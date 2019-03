High school scores, schedules for March 15, 2019

By: HSSN Staff

Friday, March 15, 2019 | 11:14 PM

High Schools

Basketball

Boys

PIAA playoffs

Class 6A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

Pennridge (24-4) vs. Methacton (22-7) at Plymouth Whitemarsh, 1 p.m.; La Salle College (25-3) vs. Roman Catholic (24-4) at Archbishop Ryan, 2 p.m.; Chester (22-6) vs. Coatesville (28-2) at Spring-Ford, 1 p.m.; Kennedy Catholic (24-3) vs. Mt. Lebanon (24-3) at Aliquippa, 1:30 p.m.

Class 5A

Quarterfinals

Friday’s results

Abington Heights 61, Sun Valley 46

Archbishop Wood 55, Pottsville 43

Mars 73, Meadville 57

Moon 51, Lower Dauphin 50 (OT)

Semifinals

Monday’s schedule

Abington Heights (26-2) vs. Archbishop Wood (19-8); Moon (26-2) vs. Mars (27-1)

Class 4A

Quarterfinals

Friday’s results

Bonner Prendergast 81, Archbishop Carroll 57

Hickory 59, New Castle 48

Imhotep Charter 63, Bishop McDevitt 51

Lower Moreland 65, Scranton Prep 58

Semifinals

Monday’s schedule

Times, sites TBD

Bonner Prendergast (21-5) vs. Lower Moreland (25-3); Imhotep Charter (24-6) vs. Hickory (27-1)

Class 3A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

Neumann-Goretti (21-7) vs. Bishop McDevitt (20-7) at Cardinal O’Hara, 2:30 p.m.; New Hope-Solebury (17-9) vs. Trinity-District 3 (24-3) at Geigle Complex in Reading, 2:30 p.m.; Richland (22-6) vs. Lincoln Park (24-4) at Hempfield, 3 p.m.; Deer Lakes (18-7) vs. Sharon (23-4) at Slippery Rock University, 1 p.m.

Class 2A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

Constitution (21-9) vs. Holy Cross (22-5) at Martz Hall in Pottsville, 2:30 p.m.; Math, Civics and Sciences Charter (20-9) vs. North Star (23-3) at Cumberland Valley, 1 p.m.; OLSH (24-2) vs. Ridgway (24-3) at Oil City, 2:30 p.m.; Farrell (23-3) vs. Bishop Guilfoyle (25-2) at Kiski Area, 1:30 p.m.

Class A

Quarterfinals

Friday’s results

Lourdes Regional 45, Nativity BVM 39

Monessen 50, Nazareth Prep 46

Vincentian Academy 59, Cornell 49

Sankofa Freedom Academy 75, Faith Christian 46

Semifinals

Monday’s schedule

Times, sites TBD

Sankofa Freedom Academy (16-10) vs. Lourdes Regional (24-4); Monessen (18-9) vs. Vincentian Academy (19-8)

Girls

PIAA playoffs

Class 6A

Quarterfinals

Friday’s results

Garnet Valley 47, Council Rock North 45

Neshaminy 47, Cardinal O’Hara 35

Peters Township 64, Norwin 47

Upper Dublin 41, Abington 31

Semifinals

Monday’s schedule

Times, sites TBD

Garnet Valley (28-1) vs. Neshaminy (25-4); Upper Dublin (25-4) vs. Peters Township (28-0)

Class 5A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

Villa Maria (25-4) vs. Southern Lehigh (25-3) at Geigle Complex in Reading, 4 p.m.; Archbishop Wood (17-11) vs. Archbishop Carroll (23-5) at Cardinal O’Hara, 1 p.m.; Palmyra (18-10) vs. Thomas Jefferson (21-7) at Altoona, 1 p.m.; Chartiers Valley (27-0) vs. Oakland Catholic (22-4) at Peters Township, 1:30 p.m.

