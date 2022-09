High school scores, summaries and schedules for Sept. 2, 2022

Saturday, September 3, 2022 | 12:54 AM

Football

Friday’s results

WPIAL

Class 6A

North Allegheny 35, Canon-McMillan 21

Nonconference

Aliquippa 28, Armstrong 14

Ambridge 16, Freedom 14

Apollo-Ridge 34, Valley 19

Beaver 19, Beaver Falls 16

Belle Vernon 41, Laurel Highlands 30

Bentworth 21, Avella 7

Bethel Park 27, Mt. Lebanon 24 (OT)

Burgettstown 38, Beth-Center 22

Burrell 27, Deer Lakes 21 (OT)

California 48, Charleroi 0

Carmichaels 29, Fort Cherry 26

Central Catholic 35, Abraham Lincoln 22

Central Valley 37, Avonworth 22

Chartiers-Houston 31, West Greene 21

Cornell 35, Monessen 6

East Allegheny 31, Jeannette 12

Elizabeth Forward 50, West Mifflin 14

Freeport 37, South Allegheny 15

Gateway 21, Woodland Hills 0

Greensburg Salem 26, Derry 17

Hempfield 49, Connellsville 0

Highlands 23, Blackhawk 0

Hopewell 41, New Brighton 0

Imani Christian 36, Brentwood 21

Jefferson-Morgan 15, Waynesburg Central 8

Keystone Oaks 27, South Park 15

Indiana 32, Knoch 31 (2OT)

Latrobe 36, Franklin Regional 33 (OT)

Ligonier Valley 27, Southmoreland 18

Mapletown 49, Frazier 8

Mars 51, New Castle 7

McGuffey 35, Ringgold 7

McKeesport 19, Penn-Trafford 7

Meadville 21, Butler 14

Montour 14, Moon 2

Mt. Pleasant 35, Yough 7

Neshannock 41, Laurel 34 (2 OT)

North Catholic 21, Shady Side Academy 10

Northgate 37, Springdale 14

OLSH 16, Rochester 8

Penn Hills 26, Norwin 7

Peters Township 30, Seneca Valley 27

Pine-Richland 33, Kiski Area 0

Plum 28, Fox Chapel 13

Quaker Valley at Mohawk, canceled

Riverview 38, Carlynton 8

Serra Catholic 56, Seton LaSalle 24

Shaler 28, Hampton 24

South Side 7, Riverside 6

Steel Valley 27, Sto-Rox 24

Thomas Jefferson 35, Baldwin 19

Trinity 34, Chartiers Valley 13

Union 20, Ellwood City 6

Uniontown 40, Brownsville 7

Upper St. Clair 37, North Hills 7

Washington 48, Clairton 20

West Allegheny 40, South Fayette 7

District 8

Nonconference

Albert Gallatin 37, Carrick 8

Altoona 35, Allderdice 14

Harrison Central, Ohio 35, Perry 34

Westinghouse 39, Steelton-Highspire 18

Wheeling Park (W.Va.) 42, Brashear 12

Saturday’s schedule

Nonconference

Greensburg Central Catholic at Bishop Canevin, 7 p.m.

Leechburg at Summit Academy, 12:30 p.m.

Western Beaver at Shenango, 7 p.m.

Friday’s summaries

Class 6A

North Allegheny 35, Canon-McMillan 21

North Allegheny 14 13 0 8 —35

Canon-McMillan 0 7 14 0 —21

NA: Andrew Gavlik 12 run (Nick Van Winkle kick)

NA: Gavlik 2 run (Van Winkle kick)

NA: Khiryn Boyd 12 pass from Logan Kushner (Van Winkle kick failed)

NA: Evan Lyon 60 run (Van Winkle kick)

C-M: Treyvon Mullen 8 pass from Mike Evans (Zach Barzd kick)

C-M: Austyn Winkleblech 28 pass from Mike Evans (Barzd kick)

C-M: Winkleblech 32 pass from Mike Evans (Winkleblech kick)

NA: Gavlik 1 run (Boyd pass)

Rushing leaders: NA, Andrew Gavlik 20-104, 3 TDs.

Passing leaders: NA, Logan Kushner 12-19-194-1TD-1INT. C-M, Mike Evans 16-43-195-3TD-1INT.

