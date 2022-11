High school scores, summaries and schedules for Nov. 5, 2022

Saturday, November 5, 2022 | 12:12 AM

High schools

Football

WPIAL playoffs

Class 6A

Semifinals

Nov. 11 schedule

Canon-McMillan (5-5) at North Allegheny (9-1), 7 p.m.; Central Catholic (6-4) at Mt. Lebanon (5-5), 7 p.m.

Class 5A

Quarterfinals

Friday’s results

Bethel Park 19, North Hills 17

Pine-Richland 31, Penn-Trafford 17

Upper St. Clair 24, Gateway 21

Woodland Hills 21, Franklin Regional 0

Semifinals

Nov. 11 schedule

Bethel Park (10-1) vs. Upper St. Clair (9-2), 7 p.m.; Pine-Richland (8-3) vs. Woodland Hills (6-5), 7 p.m.

Class 4A

First round

Friday’s results

Armstrong 39, Blackhawk 7

Latrobe 28, Highlands 21 (OT)

Laurel Highlands 44, West Allegheny 15

McKeesport 43, Mars 0

Montour 34, Hampton 33

Quarterfinals

Nov. 11 schedule

Montour (7-4) vs. Aliquippa (9-0), 7 p.m.; Armstrong (10-1) vs. McKeesport (10-1), 7 p.m.; Laurel Highlands (8-2) at Central Valley (9-1), 7 p.m.; Latrobe (7-4) at Thomas Jefferson (7-3)

Class 3A

First round

Friday’s results

Beaver 17, Deer Lakes 3

East Allegheny 42, Mt. Pleasant 39

Shady Side Academy 35, South Park 14

West Mifflin 54, Southmoreland 28

Quarterfinals

Nov. 11 schedule

East Allegheny (8-3) at Belle Vernon (7-2), 7 p.m.; West Mifflin (6-5) at Freeport (9-1), 7 p.m.; Beaver (8-3) at Avonworth (9-1), 7 p.m.; Shady Side Academy (6-4) at Elizabeth Forward (9-1), 7 p.m.

Class 2A

First round

Friday’s results

Keystone Oaks 21, Apollo-Ridge 14

Ligonier Valley 27, Western Beaver 20

McGuffey 34, Mohawk 29

Neshannock 48, Burrell 6

Sto-Rox 29, Riverside 0

Washington 49, Serra Catholic 21

Quarterfinals

Nov. 11 schedule

McGuffey (8-3) at Steel Valley (9-0), 7 p.m.; Neshannock (10-1) vs. Washington (7-4), 7 p.m.; Ligonier Valley (8-3) at Beaver Falls (9-1), 7 p.m.; Sto-Rox (8-2) vs. Keystone Oaks (9-2), 7 p.m.

Class A

First round

Friday’s results

Bishop Canevin 63, Jeannette 14

Clairton 45, OLSH 19

Fort Cherry 56, Monessen 42

Laurel 53, Carmichaels 8

Mapletown 41, Leechburg 28

Rochester 36, Greensburg C.C. 15

South Side 34, California 3

Union 32, Burgettstown 7

Quarterfinals

Nov. 11 schedule

Bishop Canevin (10-1) vs. Clairton (6-5), 7 p.m.; Mapletown (11-0) vs. South Side (10-1), 7 p.m.; Laurel (9-1) vs. Union (8-3), 7 p.m.; Rochester (6-4) vs. Fort Cherry (8-3), 7 p.m.

District 10 playoffs

Championship

McDowell 62, Butler 7

PIAA Districts 5-8 subregional

Westinghouse 48, Chestnut Ridge 15

Friday’s summaries

Class 5A

Bethel Park 19, North Hills 17

North Hills 7 7 3 0 —17

Bethel Park 14 2 0 3 —19

BP: Gavin Moul 25 pass from Tanner Pfeuffer (Kaden Wetzel kick)

BP: Jason Nuttridge 17 pass from Tanner Pfeuffer (Wetzel kick)

NH: Curtis Knobeloch 65 pass from Logan Johnson (Damon McKail kick)

BP: safety

NH: Logan Johnson 11 pass from Connor Davis (McKail kick)

NH: McKail 36 field goal

BP: Wetzel 22 field goal

Passing leaders: BP, Tanner Pfeuffer 14-19-194-2TD-1INT.