Class 4A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

Bonner Prendergast (18-9) vs. Bishop McDevitt (23-4) at Geigle Complex at Reading, 1 p.m.; Bethlehem Catholic (25-4) vs. Danville (24-4) at Hazleton, 2:30 p.m.; Mifflinburg (25-4) vs. Lancaster Catholic (30-0) at Cumberland Valley, 2:30 p.m.; North Catholic (24-3) vs. Villa Maria (22-3) at Oil City, 1 p.m.

Class 3A

Quarterfinals

Friday’s results

Central Cambria 69, Beaver 35

Delone Catholic 50, Neshannock 41

Dunmore 54, Neumann-Goretti 47

Trinity-District 3 47, Imhotep Charter 43

Semifinals

Monday’s schedule

Times, sites TBD

Dunmore (28-0) vs. Trinity-District 3 (27-2); Delone Catholic (24-4) vs. Central Cambria (20-7)

Class 2A

Quarterfinals

Friday’s results

Bellwood-Antis 53, York Catholic 47

Everett 59, Allegheny-Clarion Valley 36

Mahanoy Area 54, Old Forge 40

West Middlesex 61, Kane 31

Semifinals

Monday’s schedule

Times, sites TBD

Mahanoy Area (26-2) vs. Bellwood-Antis (25-3); Everett (24-3) vs. West Middlesex (25-3)

Class A

Quarterfinals

Saturday’s schedule

Jenkintown (26-1) vs. Susquehanna Community (21-6) at Hazleton, 1 p.m.; Weatherly (18-8) vs. Lourdes Regional (21-6) at Martz Hall in Pottsville, 1 p.m.; Shanksville (23-5) vs. Vincentian Academy (14-12) at Hempfield, noon; Berlin Brothersvalley (22-5) vs. Sewickley Academy (14-8) at Hempfield, 1:30 p.m.

Hockey

PIHL

Penguins Cup playoffs

Championships

At UPMC Lemieux Sports Center

Class 3A

Tuesday’s schedule

Peters Township (16-3-1) vs. North Allegheny (16-4-0), 8:30 p.m.

Class 2A

Monday’s schedule

Pine-Richland (20-0-1) vs. Upper St. Clair (16-3-2), 8:30 p.m.

Class A

Tuesday’s schedule

Montour (20-1-0) vs. South Fayette (19-2-0), 6 p.m.

Division II

Monday’s schedule

Burrell (21-1-0) vs. Ringgold (18-4-0), 6 p.m.

Swimming & Diving

Boys

PIAA championships

At Bucknell University

Friday’s results

Day 3

Class 3A

200 medley relay: 1. Upper St. Clair, 1:30.67; 2. North Allegheny, 1:30.7; 3. Upper Dublin, 1:31.11; 4. North Penn, 1:31.4; 5. State College, 1:32.23l 6. La Salle College, 1:32.65; 7. Nazareth, 1:32.79; 8. Haverford, 1:34.5

200 freestyle: 1. Jack Wright, North Allegheny, 1:35.04; 2. Liam Smith, La Salle College, 1:38.38; 3. Ryley Fein, North Penn, 1:38.59; 4. Roanoke Shirk, Muhlenberg, 1:39.41; 5. Nick Lynam, Conestoga Valley, 1:40.13; 6. Matt Bonnell, Abington, 1:40.48; 7. Kyle Pro, Upper Dublin, 1:40.62; 8. Jake Kramer, Souderton, 1:41.1

200 individual medley: 1. Sean Faikish, North Penn, 1:44.88; 2. Richard Mihm, North Allegheny, 1:44.97; 3. Jack Fitzpatrick, Upper St. Clair, 1:47.7; 4. Josh Matheny, Upper St. Clair, 1:49.00; 5. Chris Guiliano, Daniel Boone, 1:50.24; 6. Jake Dimartile, Upper Dublin, 1:51.49; 7. Alex Boeckx, Ridley, 1:51.76; 8. Dominic Edwards, Council Rock North, 1:52.93

50 freestyle: 1. Matt Brownstead, State College, 19.55*; 2. Jake Evert, Liberty, 20.23; 3. Michael Fazio, Oxford, 20.58; 4. Logan Skiles, Cumberland Valley, 20.74; 5. Caleb Kelly, Plymouth Whitemarsh, 20.84; 6. Patrick Cullen, Radnor, 21.02; 7. Hunter Bachman, Northeastern, 21.03; 8. Isaiah Bell, Carlisle, 21.05

