High school sports scores, schedules for May 27, 2023

By:

Saturday, May 27, 2023 | 8:14 PM

High schools

WPIAL

Baseball

WPIAL playoffs

Class 6A

Championship

Wednesday’s schedule

Mt. Lebanon (12-10) vs. North Allegheny (16-6) at Wild Things Park, 7 p.m.

Class 5A

Championship

Tuesday’s schedule

Shaler (18-4) vs. Bethel Park (17-4) at Wild Things Park, 7 p.m.

Third place

Wednesday’s schedule

Plum (14-8) vs. Penn-Trafford (14-6) at Washington & Jefferson, 6:30 p.m.

Class 4A

Championship

Tuesday’s schedule

Latrobe (17-6) vs. Hopewell (11-11) at Wild Things Park, 4 p.m.

Third place

Wednesday’s schedule

Montour (19-4) vs. Indiana (15-8) at Washington & Jefferson, 3:30 p.m.

Class 3A

Championship

Wednesday’s schedule

Riverside (20-0) vs. Neshannock (18-4) at Wild Things Park, 4 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

East Allegheny (14-6) vs. Avonworth (17-6) at Washington & Jefferson, 4:30 p.m.

Class 2A

Championship

Tuesday’s schedule

Serra Catholic (19-2) vs. Seton LaSalle (16-4) at Wild Things Park, 1 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

Burgettstown (14-4) vs. New Brighton (15-5) at Washington & Jefferson, 2 p.m.

Class A

Championship

Wednesday’s schedule

California (14-7) vs. Bishop Canevin (14-3) at Wild Things Park, 1 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

Union (13-5) vs. Rochester (10-8) at Washington & Jefferson, 7 p.m.

Softball

WPIAL playoffs

Class 6A

Championship

Wednesday’s schedule

Seneca Valley (17-1) vs. Hempfield (17-3) at Lilley Field, 4:45 p.m.

Class 5A

Championship

Thursday’s schedule

Armstrong (19-1) vs. Trinity (18-2) at Lilley Field, 2:30 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

South Fayette (12-10) vs. Shaler (18-1) at Gateway, 6 p.m.

Class 4A

Championship

Wednesday’s schedule

Belle Vernon (17-4) vs. Montour (16-3) at Lilley Field, noon

Third place

Tuesday’s schedule

Elizabeth Forward (17-1) vs. Chartiers Valley (17-3) at West Mifflin, 3 p.m.

Class 3A

Championship

Thursday’s schedule

Avonworth (20-1) vs. Southmoreland (16-2) at Lilley Field, noon

Third place

Tuesday’s schedule

Burrell (13-6) vs. Waynesburg (16-4) at Gateway, 4 p.m.

Class 2A

Championship

Thursday’s schedule

Neshannock (19-0) vs. Laurel (16-2) at Lilley Field, 4:45 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

Greensburg Central Catholic (13-3) vs. Our Lady of the Sacred Heart (14-4) at Gateway, 2 p.m.

Class A

Championship

Wednesday’s schedule

Union (16-3) vs. Carmichaels (18-0) at Lilley Field, 2:30 p.m.

Third place

Tuesday’s schedule

Chartiers-Houston (13-6) vs. Frazier (14-2) at West Mifflin, 5 p.m.

Tennis

Boys

PIAA championships

Saturday’s results

Class 3A

Singles

Semifinals

Mikkel Zinder, Council Rock South d. Brian Yi, Lower Merion, 6-4, 6-3; David Lindsay, Central Mountain d. Cooper Lehman, Landisville Hempfield, 6-2, 6-1.

Finals

Zinder, Council Rock South d. Lindsay, Central Mountain, 6-3, 1-6, 7-6(5)

Third place

Yi, Lower Merion d. Lehman, Landisville Hempfield, 6-3, 6-1

Doubles

Semifinals

Voyin Markovic/Aaron Sun, Conestoga d. Abhiraj Srivastava/Abhineet Srivastava, Downingtown East, 6-2, 6-4; Aidan Mahaffey/Tyler Mahaffey, Palmyra d. Adam Memije/Zidaan Hassan, Gateway, 7-6(4), 6-7(3), 6-3.

Finals

Mahaffey/Mahaffey, Palmyra d. Markovic/Sun, Conestoga, (inj.)