Pine-Richland 31, Penn-Trafford 17

Penn-Trafford 3 0 0 14 —17

Pine-Richland 7 7 7 10 —31

P-R: Ryan Palmieri 10 run (Grant Argrio kick)

P-T: Logan Swartz 30 field goal

P-R: Palmieri 14 run (Argrio kick)

P-R: Palmieri 70 run (Argrio kick)

P-R: Argrio 33 field goal

P-T: Daniel Tarabrella 40 pass from Conlan Greene (Swartz kick)

P-T: Owen Demeri 5 pass from Greene (Swartz kick)

P-R: Palmieri 44 run (Argrio kick)

Passing leaders: P-T, Conlan Greene 13-27-194-2TD-0INT.

Upper St. Clair 24, Gateway 21

Upper St. Clair 3 10 3 8 —24

Gateway 0 14 7 0 —21

USC: Bennett Henderson 34 field goal

USC: Jamaal Brown 80 run (Henderson kick)

G: Malachi Moore 1 pass from Brad Birch (Cole Plaskon kick)

G: Dallas Harper 16 pass from Birch (Plaskon kick)

USC: Henderson 47 field goal

G: Anez Jordan blocked field goal (Plaskon kick)

USC: Henderson 25 field goal

USC: Aidan Besselman pass from Julian Dahlem (Cam Phillips pass from Dahlem)

Rushing leaders: USC, Jamaal Brown 20-198, TD.

Passing leaders: G, Brad Birch 18-29-191-2TD-1INT.

Woodland Hills 21, Franklin Regional 0

Woodland Hills 7 7 0 7 —21

Franklin Regional 0 0 0 0 —0

WH: Scoop Smith 44 pass from Cameron Walter (Jacob Mroz kick)

WH: Andre Smith 68 pass from Walter (Mroz kick)

WH: Frankie Keyes 73 run (Mroz kick)

Rushing leaders: WH, Frankie Keyes 16-121, TD.

Passing leaders: WH, Cameron Walter 5-6-126-2TD-0INT.

Receiving leaders: WH, Scoop Smith 3-120, 2 TDs.

Class 4A

Latrobe 28, Highlands 21 (OT)

Latrobe 7 0 14 0 7 — 28

Highlands 7 7 7 0 0 — 21

H: Landan Signorella 12 pass from Aaran Randolph (Burton Babinsack kick)

L: Corey Boerio 14 pass from John Wetzel (Ben Bigi kick)

H: Signorella 11 pass from Chandler Thimons (Burton Babinsack kick)

L: Connor Lakin 7 pass from Wetzel (Bigi kick)

H: Thimons 13 run (Burton Babinsack kick)

L: Robert Fulton 9 run (Bigi kick)

L: Fulton 6 run (Bigi kick)

Passing leaders: H, Chandler Thimons 14-25-114-1TD-2INT.

Laurel Highlands 44, West Allegheny 15

West Allegheny 0 0 8 7 —15

Laurel Highlands 14 10 3 17 —44

LH: Antwan Black 10 pass from Rodney Gallagher (Harry Radcliffe kick)

LH: Gallagher 6 run (Harry Radcliffe kick)

LH: Gallagher 16 run (Cole Radcliffe kick)

LH: Harry Radcliffe 26 field goal

LH: Harry Radcliffe 38 field goal

WA: Brock Cornell 45 run (run)

LH: Harry Radcliffe 39 field goal

WA: Nodin Tracy 7 pass from Gage Upton (Brayden Lambert kick)

LH: Parker Hoff 53 interception return (kick)

LH: Keondre DeShields 99 interception return (kick)

Rushing leaders: WA, Brock Cornell 12-103, TD.

Passing leaders: WA, Gage Upton 14-37-142-1TD-4INT.

McKeesport 43, Mars 0

Mars 0 0 0 0 —0

McKeesport 7 29 7 0 —43

M: DaMier Clark 9 run (Milton Campos kick)

M: Jahmil Perryman 60 run (Campos kick)

M: Perryman 10 run (kick failed)

M: Caiden Holtzman 65 pass from Perryman (Campos kick)

M: Larry Gibson 49 run (pass failed)

M: Campos 28 field goal

M: Perryman 54 run (Nathan Kendrick kick)

Rushing leaders: M, Jahmil Perryman 14-200, 3 TDs.

