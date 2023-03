High school scores, summaries and schedules for March 3, 2023

Friday, March 3, 2023 | 11:17 PM

High schools

WPIAL playoffs

Boys

Class 6A

Saturday’s schedule

Championship

New Castle (22-2) vs. Central Catholic (15-9) at Petersen Events Center, 7 p.m.

Class 4A

Friday’s schedule

Championship

Lincoln Park 78, North Catholic 68

Class 3A

Friday’s schedule

Championship

Deer Lakes 61, Our Lady of the Sacred Heart 60

Class 2A

Saturday’s schedule

Championship

Aliquippa (19-6) vs. Northgate (19-6) at Petersen Events Center, 1 p.m.

Girls

Class 6A

Friday’s schedule

Championship

North Allegheny 71, Upper St. Clair 45

Class 5A

Saturday’s schedule

Championship

South Fayette (23-2) vs. Oakland Catholic (22-3) at Petersen Events Center, 5 p.m.

Class 4A

Saturday’s schedule

Championship

Blackhawk (21-3) vs. North Catholic (21-3) at Petersen Events Center, 3 p.m.

Class 3A

Friday’s schedule

Championship

Avonworth 48, Laurel 40

Class A

Saturday’s schedule

Championship

Union (17-6) vs. Aquinas Academy (16-8) at Petersen Events Center, 11 a.m.

Hockey

PIHL Penguins Cup playoffs

Quarterfinals

Class 3A

Monday’s schedule

Peters Township vs. Mt. Lebanon at Southpointe, 7 p.m.

North Allegheny vs. Cathedral Prep at Baierl, 8:30 p.m.

Central Catholic vs. Upper St. Clair at Alpha, 7:20 p.m.

Seneca Valley vs. Pine-Richland at Baierl, 6:30 p.m.

Class 2A

Tuesday’s schedule

Armstrong vs. Hempfield at Belmont, 7:30 p.m.

Penn-Trafford vs. Thomas Jefferson at Palmer, 6 p.m.

South Fayette vs. Franklin Regional at Mt. Lebanon, 9:10 p.m.

Bishop McCort vs. Latrobe at 1st Summit, 6 p.m.

Class A

Monday’s schedule

North Hills vs. KIski at RMU, 7:15 p.m.

Tuesday’s schedule

McDowell vs. Norwin at Erie Bank, 6:30 p.m.

Thursday’s schedule

Fox Chapel vs. Quaker Valley at Alpha, 7 p.m.

Greensburg Salem vs. Shaler at Kirk Nevin, 7:15 p.m.

Varsity D2

Monday’s schedule

Bishop Canevin vs. Morgantown at Ice Castle, 7 p.m.

Tuesday’s schedule

Connellsville vs. Neshannock at Ice Mine, 7:15 p.m.

Thursday’s schedule

Ringgold vs. Burrell at Rostraver, 8:15 p.m.

Deer Lakes vs. Carrick at Alpha, 9 p.m.

Swimming and diving

WPIAL championships

Friday’s results

Class 3A

Boys

100 freestyle: 1. Patton Graziano, Penn-Trafford, 46.51; 2. Dominic Falcon, Hempfield, 46.63; 3. Nazar Zoukovski, Upper St. Clair, 46.98; 4. Andrei Tudorascu, Mt. Lebanon, 47.03; 5. Logun Cole, Canon-McMillan, 47.07; 6. Zachary Jubeck, North Allegheny, 47.62; 7. Lenny DeMartino, Bethel Park, 47.64; 8. Grant Regule, North Allegheny, 47.75

500 freestyle: 1. McClellan Clark, Central Catholic, 4:29.36; 2. Luke Hartman, Central Catholic, 4:38.26; 3. Hunter Raymer, Gateway, 4:40.48; 4. Noah Lang, Shaler, 4:40.86; 5. George Horey, Central Catholic, 4:41.60; 6. Eliot Maravich, North Allegheny, 4:42.44; 7. Josh Berty, North Allegheny, 4:43.16; 8. Ethan Weigel, Armstrong, 4:47.26