100 butterfly: 1. Brendan Burns, Conestoga, 46.79*; 2. Matthew Jensen, Upper Dublin, 48.1; t3. Charlie Gingrich, Manheim Township, 48.5; t3. Kimani Gregory, Penn Hills, 48.5; 5. Branko Kosanovich, North Allegheny, 48.71; 6. T.J. Yaglenski, Souderton, 49.82; 7. Owen Blazer, Seneca Valley, 50.21; 8. Nick Fiddler, Plymouth Whitemarsh, 50.37

200 freestyle relay: 1. North Allegheny, 1:22.48; 2. North Penn, 1:23.47; 3. La Salle College, 1:24.47; 4. Radnor, 1:24.89; 5. Wilson, 1:24.91; 6. Penn Hills, 1:25.9; 7. Cumberland Valley, 1:26.5; 8. Manheim Township, 1:26.62

Team standings (through day 3)

1. North Allegheny, 152; 2. North Penn, 120; 3. La Salle College, 91; 4. Upper Dublin, 74; 5. Upper St. Clair, 71; 6. State College, 54; 7. Wilson, 52; 8. Radnor, 43.

*PIAA record

Girls

PIAA championships

At Bucknell University

Friday’s results

Day 3

Class 3A

Meter diving: 1. Paige Burrell, North Penn, 492.2; 2. Meghan Wenzel, North Penn, 484.05; 3. Kianna Yancey, North Penn, 458.85; 4. Madalyn Freece, North Penn, 445.55; 5. Lexi Lehman, Parkland, 437.7; 6. Meredith Gould, Hershey, 416.75; 7. Alexa Brinker, Parkland, 413.45; 8. Alexandra Pastris, Marple Newtown, 407.95

200 medley relay: 1. Mt. Lebanon, 1:43.04; 2. North Penn, 1:44.27; 3. Unionville, 1:44.72; 4. Downingtown East, 1:44.9; 5. Emmaus, 1:45.25; 6. Avon Grove, 1:45.39; 7. Conestoga, 1:45.52; 8. Moon, 1:45.68

200 freestyle: 1. Abbie Amdor, Upper Dublin, 1:46.66; 2. Anna Kalandadze, Lower Merion, 1:48.34; 3. Carly Zlotnikoff, Wissahickon, 1:49.26; 4. Elle Braun, Upper Dublin, 1:50.6; 5. Allison Henry, Archbishop Ryan, 1:50.73; 6. Izzy Paoletti, Avon Grove; 7. Shelby Kahn, Wilson, 1:51.26; 8. Sarah Manthorp, Downingtown West, 1:52.06

200 individual medley: 1. Zoe Skirboll, Fox Chapel, 1:58.75; t2. Heather Maccausland, Downingtown East, 2:00.96; t2. Victoria Buerger, North Allegheny, 2:00.96; 4. Claudia Thamm, North Penn, 2:01.21; 5. Laura Goettler, Butler, 2:02.24; 6. Rabea Pfaff, Avon Grove, 2:03.04; 7. Aly Breslin, Upper Dublin, 2:03.32; 8. Abby Henderson, Council Rock North, 2:03.43

50 freestyle: 1. Olivia Livingston, Gateway, 23; 2. Caroline Dunigan, North Penn, 23.44; 3. Rebecca Brown, Governor Mifflin, 23.53; 4. Emma Steckiel, Governor Mifflin, 23.65; 5. Noelle Diclemente, Garnet Valley, 23.73; 6. Claire Walsh, Penncrest, 23.74; 7. Mikayla Niness, Owen J. Roberts, 23.75; 8. Courtney Hubric, Governor Mifflin, 23.9

100 butterfly: 1. Trinity Ward, Mt. Lebanon, 54.19; 2. Claudia Thamm, North Penn, 54.79; 3. Casey Cullen, Radnor, 55.74; 4. Catherine Weaverling, Garnet Valley, 56.08; 5. Mac Sullivan, Garnet Valley, 56.15; 6. Sydney Paglia, Avon Grove, 56.29; 7. Erini Pappas, Phoenixville, 56.47; 8. Gabby Stramara, Manheim Township, 57.36