Montour 34, Hampton 33

Hampton 7 14 6 6 —33

Montour 7 14 0 13 —34

H: Joey Mayer 52 run (Luke Fiscus kick)

M: Brock Janeda 4 run (Matthew Marcinko kick)

M: Kaleb Platz 20 pass from Jake Wolfe (Marcinko kick)

H: Benny Haselrig 52 pass from Adrian Midgley (Fiscus kick)

M: Daniel Batch 40 pass from Wolfe (Marcinko kick)

H: Benny Haselrig 38 pass from Adrian Midgley (Fiscus kick)

H: Benny Haselrig 61 pass from Adrian Midgley (kick failed)

M: Batch 8 run (Marcinko kick)

H: Eric Weeks 67 pass from Adrian Midgley (run failed)

M: Trey Hopper 23 pass from Platz

Rushing leaders: H, Joey Mayer 6-102, TD.

Passing leaders: H, Adrian Midgley 11-18-303-4TD-2INT. M, Jake Wolfe 13-18-147-2TD-1INT.

Receiving leaders: H, Benny Haselrig 3-153, 3 TDs. M, Daniel Batch 6-100, TD.

Class 3A

Beaver 17, Deer Lakes 3

Deer Lakes 0 3 0 0 —3

Beaver 7 7 0 3 —17

B: Liam Gibson 27 pass from Isaac Pupi (Evan Baker kick)

B: Quay Cain 6 run (Baker kick)

DL: Mason Brownlee 29 field goal

B: Baker 33 field goal

Passing leaders: DL, Derek Burk 14-21-110-0TD-0INT.

East Allegheny 42, Mt. Pleasant 39

East Allegheny 7 14 14 7 —42

Mt. Pleasant 0 26 7 6 —39

EA: Michael Cahill 7 run (Matt Armenio kick)

M: Lane Golkosky 13 pass from Cole Chatfield (kick failed)

EA: Cahill 59 run (Armenio kick)

M: Robbie Labuda 42 run (pass failed)

M: Golkosky 45 run (Labuda kick)

EA: Cahill 29 run (Armenio kick)

M: Golkosky 17 run (Labuda kick)

EA: Cahill 2 run (Armenio kick)

EA: Cahill 15 run (Armenio kick)

M: Golkosky 15 run (Labuda kick)

EA: Steve Yusko 18 pass from Cahill (Armenio kick)

M: Sean Cain 4 pass from Chatfield (kick failed)

Rushing leaders: EA, Michael Cahill 19-158, 5 TDs. M, Robbie Labuda 23-193, TD; Lane Golkosky 10-128, 3 TDs.

Passing leaders: EA, Michael Cahill 12-20-142-1TD-0INT. M, Cole Chatfield 12-25-144-2TD-2INT.

Shady Side Academy 35, South Park 14

South Park 0 0 7 7 —14

Shady Side Academy 7 14 0 14 —35

SSA: Patrick Bryan 32 fumble recovery (Harran Zureikat kick)

SSA: Joey Bellinotti 39 run (Zureikat kick)

SSA: Joey Bellinotti 3 run (Zureikat kick)

SP: Eric Doerue 1 run (Kaden Kostelnik kick)

SSA: Joey Bellinotti 42 run (Zureikat kick)

SP: Doerue 37 run (Kostelnik kick)

SSA: Joey Bellinotti 51 run (Zureikat kick)

Rushing leaders: SP, Eric Doerue 29-215, 2 TDs. SSA, Joey Bellinotti 18-210, 4 TDs.