Receiving leaders: NA, Khiryn Boyd 6-136, TD. C-M, Austyn Winkleblech 7-116, 2 TDs.

Nonconference

Aliquippa 28, Armstrong 14

Aliquippa 7 7 0 14 —28

Armstrong 7 0 7 0 —14

A: Tiqwai Hayes 3 run (Malachi Shegog kick)

A: Dozick Zablocki 4 pass from Cadin Olsen (Hunter Reed kick)

A: Hayes 1 run (Shegog kick)

A: Isaiah Brown 21 pass from Cadin Olsen (Reed kick)

A: Hayes 1 run (Shegog kick failed)

A: Hayes 21 run (Isaiah Martinez run)

Rushing leaders: A, Tiqwai Hayes 37-194, 4 TDs.

Passing leaders: A, Cadin Olsen 14-30-132-2TD-3INT.

Ambridge 16, Freedom 14

Ambridge 0 9 7 0 —16

Freedom 0 6 0 8 —14

A: Adam Fernandez 32 pass from Deavon Ivory (kick failed)

F: Dekota Roberts 53 pass from Tyler Schultheis (kick failed)

A: Zach Miller 30 field goal

A: Stacey Jones 27 run (Miller kick)

F: Damian Grunnagle 7 run (Grunnagle run)

Rushing leaders: F, Damian Grunnagle 22-107, TD.

Passing leaders: A, Deavon Ivory 10-15-128-1TD-2INT.

Apollo-Ridge 34, Valley 19

Valley 0 13 0 6 —19

Apollo-Ridge 6 6 6 16 —34

A-R: Landon Harmon 3 run (kick failed)

V: Xavier Wilson 5 run (Nikolas Heakins kick)

A-R: Dominick Curci 30 run (kick failed)

V: Jeremy Hughley, Jr. 75 fumble return (kick failed)

A-R: Curci 17 run (pass failed)

V: Xavier Andree blocked punt return (kick failed)

A-R: Alex Wurmb 25 run (Curci run)

A-R: Curci 42 run (Curci run)

Rushing leaders: A-R, Dominick Curci 31-249, 3 TDs.

Beaver 19, Beaver Falls 16

Beaver 0 19 0 0 —19

Beaver Falls 8 0 8 0 —16

BF: Jaren Brickner 1 run (Da’Sean Anderson pass from Brickner)

B: Gerrell Leeper 12 pass from Isaac Pupi (kick failed)

B: Jack Kohrmann 40 pass from Isaac Pupi (run failed)

B: Liam Gibson 4 run (Evan Baker kick)

BF: Brickner 1 run (Trey Singleton run)

Belle Vernon 41, Laurel Highlands 20

Laurel Highlands 0 0 7 13 —20

Belle Vernon 14 7 7 13 —41

BV: Quinton Martin 23 run (Timmy Schwerha kick)

BV: Martin 9 run (Timmy Schwerha kick)

BV: Martin 8 run (Timmy Schwerha kick)

BV: Tanner Moody 3 run (Timmy Schwerha kick)

LH: Keondre DeShields 13 pass from Rodney Gallagher (Harry Radcliffe kick)

BV: Braden Laux 1 run

LH: DeShields 2 pass from Gallagher

LH: DeShields 38 pass from Gallagher (Radcliffe kick)

BV: Laux 44 run (Timmy Schwerha kick)

Passing leaders: LH, Rodney Gallagher 15-37-188-0TD-0INT.

Receiving leaders: LH, Keondre DeShields 14-156.

Bentworth 21, Avella 7

Avella 0 0 7 0 —7

Bentworth 6 8 0 7 —21

B: Vitali Daniels 1 run (run failed)

B: Daniels 2 run (Daniels run)

A: Broden Hamm 3 run (Brian Humensky kick)

B: Daniels 11 run (Anthony Puckey kick)

Passing leaders: A, Cole Jaworowski 12-30-137-0TD-1INT.

Receiving leaders: A, Isaiah Bradick 9-116.

