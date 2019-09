High school scores for Sept. 21, 2019

By:

Saturday, September 21, 2019 | 11:18 PM

High schools

Cross country

Boys

Saturday’s results

PIAA Foundation Invitational

at Hershey

Class AAA

Individual: 1. Patrick Anderson, Mt. Lebanon, 15:51; 2. Zachary Leachman, Mars, 16:29; 3. Joshua Lewin, WC East, 16:31; 4. Zack Marmol, Peters Township, 16:31; 5. Tyler Clifford, Perkiomen Valley, 16:40; 6. Patrick Theveny, Penncrest, 16:49; 7. Joey Litvin, Lower Merion, 16:51; 8. Josh Christianson, Scranton, 16:53; 9. Bruce Trimmer, Oxford Area, 16:55; 10. Noah Petersen, Seneca Valley, 16:59.

Team: 1. Lower Merion, 172; 2. North Allegheny, 198; 3. Owen J. Roberts, 226; 4. Perkiomen Valley, 258; 5. Downingtown East, 264.

Class AA

Individual: 1. Garrett Baublitz, Juniata, 16:36; 2. Will Lamb, Beaver, 16:47; 3. Kendall Branan, Indiana, 16:52; 4. Cole Adams, York Suburban, 16:56; 5. Patrick Stevens, Meadville, 17:07; 6. Lucas Pajak, Ringgold, 17:09; 7. Jack Aulbach, Blackhawk, 17:11; 8. Aidan Doherty, Archbishop Carroll, 17:23; 9. Grant Kern, York Suburban, 17:23; 10. Shea Walsh, York Suburban, 17:26.

Team: 1. York Suburban, 93; 2. New Castle, 99; 3. Indiana, 154; 4. Danville, 169; 5. Ringgold, 206.

Class A

Individual: 1. Colton Sands, Penns Valley, 16:27; 2. Andrew Healey, Holy Cross, 16:30; 3. Brendan Colwell, Penns Valley, 16:38; 4. Scott Routledge, Winchester Thurston, 16:55; 5. Kemuel Laudermilch, Wyalusing Valley, 16:58; 6. Troy Hart, Reynolds, 17:04; 7. Luke Miller, Jenkintown, 17:06; 8. Patrick Malone, Winchester Thurston, 17:11; 9. Kevin Jumper, Holy Cross, 17:13; 10. Nathaniel Lerch, Clarion, 17:17.

Team: 1. Winchester Thurston, 70; 2. Wyalusing Valley, 83; 3. Jenkintown, 103; 4. Cranberry, 136; 5. Holy Cross, 170.

Girls

Saturday’s results

PIAA Foundation Invitational

at Hershey

Class AAA

Individual: 1. Mia Cochran, Moon, 18:21; 2. Hannah Lindgren, North Allegheny, 18:40; 3. Emily Carter, Bethel Park, 18:53; 4. Michaela Schiele,, WC East, 19:18; 5. Kaylee McCullough, Neshaminy, 19:21; 6. Emily Schuler, Dallastown, 19:23; 7. Marisa Kilgarriff, Council Rock South, 19:27; 8. Claire Zubey, Owen J. Roberts, 19:30; 9. Sonia Piombino, WC East, 19:36; 10. Allyson Clarke, WC East, 19:38.

Team: 1. North Allegheny, 97; 2. State College, 157; 3. Seneca Valley, 170; 4. Perkiomen Valley, 253; 5. WC East, 272.

Class AA

Individual: 1. Marlee Starliper, Northern, 17:40; 2. Cori McCormick, North Schuylkill, 19:04; 3. Molly DeMarzo, Cresstwood, 19:30; 4. Gianna Labbiento, Sharon, 19:37; 5. Abby Paczewski, Lake Lehman, 19:49; 6. Grace Henderson, Belle Vernon, 20:12; 7. Ryley Schwalm, North Schuylkill, 20:15; 8. Lauren Iagnemma, South Fayette, 20:21; 9. Sammy Jo Barnes, Knoch, 20:36; 10. Sarah Clark, Villa Maria Academy, 20:38.

Team: 1. Northern, 76; 2. South Fayette, 79; 3. Lewisburg, 135; 4. Holy Redeemer, 160; 5. Pope John Paul II, 180.

Class A

Individual: 1. Haley Hamilton, OLSH, 19:29; 2. Reagan Pender, Northern Lehigh, 19:53; 3. Grace Mason, Wilmington, 20:07; 4. Krista Jones, Elk Lake, 20:09; 5. Hannah Wagner, Reynolds, 20:50; 6. Hollie Walters, Vincentian, 21:02; 7. Grace Shartle, Camp Hill, 21:04; 8. Cyd Kennard, Winchester Thurston, 21:04; 9. Kelsey Hull, Penns Valley, 21:06; 10. Sadie Bosscher, Elk Lake, 21:09.

Team: 1. St. Joseph’s, 87; 2. Camp Hill, 97; 3. Vincentian, 116; 4. OLSH, 156; 5. Penns Valley, 175.

