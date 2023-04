Rosters revealed for 2023 Roundball Classic

Tuesday, April 4, 2023 | 2:57 PM

Metro Creative

Rosters were revealed this week for the Roundball Classic senior all-star basketball games, set for May 18, 19 and 20 at Geneva College in Beaver Falls.

Teams feature players from the WPIAL, City League and District 10.

Players will wear their school uniforms.

The nine-game schedule features two games Thursday, two Friday and five on Saturday.

The schedule is as follows:

Thursday, May 18 — Girls East vs. West, 6:30 p.m.; Boys East vs. West, 8 p.m.

Friday, May 19 — Girls Class 2A/A vs. 3A, 6:30 p.m.; Boys North vs. 3A, 8 p.m.

Saturday, May 20 — Boys A vs. 2A, 1:30 p.m.; Girls 6A vs. District 10, 3 p.m.; Boys 5A vs. District 10, 4:30 p.m.; Girls 4A vs. 5A, 6 p.m.; Boys 4A vs. 6A, 7:30 p.m.

Rosters

Girls

East

Coach – TBD

Lauren Atwell, F, Mars

Makenzie Barr, F, Shaler

Jillian Gallo, F, Oakland Catholic

Olivia Ginocchi, G, West Allegheny

Marina Grado, G, Gateway

Rachel Haver, G, Oakland Catholic

Kayla Howard, F, West Allegheny

Ava Nitowski, F, Highlands

Lily Palladino, G/F, Penn-Trafford

Sara Penrod, G, Franklin Regional

Brooke Schirmer, G, Franklin Regional

Maura Shorr, F, Oakland Catholic

Tori Sydeski, G, Norwin

Kayla Walter, G, Woodland Hills

West

Coach – Ryan Kacsur, Lincoln Park

Rachel Black, G, South Fayette

Malina Boord, G, McKeesport

Kristina Bozek, G/F, Trinity

Hillary Claycomb, G, Connellsville

Lexi Colainni, G, Kiski Area

Johnna Hill, F, Laurel

Constantina Krzeczowski, G/F, Beaver

Gianna Michaux, G, Albert Gallatin

Claire Rodgers, F, Hampton

Josie Straigis, G/F, Latrobe

Aizlyn Thompson, G, Lincoln Park

Hailey Tooch, F, Beaver

Courtlyn Turner, F, Albert Gallatin

Armani Walker, G, New Castle

Olivia Yancy, G, Armstrong

Class 2A/A

Coach – Ricci LaRocco, Shenango

Jordan Bass, F, Jeannette

Kaydan Buckingham, G, Chartiers-Houston

Katie Dryer, G, Avella

Za’Layah Edwards, G, Fort Cherry

Emilee Fedrizzi, G/F, Shenango

Jillian Frazier, G, Burgettstown

Kayla Fruehstorfer, G, Union

Angel Henry, G/F, Aliquippa

Zoe Lepri, G, Union

Ashley Lippold, G, Bishop Canevin

Julia Mohrbacher, F, Freedom

Janie Natale, G, Shenango

Amari Oakley, F, Washington

Krista Wilson, F, Mapletown

Kylee Rubin, F, Shenango

Sophia Zalar, G, Carmichaels

Class 3A

Coach – Nick Dizon, Avonworth

Regan Atkins, G/F, Laurel

Addy Landkowski, F, Burrell

Mikalah Chewning, G, Yough

Madisyn Cole, G, Mohawk

Angelina Cortazzo, G, South Allegheny

Laney Gerdich, F, Yough

Mia Grisafi, G, OLSH

Mairan Haggerty, F, Neshannock

Alexa Kadilak, G, Mohawk

Sydney McCray, G/F, Apollo-Ridge

Kyleigh Nagy, G, OLSH

Eriona Neal, G, Keystone Oaks

Danielle Pontius, G, Laurel

Brinley Toland, G, Apollo-Ridge

Mia Velisaris, F, Avonworth

Tiffany Zelmore, F, Mt. Pleasant

Class 4A

Coach – Kaitlyn Slagus, Belle Vernon

Emily Beck, G, West Mifflin

Quinn Borroni, G/F, Blackhawk (injured)

Shannon Conley, F, West Mifflin

Jenna Dawson, G, Belle Vernon

Tori Drevna, G, North Catholic

Melaina DeZort, G, Freeport

Maria Helkowski, G, Quaker Valley

Nora Johns, G, Quaker Valley

Dacia Lewandowski, G/F, North Catholic

Maddie Moore, F, Southmoreland

Kassie Potts, G, Blackhawk

Farrah Reader, F, Belle Vernon

Nina Shaw, G, Knoch

Ashley Smith, G, Greensburg Salem

Lauryn Speicher, G, Hopewell

Anna Waskiewicz, G, North Catholic

Class 5A

Coach – Eddie Benton, Oakland Catholic

Emma Blair, F/C, Latrobe (injured)