Bethel Park 27, Mt. Lebanon 24 (OT)

Bethel Park 0 7 7 7 6 — 27

Mt. Lebanon 7 7 0 7 3 — 24

M: Grayson Dee 1 run (Ben McAuley kick)

M: Nate Sala 76 run (McAuley kick)

BP: Austin Caye 5 run (Kaden Wetzel kick)

BP: Caye 4 run (Wetzel kick)

BP: Caye 16 run (Wetzel kick)

M: Garrett Pavlick 48 pass from David Shields (McAuley kick)

M: McAuley 29 field goal

BP: Tanner Pfeuffer 1 run

Rushing leaders: BP, Austin Caye 36-151, 3 TDs.

Passing leaders: M, David Shields 10-18-107-1TD-1INT.

Burgettstown 38, Beth-Center 22

Burgettstown 21 3 7 7 —38

Beth-Center 0 8 0 14 —22

B: Caleb Russell 19 pass (Pedro Guimaraes kick)

B: Sondre Lunde 3 run (Guimaraes kick)

B: Russell 10 pass (Guimaraes kick)

B: Guimaraes 18 field goal

B-C: Ethan Varesko 65 pass (Varesko run)

B: Brodie Kuzior 4 run (Guimaraes kick)

B: Rudy Brown 20 run (Guimaraes kick)

B-C: Tyler Debnar 5 run (run failed)

Rushing leaders: B, Rudy Brown 13-128.

Passing leaders: B-C, Dominick Revi 8-15-168-0TD-0INT.

Receiving leaders: B-C, Ethan Varesko 3-135.

Burrell 27, Deer Lakes 21 (OT)

Deer Lakes 7 0 14 0 0 — 21

Burrell 14 0 7 0 6 — 27

B: Chase Fenner 4 run (Ryan Croushore kick)

DL: Ryan Cochran 38 pass from Derek Burk (Mason Metzer kick)

B: Fenner 4 run (Croushore kick)

DL: Conner Walker 9 pass from Burk (Metzer kick)

DL: Burk 9 run (Metzer kick)

B: Devin Beattie 39 run (Croushore kick)

B: Fenner 2 run (none)

Rushing leaders: B, Devin Beattie 23-142, TD.

Passing leaders: DL, Derek Burk 12-20-129-2TD-1INT.

Central Valley 37, Avonworth 22

Avonworth 0 0 7 15 —22

Central Valley 7 23 7 0 —37

CV: Jayvin Thompson 60 pass (Serafino DeSantis kick)

CV: DeSantis 44 field goal

CV: Bret Fitzsimmons 63 run (DeSantis kick failed)

CV: Fitzsimmons 29 run (DeSantis kick)

CV: Fitzsimmons 17 run (DeSantis kick)

A: Brandon Biagiarelli 15 pass (Mike Osekowski kick)

CV: Fitzsimmons 80 run (DeSantis kick)

A: Peyton Faulkner 24 pass (Osekowski kick)

A: Luke Neely 10 pass (Stuart McAdams run)

Rushing leaders: CV, Bret Fitzsimmons 10-209.

Passing leaders: A, Nate Harper 19-32-185-0TD-0INT. CV, Antwon Johnson 8-12-157-0TD-0INT.

Receiving leaders: A, Colin Crawford 7-116. CV, Jayvin Thompson 5-143.

Chartiers-Houston 31, West Greene 21

Chartiers-Houston 7 7 7 10 —31

West Greene 14 7 0 0 —21

WG: Colin Brady 79 run (kick)

WG: Brady 5 run (kick)

C-H: Jake Mele 21 pass from Terry Fetsko (Anthony Romano kick)

WG: Brady 76 run (kick)

C-H: Keegan Kosek 19 fumble return (Romano kick)

C-H: Zeke Watkins 5 run (Romano kick)

C-H: Watkins 7 run (Romano kick)

C-H: Romano 27 field goal

Rushing leaders: WG, Colin Brady 10-178, 3 TDs.

East Allegheny 31, Jeannette 12

East Allegheny 7 17 7 0 —31

Jeannette 0 0 0 12 —12

EA: Willy Banks 25 pass from Michael Cahill (Matt Armenio kick)

EA: Brennan Rutledge 42 punt return (Armenio kick)

EA: Cahill 56 punt return (Armenio kick)

EA: Armenio 37 field goal

EA: Kam Marshall 1 run (Armenio kick)

J: Noah Sanders 42 pass from Payton Molter (pass failed)

J: Andrew Ross 10 pass from Kymone Brown (kick failed)

Passing leaders: EA, Michael Cahill 9-16-121-1TD-1INT.

