14) at Peters Township, 6 p.m.

Quarterfinals

Thursday’s schedule

Leechburg/West Greene winner at Union (15-6), 7 p.m.; Geibel/St. Joseph winner at Monessen (15-5), 7 p.m.; Avella/Riverview winner at Bishop Canevin (10-7), 7 p.m.; Jeannette/Eden Christian winner vs. Aquinas Academy (14-8), TBA

City League playoffs

Boys

Championship

Sunday’s schedule

At UPMC Cooper Fieldhouse

Allderdice (19-3) vs. Obama Academy (9-9), 2 p.m.

Girls

Championship

Sunday’s schedule

At UPMC Cooper Fieldhouse

Obama Academy (15-4) vs. Allderdice (11-11), noon

Track

Tri-State Indoor Championships

At Edinboro

Saturday’s results

Boys

60 dash: 1. Austyn Winkleblech, Canon-McMillan,7.00; 2. Kaevon Gardner, New Castle, 7.01; 3. Connor Rychcik, Mt. Lebanon, 7.08; 4. Colton Dean, Canon-McMillan, 7.13; 5. Jake Egizio, Canon-McMillan, 7.15; 6. Davis McClean, Shenango, 7.20; 7. Carter Chui, Upper St. Clair, 7.21; 8. Ryan Petras, Bethel Park, 7.24

200 dash: 1. Jacob Thompson, Mars, 22.17; 2. Connor Rychcik, Mt. Lebanon, 22.59; 3. Jake Egizio, Canon-McMillan, 22.80; 4. Austyn Winkleblech, Canon-McMillan, 22.80; 5. Max Zitnay, Westmont Hilltop, 22.85; 6. Trey Huha, Norwin, 23.34; 7. Caleb Prola, Hempfield, 23.35; 8. Jeremiah Simplice, Baldwin, 23.35

400 run: 1. Landon Lacey, Butler, 50.20; 2. Jacob Thompson, Mars, 50.60; 3. Caleb Prola, Hempfield, 51.27; 4. Max Zitnay, Westmont Hilltop, 52.70; 5. Nicholas Hendrick, Mt. Lebanon, 52.85; 6. Jacob Gill, Indiana, 53.22; 7. Demeitris Taylor, Beaver Falls, 53.31; 8. Damian Blum, Fox Chapel, 53.39

800 run: 1. Jackson Pajak, North Allegheny, 1:58.99; 2. Jacob Puhalla, Moon, 1:59.06; 3. Evan Groce, Punxsutawney, 1:59.55; 4. Ben McLean, Pine-Richland, 2:00.97; 5. Eli DeSimone, Winchester Thurston, 2:02.57; 6. Evan Sarkett, Upper St. Clair, 2:02.59; 7. Garrett Bartlebaugh, Punxsutawney, 2:03.97; 8. Jack Gill, Brookville, 2:04.20

Mile run: 1. Drew Griffith, Butler, 4:22.34; 2. Christian Mattern, McDowell, 4:26.34; 3. Rowan Gwin, Fox Chapel, 4:28.88; 4. Connor Pivirotto, Plum, 4:29.64; 5. Patrick Burgos, Elizabeth Forward, 4:30.93; 6. Andrew Barrett, Baldwin, 4:33.68; 7. Owen DeMatt, Hempfield, 4:34.93; 8. Michael Gauntner, North Allegheny, 4:36.69

3,000 run: 1. Jack Bertram, North Allegheny, 8:33.03; 2. Gregory Kossuth, North Allegheny, 8:51.88; 3. Manny Diaz, Bradford, 8:52.94; 4. Eli Dewitt, Seneca Valley, 8:55.60; 5. Michael Braun, Freeport, 8:56.10; 6. James Behrend, North Allegheny, 8:57.74; 7. Ben Schrumpf, Fort Leboeuf, 8:59.27; 8. Rowan Gwin, Fox Chapel, 9:10.53

60 hurdles: 1. Antonio Votour, OLSH, 8.38; 2. AJ Foulk, North Allegheny, 8.78; 3. Achan Green, Penn Hills, 8.82; 4. Michael Gimigliano, South Fayette, 8.84; 5. Fritz Stengel, Mt. Lebanon, 8.94; 6. Connor Domke, Plum, 9.05; 7. Luke Cramer, Mt. Lebanon, 9.14; 8. Colton Dean, Canon-McMillan, 9.36