Camille Dominick, F, Latrobe

Olivia Donnelly, F, Mars

Eve Fiala, F, Indiana

Halena Hill, G, Oakland Catholic

Annalyn Isaacs, G, Mars

Raegan Kadlecik, G, Montour

Haley Kostorick, G, Shaler

Katie Kovalchick, F, Indiana

Ava Leroux, F, South Fayette

Elsie Smith, F, Fox Chapel

Courtlyn Turner, C, Albert Gallatin

Alexa Washington, G, Oakland Catholic

Maddie Webber, G, South Fayette

Eden Williamson, G/F, Trinity

Class 6A

Coach – Spencer Stefko, North Allegheny

Mary Boff, G, Bethel Park

Kate Botti, F, Norwin

Mia Brown, G, Upper St. Clair

Paige Dellicarri, G, Upper St. Clair

Justine Forbes, G, Butler

Brooke McCoy, G, Hempfield

Sophia Nath, G, Bethel Park

Cam Phillips, G, North Allegheny

Sarah Pifer, G, Pine-Richland

Kate Robbins, F, Upper St. Clair

Savannah Schneck, G/F, Norwin

Gianna Schoeb, G/F, Baldwin

Gianna Smith, G, Mt. Lebanon

Jasmine Timmerson, G, North Allegheny

District 10

Coach – Samantha Faler, Greenville

Isabella Bianco, F, Kennedy Catholic

Grace Cano, G/F, Greenville

Cassie Dancak, F, Kennedy Catholic

Annalee Gardner, F, Wilmington

Hope Garrity, G, Farview

Anna Harpst, G, Greenville

Jessica Hetz, G, McDowell

Hayden Keith, G, Kennedy Catholic

Gabby King, F, Farrell

Josie Lewis, G, Greenville

Tori Mayes, G, Cathedral Prep

Alaina Peltonen, G, Lakeview

Kelsey Seddon, G, Lake View

Maelee Whiting, F, Wilmington

…

Boys

East

Coach – Cam Williams, Northgate

Damon Astorino, G, Ambridge

Daniel Bartels, G, Quaker Valley

Zach Boyd, G, Elizabeth Forward

Yukon Daniels, G, Mt. Pleasant

Luciano DeLillo, G, Neshannock

Ben Lane, G, Freeport

Jake Mull, G, Apollo-Ridge

Elijah Myers, G, Southmoreland

Parker Rost, G, Yough

Deven Sudziak, F, Mohawk

Chandler Thimons, F, Highlands

Aiden Townsend, F, Beaver

Tyler Travillion, G, Yough

BJ Vaughn, F, OLSH

Trevon White, G/F, Geibel Catholic

West

Coach – Phil McGivney, Riverview

Sean Aiken, G, Eden Christian Academy

Amberson Bauer, G, Riverview

Andrew Bredel, G, Burgettstown

Giontae Clemmons, G, Propel Braddock Hills

Tyler Richmond, G, Carmichaels

Zack Herb, G, Shenango

Ben Hower, G/F, Riverview

Adam Kotvas, G, Plum

Jake Mele, G, Chartiers-Houston

Manny Ntumngia, G, Chartiers-Houston

James Pleskovich, F, Ligonier Valley

Greg Preisser, G/F, Laurel

Caleb Russell, F, Burgettstown

David Ryan, G, Eden Christian Academy

Keyshaun Thompson, G, Frazier

Nick Wallace, G/F, New Castle

North

Coach – TBD

Ethan Anish, G, Allderdice

Brendan Cruz, F, Chartiers Valley

Josh Gimbel, G, Pine-Richland

Dom DiNinno, G, Kiski Area

Lorenzo Glasser, G, Ringgold

Jake Kimmich, G, Franklin Regional

Ryan Lawry, G, Thomas Jefferson

Max Leven, F, Franklin Regional

Aiden Lycek, F, Seneca Valley

Connor Oros, G, Seneca Valley

Kenyan Smith, G, Penn Hills

MJ Stevenson, G, Gateway

Antwone Ward-Thompson, F, Allderdice

Owen Wayman, G, Trinity

Randy Wilkerson, G/F, Central Catholic

Class 3A

Coach – Dale Chapman, Steel Valley

Carter Betz, G, Brentwood

Cruce Brookins, G, Steel Valley

Damarion Brown, G, Brownsville

Gabe Carbonera, G/F, Derry

Jack Glies, G, Neshannock

Jaymont Green-Miller, G, Sto-Rox

Josh Jenkins, G/F, Sto-Rox

Austin Johncour, F, Avonworth

Bryson Kirshner, F, OLSH

Brayce Patterson, F, Washington