Third place

Memije/Hassan, Gateway d. Srivastava/Srivastava, Downingtown East, 6-4, 7-5

Class 2A

Singles

Semifinals

Aaron Sandler, Lower Moreland d. Austin He, Winchester Thurston, 6-0, 6-2; Nile Abadir, Lancaster Country Day d. Severin Harmon, Sewickley Academy, 6-0, 6-2.

Finals

Sandler, Lower Moreland d. Abadir, Lancaster Country Day, 6-1, 6-1

Third place

He, Winchester Thurston d. Harmon, Sewickley Academy, 6-2, 6-1

Doubles

Semifinals

Julian Casabon/Eoin Anto, Springfield d. Kevin McHale/Daniel Li, Masterman, 6-4, 7-6(3); Freddie Bloom/Michael Georgelis, Lancaster Country Day d. Matt Getz/Adam Lang, Central Columbia, 6-1, 6-1.

Finals

Bloom/Georgelis, Lancaster Country Day d. Casabon/Anto, Springfield, 6-0, 6-1

Third place

McHale/Li, Masterman d. Getz/Lang, Central Columbia, 7-6, 6-2

Track and field

PIAA championships

At Shippensburg University

Saturday’s results

Boys

Class 3A

100: 1. Lex Cyrus, Susquehanna, 10.67; 2. Kason Besecker, Chambersburg, 10.71; 3. Lavar Jackson, Upper Darby, 10.71; 4. Jesse Myers, State College, 10.78; 5. Shaun McCoullum, George Washington, 10.82; 6. Gabe Lewis, Cedar Crest, 10.84; 7. Chase Morgan, Shikellamy, 10.84; 8. Dylan Simon, Parkland, FS.

200: 1. Jesse Myers, State College, 21.23; 2. Lavar Jackson, Upper Darby, 21.33; 3. Shaun McCoullum, George Washington, 21.58; 4. Colin Kravitz, North Pocono, 21.67; 5. Daunte Bell, Norristown, 21.73; 6. Chase Morgan, Shikellamy, 21.89; 7. Zyan Greene, Bensalem, 23.60; 8. Conor McFadden, Central Bucks West, DNF.

400: 1. Luke Coleman, Abington, 47.26; 2. Jesse Myers, State College, 47.81; 3. Colin Kravitz, North Pocono, 47.85; 4. Nick Keller, Ephrata, 48.27; 5. A.J. Glavicic, Strath Haven, 48.35; 6. Walton Garnett, Chester, 48.65; 7. Walton Garnett, Imhotep Institute Charter, 49:73; 8. Zyan Greene, Bensalem, 47.24.

800: 1. Aidan Hodge, Hempfield (District 3), 1:52.16; 2. Jacob Puhalla, Moon, 1:52.45; 3. Timothy Roden, Central Dauphin, 1:52.70 4; Jameson Todd, Bishop Shanahan, 1:53.07; 5. Robert Walton, Bensalem, 1:54.52; 6. Kayden Lightner, North Hills, 1:54.78; 7. Luke Brown, Cathedral Prep, 1:54.79; 8. Liam Davis, East Stroudsburg Area South, 1:55.16.

3200: 1. Brian DiCola, Hatboro Horsham, 8:47.39*; 2. Ryan Pajak, Ringgold, 8:48.20; 3. Drew Griffith, Butler, 8:52.20; 4. Matthew O’Brien, Susquehannock, 1:05.44; 5. Patrick Lawson, Haverford Township, 9:00.01; 6. Patrick Lawson, Patrick Lawson, 9:00.66; 7. Drew Brill, La Salle College, 9:07.94; 8. Jack Bertram, North Allegheny, 9:09.64.

110 hurdles: 1. Tyrese Washington, Pottstown, 14.01; 2. Tyrese Washington, South Western, 14.29; 3. Demetrius Bell, Roman Catholic, 14.43; 4. Trevon Foster, Pottsgrove, 14.49; 5. Jermere Jones, Chambersburg, 14.52; 6. Andrew Beers, Parkland, 14.62; 7. Tyler Burgess, Palmyra, 14.63; 8. Jack Sanchez Cuesta, Louis E. Dieruff, 14.83.