4×200 relay: 1. Canon-McMillan, 1:32.88; 2. Butler, 1:32.97; 3. Mars, 1:35.40; 4. Beaver Falls, 1:35.53; 5. Norwin, 1:36.24; 6. Bethel Park, 1:36.26; 7. General McLane, 1:36.49; 8. South Fayette, 1:36.89

4×400 relay: 1. Mt. Lebanon (Connor Rychcik, Fritz Stengel, Vince Lombardi, Nicholas Hendrick), 3:32.09; 2. Canon-McMillan, 3:36.07; 3. Punxsutawney, 3:36.71; 4. Butler, 3:38.76; 5. Mars, 3:39.50; 6. Moon, 3:39.50; 7. Indiana, 3:40.23; 8. Shenango, 3:42.57

4×800 relay: 1. South Fayette (Roman Galioto, Zack Warchol, Tim Danziger, Jake Borgesi), 8:04.24; 2. Butler, 8:22.73; 3. North East, 8:27.02; 4. Winchester Thurston, 8:29.78; 5. Bradford, 8:30.99; 6. Hempfield, 8:35.67; 7. Norwin, 8:45.52; 8. Kiski Area, 8:48.67

Distance medley: 1. Butler (Owen Dressler, Drew Knight, Zachary Slear, Drew Griffith), 10:27.12; 2. North Allegheny, 10:38.08; 3. South Fayette, 10:39.65; 4. Elizabeth Forward, 11:15.29; 5. Hempfield, 11:23.90; 6. Winchester Thurston, 11:34.17; 7. Brookville, 11:41.32; 8. Mt. Lebanon, 11:41.47

High jump: 1. Cody Mankowski, West Allegheny, 6-1; 2. Jace Walls, General McLane, 5-11; 3. Isaiah Kline, Norwin,5-9; 4. Adam Rohrbaugh, Mars, 5-9; 5. Michael Gimigliano, South Fayette, 5-9; 6. Tyson Gregory, Hempfield, 5-7; 7. Evan Peaco, Mars, 5-5; 8. Andrew Field, St. Marys, 5-3

Pole vault: 1. Andrew Layton, Waynesburg, 14-6; 2. Charlie Weber, Indiana, 13-6; 3. Bridger Blankenbicker, United, 13-0; 4. Zach Griffith, Peters Township, 13-0; 5. Ryan Handron, North Allegheny, 12-6; 6. Zach Duckworth, North Allegheny, 12-6; 7. Landon Wilson, Karns City, 12-0; 8. Harrison Methven, Hempfield, 11-6

Long jump: 1. Rayjier Jackson, McDowell, 21-5; 2. Colton Dean, Canon-McMillan, 21-0; 3. Khalon Simmons, Meadville, 20-9; 4. Kyle Birkmire, General McLane, 20-8; 5. Rohan Gupta, North Allegheny, 20-6.5; 6. Austyn Winkleblech, Canon-McMillan, 19-9.5; 7. Trey Huha, Norwin, 19-9.5; 8. Dontae Burnett, Meadville, 19-7

Triple jump: 1. Rohan Gupta, North Allegheny, 43-4; 2. Logan Anderson, General McLane, 42-9; 3. Rayjier Jackson, McDowell, 42-6; 4. Nate Sinton, South Fayette, 42-5; 5. Jaylen Hocker, Thomas Jefferson, 41-11.5; 6. Taevian Richardson, Uniontown, 41-8; 7. John Colgan, Brookville, 41-8; 8. Jace Walls, General McLane, 41-6.5

Shot put: 1. Peyton Murray, Hempfield, 52-0; 2. Michael Othites, Shenango, 48-11; 3. John Paul Gera, Hempfield, 47-8; 4. Andrew Demko, Shenango, 47-0; 5. Alex Polenik, Penns Manor, 45-8; 6. Dylan Ellenberger, Seneca, 45-2.5; 7. Justice Esser, Meadville, 43-7.5; 8. Matthew Grusky, Punxsutawney, 42-9

Girls

60 dash: 1. Bennett Pidro, Canon-McMillan, 7.90; 2. Olivia Renk South Fayette, 7.94; 3.Bryce Dean, Canon-McMillan, 8.11; 4. Sadie Tomczyk Upper Saint Clair, 8.15; 5. Rylee Jack, Butler, 8.19; 6. Maya Currie, North Allegheny, 8.22; 7. Alyssa Quackenbush Fox Chapel, 8.31 8. Deidra Cox, Beaver Falls, FS.