Gateway 21, Woodland Hills 0

Woodland Hills 0 0 0 0 —0

Gateway 7 0 0 14 —21

G: Brad Birch 5 run (kick)

G: Birch 8 run (kick)

G: Chris Livsey 48 interception return (kick)

Passing leaders: G, Brad Birch 17-27-136-0TD-1INT.

Greensburg Salem 26, Derry 17

Derry 3 0 0 14 —17

Greensburg Salem 14 0 12 0 —26

GS: Cody Rubrecht 24 run (Daishaun Alexander kick)

D: Nate Gray 24 field goal

GS: Rubrecht 31 run (Alexander kick)

GS: Rubrecht 5 run (kick failed)

GS: Kai Brunot 26 run (kick failed)

D: Ahmad Ward 1 run (Gray kick)

D: Roman Darazio 36 pass from Blake Revoir (Gray kick)

Rushing leaders: D, Ahmad Ward 17-154, TD. GS, Kai Brunot 12-102, TD.

Passing leaders: D, Blake Revoir 10-23-128-1TD-0INT. GS, Cody Rubrecht 9-15-157-0TD-0INT.

Hempfield 49, Connellsville 0

Connellsville 0 0 0 0 —0

Hempfield 7 21 14 7 —49

H: Jake Phillips 28 run (Joshua Reilly kick)

H: Eli Binakowsky 14 run (Reilly kick)

H: Gino Caesar 21 run (Reilly kick)

H: Caesar 2 run (Reilly kick)

H: Caesar 41 run (Reilly kick)

H: Caesar 2 run (Reilly kick)

H: Ethan Zontek 1 run (Reilly kick)

Rushing leaders: H, Gino Caesar 19-167, 4 TDs.

Passing leaders: H, Jake Phillips 8-14-131-0TD-0INT.

Receiving leaders: H, Ian Tuffs 4-100.

Highlands 23, Blackhawk 0

Blackhawk 0 0 0 0 —0

Highlands 0 7 16 0 —23

H: Luke Bombalski 12 run (Burton Babinsack kick)

H: Semaj Miller 23 pass from Chandler Thimons (Burton Babinsack kick)

H: safety

H: Daniel Long 3 interception return (Burton Babinsack kick)

Imani Christian 36, Brentwood 21

Imani Christian 16 0 6 14 —36

Brentwood 7 7 0 7 —21

B: Tavian Miller 5 run (Stephen Htoo kick)

IC: David Davis 37 run (Dayshaun Burnett run)

IC: Davis fumble return (Burnett run)

B: Miller 8 run (Htoo kick)

IC: Burnett 2 run (run failed)

IC: Davis 21 run (pass failed)

IC: Davis 85 run (Burnett run)

B: Forrest Betz 9 pass from Miller (Htoo kick)

Rushing leaders: IC, David Davis 17-261, 3 TDs.

Jefferson-Morgan 15, Waynesburg Central 8

Jefferson-Morgan 0 0 8 7 —15

Waynesburg Central 0 0 0 8 —8

J-M: Ewing Jamison 80 pass from Cole Jones

W: Chase Fox 7 run

J-M: Jones 1 run

Rushing leaders: W, Chase Fox 14-108.

Keystone Oaks 27, South Park 15

South Park 0 0 13 2 —15

Keystone Oaks 0 14 7 6 —27

KO: Anthony Stribling 3 run (Drew Palmer kick)

KO: Clinton Robinson 16 pass from Nick Buckley (Palmer kick)

SP: Jack Sudduth 12 pass from Harper Conroy (Kaden Kostelnik kick)

KO: Robinson 14 run (Palmer kick)

SP: Eric Doerue 3 run (kick failed)

KO: Shawn Reick 10 run (kick failed)

SP: Doerue safety

Rushing leaders: SP, Eric Doerue 20-106, TD. KO, Shawn Reick 26-118, TD.

Passing leaders: SP, Harper Conroy 15-30-176-1TD-2INT. KO, Nick Buckley 10-15-103-1TD-1INT.

Receiving leaders: SP, Wyatt Markovich 7-103.