West Mifflin 54, Southmoreland 28

Southmoreland 0 14 7 7 —28

West Mifflin 13 20 14 7 —54

WM: K. Shields 59 interception return (Nick Kosuda kick)

WM: Ty’jeir Williams 49 pass from Shai Newby (kick failed)

WM: DelRon White 1 run (kick failed)

S: Cody Bateman 41 pass from Kadin Keefer (Jake Kaylor kick)

WM: Rich Fix 83 kickoff return (Kosuda kick)

WM: Williams 49 pass from Newby (Kosuda kick)

S: Mike Oravetz 43 pass from Keefer (Kaylor kick)

WM: Fix 80 pass from Newby (Kosuda kick)

WM: Williams 42 pass from Newby (Kosuda kick)

S: Trey Whetsel 13 run (Kaylor kick)

WM: Fix 3 run (Kosuda kick)

S: Cameron Phillips 45 run (Kaylor kick)

Passing leaders: S, Kadin Keefer 13-26-153-2TD-0INT. WM, Shai Newby 9-9-351-4TD-0INT.

Receiving leaders: WM, Ty’jeir Williams 4-159, 3 TDs; Rich Fix 3-145, TD.

Class 2A

Keystone Oaks 21, Apollo-Ridge 14

Apollo-Ridge 7 0 7 0 —14

Keystone Oaks 7 7 0 7 —21

A-R: Dominick Curci 18 run (Jake Mull kick)

KO: Nick Buckley 1 run (Drew Palmer kick)

KO: Anthony Stribling 1 run (Palmer kick)

A-R: Curci 1 run (Mull kick)

KO: Clinton Robinson 56 pass from Buckley (Palmer kick)

Rushing leaders: A-R, Dominick Curci 27-140, 2 TDs. KO, Shawn Reick 29-225.

Passing leaders: KO, Nick Buckley 12-22-210-1TD-0INT.

Receiving leaders: KO, Clinton Robinson 6-110, TD.

Ligonier Valley 27, Western Beaver 20

Western Beaver 6 7 0 7 —20

Ligonier Valley 0 13 7 7 —27

WB: Dorian McGhee 23 pass from Xander LeFebvre (run failed)

LV: Haden Sierocky 1 run (Hunter Carr kick)

LV: Sierocky 6 run (kick failed)

WB: LeFebvre 1 run (Paxton Short kick)

LV: Sierocky 5 run (Carr kick)

LV: Sierocky 11 run (Carr kick)

WB: Deandre Moye 20 pass from LeFebvre (Paxton Short kick)

Rushing leaders: LV, Haden Sierocky 25-200, 4 TDs.

Passing leaders: WB, Xander LeFebvre 7-20-147-1TD-3INT.

McGuffey 34, Mohawk 29

Mohawk 7 7 9 6 —29

McGuffey 7 6 8 13 —34

M: Jimmy Guerrieri 34 pass from Jay Wrona (kick)

M: Dylan Droboj 8 run (kick)

M: Kyle Brookman 4 run (kick failed)

M: Jimmy Guerrieri 8 pass from Jay Wrona (kick)

M: Philip McCuen 10 run (Kyle Brookman run)

M: Jimmy Guerrieri 3 pass from Jay Wrona (kick)

M: safety

M: Kyle Brookman 4 run (run failed)

M: McCuen 4 run (kick)

M: Bobby Fadden 2 pass from Jay Wrona (run failed)

Rushing leaders: M, Kyle Brookman 19-108, 2 TDs.

Passing leaders: M, Jay Wrona 28-46-301-4TD-1INT.

Receiving leaders: M, Bobby Fadden 11-162, TD.

Neshannock 48, Burrell 6

Burrell 6 0 0 0 —6

Neshannock 7 20 7 14 —48

B: Devin Beattie 2 run (kick failed)

N: Jonny Huff 33 run (Carter DeVivo kick)

N: Jackson Billyk 2 run (kick failed)

N: Braden Montgomery 16 pass from Jonny Huff (DeVivo kick)

N: Matthew Ioanilli 8 run (DeVivo kick)

N: Luciano DeLillo 3 pass from Jonny Huff (DeVivo kick)

N: Ioanilli 63 run (DeVivo kick)

N: Billyk 37 run (DeVivo kick)

Passing leaders: N, Jonny Huff 10-15-100-2TD-0INT.