100 backstroke: 1. William Gao, North Allegheny, 49.54; 2. Patton Graziano, Penn-Trafford, 50.39; 3. Holden Thomas, Franklin Regional, 50.45; 4. Connor Seeley, Seneca Valley, 51.73; 5. Josh Grimenstein, South Fayette, 52.05; 6. Danny Lesinski, North Allegheny, 52.21; 7. Reece Rupert, Pine-Richland, 52.64; 8. Trent Powell, Bethel Park, 52.67

100 breaststroke: 1. Haihan Xu, Seneca Valley, 54.92; 2. Matthew Carper, Pine-Richland, 56.69; 3. Christian Dantey, Fox Chapel, 57.41; 4. Owen Howell, Fox Chapel, 57.52; 5. Ryan Frank, Mt. Lebanon, 58.23; 6. Liam Randolph, Hempfield, 58.41; 7. Aiden Bunker, Franklin Regional, 58.56; 8. Dane Fazio, North Hills, 58.57

400 freestyle relay: 1. Mt. Lebanon (Andrei Tudorascu, William Stilley, Sangay Lama, Chase Dustevich), 3:09.20; 2. Fox Chapel, 3:12.41; 3. Upper St. Clair, 3:12.43; 4. Hempfield, 3:13.12; 5. Pine-Richland, 3:13.43; 6. North Allegheny, 3:13.53; 7. Seneca Valley, 3:16.02; 8. Moon, 3:16.81

Team scores: 1. North Allegheny 321.5; 2. Seneca Valley 260; 3. Mt. Lebanon 231.5; 4. Fox Chapel 167; 5. Upper St. Clair 163; 6. Franklin Regional 156; 7. Bethel Park 145; 7. Central Catholic 145; 9. Pine-Richland 131.5; 10. Hempfield 130

Girls

100 freestyle: 1. Kaitlyn Connors, Upper St. Clair, 50.64; 2. Vivian Roy, Mt. Lebanon, 51.19; 3. Lauren Bell, Latrobe, 52.11; 4. Payton O’Toole, Fox Chapel, 52.90; 5. Eva Ogden, North Allegheny, 53.16; 6. Rebecca Melanson, North Allegheny, 53.39; 7. Claire Riehl, Seneca Valley, 53.67; 8. Delaney Kennedy, North Allegheny, 53.76

500 freestyle: 1. Zoe Poe, South Fayette, 4:58.27; 2. Lexi Sundgren, North Allegheny, 5:01.35; 3. Maddie Berg, South Fayette, 5:01.98; 4. Claire Bacu, North Allegheny, 5:05.42; 5. Anna Schomaker, Pine-Richland, 5:19.30; 6. Cally Edner, Bethel Park, 5:23.21; 7. Carolyn Morelock, South Fayette, 5:23.22; 8. Mikayla Tieppo, North Allegheny, 5:24.27

100 backstroke; 1. Sylvia Roy, Mt. Lebanon, 53.84; 2. Vivian Roy, Mt. Lebanon, 55.60; 3. Talia Bugel, Fox Chapel, 56.45; 4. Greta Mott, North Allegheny, 56.82; 5. Camryn Watters, Hempfield, 57.83; 6. Mary Elsen Reinhart, Mt. Lebanon, 58.55; 7. Kendall Drew, Upper St. Clair, 58.59; 8. Vivien Li, North Allegheny, 59.00

100 breaststroke: 1. Sarah Shaffer, Pine-Richland, 1:02.95; 2. Natalie Sens, North Allegheny, 1:03.73; 3. Sarah Pasquella, Fox Chapel, 1:04.60; 4. Marley Reese, Mt. Lebanon, 1:05.71; 5. Elizabeth Shaffer, Pine-Richland, 1:05.75; 6. Anna Little, Norwin, 1:05.97; 7. Tori Tieppo, North Allegheny, 1:06.19; 8. Paityn Blakley, Franklin Regional, 1:06.62

400 freestyle relay: 1. Fox Chapel (Sarah Pasquella, Talia Bugel, Payton O’Toole, Sophie Shao), 3:28.06; 2. North Allegheny, 3:28.59; 3. Mt. Lebanon, 3:30.26; 4. South Fayette, 3:36.51; 5. Seneca Valley, 3:37.06; 6. Latrobe, 3:37.98; 7. Plum, 3:40.27; 8. Pine-Richland, 3:40.51