Football

Saturday’s results

WPIAL

Class A

Big 7

OLSH 10, Bishop Canevin 0 (Bishop Canevin forfeits)

Eastern

Leechburg 47, Riverview 0

Nonconference

Shaler 28, Franklin Regional 17

Saturday’s summaries

Class 5A

Nonconference

Shaler 28, Franklin Regional 17

Franklin Regional 10 0 7 0 —17

Shaler 0 14 7 7 —28

FR: Jacob Brand 38 field goal

FR: Trevor Brncic 1 run (Brand kick)

S: Jake Miller 4 run (kick failed)

S: Josh Miller 8 run (Jake Miller run)

S: Joey Impavido 12 pass from Darin Mizgorski (Sam Bens kick)

FR: Jeffrey Downs 12 pass from Brncic (Brand kick)

S: Jake Miller 4 run from Bens (Alex Klingonsmith )

Class A

Eastern

Leechburg 47, Riverview 0

Leechburg 20 7 8 12 —47

Riverview 0 0 0 0 —0

L: Jake Blumer 10 run (Jacob Shaw kick)

L: Blumer 6 run (Shaw kick)

L: Dalton Hamm 20 run (kick failed)

L: Hamm 5 run (Shaw kick)

L: Alexander Stramaski 10 run (Hamm run)

L: Braylon Lovelace 18 run (kick failed)

L: Lovelace 27 run (kick failed)

Rushing leaders: L, Braylon Lovelace 11-101, 2 TDs.

Soccer

Boys

Saturday’s results

WPIAL

Class AAAA

Section 1

North Allegheny 3, Allderdice 0

Pine-Richland 1, Fox Chapel 0

Seneca Valley 2, Central Catholic 0

Butler at Shaler, ppd.

Section 2

Baldwin 5, Brashear 3

Canon-McMillan 3, Bethel Park 2

Upper St. Clair at Peters Township, ppd.

Section 3

Connellsville 5, Hempfield 1

Norwin 6, Penn Hills 1

Plum 4, Latrobe 0

Woodland Hills 4, Penn-Trafford 2

Class AAA

Section 1

Hampton 1, Knoch 0

Indiana 12, Armstrong 1

Mars 7, Kiski Area 0

North Hills 3, Highlands 1

Section 2

Ambridge 3, Beaver 0

Montour 7, Obama Academy 0

Moon 4, Blackhawk 3

Section 3

Belle Vernon 1, Ringgold 0

Laurel Highlands 8, Uniontown 1

Greensburg Salem at Albert Gallatin, ppd.

Section 4

Franklin Regional 6, Gateway 0

Thomas Jefferson 1, Chartiers Valley 0

Class AA

Section 1

Elizabeth Forward 9, South Allegheny 1

Section 2

Deer Lakes 6, Derry 0

Freeport 1, Burrell 0

Shady Side Academy 8, Valley 0

Section 3

Beth-Center 1, Brownsville 1 (2OT)

Charleroi 9, Southmoreland 4

Waynesburg 4, Yough 0

Section 4

Freedom 17, New Brighton 4

Hopewell 3, South Side Beaver 0

North Catholic 5, Central Valley 1

Class A

Section 1

Mohawk 1, Sewickley Academy 0

Neshannock 2, Quigley Catholic 2 (2OT)

Beaver County Christian at OLSH, ppd.

Section 2

Greensburg Central Catholic 3, Serra Catholic 2

St. Joseph 3, Geibel 0

Trinity Christian 6, Jeannette 0

Section 3

Avonworth 6, Aquinas Academy 2

Carlynton 1, Springdale 0

Eden Christian 3, Vincentian Academy 2

Section 4

Bentworth 9, California 3

Bishop Canevin 8, Monessen 4

Brentwood 3, Chartiers-Houston 2

Nonsection

Mt. Lebanon 3, West Allegheny 2

3 goals or more: Brian Hustava, Bentworth (5); Austin Rocke, Mars (4); Brandyn Brock, Bishop Canevin; Dakoata Woytsek, Elizabeth Forward; Ethan Snyder, Norwin;

Girls

Saturday’s results

WPIAL

Class AAAA

Section 1

Fox Chapel 6, North Hills 0

Section 2

Moon 3, Bethel Park 0

Class AAA

Section 2

Elizabeth Forward 2, Ringgold 1

Class A

Section 1

Serra Catholic 8, Jeannette 1

Nonsection

Ambridge 3, Beaver 0

Bentworth 3, Trinity 2

Burrell 9, Knoch 1

Canon-McMillan 2, Penn-Trafford 0

Deer Lakes 3, Avonworth 0

Ellwood City 1, Neshannock 0

Freedom 2, Quaker Valley 1

Howland (Ohio) 2, North Allegheny 2 (2OT)

Keystone Oaks 8, Albert Gallatin 1

North Catholic 8, Springdale 0

Shady Side Academy 4, Western Reserve Academy (Ohio) 0

Upper St. Clair 4, Montour 0

Waynesburg 4, Belle Vernon 2

Baldwin at South Park, ppd.

Shaler at Chartiers Valley, ppd.

3 goals or more: Rhea Kijowski, Waynesburg