200 freestyle relay: 1. Governor Mifflin, 1:32.97; 2. North Penn, 1:34.32; 3. Downingtown East, 1:35.12; 4. Council Rock North, 1:35.22; 5. Wilson, 1:35.47; 6. Mt. Lebanon, 1:35.77; 7. North Allegheny, 1:36.55; 8. Avon Grove, 1:36.55

Team standings (through day 3)

1. North Penn, 187; 2. Gorvernor Mifflin, 91; 3. Downingtown East, 88.5; t4. Mt. Lebanon, 87; t4. Avon Grove, 87; 6. Wilson, 59; 7. North Allegheny, 54.5; 8. Upper Dublin, 54.

Tennis

Boys

Friday’s results

WPIAL

Nonsection

Mt. Lebanon 4, Hampton 1

Wrestling

PIAA

Friday’s results

Pittsburgh Wrestling Classic

New York 25, WPIAL 18

United States 29, Pennsylvania 18

Friday’s summaries

Pittsburgh Wrestling Classic

New York 25, WPIAL 18

113: Terry Adams, Monsignor Farrell d. Marino Angeliccchio, Latrobe, 4-3

120: Jimmy Ryan, Monsignor Farrell d. Kyle Burkholder, Hempfield, 3-2 (UTB)

126: Kenny Hayman, Canon-McMillan d. Tyler Kellison, Christian Brothers Academy, 4-2

132: Colton Camacho, Franklin Regional d. Alex Sampson, Victor, 8-6

138: John Worthing, Tioga d. Nick Coy, Penn-Trafford, 4-2 (SV)

145: John Rocco Kazalas, Quaker Valley d. Hunter Shaut, Central Valley Academy, 2-1

152: OW Zach Lawrence, Duanesburg d. Cam Connor, Kiski Area, 8-4

160: Charlie Grygas, Duanesburg d. Colby Morris, 4-2.

170: Christian Clutter, McGuffey d. Aaron Wolk, Horace Greely, 1-1 (UTB)

182: OW Scott Joll, Belle Vernon p. Patrick Walsh, Olean, 2:39

195: Robbie Penhollow, Falconer d. John Vargo, Bentworth, 9-5

220: Will Leonard, Cornwall m.d. Ogden Atwood, Armstrong, 12-1

285: Joey Slackman, Commack d. Jake Slinger, Upper St. Clair, 9-4

United States 29, Pennsylvania 18

113: Kurt McHenry, St. Paul, Md. m.d.. Beau Bayless, Reynolds, 15-5

120: Eric Barnett, Hortonville, Wisc. d. Sean Pierson, Nazareth, 7-5

126: Mike Colaiocci, Blair, N.J. d. Darren Miller, Kiski Area, 7-5

132: Julian Chlebove, Northampton p. Luke Baughman, Wadsworth, Ohio, 5:34

138: JoJo Aragona, Pope John XXIII, N.J. d. Jacon Ealy, Hopewell, 5-1

145: Ryan Anderson, Bethlehem Catholic d. Kevon Davenport, Detroit Central, 3-2

152: Careron Amine, Detroit Central dec. Ryan Valakh, Pope John Paul II, 6-1 (SV)

160: Daniel Mancini, Owen J. Roberts p. Zach Lawrence, Duanesburg, N.Y. 0:53

170: OW Julian Ramirez, Blair, N.J. d. Edmond Ruth, Susquehanna, Township, 8-3

182: OW Carter Starocci, Erie Cathedral Prep d. Abe Assas, Glenbard North, Ill., 3-1

195: Devin Winston, Park Hill, Mo., m.d. Donovon Ball, Cedar Cliff, 10-1

220: Owen Trephan, Blair, N.J. d. Jacob McMaster, Greenville, 7-2

285: John Birchmeier, Borad Run, Va., d. Kawaun DeBoe, Erie Cathedral Prep, 8-4

*Match started at 195