300 hurdles: 1. Bernard Bell, South Western, 37.28; 2. Luis Colmenares-Bittar, Downingtown East, 37.98; 3. Perry Addey, West York, 38.29; 4. Andrew Beers, Parkland, 38.61; 5. Otani Ekpe, Quakertown, 38.77; 6. Tyler Burgess, Palmyra, 38.95; 7. Demetrius Bell, Roman Catholic, 39.97; 8. Gamaliel Mogire, North Hills, 40.24.

400 relay: 1. Chambersburg (Kason Besecker, J.J. Kelly, Blake Mallast, Antonio Harrison II), 41.49; 2. Susquehanna Township, 41.88; 3. Cedar Crest, 41.89; 4. Emmaus, 41.92; 5. Parkland, 42.08; 6. Spring Ford, 42.14; 7. Roman Catholic, 42.48; 8. Coatesville, 42.53.

1600 relay: 1. Abington (Luke Coleman, Keith Axten, Jamir McClinton, Tyler Abraham), 3:16.19; 2. Spring Ford, 3:18.20; 3. Central Bucks West, 3:18.34; 4. Cheltenham, 3:19.81; 5. Roman Catholic, 3:20.52; 6. Ephrata, 3:21.42; 7. La Salle College, :25.69; 8. Shamokin, 3:27.80.

3200 relay: 1. Penncrest (Shane Hall, Ben Holst-Rightley, Brendan Hefferan, Rory McAfee), 7:45.15; 2. South Fayette, 7:46.65; 3. State College, 7:48.47; 4. La Salle College, 7:50.60; 5. Shikellamy, 7:52.64; 6. Coatesville, 7:52.76; 7. Hershey, 7:52.99; 8. Central Bucks West, 7:53.60.

High jump: 1. J.J. Kelly, Chambersburg, 6-8; 2. Tyrone Chambers, North Schuylkill, 6-6; 3. Drew Domurat, Coatesville, 6-5; 4. Colin Graham, Upper Moreland, 6-5; 5. Robert Allen, Southern Lehigh, 6-5; 6. Chase Pensyl, Shamokin, 6-5; 7. Xavier McGreal, Kennett, 6-4; 8. Isaiah Moore, Northeast, 6-4.

Long jump: 1. Kyle Moore, Emmaus, 24-5.25; 2. Terryece Phillips, Pottstown, 23-3; 3. J.J. Kelly, Chambersburg, 23-1.50; 4. Colton Dean, Canon-McMillan, 22-5; 5. Akeem Mustapha, Susquehanna Township, 22-0.25; 6. C.J. Boyer, Oxford, 21-11.50; 7. Luca Bertolasio, Hickory, 21-9; 8. Jacob Nielsen, Valley View, 21-7.50.

Discus: 1. Peyton Murray, Hempfield, 185-9; 2. Matthew Arnold, York County School of Technology, 177-0; 3. Matthew Sarnowski, Penn-Trafford, 175-4; 4. Griffin Huffman, Cumberland Valley, 163-5; 5. Aaron Weigle, Bermudian Springs, 160-9; 6. Aiden Raub, Stroudsburg, 159-0; 7. Nathan Haas, State College, 181-11; 8. Jack Crider, Kiski Area, 158-8.

Javelin: 1. Peter Bellomo, Jersey Shore, 214-3; 2. Drew Mruk, Wyoming, 208-3; 3. Thomas Flud, Jr., Upper Perkiomen, 199-2; 4. Derek Armfield, Chartiers Valley, 190-5; 5. Samuell Guzman, Hazleton, 186-3; 6. Elias Chase, Avon Grove, 184-9; 7. Louis Liberatore, Canon-McMillan, 177-7; 8. Nicholas Franceschelli, North Pocono, 177-1.

Team: 1. Chambersburg, 48; 2. State College, 34; 3. Susquehanna Township, 22; 4. Abington, 20; 5. Pottstown, 18; 5. South Western, 18; 7. Hempfield, 18; 8. Emmaus, 15; 8. Hatboro Horsham, 15; 10. Butler, 14; 10. Ringgold, 14.