200 dash: 1. Abbie Huey, Indiana, 25.21; 2. Olivia Renk South Fayette, 26.21; 3.Havanna Gordon Moon, 26.53; 4. Bennett Pidro Canon-McMillan, 26.77; 5. Sadie Tomczyk, Upper Saint Clair, 26.85; 6. Maya Currie, 26.95; 7. Deidra Cox, Beaver Falls, 26.99; 8. Alyssa Quackenbush, Fox Chapel, 27.17.

400 run: 1. Abbie Huey, Indiana, 57.36; 2. Isabella Costa, North Allegheny, 59.81; 3. Artemis Conaboy, Bethel Park, 59.88; 4. Angelina Massey, Ringgold, 60.06; 5. Bajgoric, Selma Bajgoric, Mount Lebanon, 61.06; 6. Mylah Faulk, Penn Hills, 61.35; 7. Sadie Orie, Bethel Park, 61.54; 8. Mackenzie Winning, North Allegheny, 61.69.

800 run: 1. Jenna Land, Bethel Park, 2:18.71; 2. Cydney Blahovic, Hempfield, 2:19.64; 3. Lily Colombo, South Fayette, 2:20.05; 4. Jordann Hicks, Punxsutawney, 2:25.35; 5. Isabel Owens, Fairview, 2:26.44; 6. Addyson Yeager, Canon-McMillan, 2:28.71; 7. Maya DiPasquale, Fox Chapel, 2:28.81; 8. Cyd Kennard, Winchester Thurston, 2:29.19.

Mile run: 1. Natalie McLean, Pine-Richland, 5:01.93; 2. Jenna Lang, Bethel Park, 5:03.60; 3. Wren Kucler North Allegheny, 5:03.61; 4. Eva Kynaston, North Allegheny, 5:07.32; 5. Robin Kucler, North Allegheny, 5:09.50; 6. Kaylee Foringer, Trinity, 5:18.66; 7. Lyla Brew, Moon, 5:21.91; 8. Erin McGoey, North Allegheny, 5:23.39.

3000 meter run: 1. Wren Kucler, North Allegheny, 10:10.25; 2 Robin Kucler, North Allegheny, 10:20.37; 3. Grace Rowley, North Allegheny, 10:23.81; 4. Erin McGoey, North Allegheny, 10:29.53; 5. Kaylee Foringer, Trinity, 10:43.47; 6. Ava Brewster, Butler, 10:46.23; 7. Lydia Rhodes, Upper St. Clair,Upper, 10:58.76; 8. Julia Zalenski, North Catholic, 11:04.87.

60 hurdles: 1. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 8.96; 2. Megan Cain, Mt. Lebanon, 9.27; 3. Ny’Asia Benton, Obama Academy, 9.38; 4. Lauren Howard, Hempfield, 9.38; 5. Anna Troutman, Fox Chapel, 9.56; 6. Lindsay Simmons, Hempfield, 9.73; 7. Bryce Dean, Canon-McMillan, 9.90; 8. Delaney Schumaker, South Fayette, 9.97.

4×200 relay: 1. Canon-McMillan, 1:47.03; 2. North Allegheny, 1:48.04; 3. Penn Hills, 1:48.71; 4. Mt. Lebanon 1:49.48; 5 Hempfield, 1:49.80; 6. South Fayette High School, 1:50.92; 7. Upper St. Clair, 1:51.05; 8. Norwin, 1:52.53.

4X400 relay: 1 Hempfield, 4:08.88; 2. North Allegheny, 4:12.35; 3. Penn Hills, 4:12.87; 4. Bethel Park, 4:14.92; 5. Indiana Area, 4:16.65; 6. Mt. Lebanon, 4:17.96; 7. Norwin, 4:21.11; 8. Winchester Thurston, 4:22.10.

4X800 relay: 1. Mt. Lebanon, 9:50.90; 2. Hempfield Area, 9:54.47; 3. Norwin, 10:00.24; 4. South Fayette, 10:08.13; 5. Canon-McMillan, 10:09.76; 6. Winchester Thurston, 10:18.63; 7. St. Marys, 10:20.29; 8. Chartiers Valley, 10:23.35.

Distance medley: 1. North Allegheny, 12:45.58; 2. Mt. Lebanon, 13:04.73; 3. Norwin, 13:13.98; 7. Winchester Thurston, 13:28.58; 8 Canon-McMillan, 13:34.82.