Sto-Rox 29, Riverside 0

Riverside 0 0 0 0 —0

Sto-Rox 6 0 8 15 —29

S-R: Jaymont Green-Miller 19 pass from Josh Jenkins (kick failed)

S-R: Drevon Miller-Ross 23 pass from Jenkins (Isiah Davis pass from Green-Miller)

S-R: Green-Miller 13 pass from Jenkins (Isiah Davis run from Green-Miller)

S-R: Miller-Ross 29 pass from Jenkins (Miller-Ross kick)

Passing leaders: S-R, Josh Jenkins 14-32-173-4TD-0INT.

Washington 49, Serra Catholic 21

Washington 14 21 0 14 —49

Serra Catholic 7 14 0 0 —21

W: Logan Carlisle 1 run (Nick Blanchette kick)

SC: Elijah Ward 1 run (Caden Bauer kick)

W: Brenden Sibert 22 run (Blanchette kick)

SC: Amire Spencer 26 pass from Elijah Ward (Caden Bauer kick)

W: Carlos Harper 60 run (Blanchette kick)

W: Harper 99 fumble recovery (Blanchette kick)

SC: Michael Schanck 12 run (Caden Bauer kick)

W: Zxavian Willis 12 pass from Blanchette (Blanchette kick)

W: Harper 40 interception return (Blanchette kick)

W: Eddie Lewis 29 run (Blanchette kick)

Rushing leaders: W, Eddie Lewis 19-193, TD.

Class A

Bishop Canevin 63, Jeannette 14

Jeannette 14 0 0 0 —14

Bishop Canevin 14 28 0 21 —63

BC: Kole Olszewski 12 pass from Jason Cross (Geno DeFrank kick)

J: Noah Sanders 7 run (kick)

J: 35 fumble return (kick)

BC: Xavier Nelson 28 pass from Cross (DeFrank kick)

BC: Az’Jaun Marshall 30 pass from Cross (DeFrank kick)

BC: Marquis Carter 14 run (DeFrank kick)

BC: Lasae Lacks 53 punt return (DeFrank kick)

BC: Lacks 20 pass from Olszewski (DeFrank kick)

BC: Mark Jameson 15 pass from Olszewski (DeFrank kick)

BC: Jayden Lindsey 30 interception return (DeFrank kick)

BC: Keyshawn McCaskill 2 run (DeFrank kick)

Passing leaders: BC, Kole Olszewski 12-17-157-3TD-1INT.

Clairton 45, Our Lady of the Sacred Heart 19

Clairton 6 12 12 15 —45

Our Lady of the Sacred Heart 7 6 0 6 —19

C: Donte Wright 15 run

C: Capone Jones 50 run

C: Donte Wright 1 run

OLSH: Ziggy McIntosh 9 pass from Nehemiah Azeem (kick)

C: Capone Jones 7 run (kick failed)

C: Capone Jones 69 run (run failed)

C: Drahcir Jones 43 run (run failed)

OLSH: Dorrien Tate 65 pass from Azeem (run failed)

C: Capone Jones run (run failed)

OLSH: Jayvaughn Moore 41 (run failed)

Fort Cherry 56, Monessen 42

Monessen 0 28 8 6 —42

Fort Cherry 13 22 14 7 —56

FC: Ethan Faletto 57 run (kick failed)

FC: Matt Sieg 2 run (Nick Massey kick)

M: Jermere Majors 9 run (Lorenzo Gardner pass from Daniel Dozier)

M: Tyvaughn Kershaw 54 pass from Dozier (run)

FC: Sieg 12 run (Massey kick)

M: Tim Kershaw 54 pass from Tyvaughn Kershaw (run failed)

FC: Shane Cornali 35 pass from Sieg (Massey kick)

M: Gardner 42 pass from Dozier

FC: Sieg 1 run

M: Tyvaughn Kershaw 5 run (Rodney Johnson pass from Tyvaughn Kershaw)

FC: Sieg 57 run (Massey kick)

FC: Faletto 19 run (Massey kick)

M: Tyvaughn Kershaw 45 run (run failed)

FC: Sieg 4 run (Massey kick)

Rushing leaders: M, Tyvaughn Kershaw 17-150, 2 TDs. FC, Matt Sieg 25-247, 5 TDs; Ethan Faletto 15-133, 2 TDs.

Passing leaders: M, Daniel Dozier 10-19-144-2TD-1INT. FC, Matt Sieg 8-11-140-1TD-0INT.

