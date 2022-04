TribHSSN softball rankings for April 2, 2022

Saturday, April 2, 2022 | 4:19 PM

Paul Schofield | Tribune-Review

Class 6A

Rk., Team, W-L, Last

1. Hempfield, 2-0, 3

2. Bethel Park, 0-2, 1

3. Norwin, 0-1, 2

4. Seneca Valley, 1-0, 5

5. North Allegheny, 2-0, NR

Out: Mt. Lebanon (0-1, 4)

Class 5A

Rk., Team, W-L, Last

1. Shaler, 3-0, 1

2. Armstrong, 3-0, 2

3. Penn-Trafford, 4-0, 4

4. North Hills, 0-0, 3

5. Chartiers Valley, 3-0, 5

Out: none

Class 4A

Rk., Team, W-L, Last

1. Beaver, 0-0, 1

2. Montour, 1-0, 3

3. Highlands, 0-1, 2

4. Yough, 3-0, 4

5. West Mifflin, 2-2, 5

Out: none

Class 3A

Rk., Team, W-L, Last

1. Avonworth, 5-0, 3

2. Ellwood City, 1-0, 2

3. Southmoreland, 2-0, 4

4. South Allegheny, 2-1, NR

5. Mt. Pleasant, 0-3, 1

Out: Deer Lakes (1-2, 5)

Class 2A

Rk., Team, W-L, Last

1. Laurel, 2-0, 1

2. Frazier, 2-0, 3

3. Ligonier Valley, 1-1, 2

4. Chartiers-Houston, 2-1, 5

5. OLSH, 1-0, NR

Out: Shenango (1-2, 4)

Class A

Rk., Team, W-L, Last

1. West Greene, 0-3, 1

2. South Side, 2-0, 2

3. Greensburg Central Catholic, 3-2, 3

4. Leechburg, 0-2, 4

5. Springdale, 0-1, 5

Out: none