Latrobe 36, Franklin Regional 33 (OT)

Latrobe 2 7 7 7 13 — 36

Franklin Regional 0 0 13 10 10 — 33

L: safety

L: Robert Fulton 2 run (Vinny Oddo kick)

L: Fulton 92 run (Oddo kick)

FR: Ayden Hudock 33 pass from Roman Sarnic

FR: Zach Bewszka 25 run (Joseph Bayne kick)

FR: Sarnic 42 run (Bayne kick)

L: Fulton 73 run (Oddo kick)

FR: Bayne 33 field goal

L: John Wetzel 1 run (Oddo kick)

FR: Sarnic 9 run (Bayne kick)

FR: Bayne 27 field goal

L: Fulton 5 run (none)

Rushing leaders: L, Robert Fulton 31-251, 3 TDs. FR, Zach Bewszka 12-100.

Passing leaders: FR, Roman Sarnic 7-15-123-1TD-1INT.

Receiving leaders: FR, Ayden Hudock 4-116, TD.

Ligonier Valley 27, Southmoreland 18

Ligonier Valley 7 20 0 0 —27

Southmoreland 0 6 6 6 —18

LV: Haden Sierocky 19 run (Hunter Carr kick)

LV: Sierocky 9 pass from Broderick Schreyer (Carr kick)

LV: Logan Johnston 33 pass from Broderick Schreyer (Carr kick)

S: Trey Whetsel 1 run (kick failed)

LV: Sierocky 84 kickoff return (kick failed)

S: Ty Keffer 7 pass from Kadin Keefer (run failed)

S: Austin Mough 70 fumble return (run failed)

Mapletown 49, Frazier 8

Frazier 0 0 0 8 —8

Mapletown 15 28 6 0 —49

M: Landon Stevenson 2 run (Landon Stevenson kick)

M: Landon Stevenson 11 run (Landon Stevenson kick)

M: Landon Stevenson 49 run (Landon Stevenson kick)

M: Landon Stevenson 39 run (Landon Stevenson kick)

M: Brody Evans 44 punt return (Landon Stevenson kick)

M: Landon Stevenson 34 run (Landon Stevenson kick)

M: Landon Stevenson 33 run (run failed)

F: Austin Wilson 7 run (Andrew Bandish run)

Rushing leaders: M, Landon Stevenson 10-195, 6 TDs.

McGuffey 35, Ringgold 7

Ringgold 7 0 0 0 —7

McGuffey 7 14 7 7 —35

R: Junior Bethea 89 kickoff return (kick)

M: Philip McCuen 10 run (Dylan Stewart kick)

M: Kyle Brookman 6 run (Stewart kick)

M: Kyle Brookman 34 pass from McCuen (Stewart kick)

M: McCuen 12 run (Stewart kick)

M: Dylan Droboj 2 run (Stewart kick)

Rushing leaders: M, Kyle Brookman 13-120, TD.

McKeesport 19, Penn-Trafford 7

McKeesport 7 0 6 6 —19

Penn-Trafford 0 7 0 0 —7

M: Bobbie Boyd 4 run (Milton Campos kick)

P-T: Tasso Whipple 24 run (Logan Swartz kick)

M: Bobbie Boyd 4 run (kick failed)

M: Bobbie Boyd 39 run (kick failed)

Rushing leaders: M, Bobbie Boyd 19-152, 3 TDs.

Passing leaders: P-T, Conlan Greene 14-40-117-0TD-3INT.

Meadville 21, Butler 14

Butler 0 0 6 8 —14

Meadville 14 7 0 0 —21

Meadville: Brady Walker 12 run (Oliver Przepiora kick)

Meadville: Amarri Lewis 95 interception return (Przepiora kick)

Meadville: Walker 3 run (Przepiora kick)

B: Mac Schnur 15 run (Max Gianneski kick failed)

B: Dashawn Cox 7 pass from Schnur (Schnur pass from Cox)

Rushing leaders: , Brady Walker 34-100, 2 TDs.

Passing leaders: B, Mac Schnur 13-23-199-1TD-2INT.