Laurel 53, Carmichaels 8

Carmichaels 0 0 0 8 —8

Laurel 21 20 6 6 —53

L: Landon Smith 39 run (Zane Boughter kick)

L: Landon Smith 19 run (Boughter kick)

L: Landon Smith 35 run (Boughter kick)

L: Landon Smith 4 run (Boughter kick)

L: Aidan Collins 4 run (kick failed)

L: Colin Bartley 15 pass from Chase Tinstman (Boughter kick)

L: Bartley interception return (Luca Santini kick failed)

L: Jack Miles 14 pass from Santini (run failed)

C: Tyler Richmond 25 pass from Alec Anderson (Richmond kick)

Rushing leaders: L, Landon Smith 12-134, 4 TDs.

Passing leaders: C, Alec Anderson 15-32-147-1TD-3INT.

Mapletown 41, Leechburg 28

Leechburg 0 7 7 14 —28

Mapletown 7 14 7 13 —41

M: Landon Stevenson 5 run (Landon Stevenson kick)

M: Landon Stevenson 10 run (kick failed)

M: Brody Evans 1 run (A. J. Vanata pass from Landon Stevenson)

L: Logan Kline 30 pass from Jayden Floyd (Ryan Shaw kick)

L: Braylan Lovelace 85 punt return (Shaw kick)

M: Landon Stevenson 8 run (Landon Stevenson kick)

M: Landon Stevenson 6 run (Landon Stevenson kick)

L: Owen McDermott 47 pass from Floyd (Shaw kick)

L: Tyler Foley 48 pass from Floyd (Shaw kick)

M: Landon Stevenson 1 run (kick failed)

Rushing leaders: M, Landon Stevenson 28-294, 5 TDs.

Passing leaders: L, Jayden Floyd 11-17-180-3TD-1INT.

Rochester 36, Greensburg Central Catholic 15

Rochester 14 8 6 8 —36

Greensburg Central Catholic 0 0 0 15 —15

R: Dom Guido 5 run (Antonio Laure run)

R: Laure 19 run (run failed)

R: Laure 30 pass from Jayden Norman (Laure pass from Jayden Norman)

R: Laure 2 run (run failed)

GCC: Da’sjon Craggette 1 run (Jacob Reitler kick)

R: Laure 3 run (Laure run)

GCC: Amari Mack 28 pass from Tyree Turner (Mack pass from Turner)

Rushing leaders: R, Antonio Laure 29-223, 3 TDs; Dom Guido 15-105, TD.

Passing leaders: GCC, Tyree Turner 11-17-129-1TD-1INT.

South Side 34, California 3

California 0 3 0 0 —3

South Side 7 14 6 7 —34

SSB: Parker Statler 25 pass from Brody Almashy (Matja Pavlovich kick)

C: Elijah Keene 37 field goal

SSB: Almashy 1 run (Pavlovich kick)

SSB: Alex Arrigo 5 run (Pavlovich kick)

SSB: Arrigo 5 run (kick failed)

SSB: Almashy 15 run (Pavlovich kick)

Passing leaders: SSB, Brody Almashy 6-7-162-1TD-0INT.

District 10

Class 6A

Erie McDowell 62, Butler 7

Butler 7 0 0 0 —7

Erie McDowell 21 14 14 13 —62

EM: Artis Simmons 38 run (Alex Sontheimer kick)

B: Landon Lacey 21 pass from Mac Schnur (Max Gianneski kick)

EM: Simmons 2 run (Sontheimer kick)

EM: Simmons 2 run (Sontheimer kick)

EM: Ray Jackson 34 pass from Ben Moore (Sontheimer kick)

EM: Danny Blue 11 run (Sontheimer kick)

EM: Stephon Porter 75 kickoff return (Sontheimer kick)

EM: Moore 24 run (Sontheimer kick)

EM: Porter 18 run (kick failed)

EM: Blayze Meyers 1 run (Sontheimer kick)

Rushing leaders: EM, Artis Simmons 9-104, 3 TDs.

Passing leaders: B, Mac Schnur 12-31-155-1TD-3INT. EM, Ben Moore 9-14-185-1TD-0INT.