Team scores: 1. North Allegheny 484; 2. Fox Chapel 297; 3. Mt. Lebanon 240.5; 4. Seneca Valley 195; 5. Upper St. Clair 193; 6. Pine-Richland 163; 7. South Fayette 152.5; 8. Latrobe 131; 9. Franklin Regional 109; 10. Plum 102

Class 2A

Boys

100 freestyle: 1. Preston Kessler, Indiana, 44.98; 2. David Schlor, West Allegheny, 46.40; 3. Ryan Turner, Riverside, 47.22; 4. Luke Lamb, North Catholic, 47.60; 5. Ian Hamilton, Laurel Highlands, 47.74; 6. Charlie Thomson, Latrobe, 48.32; 7. Gionni Traeger, Ringgold, 48.82; 8. Sam Kline, Riverside, 49.40

500 freestyle: 1. Parker Sterlitz, Kiski Area, 4:32.20; 2. Matthew Purcell, Northgate, 4:33.42; 3. Soren Cooper, Shady Side Academy, 4:35.87; 4. Levi Hansen, Kiski Area, 4:49.38; 5. Landon Seman, Kiski Area, 4:51.38; 6. Adrian Lavorini, Knoch, 4:54.96; 7. Sam Cavanaugh, Northgate, 4:55.04; 8. Benjamin Carpeal, Ringgold, 4:57.94

100 backstroke: 1. Joseph Roth, Riverside, 49.40; 2. Luke Lamb, North Catholic, 50.63; 3. Ben Sheets, Hampton, 50.94; 4. Jackson Kress, North Catholic, 51.98; 5. Chris Belch, Hampton, 53.01; 6. Nick Reda, Belle Vernon, 53.19; 7. Aidan Ochoa, Highlands, 54.23; 8. Logan Schlor, West Allegheny, 54.27

100 breaststroke: 1. Peyton Scott, Indiana, 1:02.80; 2. Giona Lavorini, Knoch, 1:03.96; 3. Ella Ciez, Laurel Highlands, 1:05.57; 4. Abigail King, Kiski Area, 1:05.90; 5. Estella Sipula, Ellis School, 1:07.67; 6. Anastasia Georgagis, California, 1:07.89; 7. Hannah Foster, Uniontown, 1:07.92; 8. Riley Mclaughlin, Elizabeth Forward, 1:08.67

100 breaststroke: 1. Joseph Gardner, Mt. Pleasant, 55.81; 2. Alex Bauer, Indiana, 56.27; 3. Zachary Schuster, Northgate, 58.70; 4. Brandon Osborne, Beaver, 1:00.32; 5. John Lamb, North Catholic, 1:00.41; 6. Chris Heese, Latrobe, 1:00.57; 7. Justin Tucker, Kiski Area, 1:00.73; 8. Zach Sutterlin, Hampton, 1:01.14

400 freestyle relay: 1. Kiski Area (Justin Tucker, Landon Seman, Parker Sterlitz, Levi Hansen), 3:10.23; 2. North Catholic, 3:11.32; 3. Riverside, 3:12.68; 4. Mt. Pleasant, 3:14.20; 5. Northgate, 3:15.64; 6. Latrobe, 3:17.13; 7. West Allegheny, 3:19.24; 8. Hampton, 3:19.87

Team scores: 1. Kiski Area 228; 2. Indiana 206; 2. Northgate 206; 4. North Catholic 201; 5. Riverside 162; 6. Mt. Pleasant 160; 7. West Allegheny 138; 8. Latrobe 129; 9. Hampton 124; 10. Laurel Highlands 104

Girls

100 freestyle: 1. Lily King, Mt. Pleasant, 48.58; 2. Elise Nardozzi, Northgate, 49.69; 3. Katie Jackovic, South Park, 51.33; 4. Emily Connors, Quaker Valley, 51.79; 5. Molly Gatesman, Oakland Catholic, 53.58; 6. Reegan Brown, Mt. Pleasant, 53.62; 7. Sydney Anderson, Indiana, 54.04; 8. Sophi Fogle, Blackhawk, 54.70