Mt. Pleasant 35, Yough 7

Yough 0 0 7 0 —7

Mt. Pleasant 14 7 0 14 —35

M: Robbie Labuda 33 run (Labuda kick)

M: Lane Golkosky 34 run (Labuda kick)

M: Labuda 64 run (Labuda kick)

Y: Gavin Roebuck 8 run (Aidan Werner kick)

M: Labuda 4 run (Labuda kick)

M: Jackson Hutter 1 run (Labuda kick)

Rushing leaders: M, Robbie Labuda 20-243, 3 TDs.

North Catholic 21, Shady Side Academy 10

Shady Side Academy 3 7 0 0 —10

North Catholic 7 7 7 0 —21

SSA: Omar Parker 19 field goal

NC: Samir Ware 17 run (Rylee Kumer kick)

NC: Gavin Kamody blocked punt return (Kumer kick)

SSA: Deacon Durham 17 pass from Max Wickland (Parker kick)

NC: Jack Fennell 45 run (Kumer kick)

Passing leaders: SSA, Max Wickland 14-27-177-1TD-0INT.

Northgate 37, Springdale 14

Springdale 0 0 0 14 —14

Northgate 0 0 0 37 —37

Passing leaders: N, Sonteon Layne 5-8-150-2TD-0INT.

Receiving leaders: N, Lewis Clark 3-141, 2 TDs.

Riverview 38, Carlynton 8

Riverview 13 12 7 6 —38

Carlynton 0 0 0 8 —8

R: Landon Johnson 10 run (Kevin Tomlinson kick)

R: Alex Schultheis 11 pass from Rocco Cecere (kick failed)

R: Carlo Buzzato 2 run (kick failed)

R: Landon Johnson 1 run (Tomlinson kick)

R: Johnny Bertucci 7 run (kick failed)

R: Rio Stotts 31 run (kick failed)

C: Jaydin McKnight 11 run (Nasiir Cooper run)

Rushing leaders: R, Landon Johnson 14-147, 2 TDs.

Penn Hills 26, Norwin 7

Norwin 0 0 0 7 —7

Penn Hills 7 7 12 0 —26

PH: Raion Strader 28 interception return (Owen Williams kick)

PH: Amir Key 6 run (Williams kick)

PH: Santana Levy 22 pass (Williams kick failed)

PH: Strader 39 pass (Williams kick failed)

N: Jackson Pons 6 pass (Joey Castle kick)

Passing leaders: PH, Julian Dugger 12-17-239-2TD-0INT.

Plum 28, Fox Chapel 13

Plum 14 7 0 7 —28

Fox Chapel 7 0 0 6 —13

P: Eryck Moore 10 run (Angelo Baleno kick)

FC: Christian Gaston 93 kickoff return (Harlan Sheehan kick)

P: Nick Odom 1 run (Baleno kick)

P: Nick Odom 1 run (Baleno kick)

FC: Landyn Moore 14 pass from Ben DeMotte (kick failed)

P: Sean Franzi 1 run (Baleno kick)

Rushing leaders: P, Eryck Moore 18-142, TD.

Passing leaders: P, Sean Franzi 8-20-129-0TD-0INT. FC, Ben DeMotte 15-30-186-1TD-0INT.

Shaler 28, Hampton 24

Hampton 3 7 7 7 —24

Shaler 0 7 0 21 —28

H: Luke Fiscus 28 field goal

H: Eric Weeks 74 run (Fiscus kick)

S: Augie Tortorea 4 run (Riley Douglas kick)

H: Joey Mayer 32 run (Fiscus kick)

H: Benny Haselrig 12 pass from Mayer (Fiscus kick)

S: Luke Cignetti 23 run (Douglas kick)

S: Luke Cignetti 3 run (Douglas kick)

S: Luke Cignetti 6 run (Douglas kick)

Rushing leaders: H, Brock Borgo 23-150.

Passing leaders: H, Joey Mayer 6-9-107-1TD-2INT. S, Keegan Smetanka 22-36-313-0TD-0INT.

Receiving leaders: S, Brandon London 5-123.

South Side 7, Riverside 6

Riverside 0 6 0 0 —6

South Side 0 7 0 0 —7

R: Robert Janis 3 run

SSB: Ryan Navarra 9 run (Meteja Pavlovich kick)

Rushing leaders: R, Robert Janis 22-142, TD.