District 5-8 subregional

Class 2A

Westinghouse 48, Chestnut Ridge 15

Chestnut Ridge 15 0 0 0 —15

Westinghouse 16 14 18 0 —48

CR: Matt Whysong 5 run (run)

W: Davon Jones 53 pass from Keyshawn Morsillo (Donte Taylor run)

CR: Dalton Lemin kickoff return (kick)

W: Sincere Smith 49 pass from Morsillo (run)

W: Donte Taylor 9 run (kick failed)

W: Davon Jones 20 pass from Morsillo (run)

W: Dhane Robinson 50 run (kick failed)

W: Smith 70 pass from Morsillo (kick failed)

W: Taymir O’Neal 6 pass from Morsillo (run failed)

Soccer

WPIAL playoffs

Boys

Class 4A

Championship

Saturday’s schedule

Seneca Valley (18-0-1) vs. Pine-Richland (14-4-1) at Highmark Stadium, 5:45 p.m.

Class 3A

Championship

Saturday’s schedule

Moon (19-0-1) vs. Ambridge (14-6-1) at Highmark Stadium, 3:30 p.m.

Class A

Championship

Friday’s result

Winchester Thurston 3, Charleroi 2

Girls

Class 3A

Championship

Saturday’s schedule

Mars (17-0) vs. Moon (19-0) at Highmark Stadium, 1:15 p.m.

Class 2A

Championship

Saturday’s schedule

Avonworth (18-3) vs. Mt. Pleasant (19-1) at Highmark Stadium, 11 a.m.

Class A

Championship

Friday’s result

Freedom 3, Springdale 0

Tennis

PIAA championships

Thursday’s results

At Hershey

Singles

Class 3A

First round

Grace Li, Unionville d. Sara Fernandez, North Allegheny, 6-3, 6-0; Kayla Kurtz, Manheim Township d. Susan Arp, Abington Heights, 6-2, 6-0; Anya Rosenbach, New Oxford d. Maggie Stief, Upper St. Clair, 6-1, 6-1; Helena Lynn, Liberty d. Allison Root, Owen J Roberts, 6-3, 6-0; Catherine Rabatin, Penn Manor d. Mia Jeftic, Central, 6-2, 6-1; Mia Matriccino, Spring-Ford d. Qianna Guo, State College, 6-0, 6-3; Dasha Chichkina, Council Rock South d. Trinity Fox, Fairview, 6-0, 6-4; Mia Williams, Penn-Trafford d. Riya Srinivas, Cumberland Valley, 6-0, 6-4

Quarterfinals

Li, Unionville d. Kurtz, Manheim Township, 6-3, 6-0; Lynn, Liberty d. Rosenbach, New Oxford, 6-1, 6-1; Matriccino, Spring-Ford d. Rabatin, Penn Manor, 6-4, 6-2; Chichkina, Council Rock South d. Williams, Penn-Trafford, 6-2, 2-6, 6-1

Class 2A

First round

Emily Greb, Knoch d. Sienna Castelli, Lancaster Country Day, 6-1, 6-0; Giulia Sheth, Masterman d. Anna Poranski, Cathedral Prep, 6-0, 6-1; Ashley Close, Sewickley Academy d. Chloe Presloid, Punxsutawney, 6-0, 6-0; Peyton Dincher, Jersey Shore d. Nadia Daubert, Forest Hills, 6-0, 6-1; Nicole Kempton, South Park d. Joanna Rabada, Lancaster Catholic, 6-0, 6-0; Francesca Bartolacci, Moravian Academy d. Sarah Buck, Hughesville, 6-1, 6-0; Ilana Rosenthal, Wyoming Seminary d. Mia Gassert, Hamburg, 6-1, 6-1; Hannah Kideckel, Lower Moreland d. Caylie Conlon, Chestnut Ridge, 6-0, 6-0

Quarterfinals

Greb, Knoch d. Sheth, Masterman, 6-3, 6-2; Close, Sewickley Academy d. Dincher, Jersey Shore, 6-0, 6-0; Kempton, South Park d. Bartolacci, Moravian Academy, 6-1, 6-2; Rosenthal, Wyoming Seminary d. Kideckel, Lower Moreland, 6-1, 6-0