Class 2A

100: 1. Ethan Black, Conemaugh Township, 10.55; 2. Jackson Clarke, Danville, 10.75; 3. Adam Petersen, Brandywine Heights, 11.03; 4. Dane Asbury, Washington, 11.19; 5. Brayden Kunselman, Brookville, 11.24; 6. Max Zitnay, Westmont Hilltop, 11.24; 7. Nolan Wyrwas, Central Cambria, 11.25; 8. Evan McCracken, Richkland, scr.

200: 1. Ethan Black, Conemaugh Township, 21.07*; 2. Jackson Clarke, Danville, 21.46; 3. Dane Asbury, Washington, 22.05; 4. Josh Stolarski, Penn Cambria, 22.14; 5. Tristan Ohler, Meyersdale, 22.19; 6. Max Zitnay, Westmont Hilltop, 22.24; 7. Adam Petersen, Brandywine Heights, 22.50; 8. Andre Anyimah, Church Farm School, 22.64.

400: 1. Josh Stolarski, Penn Cambria, 49.09; 2. Jacob Hunter, Holy Redeemer, 49.73; 3. Michael Stank, Nativity BVM, 49.82; 4. Gabriel Cuffey, Archbishop Carroll, 49.88; 5. Jude Mugerwa, Richland, 50.03; 6. Tyler Arblaster, Slippery Rock, 50.19; 7. Christopher Robinson, Paul Robeson, 50.35; 8. Alex Miner, Notre Dame Green Pond, 51.40.

800: 1. Amberson Bauer, Riverview, 1:54.93; 2. Zane Cassell, Greenwood, 1:56.06; 3. Gabriel Cuffey, Archbishop Carroll, 1:56.26; 4. Ridge Snyder, Jim Thorpe, 1:56.52; 5. Ridge Snyder, Deer Lakes, 1:56.64; 6. Ridge Snyder, Mid Valley, 1:57.25; 7. Zach Kruse, Deer Lakes, 1:57.60; 8. Caleb Prettyman, Franklin, 1:57.61.

3200: 1. Rory Lieberman, Danville, 9:08.28; 2. Logan Strawser, East Juniata, 9:09.29; 3. Jaxon Schoedel, Mohawk, 9:15.66; 4. Sean Aiken, Eden Christian, 9:19.86; 5. Caleb Prettyman, Franklin, 9:21.31; 6. Dominic Flitcraft, Hopewell, 9:21.42; 7. Tyler Rader, Huntingdon, 9:21.75; 8. Kevin Sherry, Coudersport, 9:23.65.

110 hurdles: 1. Antonio Votour, OLSH, 14.28; 2. Jon Wess, Central Cambria, 14.44; 3. Daquan McCraw, Steelton-Highspire, 14.56; 4. Sam Albright, Chestnut Ridge, 14.64; 5. Nathan Oliphant, Riverside (District 2), 14.66; 6. Levi Prementine, Slippery Rock, 14.74; 7. Isaac Wetzel, Freeport, 15.11; 8. Josiah Schans, Montoursville, 15.20.

300 hurdles: 1. Levi Prementine, Slippery Rock, 38.19; 2. Isaac Wetzel, Freeport, 38.25; 3. Eli Anderson, Slippery Rock, 38.35; 4. Daquan McCraw, Steelton-Highspire, 38.55; 5. Josiah Schans, Montoursville, 38.71; 6. Sondre Lunde, Burgettstown, 38.72; 7. Cole Bradley, Central Columbia, 40.07; 8. Josef Book, East Juniata, 46.24.

400 relay: 1. Conemaugh Township (Garrett Tunstall, Cameron Dunn, Jonathan Updyke, Ethan Black), 42.51; 2. Brookville, 42.95; 3. Wyomissing, 43.29; 4. Beaver Falls, 43.32; 5. Central Cambria, 43.45; 6. Central Cambria, 43.63; 7. Mastery Charter North, 43.64; 8. Southern Columbia, 43.65.

1600 relay: 1. Montoursville (Quinn Winslow, Josiah Schans, Sean Frey, Mason Winslow), 3:23.81; 2. Slippery Rock, 3:24.72; 3. Palisades, 3:24.99; 4. Nativity BVM, 3:25.64; 5. Everett, 3:27.51; 6. Jim Thorpe, 3:28.16; 7. Beaver Falls, 3:28.41; 8. Winchester Thurston, 3:31.59.

