High school scores, summaries and schedules for Jan. 30, 2021

By:

Saturday, January 30, 2021 | 11:04 PM

Basketball

Boys

Saturday’s results

WPIAL

Class 5A

Section 1

Laurel Highlands 56, Ringgold 43

Section 4

Shaler 90, Indiana 50

Class 4A

Section 1

Freeport at Keystone Oaks, ppd.

Section 3

Uniontown 71, Southmoreland 34

Class 3A

Section 3

Shady Side Academy 62, Ligonier Valley 33

Nonsection

Burgettstown 70, Waynesburg 53

Chartiers Valley 73, Montour 57

Jeannette 60, Greensburg Salem 33

Mars 48, South Allegheny 46

Pine-Richland 61, Mt.Lebanon 48

New Castle 73, Sto-Rox 45

Blackhawk 59, Moon 44

Freeport 90, North Clarion 69

Seneca Valley 70, Hampton 39

North Hills 59, Norwin 44

Trinity 52, Bethel Park 51

Central Catholic 68, Peters Township 53

Aquinas Academy 75, Portersville Christian 52

West Allegheny 56, Canon-McMillan 50

Jefferson-Morgan 51, McGuffey 49

Sunday’s schedule

Nonconference

Highlands at North Catholic, 2:30 p.m.

Girls

Saturday’s results

WPIAL

Class 5A

Section 3

Ringgold 41, Laurel Highlands 29

Belle Vernon at Uniontown, ppd.

Class 4A

Section 1

Highlands 46, Burrell 38

Class A

Section 1

Rochester 78, Bishop Canevin 35

Nonsection

Beaver Falls 53, Union 34

Gateway 56, Canon-McMillan 39

Laurel 57, Redbank Valley 46

McKeesport 75, Sto-Rox 30

Mohawk 50, Butler 30

Montour 54, West Allegheny 29

North Catholic 51, Oakland Catholic 42

Quaker Valley 58, Hampton 44

Sewickley Academy 36, Avonworth 23

South Fayette 74, South Park 25

Deer Lakes 56, Keystone Oaks 44

Greensburg Central Catholic 58, Blacklick Valley 40

Blackhawk 62, Slippery Rock 44

Latrobe 48, Kiski Area 16

Chartiers Valley 81, Thomas Jefferson 53

Mapletown 34, Bentworth 18

Shenango 46, Portersville Christian 24

Lincoln Park 51, St. Joseph 16

Penn-Trafford at Franklin Regional ppd.

Riverside at Avonworth, ppd.