Doubles

Class 3A

First round

Hana Nouaime/Alice Liang, Methacton d. Lily Sierka/Katie Peterson, Bethel Park, 6-3, 6-0; Haley Miller/Jade Miller, Manheim Township d. Erika Bander/Frankie Toppi, Wallenpaupack, 6-0, 6-1; Emily Wincko/Abbey Swirsding, North Allegheny d. Ashley Retana/Halley Guerrero, Reading, 6-4, 7-6(4); Lexie Warsing/Leah Zolotareva, Parkland d. Jennifer He/Bella Chen, Conestoga, 6-3, 6-3; Allison Horick/Kaelyn Balko, New Oxford d. Halle Levinson/Ariella Mandell, Central, 7-5, 7-5; Leina Ciarrocchi/Mia Xie, Radnor d. Gretta Rhodes/Megan Ferris, Hollidaysburg, 6-2, 6-2; Kate Emmanuel/Isabel Emmanuel, Conestoga d. Nabiah Bhatti/Lina Warrier, McDowell, 6-0, 6-0; Sophia Cunningham/Sylvie Eriksen, Mt. Lebanon d. Valeria Sanchez/Hallie Guerrero, Reading, 6-0, 6-1

Quarterfinals

Nouaime/Liang, Methacton d. Miller/Miller, Manheim Township, 6-0, 6-0; Warsing/Zolotareva, Parkland d. Wincko/Swirsding, North Allegheny, 6-1, 6-1; Ciarrocchi/Xie, Radnor d. Horick/Balko, New Oxford, 6-4, 6-1; Emmanuel/Emmanuel, Conestoga d. Cunningham/Eriksen, Mt. Lebanon, 6-2, 6-3

Class 2A

First round

Emma Perkins/Victoria Waltz, Conrad Weiser d. Kaitlyn Kuczinski/Delaney Fox, Chartiers Valley, 6-2, 6-0; Anne Marie Prichard/Sophia Glance, Cathedral Prep d. Ella Moran/Bridget Keyser, Lansdale Catholic, 6-2, 6-0; Rayna Thakkar/Gwyn Belt, Sewickley Academy d. Lindsey Kerlin/Peyton Reese, Clearfield, 6-1, 6-1; Kara Mann/Alaina Marchioni, Montoursville d. Marley Ratchford/Ella Persio, Central Cambria, 6-4, 4-6, 6-1; Ally Bauer/Lindsey Greb, Knoch d. Olivia Roth/Ella Knox, Delone Catholic, 6-0, 6-1; Cara Magliochetti/Lena Windhagen, Bethlehem Catholic d. Kylie Kilgore/Annaka Bruder, Hughesville, 6-3, 6-1; Victoria Martinez/Anastasia Martinez, Wyoming Seminary d. Carina Roberts/Cydney Roberts, York Catholic, 6-3, 6-2; Ashley Gomes/Sofia Berestetska, Merion Mercy Academy d. Mia Rosman/Violet Lopez, Somerset, 6-1, 6-4

Quarterfinals

Perkins/Waltz, Conrad Weiser d. Prichard/Glance, Cathedral Prep, 6-0, 7-5; Thakkar/Belt, Sewickley Academy d. Mann Marchioni, Montoursville, 6-1, 6-2; Bauer/Greb, Knoch d. Magliochetti/Windhagen, Bethlehem Catholic, 6-4, 6-2; Gomes/Berestetska, Merion Mercy Academy d. Martinez/Martinez, Wyoming Seminary, 6-0, 6-3

Volleyball

Girls

WPIAL playoffs

Class 4A

Championship

Saturday’s schedule

North Allegheny (18-0) vs. Pine-Richland (15-2) at UPMC Events Center, 5 p.m.

Class 3A

Championship

Saturday’s schedule

North Catholic (16-1 vs. South Fayette (13-5) at UPMC Events Center, 3 p.m.

Class 2A

Championship

Saturday’s schedule

Freeport (20-2) vs. Shenango (16-1 at UPMC Events Center, 1 p.m.

Class A

Championship

Saturday’s schedule

Serra Catholic (18-1) vs. Frazier (21-0) at UPMC Events Center, 11 a.m.