3200 relay: 1. Williamson (Nathaniel Welch, Duncan Kerr, Kristian Mizdail, Owen Cummings), 7:59.73; 2. 7:59.73; 2. Central Cambria, 8:01.93; 3. Greenwood, 8:03.88; 4. North East, 8:04.31; 5. Winchester Thurston, 8:05.91; 6. Hughesville, 8:06.06; 7. Quaker Valley, 8:06.33; 8. Midd-West, 8:07.42.

Triple jump: 1. C.J. Simbiri, Delaware County Christian, 46-3.50; 2. Derek Bergin, Calvary Christian, 44-10.75; 3. Ricky Zampogna, Kane, 43-9.75; 4. Nasir Heard, Bloomsburg, 43-9; 5. Lorenzo Fancher, East Allegheny, 43-8.75; 6. Jack Thomas, Commodore Perry, 43-8; 7. Isaiah Dyer, Millersburg, 43-6.25; 8. Luke Taylor, Greenwood, 43-4.

Pole vault: 1. Andrew Layton, Waynesburg, 15-3; 2. Logan Gossard, Richland, 14-9; 2. Taylor LaBarre, Pen Argyl, 14-9; 4. Gavin Holcombe, Danville, 14-3; 5. Bridger Blankenbicker, United, 13-9; 6. Grant Miller, Punxsutawney, 13-9; 6. Evan Risinger, Marion Center, 13-9; 8. Reed Yost, Seneca, 13-3.

Shot put: 1. Gian Greggo, Pen Argyl, 57-7; 2. Clark Gulycz, Allentown Central Catholic, 53-2; 3. Jacob Harker, Bishop Carroll, 51-1.25; 4. Nicholas Krahe, Harbor Creek, 52-1; 5. Tanner Pierce, California, 51-6.50; 6. Cam Wagner, Redbank Valley, 51-0; 7. Cam Wagner, Wyomissing, 50-9.75; 8. Alex Polenik, Penns Manor, 49-6.25.

Team: 1. Danville, 45; 2. Slippery Rock, 40; 3. Conemaugh Township, 34; 4. Pen Argyl, 28; 5. Central Cambria, 24; 6. Union-Allegheny Clarion Valley, 20; 7. East Juniata, 17; 8. Archbishop Carroll, 16; 8. Archbishop Carroll, 16; 10. Greenwood, 15; 10. Montoursville, 15.

*=PIAA record

Girls

Class 3A

100: 1. Laila Campbell, Spring Grove, 11.56; 2. Macaela Walker, Oxford, 11.92; 3. Amirah Nesmith, Archbishop Ryan, 11.92; 4. Dani Prunzik, Upper St. Clair, 12.12; 5. Monroe Law, Franklin Regional, 12.22; 6. Soleil Morrison, Hershey, 12.22; 7. Kira Murray, Cheltenham, 12.37; 8. Mariah Winfield, Cheltenham, 12.50.

200: 1. Laila Campbell, Spring Grove, 23.54; 2. Kamyah Wright, J.P. McCaskey, 24.42; 3. Milan Ramey, Harriton, 24.64; 4. Amirah Nesmith, Archbishop Ryan, 24.78; 5. Soleil Morrison, Hershey, 24.84; 6. Dani Prunzik, Upper St. Clair, 24.88; 7. JaNaisa Dearry, Chester, 25.05; 8. Rachel Hubley, Great Valley, 25.18.

400: 1. Kaddel Howard, Cedar Crest, 53.50; 2. Ava Alexander, West Chester Rustin, 54.88; 3. Mimi Duffy, Central Bucks West, 55.12; 4. Jillian Sydnor, Shippensburg, 55.40; 5. Payton Drumwright, Engineering & Science, 55.41; 6. JaNaisa Dearry, Chester, 55.85; 7. Riley Ebersole, Cumberland Valley, 57.03; 8. Riley Ebersole, Engineering & Science, 57.79.

800: 1. Olivia Cieslak, Haverford Township, 2:07.45; 2. Ella Woehlcke, Mount St. Joseph, 2:09.26; 3. Gwen Hamilton, Archbishop Wood, 2:10.34; 4. Emily Simko, Hatboro Horsham, 2:10.47; 5. Eliza Miller, Kiski Area, 2:10.88; 6. Ashley Landis, Pennridge, 2:10.90; 7. Maddie Miller, West Chester Rustin, 2:10.98; 8. Eyota Bey, Cheltenham, 2:11.61.