High jump: 1. Anna Troutman, Fox Chapel, 5-5; 2. Grace Nichols, Butler, 5-1; 3. Emily Mahle, Waynesburg, 5-1; 4. Ashley Laukus, Norwin, 5-1; 5. Ally Braunsdorf, Mt. Lebanon, 5-1; 6. Grace Iwig, Hempfield, 4-11; 6. Giana Torri, Hempfield, 4-11; 6. Grace Howard, South Fayette, 4-11.

Pole vault: 1. Grace Iwig, Hempfield, 11-0; 2. Sophie Aglietti, North Allegheny, 10-0; 2. Mary Stravinsky, McDowell, 10-0; 2. Abby Blahovec, Hempfield, 10-0; 5. Lindsay Breneman, North Allegheny, 9-6; 6. Delaney Tedesco, North Allegheny, 9-6; 7. Tessa Trageser, Hempfield, 8-6; 8. Taylor Roland, Kiski Area, 8-6.

Long jump: 1. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 17-7; 2. Isabella Costa, North Allegheny, 16-11.5; 3. Joslyn Schnell, McDowell, 16-7.5; 4. Bennett Pidro, Canon-McMillan, 16-6.5; 5. Megan Baggetta, Butler, 16-1; 6. Grace Howard, South Fayette, 16-0; 7. Selma Bajgoric, Mt. Lebanon, 15-10.5 ; 8. Alexa Gray, Hempfield, 15-8.5.

Triple jump: 1. Megan Baggetta, Butler, 36-11.5; 2. Lauren Howard, Hempfield, 36-7; 3. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 36-6; 4. Allison DeMatt, Hempfield, 35-5.5; 5. Ashley Baker, Derry, 34-0.5; 6. Evabella Cox, South Fayette, 33-11.5; 7. Brandi Brozeski, Norwin, 33-9; 8. Anna Kintner, Fox Chapel, 33-2.5

Shot put: 1. Justley Sharp, Homer Center, 44-8; 2. Maria Bryant, Shenango, 37-2.5; 3. Eris Pil, Winchester Thurston, 35-9.5; 4. Maggie Clair, Canon-McMillan, 35-3.5; 5. Rebekah Miller, Punxsutawney, 34-3.5; 6. Mallory Brinling, Fairview, 34-2.5; 7. Zoe Bupp, Shenango, 33-6.5; 8. Eva Tokar, Chartiers Valley, 33-4

Wrestling

Class 2A

Eastern Sectional

At Greensburg Salem

Finals

107: Cam Baker, Burrell p. Anthony Mucci, Derry, 1:25

114: Julian Bertucci, Burrell p. Nico Fanella, Indiana, 5:53

121: Carter Putt, Indiana d. Brett Klim, Derry, 5-3

127: Cooper Hornack, Burrell p. Dustin Kerr, Hampton, 4:21

133: Gavin McClure, Ellwood City p. Tuscan Blystone, Indiana, :57

139: Niko Ferra, Burrell m.d. Aiden Burford, Highlands, 11-3

145: Charles Krepp, Laurel p. Ryan Long, Valley, 1:36

152: Will Turner, Indiana d. Kyren Veasley, Valley, 12-6

160: Grant Mackay, Laurel p. Chuck Perkins, Valley, 2:38

172: Isaac Lacinski, Burrell p. Nathan Barkley, Derry, :46

189: Tyler Bender, Highlands p. Chase Tinstman, Laurel, 4:44

215: Christian McChesney, Greensburg Salem d. Luke Boylan, Burrell, 4-2

285: Coltin Hill, Laurel p. Noah Leslie, Highlands, 1:48

Third place

107: Javeon Chambers, Highlands m.d. Logan Shriver, Ellwood City, 9-0

114: Dylan Klim, Derry t.f. Derek Allen, Ellwood City, 15-0 (3:52)