Wrestling

Saturday’s results

WPIAL

Class 2A

Nonsection

Beaver 30, Central Valley 21

North Allegheny Duals

Franklin Regional 68, Upper St. Clair 9

Franklin Regional 63, North Hills 9

Franklin Regional 30, North Allegheny 25

Franklin Regional 78, Mars 0

Franklin Regional 66, Chartiers Valley 6

Powerade Tournament

Finals

106: Jack Consiglio (Malvern Prep) dec.Tyler Chappell (Seneca Valley), 6-1

113: Vincent Kilkeary (Latrobe) m.d. Joseph Simon (Waynesburg), 10-1

120: Mason Gibson (Bishop McCort) dec. Mac Church (Waynesburg), 11-6

126: Joey Fischer (South park) dec. Dustin Norris (LaSalle (Ohio)), 5-4

132: Jackson Arrington (Forest Hills) m.d. Dylan Chappell (Seneca Valley), 13-5

138: Cole Homet (Waynesburg) dec. Jake Niffenegger (LaSalle (Ohio)), 6-3

145Wyatt Henson (Waynesburg) dec. Chanz Shearer (Seneca Valley), 11-5

152Alejandro Herrera-rondon (Seneca Valley) dec.Rocco Welsh (Waynesburg), 9-4

160: Enzo Morlacci (Kiski Area) dec.Chase Kranitz (Norwin), 3-1

172: Dillon Walker (LaSalle (Ohio)) dec. Rune Lawrence (Frazier), 3-2

189: Jack Wehmeyer (Malvern Prep) dec.Caden Rogers (Malvern Prep), 5-3

215: Nick Feldman (Malvern Prep) dec.Dayton Pitzer (Mt. Pleasant), 11-4

285: Isaiah Vance (Hempfield) dec. Cole Deery (Malvern Prep), 5-2 TB2

Third place

106: Branden Wentzel (Montoursville)dec. Louie Gill (Hickory), 7-2

113: Nolan Frye (Walsh Jesuit (Ohio)) p. Brandon Dami (Canon-McMillan), 2:43

120: Nick Oneill (Malvern Prep) dec. Hunter Swedish (Seneca Valley), 6-4 SV

126: Ethan Berginc (Hempfield) dec. Spencer Barnhart (Malvern Prep), 4-2 SV

132: Colton Stoneking (Waynesburg) p. Brair Priest (Hempfield), 3:20

138: Matt Sarbo (Altoona) dec. Chandler Ho (DuBois), 5-2

145: John Altieri (Norwin) dec. Kenny Duschek (Blackhawk), 5-3 SV

152: Erik Gibson (Bishop McCort) dec. Ty Linsenbigler (Hempfield), 5-0

160: Ryan Weyandt (Forest Hills) dec. Owen Quinn (Malvern Prep), 5-2

172: Sammy Starr (Kiski Area) dec. Andrew Connolly (Malvern Prep), 2-0

189: Cael Crebs (Montoursville) m.d. Trent Schultheis (Freedom), 8-0

215: Dylan Bennett (Montoursville) dec. Cole Weightman (Belle Vernon), 4-1

285: Harrison Levans (Germantown Academy) dec. Dawson Dietz (Hampton), 7-0

Fifth place

106: Andrew Binni (Canon-McMillan) dec. Tanner Spaulding (LaSalle (Ohio)), 6-5

113: Thomas Link (Malvern Prep) dec. Justin O’neill (Hickory), 7-1

120: Jacob Houpt (Canon-McMillan) dec. Luke Passarelli (Norwin), 3-1

126: Sam Cartella (Western Reserve Academy (Ohio) dec. Zander Phaturos (Waynesburg), 4-2

132: Connor Pierce (Harborcreek) dec. Cade Wirnsberger (Meadowbrook Christian), 5-0

138: Lucas Kapusta (Hempfield) p. Reed Fulmer (Malvern Prep), 4:39

145: Carter Gill (Hickory) dec. Tyler Cymmerman (Derry), 7-2

152: Grant Mackay (Laurel) dq. Giani Martini (Canon-McMillan), 4:32

160: Antonio Amelio (Seneca Valley) dec. Gabe Stafford (Canon-McMillan), 2-1

172: Kurt Thompson (Moeller (Ohio)) dec. Brian Finnerty (Thomas Jefferson), 4-2

189: Liam Volk-klos (Seneca Valley) def Mac Stout (Mt. Lebanon)

215: Owen Veitmeier (Malvern Prep) dec. Nikolas Miller (Central Mountain), 3-1 SV

285: Ryan Howard (Waynesburg) dec. Mitch Miles (Laurel), 4-2 SV

Seventh place

106: Ky Szewczyk (Waynesburg) dec. Austin Neel (Walsh Jesuit (Ohio)), 2-1

113: Calan Bollman (Chestnut Ridge) dec. Antonio Giordano (Kiski Area), 4-2

120: Ethan Lebin (Hempfield) dec. Gaven Suica (Burgettstown), 4-0

126: Ty Watters (West Allegheny) dec. Connor Saylor (Hickory), 1-0

132: Christian Colman (Germantown Academy) p. Brayden Zenni (Moeller – OH), 2:56

138Griffin Walizer (Central Mountain) for. Pierce Taylor (Archbishop McNicholas (Ohio))

145: Dustin Flinn (Forest Hills) dec. Austin Mitchell (DuBois), 2-0 SV

152: Jack Pletcher (Latrobe) dec. Isaac Cory (Montoursville), 3-2 UTB

160: Nate Stephenson (Waynesburg) p. Damien Galentine (Central Mountain), 0:31

172: Matthew Furman (Canon-McMillan) dec. Isaiah Wright (Malvern Prep), 6-4

189: Brayden Roscosky (Kiski Area) dec. Corey Boerio (Latrobe), 5-1

215: Ty Banco (Trinity) m.d. Conrad Harold (Hampton), 9-1

285: Tyson Brophy (Trinity) dec. Trevor Manley (Altoona), 3-1

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com.