3200: 1. Logan St. John Kletter, Mt. Lebanon, 10:12.86*; 2. Natalie McLean, Pine-Richland, 10:14.99; 3. Harley Kletz, Montour, 10:19.71; 4. Robin Kucler, North Allegheny, 10:21.37; 5. Wren Kucler, North Allegheny, 10:24.42; 6. Camryn Kiser, Chambersburg, 10:29.99; 7. Claire Zubey, Owen J. Roberts, 10:34.34; 8. Kailey Granger, Dallastown, 10:36.90.

100 hurdles: 1. Macaela Walker, Oxford, 13.94; 2. Ryleigh Marks, Susquehannock, 14.11; 3. Damira Allen, Chester, 14.27; 4. Aubrey Leneweaver, Haverford Township, 14.54; 5. Michelle Korsah, Cheltenham, 14.79; 6. Rose Kuchera, Canon-McMillan, 15.15; 7. Keturah Darwon, West Chester Rustin, 15.97; 8. Anyae Grissom, Williamsport, 16.44.

300 hurdles: 1. Ella Bahn, SpringGrove, 42.62; 2. Aubrey Leneweaver, Haverford Township, 42.73; 3. Keturah Darwon, West Chester Rustin, 42.75; 4. Maggie Scalzo, Easton, 43.95; 5. Victoria Angelo, Pennridge, 44.48; 6. Maddy Brooks, Bishop McDevitt, 44.86; 7. Hailey Kravetz, Altoona, 45.69; 8. Nora Chen, Strath Haven, 46.17.

400 relay: 1. North Penn (Maya Adams, Jael Sykes, Gianna Williams, Isabella Fiore), 47.12; 2. J.P. McCaskey, 47.16; 3. Chester, 47.65; 4. Cheltenham, 47.69; 5. Parkland, 47.90; 6. Downingtown East, 47.98; 7. Souderton, 48.45; 8. Penncrest, 48.95.

1600 relay: 1. J.P. McCaskey (Kamiah Wright, Lucie De Syon, Isabella Shertzer, Milana Breuninger), 3:44.80; 2. Cumberland Valley, 3:49.67; 3. Haverford Township, 3:50.11; 4. West Chester Rustin, 3:50.74; 5. Cheltenham, 3:51.45; 6. Central Bucks West, 3:53.22; 7. Engineering & Science, 3:53.24; 8. North Penn, 3:56.22.

3200 relay: 1. J.P. McCaskey (Lucie De Syon, Kamiah Wright, Milana Breuninger, Isabella Shertzer), 9:05.09; 2. Upper Dublin, 9:10.19; 3. Pennridge, 9:16.82; 4. State College, 9:20.27; 5. Parkland, 9:20.76; 6. Lower Moreland, 9:20.91; 7. Cedar Crest, 9:21.54; 8. Central Bucks West, 9:22.90.

High jump: 1. Niya Jeffers, Chester, 5-7; 2. Sydney Jones, Haverford Township, 5-6; 3. Katie Becker, Warwick, 5-5; 3. Grayce Grazio, Crestwood, 5-5; 5. Ella Bahn, Spring Grove, 5-4; 6. Sonja Stugart, Pine-Richland, 5-4; 7. Grace Patterson, Council Rock South, 5-4; 8. Julia Rosenberger, Berks Catholic, 5-4.

Long jump: 1. Taylor Forbes, North Penn, 18-9; 2. Madeline Lewis, North Penn, 18-7.75; 3. Summer Mellow, Methacton, 18-3.75; 4. Mileyska Calderon Calderon, Lebanon, 18-3.25; 5. Isabella Costa, North Allegheny, 17-11.50; 6. Madison Knier, Manheim Central, 17-7.75; 7. Jaylen Williams, West Chester Rustin, 17-6.75; 8. Ryleigh Marks, Susquehannock, 17-6.25.