500 freestyle: 1. Eliza Miller, Kiski Area, 5:09.17; 2. Amelia Hardiman, Northgate, 5:21.23; 3. Anastasia Ulintz, Montour, 5:22.48; 4. McKenna Brown, Gateway, 5:25.47; 5. Amara Sterlitz, Kiski Area, 5:25.55; 6. Kendall McKelvey, Northgate, 5:26.36; 7. Abby Tweed, Blackhawk, 5:27.49; 8. Margaret Getty, Quaker Valley, 5:28.05

100 backstroke: 1. Ella Menear, Mapletown, 54.36; 2. Lainey Sheets, Hampton, 56.65; 3. Kiersten O’Connor, Mt. Pleasant, 56.66; 4. SaraJo Gardner, Mt. Pleasant, 58.27; 5. Morgan Holmes, Gateway, 59.37; 6. Natalie Noll, Ringgold, 59.49; 7. Genevieve Cody, Thomas Jefferson, 1:00.31; 8. Paige Kunkle, Kiski Area, 1:01.48

400 freestyle relay: 1. Mt. Pleasant (Reegan Brown, McKenna Mizikar, Trinity Graft, Lily King), 3:32.07; 2. Northgate, 3:35.16; 3. Gateway, 3:38.42; 4. Kiski Area, 3:39.59; 5. Quaker Valley, 3:40.18; 6. Hampton, 3:42.25; 7. Indiana, 3:44.78; 8. Blackhawk, 3:45.05

Team scores: 1. Mt. Pleasant 290; 2. Northgate 198; 3. Quaker Valley 189; 4. Kiski Area 168.5; 5. Indiana 155; 6. Hampton 147; 7. Gateway 135.5; 8. Freeport 104; 9. Blackhawk 100; 10. South Park 79

Wrestling

Class 3A

WPIAL championships

Quarterfinals

107: Santino Sloboda, Butler t.f. Floyd Huff, Waynesburg, 16-0, 2:54; Gus Stedeford, North Allegheny d. Owen Campbell, Plum, 5-1 (SV); Dylan Barrett, Penn-Trafford d. Nico Kapusta, Hempfield, 14-8; Tanner Mizenko, Canon-McMillan m.d. Ejiro Montoya, Mt. Lebanon, 10-2

114: Luke Willochell, Latrobe p. Cael Yanek, Moon, 0:39; Caiden Harbert, West Allegheny d. Ky Szewczyk, Waynesburg, 1-0; Tyler Kapusta, Franklin Regional d. Rylen Campbell, Plum, 5-0; Connor Smith, Seneca Valley d. Arontay Heningcamp, Gateway, 4-0

121: Ryan Klingensmith, Kiski Area m.d. Jonny Baiano, South Fayette, 14-3; Dominic Canali, Trinity d. Leo Joseph, Latrobe, 4-0; Owen Klodowski, Baldwin p. Cooper Smith, West Allegheny, 3:13; Brady Joling, Chartiers Valley d. Jacob Layton, Connellsville, 3-2

127: Vinny Kilkeary, Latrobe p. Ramil Islamov, Baldwin, 3:11; Evan Petrovich, Connellsville p. Dominic Ferraro, Pine-Richland, 3:21; Andrew Binni, Canon-McMillan d. Hayden Coy, Penn-Trafford, 4-3; Tyler Chappell, Seneca Valley d. TJ Allison, Trinity, 1-0

133: Maddox Shaw, Thomas Jefferson p. Jacob Braun, Latrobe, 1:24; Anthony Ferraro, Pine-Richland d. Nick Jones, West Allegheny, 7-1; Ethan Lebin, Hempfield t.f. Zach Hill, Seneca Valley, 16-0, 4:12; Gabriel Ruggieri, Connellsville d. Mason Kernan, Bethel Park, 5-3