121: Calio Zanella, Burrell m.d. Angelo Amelio, North Catholic, 9-0

127: Braxton Carr, Laurel p. Jacob Snyder, Indiana, 1:54

133: Jake Stewart, Burrell d. Aiden Mulheren, Ligonier Valley, 3-2

139: Darnell Costin, Valley d. Tommy Hetzer, Laurel, 3-1

145: Aidan Draxinger, Riverview d. Stevie Hasson, Burrell, 7-1

152: Alan Danner, Hampton d. Julius Saunders, Highlands, 5-4

160: Nico Zanella, Burrell d. Dominic Fanella, Indiana, 2-0

172: Caleb Rihn, Hampton p. Angelo Markey, Highlands, 4:06

189: Cam Martin, Burrell m.d. Alvin Liu, Indiana, 10-1

215: Brandyn Parcello, Indiana d. Jonovan McKelvey, Hampton, 8-3

285: Isaiah Payne, Greensburg Salem p. Nate Glock, Hampton, 1:56

Fifth place

107: William Selembo, Greensburg Salem m.d. Isabella McNutt, Hampton, 9-1

114: Raydn Thomas, Valley d. Nicholas Reinhart, Greensburg Salem, 7-5

121: Bryce Black, Highlands d. Xavier Ross, Valley, 8-5

127: Haden Fawcett, Ligonier Valley p. Matthew Denninger, North Catholic, :59

133: Zander Nuttal, Derry m.d. Scott Huffmyer, North Catholic, 9-0

139: Keegan Young, Greensburg Salem p. Bruce Kreiger, Ligonier Valley, :34

145: Kaidyn Gonder, Greensburg Salem d. Chris Quintanilla, Ellwood City, 12-5

152: Owen Layhew, Knoch, wbf.

160: Cole Henry, Ligonier Valley p. Brayden Layhew, Riverview, 1:38

172: Jesse Turner, Ligonier Valley p. Jeremy Hughley, Valley, 1:31

189: Aiden Petry, Hampton p. Nathan Chandler, Ellwood City, :58

215: Ethan Bendel, Derry p. James Naviglia, Highlands, 4:27

285: Ian Quinn, Burrell, wbf.

Northern Sectional

At Keystone Oaks

Finals

107: Antonio Boni, Central Valley m.d. Bruce Anderchak, Quaker Valley, 13-0

114: Auston Kosanovic, Avonworth m.d. Jacob Stetz, Montour, 13-1

121: Jack Kazalas, Quaker Valley p. Anthony Esposito, Montour, 2:27

127: Anthony Orlandini, Montour p. Jeremy Wagner, Keystone Oaks, 1:14

133: Peter Chacon, Montour p. Michael Carmody, Quaker Valley, 5:45

139: Luke Hollywood, Avonworth p. Ilim Abzarov, Montour, 1:22

145: Logan Richey, Quaker Valley p. Gavyn McCray, Freedom, 3:41

152: Isaiah Pisano, Hopewell p. Tanner Millward, Freedom, 3:41

160: Chase Brandebura, Carlynton p. Ryan Kredel, Freedom, 1:51

172: Riley Hensley, Montour d. Zeshawn Williams, Freedom, 4-3

189: Slayton Williams, South Side d. Trent McCray, Freedom, 4-2

215: Brenan Morgan, Central Valley t.f. Braiden Sudor, Carlynton, 16-0 (2:35)

285: Christian Flaherty, Keystone Oaks p. Henry Barbisch, Carlynton, 2:16

Third place

107: James Couch, Freedom t.f. Kristen Walzer, Montour, 17-0 (4:44)

114: Caleb Kullen, Beaver d. Camden Bruce, Freedom, 9-2

121: Maddox Payne, South Side p. Dom Ciabattoni, Carlynton, 2:05

127: Ashton Donlin, Carlynton p. Dominic Pugh, Blackhawk, 4:12

133: Don Lindsey, Central Valley d. Ryder Goe, South Side, 5-4

139: Eli Bosch, Beaver County Christian p. Isaiah Wall, Carlynton, 2:06

145: Gabe Lilly, Beaver Falls p. Nick Thompson, Beaver, 2:28

152: Jack Diemert, Quaker Valley m.d. Danny Brandl, Montour, 13-2

160: Marcus Richey, Quaker Valley d. Jerod Bethea, Montour, 3-1

172: Jermell Lindsey, Carlynton m.d. Wyatt Markovich, South Park, 11-1

189: Alex Snowden, Beaver p. Kris Brown, Quaker Valley, 2:43

215: Colin Dhanse, Montour p. Chase Kretzler, Quaker Valley, 2:39

285: Alex Dusch, Montour d. Noah Reagan, Beaver, 3-2 (UTB)

Fifth place

114: Vincent Anskete, Hopewell, wbf.