Thomas Jefferson 35, Baldwin 19

Thomas Jefferson 14 7 0 14 —35

Baldwin 7 6 6 0 —19

TJ: Sean Sullivan 9 pass from Brody Evans (Andrew Graham kick)

TJ: Elias Lippincott 1 run (Graham kick)

B: Davonte Jones 11 pass from John Kozar (Jacob Kunzman kick)

TJ: Lippincott 4 run (Graham kick)

B: Keith Mincin 4 pass from Kozar (kick failed)

B: Andrew Sharp 7 run (pass failed)

TJ: Lippincott 8 run (Graham kick)

TJ: Nick Florian 10 interception return (Graham kick)

Rushing leaders: TJ, Elias Lippincott 28-128, 3 TDs.

Passing leaders: TJ, Brody Evans 18-33-189-1TD-0INT.

Trinity 34, Chartiers Valley 13

Chartiers Valley 0 0 0 13 —13

Trinity 7 14 7 6 —34

T: Andrew Durig 8 run (Andy Palm kick)

T: Jack Dufalla 5 blocked punt (Palm kick)

T: Durig 1 run (Palm kick)

T: Joey Hello 22 run (Palm kick)

CV: Austin Efthimiades 51 run (kick failed)

CV: Lamont Payne 50 pass from Gavin Owens (Joseph Krug kick)

T: Jonah Williamson 1 run (kick failed)

Rushing leaders: T, Joey Hello 14-178, TD.

Union 20, Ellwood City 6

Ellwood City 0 6 0 0 —6

Union 0 8 6 6 —20

U: Braylon Thomas 2 run (Thomas pass from Kaden Fisher)

EC: Michael Walters 10 pass from Christopher Smiley (kick failed)

U: Mark Stanley 8 run (pass failed)

U: Mike Gunn 67 run (pass failed)

Upper St. Clair 37, North Hills 7

Upper St. Clair 7 10 14 6 —37

North Hills 0 0 0 7 —7

USC: Jamaal Brown 28 run (Bennett Henderson kick)

USC: Henderson 22 field goal

USC: Julian Dahlem 11 run (Henderson kick)

USC: Cody Marn 6 pass (Henderson kick)

USC: Van Hellmann 7 pass (Henderson kick)

NH: Julias Green 2 run (Damon Mickail kick)

USC: Mason Chambers 25 run (Henderson kick)

Rushing leaders: USC, Jamaal Brown 16-124, TD.

Washington 48, Clairton 20

Washington 6 14 7 21 —48

Clairton 6 6 0 8 —20

W: Davoun Fuse 76 punt return (kick failed)

C: Christian Terry 11 pass from Capone Jones (run failed)

W: Ruben Gordon 26 pass from Logan Carlisle (Nick Blanchette kick)

W: Gordon 14 pass from Carlisle (Blanchette kick)

C: Martin Lawrence 50 pass from Capone Jones (pass failed)

W: Gordon 20 pass from Carlisle (Blanchette kick)

W: Gordon 20 blocked punt return (Blanchette kick)

C: Lawrence 7 pass (run)

W: Eddie Lewis 10 run (Blanchette kick)

W: Zach Welsh 63 run (Blanchette kick)

Rushing leaders: W, Zach Welsh 7-120, TD.

Passing leaders: W, Logan Carlisle 8-12-134-3TD-0INT.

West Allegheny 40, South Fayette 7

South Fayette 7 0 0 0 —7

West Allegheny 0 6 6 28 —40

SF: Nate Deanes 4 run (Tyler Nicholson kick)

WA: Brayden Lambert 40 field goal

WA: Lambert 37 field goal

WA: Nodin Tracy 6 run (pass failed)

WA: Tracy 15 run (Lambert kick)

WA: Brock Cornell 7 run (Lambert kick)

WA: Tracy 22 run (Lambert kick)

WA: Michael Woodson 22 run (Tegan Tomei kick)

Golf

Boys

Friday’s results

WCCA Tournament

At Latrobe Elks

Class 3A team scores: 1. Norwin 403; 2. Franklin Regional 406; 3. Penn Trafford 406; 4. Kiski Area 413; 5. Latrobe 417; 6. Hempfield 424