Discus: 1. Ella Lucas, Warwick, 163-9; 2. Elizabeth Tapper, Hempfield, 155-8; 3. Ericka Jackson, Harrisburg, 145-5; 4. Maria Clark, Mechanicsburg, 134-3; 5. Marlo Cyanovich, Montour, 130-9; 6. Aejana Robinson, Academy of Palumbo, 126-3; 7. Mia Pierce, Laurel Highlands, 122-6; 8. Samantha Nelson, Eastern Lebanon County, 118-4.

Javelin: 1. Rosalind Gergely, Blue Mountain, 150-8; 2. Alaina Fantaski, North Allegheny, 143-3; 3. Ericka Jackson, Harrisburg, 137-1; 4. Samantha Nelson, Eastern Lebanon County, 132-8; 5. Julia Pinter, Bangor, 131-4; 6. Madison Zalewski, Abington Heights, 131-1; 7. Jayla Antomachi, Shaler, 130-5; 8. Madison Knier, Manheim Central, 129-1.

Team: 1. Haverford Township, 51; 2. North Penn, 37; 3. J.P. McCaskey, 36; 4. West Chester Rustin, 35; 5. Spring Grove, 34; 6. Chester, 27; 7. Mount St. Joseph, 22; 7. North Allegheny, 22; 9. Pine-Richland, 20; 10. Hempfield, 18; 10. Harrisburg, 18.

Class 2A

100: 1. Tatum Norris, Susquehanna Community, 12.19; 2. Kaila O’Connor, Jim Thorpe, 12.27; 3. Viktorya Luckenbach, Pine Grove, 12.28; 4. Hayzes Robinson, Avonworth/Northgate, 12.31; 5. Sydney Rush, Somerset, 12.36; 6. Jordynn Carter, Carlynton, 12.49; 7. Eva Denis, Greensburg Central Catholic, 12.50; 8. Izzy Slezak, Conemaugh Township, 12.51.

200: 1. Viktorya Luckenbach, Pine Grove, 24.72; 2. Tatum Norris, Susquehanna Community, 24.78; 3. Izzy Slezak, Conemaugh Township, 24.88; 4. Kaila O’Connor, Jim Thorpe, 24.96; 5. Tori Atkins, Laurel, 25.10; 6. Kendra Stout, Central Columbia, 25.36; 7. Liberty Gearinger, Central Columbia, 25.55; 8. Hayzes Robinson, Avonworth/Northgate, 25.80.

400: 1. Ka’Nai Bey-English, Mastery Charter North, 55.11; 2. Tori Atkins, Laurel, 56.41; 3. Viola Clay, Bartram Motivation, 58.09; 4. Mylee Harmon, Redbank Valley, 58.17; 5. Janiyah Ross, Notre Dame Green Pond, 58.39; 6. Lydia Reed, Lakeview, 58.98; 7. Faith Palmer, Bartram Motivation, 1:00.07; 8. Ava Deming, Fairfield, 1:00.28.

800: 1. Kate Moncavage, Southern Columbia, 2:14.33; 2. Hope Haring, Eden Christian, 2:15.25; 3. Reagan Ryen, Marion Center, 2L18.10; 4. Isabel Owens, Fairview, 2:18.42; 5. Kalee Raczkowski, Lake Lehman, 2:18.75; 6. Karis McElhaney, Greenville, 2:19.14; 7. Ellie Cain, Quaker Valley, 2:19.24; 8. Lauren Bower, Notre Dame Green Pond, 2:19.27.

3200: 1. Jolena Quarzo, Brownsville, 10:21.29; 2. Delaney Dumm, Forest Hills, 10:30.46; 3. Addie Cohen, Wyomissing, 10:52.04; 4. Grace Neubert, Elk County Catholic, 10:55.44; 5. Chelsea Hartman, Shady Side Academy, 10:58.25; 6. Lacey Danilovitz, Riverside (District 2), 11:01.07; 7. Willow Myers, Mercer, 11:07.77; 8. Gracelyn Laudermilch, Northeast Bradford, 11:17.59.

100 hurdles: 1. Taleea Buxton, West Catholic, 13.80*; 2. Ava Rebuck, Central Columbia, 15.10; 3. Samantha Wechsler, Susquenita, 15.34; 4. Joyce Martin, South Park, 15.36; 5. Chloe Diaz, Montrose, 15.46; 6. Ondrea Young, Sharon, 15.63; 7. Camryn Pyle, Midd-West, 15.74; 8. Emma Cline, Montoursville, 16.38.

