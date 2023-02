WPIAL, City League Class of 2023 college football commitments

By:

Wednesday, February 1, 2023 | 5:53 PM

Christopher Horner | Tribune-Review Aliquippa’s Jayace Williams (33) celebrates his sack with Neco Eberhardt during the PIAA Class 4A state championship game against Bishop McDevitt on Thursday, Dec. 8, 2022, at Cumberland Valley High School.

A look at where Western Pennsylvania senior football players signed to play at the Division I and II levels during the early-signing period in December and Wednesday.

Division I FBS

Name, school, pos., college

Chase Arrington, North Catholic, DB, Eastern Michigan

Cruce Brookins, Steel Valley, DB, Pitt*

Kameron Cheatom, Brashear, LB, Akron*

Chris D’Appolonia, Seneca Valley, LB, Toledo*

Joe Enick, Penn-Trafford, OL, Central Michigan*

Peyton Faulkner, Avonworth, TE, Kent State*

Drew Fontana, Central Catholic, OL, Navy**

Davoun Fuse, Washington, LB, Rutgers*

Rodney Gallagher, Laurel Highlands, WR, West Virginia*

Conlan Greene, Penn-Trafford, DL, Temple*

Kyle Lenhart, Shenango, OL, James Madison*

Luke Lawson, Seneca Valley, DB, Navy**

Braylan Lovelace, Leechburg, LB, Pitt*

Aiden Lyczek, Seneca Valley, LB, Navy**

Jordan Mayer, Thomas Jefferson, DE, Wisconsin*

Kellen McDonough, Woodland Hills, OL/DL, Eastern Michigan*

Lamont Payne, Chartiers Valley, DB, Penn State*

Ta’Mere Robinson, Brashear, LB, Penn State*

Gregory Smith, Steel Valley, OL, Miami (Ohio)*

Raion Strader, Penn Hills, DB, Miami (Ohio)*

Donovan Walker, Aliquippa, S, Ohio

*Signed during early-signing period

**Signed certificate of intent for service academies

Division I FCS

Jake Beam, Pine-Richland, OL, Sacred Heart*

Aidan Besselman, Upper St. Clair, WR, Princeton^

Matthew Brooks, Gateway, DL, Duquesne*

Jamaal Brown, Upper St. Clair, RB, Richmond*

Kade Capristo, Mt. Lebanon, OL, Richmond*

Dashawn Carter, South Allegheny, DE, Youngstown State*

Nate Chiarizio, Franklin Regional, TE, Duquesne*

Nick Curci, Apollo-Ridge, RB, Duquesne*

Abdallah Daud, North Allegheny, OL, Duquesne*

Deondre Deshields, Laurel Highlands, WR, St. Francis (Pa.)

Neco Eberhardt, Aliquippa, DL, Albany

Jackson Farrell, Central Catholic, OL, Duquesne

Marcus Fennell, Upper St. Clair, OL, St. Francis (Pa.)

Dallas Harper, Gateway, S, Youngstown State*

Josh Jenkins, Sto-Rox, QB, Holy Cross*

Rourke Kennedy, North Allegheny, WR, Bucknell*

Andrew Kocan, Canon-McMillan, OL, VMI*

Lucas Lambert, Seneca Valley, DL, Robert Morris*

Nate Lindsey, Aliquippa, DB, Fordham

Amari Mack, Greensburg Central Catholic, DB, Maine

DeVaughn McClinton, Woodland Hills, DB, Youngstown State

Johnny McGhee, Mt. Lebanon, WR, St. Francis (Pa.)

Kent McMahon, Canon-McMillan, LB, St. Francis (Pa.)*

Campbell Melzer, North Allegheny, DB, St. Francis (Pa.)

Drevon Miller-Ross, Sto-Rox, DB, Howard*

Gavin Moul, Bethel Park, LB, Delaware*

Kevin O’Donnell, North Allegheny, LB, Duquesne*

Cadin Olsen, Armstrong, QB, Penn^

Ryan Palmieri, Pine-Richland, S, Sacred Heart

Alex Paylo, South Park, DL, St. Francis (Pa.)

Cameron Rosinsky, South Fayette, LB, Sacred Heart

John Rottinghaus, Pine-Richland, LB, Duquesne

Omari Smith, Beaver, OL, St. Francis (Pa.)