Class 2A team scores: 1. Greensburg CC 396; 2. Derry 403; 3. Belle Vernon 417; 4. Greensburg Salem 453; 5. Mt. Pleasant 455; 6. Ligonier Valley 458; 7. Southmoreland 482; 8. Kiski School 486; 9. Burrell 492

Individual scores: 1. Hunter Jurica, Derry 70; 2. Nick Turowski, Penn-Trafford 73; 3. Nolan Shilling, Franklin Regional 73; 4. Jason Buczak, Kiski Area 75; 5. Rogan Maloney, Belle Vernon 76; 6. Alex Graham, Norwin 77; 7. Dom Cerilli, Norwin 77; 8. Jorge Rodriquez, Greensburg CC 78; 9. Wade Boyle, Greensburg CC 78; 10. Antonio Hauser, Derry 79; 11. Mike Mullany, Greensburg CC 79; 12. PJ Germano, Greater Latrobe 79; 13. Ashton Beighley, Derry 79; 14. Braden Marker, Greensburg CC 79; 15. Nola Savinda, Franklin Regional 79; 16. Ryan Edwards, Norwin 79; 17. David Newson, Penn-Trafford 80; 18. Seth Tomulski, Belle Vernon 80; 19. Caleb Prola, Hempfield 81; 20. Jack Ridilla, Latrobe 81

Soccer

Boys

Saturday’s schedule

Avonworth Tournament

St. Joseph at Avonworth, 2 p.m.

Bishop Canevin vs. Springdale, 4 p.m.

Belle Vernon Tournament

McKeesport at Belle Vernon, 9 a.m.

Connellsville vs.Gateway, 12:30 p.m.

Fayette County Tournament

Washington vs. Beth-Center, 12:30 p.m.

Brownsville at Bentworth, 2:15 p.m.

Beth-Center vs. Laurel Highlands, 3:15 p.m.

Bentworth vs. Laurel Highlands, 5:30 p.m.

Brownsville at Albert Gallatin, 6 p.m.

Highlands Tournament

Burrell at Highlands, 9:30 a.m.

Shaler vs. Armstrong, 3 p.m.

Mars Tournament

Fairview vs. North Catholic, 12 p.m.

Allderdice at Mars, 7 p.m.

South Allegheny Tournament

Jeannette vs. Southmoreland, 12 p.m.

Derry at South Allegheny, 4 p.m.

Nonconference

Carrick at East Allegheny, 1 p.m.

Mt. Pleasant at Ambridge, 7 p.m.

Our Lady of the Sacred Heart at Seton LaSalle, 11 a.m.

Trinity at Chartiers-Houston, 11 a.m.

Uniontown at Geibel, 12:30 p.m.

Girls

Friday’s result

Nonconference

Sewickley Academy 4, Ellis School 1

Saturday’s schedule

Ambridge Tournament

Central Valley vs. Mohawk, 1 p.m.

Aquinas Academy at Ambridge, 4 p.m.

Avonworth Tournament

Gateway at Avonworth, 10 a.m.

Bethel Park vs. South Fayette, 12 p.m.

Baldwin Tournament

Burrell at Baldwin, 2:30 p.m.

Waynesburg vs. Steel Valley, 6 p.m.

Fayette County Tournament

Brownsville vs. Laurel Highlands, 10:45 a.m.

Bentworth vs. Laurel Highlands, 2:15 p.m.

Brownsville at Albert Gallatin, 4 p.m.

Highlands Tournament

Armstrong at Highlands, 9 a.m.

Shaler vs. Freeport, 1 p.m.

Mars Tournament

Fox Chapel vs. North Catholic, 2 p.m.

Villa Maria Academy at Mars, 6 p.m.

Moe Rosensteel Memorial Kickoff Tournament

Hickory vs. Ringgold, 12 p.m.

Franklin Regional vs. Thomas Jefferson, 1:30 p.m.

Latrobe at Norwin, 3 p.m.

South Allegheny Tournament

Valley vs. Keystone Oaks, 10 a.m.

Jeannette at South Allegheny, 2 p.m.

Nonconference

Bishop Canevin at Blackhawk, 2 p.m.

Connellsville at Kiski Area, 2:30 p.m.

South Side at McGuffey, 7 p.m.

Trinity at Chartiers-Houston, 1 p.m.

All schedules are subject to change.