300 hurdles: 1. Camryn Pyle, Midd-West, 44.80; 2. Ava Rebuck, Central Columbia, 45.64; 3. Samantha Papcunik, Forest Hills, 45.67; 4. Abbey Nichols, Grove City, 46.38; 5. Nora Johns, Quaker Valley, 46.81; 6. Kylie Temple, Hughesville, 47.14; 7. Ondrea Young, Sharon, 47.30; 8. Octavia Chitty, Winchester Thurston, 47.45.

400 relay: 1. West Catholic (Taleea Buxton, Paris Talley, Syniah White, Ayana Wilson), 48.14; 2. Central Columbia, 48.31; 3. Somerset, 48.93; 4. Carlynton, 49.20; 5. Pine Grove, 49.24; 6. Paul Robeson, 49.38; 7. Bartram Motivation, 49.62; 8. Hopewell, 49.68.

1600 relay: 1. Central Columbia (Madelyn Blake, Liberty Gearinger, Haley Bull, Kendra Stout), 3:53.71; 2. Winchester Thurston, 3:59.70; 3. West Catholic, 4:01.50; 4. Notre Dame Green Pond, 4:02.13; 5. Bartram Motivation, 4:04.74; 6. Towanda, 4:05.70; 7. Southern Columbia, 4:07.75; 8. Lakeview, 4:10.10.

3200 relay: 1. Central Cambria (Alaina Sheehan, Abigail Sheehan, Annaliese Niebauer, Abigail George), 9:27.90; 2. Elk County Catholic, 9:31.15; 3. Holy Redeemer, 9:35.98; 4. Notre Dame Green Pond, 9:37.91; 5. Quaker Valley, 9:40.22; 6. Greenville, 9:41.98; 7. Winchester Thurston, 9:43.92; 8. Shady Side Academy, 9:48.08.

Triple jump: 1. Nataly Walters, Palmerton, 38-11; 2. Jay Olawaiye, Quaker Valley, 37-7; 3. Samantha Wechsler, Susquehanna, 37-7; 4. Jordynn Carter, Carlynton, 37-6; 5. Sydney Taylor, Keystone Oaks, 37-0.75; 6. Taleea Buxton, West Catholic, 37-0; 7. Grace Bresnan, Reynolds, 37-0; 8. Alison Watts, Bermudian Springs, 36-9.50.

Pole vault: 1. Lilyana Carlson, Bermudian Springs, 12-0; 2. Adeline Woodward, Trinity (District 3), 11-6; 3. Erika McGowan, Lakeview, 11-6; 4. Aurora Cieslukowski, Warrior Run, 11-6; 5. Karsyn Ford, Richland, 11-0; 6. Tatum Norris, Susquehanna Community, 11-0; 7. Kendall Simms, Montoursville, 10-6; 8. Maura Michalczyk, Dunmore, 10-6.

Shot put: 1. Sasha Garnett, Richland, 45-5.75; 2. Justley Sharp, Homer-Center, 44-7.25; 3. Emily Jackson, River Valley, 39-11.75; 4. Maggie Goodlin, Greenville, 37-3.25; 5. Minyhan Easterling, Cambria Heights, 37-0; 6. Tiffany Zelmore, Mt. Pleasant, 36-11.25; 7. Mikayla Anderson, Beaver Falls, 36-10.25; 8. Eris Pil, Winchester Thurston, 36-7.50.

Team: 1. Central Columbia, 39; 2. West Catholic, 29; 3. Susquehanna Community, 26; 4. Palmerton, 23; 5. Palmerton, 22; 6. Quaker Valley, 21; 7. Forest Hills, 20; 7. Brownsville, 20; 7. Pine Grove, 20; 10. Bermudian Springs, 19.

*=PIAA record

Volleyball

WPIAL playoffs

Class 3A

Third place

Tuesday’s schedule

Canon-McMillan vs. Penn-Trafford at Peters Township, 7 p.m.

All schedules are subject to change. To report scores or schedule changes, email ptrsports@triblive.com. Visit TribHSSN.triblive.com/scores for results, stats, standings and box scores from around Western Pennsylvania.