139: Nate Roth, Latrobe p. Ethan Higgins, Bethel Park, 1:42; Lonzy Vielma, Connellsville d. Nathan Monteparte, North Allegheny, 6-3; Blake Reihner, Trinity d. Nate Stone, Franklin Regional, 8-4; Eli Carr, Hempfield d. Kase Chopp, Butler, 7-0

145: Mac Church, Waynesburg t.f. Cooper Dietz, West Mifflin, 21-6, 4:34; Chris Cibrone, Peters Township d. Jayson Flener, North Allegheny, 7-2; Cole Gibbons, Mt. Lebanon d. Charlie Mesich, Hempfield, 5-3; Nico Taddy, West Allegheny t.f. Chad Jesko, Connellsville, 16-0, 4:25

152: Ty Watters, West Allegheny t.f. Ben Cedar, Upper St. Clair, 26-11, 3:35; Nate Jones, Waynesburg d. Mac Miller, Pine-Richland, 6-4; Bode Marlow, Thomas Jefferson p. Ethan Ansell, Connellsville, 1:56; Lucas Kapusta, Hempfield inj. def. Wyatt Schmucker, Latrobe

160: Dylan Evans, Chartiers Valley t.f. Keith Mincin, Baldwin, 22-7, 3:04; Adam Rohan, North Allegheny d. Dominic Hartman, Penn-Trafford, 5-1; Gavyn Beck, Franklin Regional p. Jake Stephenson, Waynesburg, 1:06; Shawn Taylor, West Allegheny p. Brady Fitz, Thomas Jefferson, 3:18

172: Rocco Welsh, Waynesburg p. Nezumiiro Green, Central Catholic, 2:46; Antonino Walker, Plum p. Mark Gray, Kiski Area, 3:51; Bodie Morgan, Trinity t.f. Matt Zinkhann, Butler, 16-0, 2:22; Matthew Furman, Canon-McMillan p. Tasso Whipple, Penn-Trafford, 1:01

189: Vaughn Spencer, Pine-Richland p. Evan Letky, North Hills, 0:48; Juliano Marion, Franklin Regional d. Jake Conroy, Ringgold, 2-1; Brody Evans, Waynesburg m.d. Mickey Kreinbucher, Butler, 9-1; Gabriel Stafford, Canon-McMillan d. Cooper Roscosky, Kiski Area, 5-2

215: Eli Makel, Waynesburg p. Landon Christie, Butler, 1:34; Owen Ott, Penn-Trafford d. Corey Boerio, Latrobe, 4-1; Elijah Binakonsky, Hempfield p. Geno Calgaro, Canon-McMillan, 4:59; Connor Jacobs, Armstrong d. Aiden Buggey, North Allegheny, 1-0

285: Jack Crider, Kiski Area d. Ethan Babay, Butler, 3-0; Ty Banco, Trinity p. D’angelo Hamilton, Fox Chapel, 3:09; Joe Enick, Penn-Trafford p. Shepherd Turk, Thomas Jefferson, 1:37; Joey Schneck, Pine-Richland p. Ben Lloyd, Mt. Lebanon, 1:05

Class 2A

Southwest regional

Quarterfinals

107: Mason Beatty, Mount Union d. Anthony Mucci, Derry, 10-4; Cam Baker, Burrell t.f. Dakota Santamaria, Tussey Mountain, 17-1 3:23; Antonio Boni, Central Valley, d. Korry Walls, Tyrone, 4-1; Dominic Deputy, Chestnut Ridge, p. Bruce Anderchak, Quaker Valley, 3:44

114: Landon Bainey, West Branch d. Parker Sentipal, Burgettstown, 3-0; Jorden Willams, Chartiers-Houston, p. Auston Kosanovic, Avonworth, 1:06; Josef Garshnick, United, p. Easton Mull, Chestnut Ridge, 3:44; Nico Fanella, Indiana, p. Jack Darlington, Penns Valley, 1:08

121: Lucas Fye, Bald Eagle Area, m.d. Braydon Lisowski, Penns Valley, 8-0; Lucas Barr, McGuffey m.d. Brock Holderbaum, Chestnut Ridge, 14-6; Gideon Bracken, United, p. Braden Durst, Berlin Brothersvalley, 0:44; Jack Kazalas, Quaker Valley, d. Sean Cain, Mt. Pleasant, 8-1

