High school sports scores for April 1, 2023

By:

Saturday, April 1, 2023 | 9:22 PM

High schools

WPIAL

Softball

Saturday’s results

Nonsection

Burrell 2, Moore Catholic (NY) 0

Oak Harbor (OH) 8, Burgettstown 4

West Allegheny 21, Fulton (KY) 1

West Allegheny 7, Miami East (OH) 6

Track and field

Saturday’s results

South Hills Classic

At Baldwin

Boys

100: 1. Will Coleman, Allderdice, 11.27; 2. Carter Chui, Upper St. Clair, 11.34; 3. Ethen Knox, Oil City, 11.36; 4. Chase Dalbon, Chartiers Valley, 11.50; 5. David McLean, Shenango, 11.55; 6. Jeremiah Simplice, Baldwin, 11.56; 7. Damarius Day, West Mifflin, 11.61; 8. Lorenzo Fancher, East Allegheny, 11.70.

400: 1. Dante Scalice, Central Catholic, 52.24; 2. Steven Suchko, Peters Township, 53.27; 3. Brayden Friar, Bradford, 53.46; 4. Phillip Pegher, Baldwin, 53.73; 5. Caleb Arabia, Peters Township, 54.06; 6. David McLean, Shenango, 55.69; 7. Romahlo Loney, Obama Academy, 55.73; 8. Kias Dreher, Upper St. Clair, 55.74.

1600: 1. Brett Kroboth, Peters Township, 4:30; 2. Manny Diaz, Bradford, 4:30.59; 3. Owen Bluman, Allderdice, 4:35.27; 4. Andrew Barrett, Baldwin, 4:38.26; 5. Zach Kruse, Deer Lakes, 4:39.50; 6. Will Tew, Allderdice, 4:46.16; 7. Andrew Hess, Upper St. Clair, 4:49.31; 8. Noah Channell, Deer Lakes, 4:49.55.

110 hurdles: 1. Dennis King, Brashear, 17.09; 2. Anthony Cherico, Baldwin, 17.47; 3. Kaiden Shreve, Oil City, 17.48; 4. Thomas Demko, Shenango, 17.49; 5. Gavin Lutz, Riverside, 18.09; 6. Adam Cendroski, Peters Township, 18.62; 7. Eli Collins, Oil City, 21.79; 8. Charles Chevalier, Fairview, DNF.

400 relay: 1. Baldwin (Mario Grannson, Aung Minty Mya, Nico Mizell, Jeremiah Simplice) 44.66; 2. Upper St. Clair, 44.79; 3. Oil City, 45.06; 4. Allderdice, 45.74; 5. West Mifflin, 45.83; 6. Obama Academy, 45.94: 7. Brashear, 46.10; 8. Fairview, 48.18.

3200 relay: 1. Peters Township, 8:31.33; 2. Baldwin, 8:45.99; 3. Oil City, 9:08.72; 4. Ambridge, 9:09.14; 5. Fairview, 9:29.20; 6. Obama Academy, 11:05.36; 7. East Allegheny, 11:23.89, 8. Erie, DNF.

High jump: 1. Cody Marn, Upper St. Clair, 6-0; 2. Jack Dunbar, Peters Township, 6-0; 3. Quentcy Stringer, McKeesport, 5-10; 3. Jeremy Frazao, Fairview, 5-10; 5. Sawyer Cavalline, Oil City, 5-10; 6. Vinny Huff, West Mifflin, 5-10; 7. Chase Wineberg, Bradford 5-6; 7. Dennis King, Brashear, 5-6.

Pole vault: 1. Bradon Schneider, Erie, 14-6; 1. Solomon Glavach, Wilmington, 14-6; 3. Jack Mill, Pine-Richland, 13-0; 4. Reece Sullivan, Riverside, 12-6; 5. Jake Jones, Pine-Richland, 12-0; 6. Robert Kosslow, Baldwin, 11-6; 7. Christian Crowley, Chartiers Valley, 11-0; 8. Peyton Yuhas, West Mifflin, 10-6; 8. Owen Glover Riverside, 10-6.

Triple jump: 1. Jeremy Frazao, Fairview, 40-7; 2. Gavin Stephans, Oil City, 40-6.5; 3. Anthony Cherico, Baldwin, 39-10.5; 4. Lorenzo Fancher, East Allegheny, 38-10.5; 5. Tahjmere Morgan, Erie, 38-2.75; 6. Marcus Toto, Baldwin, 38-1; 7. Syyid Donald, Oil City, 37-11.25; 8. Daniel Marasco, Bradford, 36-11.

Shot put: 1. Joe Reed, Riverside, 49-03.75; 2. Michael Othites, Shenango, 48-3.75; 3. Andrew Demko, Shenango, 45-4.5; 4. Andrew Hallock, Fairview, 44-11; 5. Colton Fedrizzi, Shenango, 42-4; 6. Robbie Williams, Peters Township, 42-3.50; 7. Ryan Jameson, Central Catholic, 42-1.5; 8. Cam Crocker, Oil City, 42-0.5.

Discus: 1. Cam Crocker, Oil City, 152-1; 2. Michael Othites, Shenango, 147-2; 3. Andrew Demko, Shenango, 145-3; 4. Carson Emerick, Riverside, 132-11; 5. Joe Kunzman, Baldwin, 125-8; 6. Robbie Williams, Peters Township, 124-6; 7. Richard Mazur, East Allegheny, 121-6; 8. Joe Reed, Riverside, 118-10.