121: Travis Kirk, South Park d. Michael Tabano, Avonworth, 9-5

127: Trenton Reagan, Beaver p. Mathew Harper, Avonworth, 4:5

133: Jacob Bauknight, Hopewell inj. def. Luke Maddalena, Avonworth

139: Charles Brenckle Freedom t.f. Michael Jubeck, South Park, 19-4 (4:42)

145: Johnathan Dennis, Keystone Oaks inj. def. Rook Smith, Montour

152: Isaiah Madden-Leonetti, Keystone Oaks d. Dean Chalupiak, Ambridge, 12-9

160: Greyson Fischer, South Park d. Ethan Wrotny, Ambridge, 11-6

172: Damion Szuch, Keystone Oaks p. Austin Gouza, Hopewell, 2:31

189: Ilya Abbasian, Keystone Oaks d. Max Hill, Central Valley, 9-2

215: Anthony Stribling, Keystone Oaks p. Rashad Chapman, Neighborhood Academy, 1:56

285: Parker Cunningham, South Park p. Skylar Bundy, Central Valley, 4:15

Southern Sectional

At Burgettstown

Finals

107: Darius Simmons, Burgettstown d. Alex Medlen, Beth-Center, 10-3

114: Parker Sentipal, Burgettstown p. Jorden Willams, Chartiers-Houston, 1:54

121: Lucas Barr, McGuffey d. Sean Cain, Mt. Pleasant, 10-3

127: Chris Vargo, Bentworth, wbf.

133: Jamison Poklembo, Mt. Pleasant d. Gaven Suica, Burgettstown, 3-1 (SV)

139: Joey Sentipal, Burgettstown d. Owen Ivcic, Bentworth, 3-1

145: Jonah Erdely, Frazier d. Tyler Debnar, Beth-Center, 1-0

152: Tyler Berish, Beth-Center d. Ryan Celaschi, Frazier, 6-5

160: Chase Frameli, Jefferson-Morgan, wbf.

172: Braedon Welsh, Fort Cherry d. Jessie Orbin, Chartiers-Houston, 8-2

189: Rune Lawrence, Frazier p. Jake Layhue, Beth-Center, :58

215: Vitali Daniels, Bentworth d. Dylan Pitzer, Mt. Pleasant, 8-4

285: Mason Neiderhiser, Southmoreland p. Joe Wilson, Washington, 3:40

Third place

107: Carson Sweeney, Jefferson-Morgan m.d. Noah Collins, West Greene, 10-2

114: Mason Wright, Beth-Center d. Emmett Wolfe, McGuffey, 5-3

121: Seth Burns, West Greene p. Max Ivcic, Bentworth, 3:26

127: Tyler Clark, Frazier d. Joseph Longhi, Mt. Pleasant, 3-2

133: Damon Michaels, Elizabeth Forward p. Victor Bonus, McGuffey, 2:00

139: Gregory Shaulis, Mt. Pleasant d. Giovanni Weightman, Belle Vernon, 6-5

145: Gabe Kubasky, Southmoreland p. Eric Kovach, Burgettstown, 2:48

152: Rudy Brown, Burgettstown d. Elijah Brown, Belle Vernon, 11-7

160: Logan Noyes, Burgettstown p. Brayden Taggart, Bentworth, 2:52

172: Tristan Ice, Southmoreland inj. def. Kyle Brookman, McGuffey

189: Adam McAnany, Jefferson-Morgan d. Anthony Salvini, Fort Cherry, 2-1

215: Colin Whyte, West Greene inj. def. Logan Smith, McGuffey

285: Alex Rusilko, Bentworth, wbf.

Fifth place

107: Dylan Carter, Fort Cherry d. Tanner Hayes, Frazier, 7-0

114: Connor Pinchok, Jefferson-Morgan p. Seth Haller, Frazier, 2:10

121: Julian Moore, Fort Cherry p. Danny Smith, Burgettstown, :56

127: Garrett Newman, McGuffey d. Caleb Patton, Washington, 7-2

133: Hudson Guesman, Jefferson-Morgan d. Ben Luketich, Bentworth, 5-3 (SV)

139: Landon Delara, Southmoreland p. Vonnie Woods, Washington, 4:29

145: Kole Doppelheuer, Belle Vernon p. Grant Hathaway, Jefferson-Morgan, 1:55

152: Kolton Turek, Mt. Pleasant d. Shawn Hollis, Southmoreland, 9-7

160: Ty Hornick, Mt. Pleasant d. Brennen Mullins, McGuffey, 7-6

172: Landon Conroy, Albert Gallatin p. Jake Noyes, Burgettstown, 4:13

189: Richard Prokop, Elizabeth Forward p. James Standish, Albert Gallatin, 2:38

215: Louis Ryan, Fort Cherry p. Gavin Roebuck, Yough, 2:52

285: Landon Heath, Jefferson-Morgan p. Brayden Kirby, Fort Cherry, :50