127: Coen Bainey, Bald Eagle Area, p. Tyler Clark, Frazier, 0:25; Chris Vargo, Bentworth, p. Thanyal Miller, North Star, 1:47; Kobi Burkett, Chestnut Ridge, d. Anthony Orlandini, Montour, 8-2; Cooper Hornack, Burrell, p. Dustin Kerr, Hampton, 5:07

133: Peter Chacon, Montour, p. Nate Fleck, Philipsburg-Osceola, 2:17; Colten Shunk, Penns Valley, d. Mason Weyant, Chestnut Ridge, 5-1; Jamison Poklembo, Mt. Pleasant, m.d. Hunter Forcellini, Forest Hills, 12-4; Kross Cassidy, Bedford, d. Damon Michaels, Elizabeth Forward, 11-7

139: Joey Sentipal, Burgettstown, m.d. Aiden Burford, Highlands, 16-4; Taylor Smith, Juniata, m.d. Reese Sherwood, Everett, 10-2; Niko Ferra, Burrell, p. Giovanni Weightman, Belle Vernon, 2:36; Liam Cornetto, Marion Center, d. Owen Ivcic, Bentworth, 7-4

145: Trent Hoover, Penn Cambria, d. Jonah Erdely, Frazier, 2-1; Logan Richey, Quaker Valley, d. Dustin Flinn, Forest Hills, 5-0; Gage Heilbrun, Marion Center, m.d. Tyler Debnar, Beth-Center, 11-2; Calan Bollman, Chestnut Ridge d. Gage Long, Bellefonte, 6-3

152: Ty Watson, Penns Valley, d. Jeffre Pifer, Bald Eagle Area, 7-1; Tyler Berish, Beth-Center, p. Ryan Thomas, Conemaugh Twp., 1:30; Sam Albright, Chestnut Ridge, d. Marcus Gable, Philipsburg-Osceola, 9-7 SV; Ryan Celaschi, Frazier, p. Kaden Barnhart, River Valley, 2:41

160: Grant Mackay, Laurel, p. Nico Zanella, Burrell, 0:30; Andrew Mcmonagle, Huntingdon Area, p. Chase Frameli, Jefferson-Morgan, 5:37; Chase Brandebura, Carlynton, p. Ezra Masood, Tussey Mountain, 3:17; Zeke Dubler, Glendale, p. Jackson Angelo, Frazier, 2:59

172: Caleb Close, Bald Eagle Area, p. Landon Conroy, Albert Gallatin, 1:56; Isaac Lacinski, Burrell, m.d. Riley Hensley, Montour, 11-3; Tommy Cohenour, Southern Huntingdon High School, p. Eion Snider, Northern Bedford, 0:47; Kyle Scott, Tyrone, d. Braedon Welsh, Fort Cherry, 3-2

189: Rune Lawrence, Frazier, p. Tyler Bender, Highlands, 1:43; Nick Presnell, Chestnut Ridge, d. Anthony Salvini, Fort Cherry, 3-2 UTB; Josh Ryan, Mount Union, d. Jake Layhue, Beth-Center, 4-2; Rowan Holmes, Somerset, p. Adam Mcanany, Jefferson-Morgan, 2:38

215: Brenan Morgan, Central Valley, p. Kollin Brungart, Penns Valley, 1:34; Dylan Pitzer, Mt. Pleasant, p. Mason Raymond, Penn Cambria, 1:47; Vitali Daniels, Bentworth, m.d. Mitchell Hart, Southern Huntingdon, 13-0; Grant Mathias, Berlin Brothersvalley, p. Christian McChesney, Greensburg Salem, 4:17

285: Gunner Singleton, Huntingdon Area p. Brad Miller, River Valley, 2:27; Joseph Baronick, Burgettstown p. Noah Leslie, Highlands, 1:26; Daniel Williams, Glendale, d. Zane Hagans, Somerset, 7-1; Braden Ewing, Tyrone m.d. Christian Flaherty, Keystone Oaks, 9-1