Girls

100: 1. Dani Prunzik, Upper St. Clair, 12.18; 2. Sadie Tomczyk, Upper St. Clair, 12.78; 3. Jazmine Herriot, Obama Academy, 12.94; 4. Noor El Nokali, Upper St. Clair, 13.22; 5. Bailey Koustogiani, Peters Township, 13.35; 6. Maddie Gawneus, Peters Township, 13.36; 7. Olivia Shellman, Baldwin, 13.47; 8. Helena Walker, Upper St. Clair, 13.57.

400: 1. Emma Larkin, Geibel Catholic, 1:01.35; 2. Abigail Schleicher, Bradford, 1:02.63; 3. Kylie McCoy, Deer Lakes, 1:04.77; 4. Eyoha Teshome, Allderdice, 1:05; 5. Isabella Prince, Bradford, 1:05.49; 6. Alexa Tofel, Fairview, 1:05.54; 7. Isabella Vorse, Oil City, 1:07.46; 8. Alexandra Sciullo, Seton LaSalle, 1:08.56.

1600: 1. Meagan McKenna, Peters Township, 5:22.99; 2. Lexi Fluharty, Riverside, 5:26.40; 3. Danielle Tomley, Seton LaSalle, 5:34.15; 4. Brooke Wissinger, Riverside, 5:50.13; 5. Gabriella Kunzman, Allderdice, 5:51.02; 6. Hiba Chaouk, Chartiers Valley, 5:54.40; 7. Ella Unice, Upper St. Clair, 5:57.76; 8. Gabby Berger, Allderdice, 5:58.93.

100 hurdles: 1. Ny’Asia Benton, Obama Academy, 15.49; 2. Alexia Croignani, Bradford, 16.92; 3. Kelcie Little, Bradford, 17.64; 4. Sierra Dupree, Upper St. Clair, 17.99; 5. Madison Mussomeli, Baldwin, 18.43; 6. Ella Schwarzmiller, Baldwin, 18.84; 7. Hevin Harvard, Chartiers Valley, 18.94; 8. Melissa Williams, Ringgold, 21.36.

400 relay: 1. Upper St. Clair, 51.6; 2. Baldwin, 54.2; 3. West Mifflin, 54.8; 4. Ringgold, 54.24; 5. Obama Academy, 54.95; 6. Erie, 55.8; 7. Oil City 55.34; 8. Fairview, 55.6.

3200 relay: 1. Peters Township, 10:30.47; 2. Chartiers Valley, 10:34.63; 3. Bradford, 10:56.38; 4. Baldwin, 11:05.86; 5. Obama Academy, 12:02.25.

High jump: 1. Abigael Nicholas, Ringgold, 4-8; 1. Baine Snyder, Oil City, 4-8; 3. Kelcie Little, Bradford, 4-6; 3. Yelena Knobel, Upper St. Clair, 4-6; 3. Kara Liguori, Peters Township, 4-6; 3. Eliana Curcio, Bradford, 4-6; 8. Jordan Garrison, Ambridge, 4-3; 8. Carsyn Kojancie, Fairview 4-3.

Pole vault: 1. Baine Snyder, Oil City, 9-6; 2. Mia Baumariage, Peters Township, 9-6; 3. Tessa Hazzard, Peters Township, 9-0; 4. Riley Deer, Pine-Richland, 9-0; 5. Halley Rist, Peters Township, 8-6; 6. Marisa Todd, Peters Township, 8-6; 7. Annabelle Herrle, Baldwin, 8-0; 8. Alayna Scanlon, Baldwin, 8-0.

Long jump: 1. Makalah Smalls-McCray, Obama Academy, 15-6.5; 2. Lily Nixon, Chartiers Valley, 15-3; 3. Kaitlyn Devine, Peters Township, 15-2.5; 4. Ayanna Lloyd, West Mifflin, 15-1; 5. Katelyn Ferrence, West Mifflin, 14-1.5; 6. Nicki Petro, Oil City, 14-1; 7. Emily Powell, Upper St. Clair, 14-7.25; 8. Tayla Kurzawa, Upper St. Clair, 14-6.5.

Shot put: 1. Brooklyn Lucas, Baldwin, 34-11; 2. Abigail Whaley, Ringgold, 32-3; 3. Zoe Bupp, Shenango, 32-2.25; 4. Carlee Crawford, Riverside, 31-6; 5. Mallory Brinling, Fairview, 29-6; 6. Taryn Kurzawa, Upper St. Clair, 28-6.5; 7. Camryn Tilford, Bradford, 28-6; 8. Sophia Asp, Bradford, 28-4.

Discus: 1. Mallroy Brinling, Fairview, 117; 2. Sophia Asp, Bradford, 99; 3. Jahzara Green, Baldwin, 88-8; 4. Zoe Bupp, Shenango, 87-2; 4. Taryn Kurzawa, Upper St. Clair, 87-2; 6. Megan Masaros, Fairview, 83-8; 7. Skye Bolling, Chartiers Valley, 83-5; 8. Kalie Dizon, Bradford, 82-10.

Volleyball

Saturday’s results

Boys

Derry tournament

Preliminary round

West Shamokin 1, Fox Chapel 0

Meadville 1, Central 0

Altoona 1, Deer Lakes 0

Derry 1, OLSH 0

Quarterfinals

Shaler 1, West Shamokin 0

Penn-Trafford 1, Meadville 0

North Allegheny 1, Altoona 0

Latrobe 1, Derry 0

Semifinals

Shaler 1, Penn-Trafford 0

North Allegheny 1, Latrobe 0

Finals

Shaler 1, North Allegheny 0