Bryce Robson, G, Deer Lakes

Isaiah Sharp, G, Beaver Falls

Rocco Spadaforo, G, OLSH

Connor Spratt, G/F, Seton LaSalle

Makai Valentine, G/F, Steel Valley

Class A

Coach – Omar Foster, Imani Christian

Colton Burchiani, G, Avella

Vinnie Cugini, G, Aquinas Academy

Kaden Fisher, F, Union

Jimmy Giannetta, G, St. Joseph

Levi Gray, G, Western Beaver

Virgil Hall, F, Imani Christian

Nathan Hargrove, G/F, Neighborhood Academy

Chase Jones, G, Carlynton

Jaydin Kennedy, G, Geibel

Peyton Lombardo, G/F, Union

Jaiden McClure, G/F, Carlynton

Austin Milliner, G, Carlynton

Matt Stanley, G, Union

Landan Stevenson, G, Mapletown

Troy Wright, G, Jefferson-Morgan

Class 2A

Coach – Nick Lackovich, Aliquippa

Laban Barker, G, Laurel

Jalen Bass, F, Jeannette

Shea Champine, G, Bishop Canevin

Marcus Cleveland, G, Leechburg

Joey DeMoss, G, Serra Catholic

Steve Goetz, G, Northgate

Malachi Manges, G, Eden Christian

Benjamin Mayhew, F, Propel Braddock Hills

Giovanni Merola, G, Jeannette

Ryan Merrick, F, Eden Christian

Owen Norman, G, Fort Cherry

Landon Ucho, G, Bentworth

DJ Walker, G, Aliquippa

Braden Zeigler, G, Shenango

Class 5A

Coach – Chris Giles, Penn Hills

Noah Barren, G, Penn Hills

Landon Butler, G/F, Latrobe

Jaydon Carr, G, Gateway

Chaz Cobbs, G, Woodland Hills

Andrew Collins, G, Trinity

Kameron Greil, G, Fox Chapel

Ben Guffey, G, Bethel Park

Elijah Hill, F, South Fayette

Daemar Kelly, G/F, Penn Hills

Cadin Olsen, F, Armstrong

Brendan McCullough, G, Peters Township

Kaleb Pryor, G, Gateway

Tavaresse Rowe, F, McKeesport

Tasso Sfanos, G, Mars

Drew Sleva, G, Chartiers Valley

Jake Ziegler, F, Peters Township

District 10

Coach – Tom Koval, Erie

Jake Banks, G, McDowell

Zion Barksdale, F, Cathedral Prep

Tyson Djayo, G, Hickory

Aidan Enoch, G, Hickory

Dylan Gordon, G, Slippery Rock

Cam Keyser, F, Jamestown

Johnathan Leccia, F, Franklin

Isaiah Logvin, G, McDowell

Jacob Mattocks, F, Mercer

Andreas McCullum, G, Erie

Nasir O’Kane, G, Farrell

Rich Preston, F, West Middlesex

John Sabo, G, Slippery Rock

Jake Sambuchio, G, Cathedral Prep

Jay Smith, G, Erie

Tavion Spencer, G, Cathedral Prep

Class 4A

Mike Bariski, Lincoln Park

Sawyer Butler, G, Beaver

Keondre DeShields, G/F, Laurel Highlands

Bryce Epps, G, South Allegheny

Rodney Gallagher, G, Laurel Highlands

Gavin Homer, G, Indiana

Troy Kozar, G, Quaker Valley

Jordan Lucas-Johnson, F, West Mifflin

Andrew Maddalon, G/F, North Catholic

Deandre Moye, G, Lincoln Park

Brennan Murray, G, Hampton

Zach Oliver, G/F, Blackhawk

Max Rottmann, G, North Catholic

Jayvin Thompson, G, Central Valley

Andre Vacich, G, Central Valley

Bakari Wallace, G/F, Uniontown

Class 6A

Coach – Brian Urso, Central Catholic

Jonathan Anderson, G, New Castle

Adam Bilinsky, G/F, Norwin

Isaiah Boice, G, New Castle

Dante DePante, G, Central Catholic

Ryan Edwards, G, Norwin

Matt Gaither, G/F, Upper St. Clair

Lucas Garifoli, G, Mt. Lebanon

Sam Kelly, G, Allderdice

Jimmy Kunst, G, Highlands

Luke Lawson, G, Seneca Valley

Michael Pfeuffer, G, Mt. Lebanon

Harrison Sowers, G, Hempfield

Nick Sukernek, G, Upper St. Clair

DeBaba Tshiebwe, F, Central Catholic

James Wesling, G, Baldwin

Da’juan Young, F, New Castle