Shawn Solomon Jr., Brashear, RB, Duquesne

Daniel Tarabrella, Penn-Trafford, LB, Duquesne*

Jayvin Thompson, Central Valley, WR, Georgetown*

Nodin Tracy, West Allegheny, WR, Fordham*

Noah Yeh, Shady Side Academy, DE, San Diego

*Signed during early-signing period

^Ivy League commitment

Division II

Alderson Broaddus

Malachi Moore, Gateway, WR

Cal (Pa.)

Bobbie Boyd Jr., McKeesport, RB

Naquan Crowder, Aliquippa, DL

Aidan Currie, Bethel Park, TE

Racari El, Gateway, LB

Kaden Friel, Laurel Highlands, TE

Jaymont Green-Miller, Sto-Rox, WR

Logan Greer, North Hills, OL

Noah Livesay, Canon-McMillan, OL

Cody McKee, McGuffey, OL

Keyshawn Morsillo, Westinghouse, QB

Logan Murphy, Baldwin, OL

Jakub Pickett, Quaker Valley, WR

Jack Reilly, Bethel Park, DB

Sincere Smith, Westinghouse, WR

Khalil Taylor, Westinghouse, DB

Charleston (W.Va.)

Isaiah Kerns, Pine-Richland, DL

Clarion

Tarell Allen-Tooks, Obama Academy, LB

Deshaun Blackwell, Westinghouse, DB

Jaisean Blackman, Monessen, DL

Christian Flaherty, Keystone Oaks, OL

Robert Fulton, Latrobe, RB

A’mere Hibbler, Sto-Rox, RB

Nick Maher, North Catholic, WR

Shea Moorhead, Upper St. Clair, LB

Paul Newton, West Allegheny, RB

Anthony Petrulo, Norwin, DL

Chase Rodak, North Allegheny, OL

Amire Spencer, Serra Catholic, WR

Edinboro

Gino Caesar, Hempfield, RB

Nathaniel Ewell, Shady Side Academy, LB/LS

Luke Kuhn, Mohawk, LB

Brayden Lambert, West Allegheny, K

Kaleb Riggs, Greensburg Salem, DT

Kade Thomas, Plum, S

Ian Tuffs, Hempfield, WR

Peyton Yuhas, West Mifflin, LB

Gannon

Ryan Farrell, OLSH, OL

IUP

Zachary Boyd, Elizabeth Forward, WR

Austin Caye, Bethel Park, RB

Dinari Clacks, Bethel Park, DB

Graham Hancox, Seneca Valley, QB

Roderick Jeter, Westinghouse, LB

Rylan Jeter, Central Valley, DB

Jason McBride, Aliquippa, OL

Keyshawn McCaskill, Bishop Canevin, DB

Ethan Shaw, Hempfield, OL

Donte Taylor, Westinghouse, DL

Jackson Tonya, Central Valley, DE

Noah Vogel, Norwin, DL

Tyjeir Williams, West Mifflin, WR

Lock Haven

JJ Iaquinta, North Catholic, OL

Mercyhurst

Eli Binakonsky, Hwmpdiwls, LV

Andrew Gavlik, North Allegheny, RB

Victor Iaquinta, Baldwin, DL

Jerome Mullins, Rochester, DB

Brock Popovich, Butler, OL

Seton Hill

Jackson Barton, Hempfield, OL

Deshaun McBryde, Kiski Area, DE

CJ Miller, Shenango, WR

Kelly Rush, Elizabeth Forward, DB

Justin Smith, North Catholic, OL

Braden Travis, Bishop Canevin, LB

Benjamin Zavatchan, Connellsville, K

Slippery Rock

Isiah Davis, Sto-Rox, WR

Deigo Ellis, Sto-Rox, DB

Kaden Fisher, Union, TE

Will Hartung, Mt. Lebanon, LB

Max Heckert, Pine-Richland, LB

Jonny Huff, Neshannock, DB

Ben Lane, Freeport, DB

Daniel Long, Highlands, DL

Joseph Mayer, Hampton, DB

Eryck Moore-Watkins, Plum, RB

Jake Murphy, Knoch, TE

Walsh (Ohio)

Brady Carrigan, Pine-Richland, TE

Wheeling (W.Va.)

John Dinapoli, Elizabeth Forward, LB

Matt Nicely, Pine-Richland, LS

Leonard Sherrod, Gateway, S

David Taravella, Sto-Rox, LS